Продажи на маркетплейсах сегодня являются обязательным каналом для многих бизнесов. Но самостоятельный запуск часто оборачивается бюрократией, ошибками и потерянным временем. Услуга «Выход на маркетплейсы» позволяет нашим клиентам быстро открыть магазин и запустить продажи без лишних рисков.
Выход на маркетплейсы
Прирост оборотов до 150+%
Вывод товаров в топ за первый месяц
300+
магазинов на сопровождении
50000 sku
среднее кол-во ассортимента у наших клиентов
6%
средний ДРР магазинов
+30%
прирост оборота на 2 месяце работы с нами
С какими трудностями сталкиваются производители
Регистрация затягивается из-за ошибок в документах и договорах
Карточки оформлены формально, из-за чего товар не попадает в поиск
Цены рассчитаны без учёта комиссий и логистики, прибыль уходит в минус
Первая реклама съедает бюджет, но не приносит заказов
Нет стратегии запуска, непонятно, с какими выпускаемыми товарами выходить в первую очередь
Сотрудничество с нами — это партнёрство.
Что входит в услугу выхода на маркетплейс
Мы проходим с клиентом весь путь от нуля до первых заказов:
- Выбираем площадку под ассортимент — Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет или несколько сразу.
- Готовим документы, подключаем магазин и настраиваем личный кабинет.
- Создаём карточки товаров — фото, описание, характеристики, атрибуты.
- Рассчитываем цены с учётом комиссий и логистики, закладываем маржинальность.
- Подключаем акции и базовую рекламу для получения первых заказов.
- Обучаем команде клиента базовым действиям (как смотреть аналитику, как управлять остатками и ценами).
стоимость открытия магазина на маркетплейсе
Без последующего сопровождения
- Поможем выйти на маркетплейс,
- Учесть юридичиские нюансы
- подбор блогеров и пабликов,
- Подготовить бизнес к первым продажам
Что получает клиент
После запуска у производителя есть полноценный магазин, который сразу готов к продажам. Все карточки оформлены так, чтобы товары попадали в поиск и правильно отображались в фильтрах. Цены рассчитаны с учётом комиссий и логистики, поэтому работа идёт с реальной прибылью, а не в минус. Со старта ваш магазин подключён к акциям и базовой рекламе, вы получаете первые заказы, можете протестировать спрос. Благодаря настройке личного кабинета, корректно собирается аналитика, ваша команда знает, как управлять остатками и следить за результатами.
Для производителей, которые только планируют выход на маркетплейсы, в агентстве Шольчев предусмотрен продукт «Безопасный старт». Он включает анализ спроса, расчёт юнит-экономики, стратегию запуска и медиаплан. Это позволяет прогнозировать продажи, бюджет и сроки окупаемости, минимизируя риски при выходе на площадку.
Наши клиенты
Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
