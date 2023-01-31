Агентство по увеличению продаж на маркетплейсах
Консультация с АНАЛИТИКОМ
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- эксперт по
масштабированию онлайн-продаж
Сертифицированный технологический партнер маркетплейсов. Разработчик стратегий по росту оборотов.
300+

магазинов на сопровождении

10 млн

товаров было приобретено покупателями

5 млн

человек пришли за покупками в магазины наших клиентов

4 млрд

рублей оборот сопровождаемых нами магазинов

Чёткая стратегия увеличения выручки в 2 раза и более
Рост заказов на маркетплейсах
Привлечение покупателей в ваш интернет - магазин
Сокращение доли рекламных расходов
Наша миссия:

Маркетологи и аналитики агентства «Шольчев» проанализируют продажи вашего магазина, ёмкость и обороты вашей товарной ниши на маркетплейсах.

Найдём узкие места, мешающие увеличить оборот. Подготовим пошаговый план по увеличению продаж. Оптимизируем контент, настроим рекламное и органическое продвижение товаров.

Измеримые результаты в виде роста заказов и конверсии.

в 2022 году увеличили прибыль наших
клиентов более чем на 250%
420%
Бытовая техника
380%
Мебель и дом
340%
Продукты питания
320%
Детские товары
300%
Красота и здоровье
250%
Одежда и обувь
Наши Клиенты

Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.

Наши кейсы

Как мы увеличиваем
продажи на маркетплейсах

Рассказывает основатель агентства
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Ролики с секретами продвижения на нашем YouTube-канале
Как увеличить продажи на Wildberries. 7 советов, которые помогут больше зарабатывать
Почему с агентством продажи на маркетплейсах растут быстрее
Трафареты на OZON. Ставки снижены! Как теперь работает реклама на Озон?
ВСЕ ВИДЕО
Как мы увеличиваем продажи наших клиентов

Продвижение на маркетплейсах

Комплексное продвижение на крупнейших маркетплейсах под ключ.
Опытные маркетологи и аналитики с реальным опытом работы на маркетплейсах от 2-х лет разработают стратегию увеличения продаж на каждом из маркетплейсов. Четкий план действий и регулярная аналитика - залог достижения поставленных финансовых целей для селлера.
Запись на бесплатный аудит вашего магазина:
https://sholchev.ru/prodvizhenie-magazinov-na-marketpleysakh/

Продвижение на WildBerries

Увеличение продаж на Wildberries: достигнем целей по обороту в установленные сроки.
Разработка стратегии и индивидуального плана работ под каждую товарную категорию. Персональный маркетолог с реальным опытом работы на WB от 2-х лет поможет спрогнозировать обороты на 3-6 месяцев и достичь поставленных целей.
Запись на бесплатный аудит вашего магазина на WB:
https://sholchev.ru/prodvizhenie-magazinov-na-marketpleysakh/

Продвижение на OZON

Увеличение продаж на OZON: выходим на рост оборотов в установленные сроки.
Знаем все алгоритмы продвижения на OZON. Индивидуальная стратегия для каждого селлера. Регулярная аналитика ассортимента, конкурентов и динамики продаж. Комплексное продвижение с персональным маркетологом от 30 000 руб. в месяц. Запись на бесплатный аудит вашего магазина на OZON:

Продвижение на Яндекс Маркет

Комплексное продвижение на Яндекс Маркет от экспертов.
Маркетом так, что вы зарабатывали больше, чем конкуренты.
Индивидуальная стратегия для каждого селлера. Достигаем поставленных целей за 3-6 месяцев.
Запись на бесплатный аудит вашего магазина на Яндекс Маркет
https://sholchev.ru/yandeks/

Vendor-продвижение на Яндекс Маркет

Продвижение брендов и торговых марок в эко-системе Яндекса. Индивидуальная стратегия с учетом ваших целей. Опыт работы с vendor-инструментами. Знаем, как увеличить долю бренда в товарной категории за полгода.
Запись на бесплатную аналитику бренда на Яндекс Маркет:
https://sholchev.ru/prodvizhenie-brenda-na-yandeks-market/

