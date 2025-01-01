После запуска у производителя есть полноценный магазин, который сразу готов к продажам. Все карточки оформлены так, чтобы товары попадали в поиск и правильно отображались в фильтрах. Цены рассчитаны с учётом комиссий и логистики, поэтому работа идёт с реальной прибылью, а не в минус. Со старта ваш магазин подключён к акциям и базовой рекламе, вы получаете первые заказы, можете протестировать спрос. Благодаря настройке личного кабинета, корректно собирается аналитика, ваша команда знает, как управлять остатками и следить за результатами.

Для производителей, которые только планируют выход на маркетплейсы, в агентстве Шольчев предусмотрен продукт «Безопасный старт». Он включает анализ спроса, расчёт юнит-экономики, стратегию запуска и медиаплан. Это позволяет прогнозировать продажи, бюджет и сроки окупаемости, минимизируя риски при выходе на площадку.