Выход на маркетплейсы

Прирост оборотов до 150+%

Вывод товаров в топ за первый месяц

Выход на маркетплейсы

Продажи на маркетплейсах сегодня являются обязательным каналом для многих бизнесов. Но самостоятельный запуск часто оборачивается бюрократией, ошибками и потерянным временем. Услуга «Выход на маркетплейсы» позволяет нашим клиентам быстро открыть магазин и запустить продажи без лишних рисков.

  • 300+

    магазинов на сопровождении

  • 50000 sku

    среднее кол-во ассортимента у наших клиентов

  • 6%

    средний ДРР магазинов

  • +30%

    прирост оборота на 2 месяце работы с нами

С какими трудностями сталкиваются производители

  • Регистрация затягивается из-за ошибок в документах и договорах

  • Карточки оформлены формально, из-за чего товар не попадает в поиск

  • Цены рассчитаны без учёта комиссий и логистики, прибыль уходит в минус

  • Первая реклама съедает бюджет, но не приносит заказов

  • Нет стратегии запуска, непонятно, с какими выпускаемыми товарами выходить в первую очередь

SEO-продвижение сайтов в ТОП поисковых систем

Сотрудничество с нами — это партнёрство.

С КАКИМИ МАРКЕТПЛЕЙСАМИ МЫ РАБОТАЕМ

OZON
Wildberries
Яндекс Маркет
СберМегаМаркет
Avito

Что входит в услугу выхода на маркетплейс

  • Мы проходим с клиентом весь путь от нуля до первых заказов:

    • Выбираем площадку под ассортимент — Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет или несколько сразу.
    • Готовим документы, подключаем магазин и настраиваем личный кабинет.
    • Создаём карточки товаров — фото, описание, характеристики, атрибуты.
    • Рассчитываем цены с учётом комиссий и логистики, закладываем маржинальность.
    • Подключаем акции и базовую рекламу для получения первых заказов.
    • Обучаем команде клиента базовым действиям (как смотреть аналитику, как управлять остатками и ценами).

стоимость открытия магазина на маркетплейсе

Без последующего сопровождения

  • Поможем выйти на маркетплейс,
  • Учесть юридичиские нюансы
  • подбор блогеров и пабликов,
  • Подготовить бизнес к первым продажам
от 120 000 ₽

Что получает клиент

После запуска у производителя есть полноценный магазин, который сразу готов к продажам. Все карточки оформлены так, чтобы товары попадали в поиск и правильно отображались в фильтрах. Цены рассчитаны с учётом комиссий и логистики, поэтому работа идёт с реальной прибылью, а не в минус. Со старта ваш магазин подключён к акциям и базовой рекламе, вы получаете первые заказы, можете протестировать спрос. Благодаря настройке личного кабинета, корректно собирается аналитика, ваша команда знает, как управлять остатками и следить за результатами.

Для производителей, которые только планируют выход на маркетплейсы, в агентстве Шольчев предусмотрен продукт «Безопасный старт». Он включает анализ спроса, расчёт юнит-экономики, стратегию запуска и медиаплан. Это позволяет прогнозировать продажи, бюджет и сроки окупаемости, минимизируя риски при выходе на площадку.

Наши клиенты

Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.

  • И еще более 350 магазинов

