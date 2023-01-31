Продвижение на маркетплейсах
Комплексное продвижение на крупнейших маркетплейсах под ключ.
Опытные маркетологи и аналитики с реальным опытом работы на маркетплейсах от 2-х лет разработают стратегию увеличения продаж на каждом из маркетплейсов. Четкий план действий и регулярная аналитика - залог достижения поставленных финансовых целей для селлера.
Запись на бесплатный аудит вашего магазина:
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Продвижение на WildBerries
Увеличение продаж на Wildberries: достигнем целей по обороту в установленные сроки.
Разработка стратегии и индивидуального плана работ под каждую товарную категорию. Персональный маркетолог с реальным опытом работы на WB от 2-х лет поможет спрогнозировать обороты на 3-6 месяцев и достичь поставленных целей.
Запись на бесплатный аудит вашего магазина на WB:
https://sholchev.ru/prodvizhenie-magazinov-na-marketpleysakh/
Продвижение на OZON
Увеличение продаж на OZON: выходим на рост оборотов в установленные сроки.
Знаем все алгоритмы продвижения на OZON. Индивидуальная стратегия для каждого селлера. Регулярная аналитика ассортимента, конкурентов и динамики продаж. Комплексное продвижение с персональным маркетологом от 30 000 руб. в месяц. Запись на бесплатный аудит вашего магазина на OZON:
Продвижение на Яндекс Маркет
Комплексное продвижение на Яндекс Маркет от экспертов.
Маркетом так, что вы зарабатывали больше, чем конкуренты.
Индивидуальная стратегия для каждого селлера. Достигаем поставленных целей за 3-6 месяцев.
Запись на бесплатный аудит вашего магазина на Яндекс Маркет
https://sholchev.ru/yandeks/
Vendor-продвижение на Яндекс Маркет
Продвижение брендов и торговых марок в эко-системе Яндекса. Индивидуальная стратегия с учетом ваших целей. Опыт работы с vendor-инструментами. Знаем, как увеличить долю бренда в товарной категории за полгода.
Запись на бесплатную аналитику бренда на Яндекс Маркет:
https://sholchev.ru/prodvizhenie-brenda-na-yandeks-market/
Подключение к маркетплейсам
Подключаем к витрине маркетплейсов OZON, Wildberries, Яндкекс Маркет и др.
Без ошибок и ожиданий. Ваши товары доступны покупателям со всей РФ через 7-14 дней после подписания договора. Научим работать с личным кабинетом и заказами. Объясним, как увеличивать продажи и следить за эффективностью.
Подключили более 700 магазинов за год.
https://sholchev.ru/podkluchenie-k-marketplace/
Аналитика на OZON, Wildberries, Яндкекс Маркет
Аналитика рынка, товарной категории, конкурентов и вашего ассортимента.
Эксперты по маркетплейсам исследуют ваш магазин и дадут четкие рекомендации по росту продаж. Поможем принять правильные решения и спрогнозировать эффективность текущей стратегии.
Первичный разбор и встреча с аналитиком бесплатно!
https://sholchev.ru/analitika_wb_ozon/
Яндекс Директ - настройка и ведение
Работа с рекламой Яндекс Директ в поиске и сетях от сертифицированных экспертов. Знаем, как увеличить продажи в магазине с помощью контекстной рекламы и не допустить перерасхода. Понятная аналитика по оборотам и заказам ежемесячно.
Аудит перед началом работы бесплатно!
https://sholchev.ru/yandeks-direkt/
SEO продвижение интернет магазинов
Продвижение магазина в поиске Яндекс и Google. Знаем как привлечь органический трафик для интернет-магазинов в ограниченный срок.
Работа сразу с несколькими категориями товаров. Понятная аналитика сразу по нескольким показателям эффективности (рост позиций и рост трафика).
Почему стоит обратиться в ШОЛЬЧЕВ.РУ?
|Опыт продвижения:
|более 3 лет
|Повышение продаж:
|до 250% за 3 месяц
|Разбор продаж магазина:
|Бесплатно
|Наша цель:
|Рост ваших оборотов