Выход на маркетплейсы

Аудит Яндекс Маркет

Увеличим ваши продажи в 3 раза и более

Аудит Яндекс Маркет

Продажи на Яндекс Маркете напрямую зависят от качества карточек, настроек рекламы и рейтинга магазина. Даже сильный ассортимент может «провисать» в выдаче, если магазин работает с ошибками. Чтобы понять, где именно теряются заказы и как вернуть позиции, проводится аудит. Это комплексная проверка магазина, которая показывает, какие точки роста можно использовать уже сейчас.

  • 300+

    магазинов на сопровождении

  • 50000 sku

    среднее кол-во ассортимента у наших клиентов

  • 6%

    средний ДРР магазинов

  • +30%

    прирост оборота на 2 месяце работы с нами

Зачем нужен аудит селлеру на Яндекс Маркет

  • У продавцов часто возникают одинаковые ситуации: карточки висят внизу поиска, реклама уходит в минус, а конкуренты забирают трафик. Проблема не всегда в товаре — чаще в настройках и мелочах, которые напрямую влияют на продажи. Аудит позволяет:

    • найти ошибки в карточках и атрибутах;
    • проверить корректность цен и акций;
    • оценить эффективность рекламных кампаний;
    • выявить причины падения рейтинга и роста возвратов;
    • понять, как работают конкуренты в нише.

С КАКИМИ МАРКЕТПЛЕЙСАМИ МЫ РАБОТАЕМ

OZON
Wildberries
Яндекс Маркет
СберМегаМаркет
Avito
Команда и цена

Аудит кабинета

от 100,000 ₽

Что входит в аудит продаж на Яндекс Маркет

Анализ строится сразу по нескольким направлениям:

  • Проверяется заголовок, описание, фото, атрибуты, ключевые слова в карточке товара.

  • Анализируются ставки по рекламе, CTR, конверсии, стоимость заказа.

  • Цены и акции сравниваются с конкурентами, считается юнит-экономика.

  • Проверяются отзывы и рейтинг. Насколько быстро отрабатываются вопросы и претензии покупателей.

  • Оценивается скорость доставки, корректность остатков и работы с возвратами.

SEO-продвижение сайтов в ТОП поисковых систем

Сотрудничество с нами — это партнёрство.

Как проходит аудит Яндекс Маркет

● Вы предоставляете доступ к личному кабинету или статистике.

● Специалисты анализируют данные и проверяют карточки.

● Формируется отчёт с проблемами и точками роста.

● Вы получаете конкретные рекомендации по исправлению.

После аудита у владельца магазина есть чёткое понимание ситуации с продажами на маркетплейсе. Какие товары стоит продвигать, какие карточки нужно доработать, куда перераспределить рекламный бюджет и какие ошибки мешают росту. Обратитесь в агентство Шольчев, чтобы ваши продажи на Яндекс Маркете были стабильными.

Наши клиенты

Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.

  • И еще более 350 магазинов

