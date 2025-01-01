Оцифровка маркетплейсов

Какие инструменты используют для оцифровки продаж на маркетплейсах

Нет универсального сервиса, который «решает все». Для качественной оцифровки используют набор взаимосвязанных решений, каждое из которых закрывает свою зону ответственности. Важно подключить модули, выстроить архитектуру, где данные проходят путь от заказа до отчётности без сбоев и потерь.

01 Обменники с маркетплейсами (интеграция через API) — модули, которые автоматически подтягивают заказы, обновляют остатки, выгружают УПД, печатают стикеры. Например: готовые решения для 1С, МойСклад, кастомные обменники под ваш стек (WB, OZON, Яндекс).

02 Системы учёта — основной источник данных: остатки, цены, реквизиты, история отгрузок. От правильной настройки зависит, будет ли система стабильно работать на масштабах.

03 BI-системы и аналитика — помогают собирать данные из нескольких источников — маркетплейсы, реклама, бухгалтерия — и строить дашборды: валовая прибыль, оборачиваемость, доля комиссии, возвраты, ROAS.

04 Сервисы управления рекламой — позволяют управлять ставками, бюджетами и анализировать эффективность по каждому товару или категории. Интеграция с 1С или складской системой даёт полную картину: реклама → продажи → прибыль.

05 CRM и системы поддержки клиентов — актуально, если бизнес работает с возвратами, браком, рекламациями или собирает LTV-клиентов. CRM фиксирует обращения, связывает их с заказами и выстраивает цикл общения.

06 Инструменты документооборота — для ФБО особенно критично — нужны корректные УПД, маркировка, электронные подписи, автоматическая отправка через операторов ЭДО.

07 Логистические платформы — для интеграции с внешними службами доставки и управления маршрутами, особенно при ФБС и мультиканальной торговле.

Чтобы автоматизация действительно работала, необходимо выстроить систему под конкретно ваш бизнес: с учётом логистики, ассортимента, типов отгрузки и документооборота.

В агентстве Шольчев мы начинаем с диагностики — смотрим, как устроены процессы, какие ошибки возникают, где вы теряете время или деньги. После этого подбираем конкретные инструменты, собираем архитектуру и внедряем решения, которые не развалятся при первом росте. Оставьте заявку или звоните менеджерам по телефону — поможем оцифровать вашу торговлю на любом маркетплейсе под ключ.