Оцифровка маркетплейсов — это выстраивание сквозной системы, в которой все действия фиксируются, передаются и обрабатываются автоматически. Она помогает убрать ручной труд, минимизировать ошибки и масштабировать продажи без потерь.
Оцифровка маркетплейсов
Минимизируем ошибки и масштабируем продажи без потерь
300+
магазинов на сопровождении
50000 sku
среднее кол-во ассортимента у наших клиентов
6%
средний ДРР магазинов
+30%
прирост оборота на 2 месяце работы с нами
Какие блоки бизнеса на маркетплейсе охватывает оцифровка
Учёт и документооборот
Все первичные документы — УПД, ТОРГ-12, акты возврата, заказы — генерируются в системе, передаются на маркетплейс автоматически, без ручного заполнения.
Работа со складами и остатками
Система сверяет остатки в 1С или МойСклад с маркетплейсами, исключает пересорт и оверселлы, корректно распределяет товар между складами при мультиканальной торговле.
Логистика и отгрузка
Формируются задания на сборку, печатаются стикеры, выбираются склады отгрузки по алгоритмам. Для FBO — контроль сроков годности и комплектовок.
Финансовый учёт
Сверка поступлений, удержаний, штрафов, комиссий маркетплейсов. Автоматическое сопоставление с бухгалтерией и отчётами от площадок.
Аналитика и управленческие отчёты
Сквозная аналитика по SKU, категориям, регионам, юрлицам. Можно в реальном времени видеть, какие позиции проваливаются по марже, а какие тянут выручку.
Маркетинг и реклама
Интеграция с рекламными кабинетами маркетплейсов: автоматизация ставок, корректировки бюджетов по KPI, анализ эффективности по ROAS и ABC-группам.
Какие задачи решает оцифровка маркетплейс-бизнеса
Без автоматизации селлер сталкивается с тем, что весь бизнес держится на «ручном управлении»: вручную проверяет остатки, копирует данные в Excel, заполняет УПД, сверяет заказы, пересчитывает прибыль. Все это — потенциальные точки провала, особенно если заказов уже больше 50 в день. Оцифровка выстраивает сквозную, стабильную систему, которая:
Убирает рутину и снижает нагрузку на команду
Заказы, документы, сборки, печать этикеток — все это выполняется автоматически, без ручного ввода.
Минимизирует ошибки
Интеграция исключает ситуации с неверными артикулами, неправильными сроками, просроченными поставками или дублированием заказов.
Повышает точность финансовой картины
Доходы, комиссии, логистика, реклама — все цифры сходятся в единой системе, без Excel и ручных пересчётов.
Ускоряет оборот
Быстрая обработка заказов, автоматическая генерация документов и чёткое планирование пополнений позволяют оборачивать товар быстрее.
Создаёт фундамент для масштабирования
Система уже готова к росту: подключение новых маркетплейсов, увеличение ассортимента или запуск новых складов не ломает процессы.
Какие инструменты используют для оцифровки продаж на маркетплейсах
Нет универсального сервиса, который «решает все». Для качественной оцифровки используют набор взаимосвязанных решений, каждое из которых закрывает свою зону ответственности. Важно подключить модули, выстроить архитектуру, где данные проходят путь от заказа до отчётности без сбоев и потерь.
Обменники с маркетплейсами (интеграция через API) — модули, которые автоматически подтягивают заказы, обновляют остатки, выгружают УПД, печатают стикеры. Например: готовые решения для 1С, МойСклад, кастомные обменники под ваш стек (WB, OZON, Яндекс).
Системы учёта — основной источник данных: остатки, цены, реквизиты, история отгрузок. От правильной настройки зависит, будет ли система стабильно работать на масштабах.
BI-системы и аналитика — помогают собирать данные из нескольких источников — маркетплейсы, реклама, бухгалтерия — и строить дашборды: валовая прибыль, оборачиваемость, доля комиссии, возвраты, ROAS.
Сервисы управления рекламой — позволяют управлять ставками, бюджетами и анализировать эффективность по каждому товару или категории. Интеграция с 1С или складской системой даёт полную картину: реклама → продажи → прибыль.
CRM и системы поддержки клиентов — актуально, если бизнес работает с возвратами, браком, рекламациями или собирает LTV-клиентов. CRM фиксирует обращения, связывает их с заказами и выстраивает цикл общения.
Инструменты документооборота — для ФБО особенно критично — нужны корректные УПД, маркировка, электронные подписи, автоматическая отправка через операторов ЭДО.
Логистические платформы — для интеграции с внешними службами доставки и управления маршрутами, особенно при ФБС и мультиканальной торговле.
Чтобы автоматизация действительно работала, необходимо выстроить систему под конкретно ваш бизнес: с учётом логистики, ассортимента, типов отгрузки и документооборота.
В агентстве Шольчев мы начинаем с диагностики — смотрим, как устроены процессы, какие ошибки возникают, где вы теряете время или деньги. После этого подбираем конкретные инструменты, собираем архитектуру и внедряем решения, которые не развалятся при первом росте. Оставьте заявку или звоните менеджерам по телефону — поможем оцифровать вашу торговлю на любом маркетплейсе под ключ.
Наши клиенты
Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