Подключение к маркетплейсам

Подключаем к витрине маркетплейсов OZON, Wildberries, Яндкекс Маркет и др.
Без ошибок и ожиданий. Ваши товары доступны покупателям со всей РФ через 7-14 дней после подписания договора. Научим работать с личным кабинетом и заказами. Объясним, как увеличивать продажи и следить за эффективностью.
Подключили более 700 магазинов за год.
https://sholchev.ru/podkluchenie-k-marketplace/

Аналитика на OZON, Wildberries, Яндкекс Маркет

Аналитика рынка, товарной категории, конкурентов и вашего ассортимента.
Эксперты по маркетплейсам исследуют ваш магазин и дадут четкие рекомендации по росту продаж. Поможем принять правильные решения и спрогнозировать эффективность текущей стратегии.
Первичный разбор и встреча с аналитиком бесплатно!
https://sholchev.ru/analitika_wb_ozon/

Яндекс Директ - настройка и ведение


Работа с рекламой Яндекс Директ в поиске и сетях от сертифицированных экспертов. Знаем, как увеличить продажи в магазине с помощью контекстной рекламы и не допустить перерасхода. Понятная аналитика по оборотам и заказам ежемесячно.
Аудит перед началом работы бесплатно!

https://sholchev.ru/yandeks-direkt/

SEO продвижение интернет магазинов


Продвижение магазина в поиске Яндекс и Google. Знаем как привлечь органический трафик для интернет-магазинов в ограниченный срок.
Работа сразу с несколькими категориями товаров. Понятная аналитика сразу по нескольким показателям эффективности (рост позиций и рост трафика).

Почему стоит обратиться в ШОЛЬЧЕВ.РУ?


Опыт продвижения: более 3 лет
Повышение продаж: до 250% за 3 месяц
Разбор продаж магазина: Бесплатно
Наша цель: Рост ваших оборотов
Как мы работаем
5 факторов, влияющих на доходы вашего магазина
Трафик на товар01
  • Органическое и рекламное продвижение в каталоге маркетплейса
  • Подключение внешнего тарифа на карточки
  • Участие в акциях и распродажах
  • SEO - оптимизация карточек
  • Повышение показа товаров покупателям
LTV покупателя02
  • Работа с базой покупателей
  • Увеличение повторных заказов из вашего магазина
Конверсия в заказ03
  • Доработка визуального контента
  • Продающая инфографика
  • Работа с UGC (увеличение положительных отзывов и вопросов на карточках товара)
Выкупаемость товара04
  • Определение товаров с высоким % отказов
  • Выявление причин отказов
  • Оптимизация контента для минимизирования отказов
Средний чек заказа05
  • Создание товарных комплектов
  • Наполнение товарных рекомендаций
  • Увеличение количества товаров в заказе
Прорабатываем и оптимизируем каждый из блоков. Как итог, улучшаем показатели магазина по ДРР, ROI и ROMI
 Продвижение магазинов
 Бесплатное подключение к маркетплейсам
 Продвижение брендов
- это команда аналитиков, менеджеров по продвижению на маркетплейсах и бренд-маркетологов.

Ежедневно мы анализируем показатели десятков магазинов и формируем экспертные решения по увеличению оборотов в магазинах.

Своё продвижение нам доверяют более 150 магазинов и производителей.

Присоединяйтесь!

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и наш генеральный директор Евгений Шольчев лично даст вам ответ.

Получите анализ вашей товарной категории и прогноз роста продаж вашего магазина за 24 часа
Новым клиентам подключение к Яндекс Маркет в подарок!
Наши сертификаты
Оставьте ваши контакты для связи
+7 (495) 001-35-88
@sholchev_agency
Москва,Нагатинская ул., 16 (ТЦ Конфетти)