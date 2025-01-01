Продажи на Яндекс Маркете напрямую зависят от качества карточек, настроек рекламы и рейтинга магазина. Даже сильный ассортимент может «провисать» в выдаче, если магазин работает с ошибками. Чтобы понять, где именно теряются заказы и как вернуть позиции, проводится аудит. Это комплексная проверка магазина, которая показывает, какие точки роста можно использовать уже сейчас.
Аудит Яндекс Маркет
Зачем нужен аудит селлеру на Яндекс Маркет
У продавцов часто возникают одинаковые ситуации: карточки висят внизу поиска, реклама уходит в минус, а конкуренты забирают трафик. Проблема не всегда в товаре — чаще в настройках и мелочах, которые напрямую влияют на продажи. Аудит позволяет:
- найти ошибки в карточках и атрибутах;
- проверить корректность цен и акций;
- оценить эффективность рекламных кампаний;
- выявить причины падения рейтинга и роста возвратов;
- понять, как работают конкуренты в нише.
Что входит в аудит продаж на Яндекс Маркет
Анализ строится сразу по нескольким направлениям:
Проверяется заголовок, описание, фото, атрибуты, ключевые слова в карточке товара.
Анализируются ставки по рекламе, CTR, конверсии, стоимость заказа.
Цены и акции сравниваются с конкурентами, считается юнит-экономика.
Проверяются отзывы и рейтинг. Насколько быстро отрабатываются вопросы и претензии покупателей.
Оценивается скорость доставки, корректность остатков и работы с возвратами.
Как проходит аудит Яндекс Маркет
● Вы предоставляете доступ к личному кабинету или статистике.
● Специалисты анализируют данные и проверяют карточки.
● Формируется отчёт с проблемами и точками роста.
● Вы получаете конкретные рекомендации по исправлению.
После аудита у владельца магазина есть чёткое понимание ситуации с продажами на маркетплейсе. Какие товары стоит продвигать, какие карточки нужно доработать, куда перераспределить рекламный бюджет и какие ошибки мешают росту. Обратитесь в агентство Шольчев, чтобы ваши продажи на Яндекс Маркете были стабильными.
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.