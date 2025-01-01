Ozon — один из крупнейших маркетплейсов в России, где конкурируют сотни тысяч продавцов и производителей. Чтобы бренд не потерялся среди тысяч однотипных предложений, нужно выстроить системное продвижение. Это не только реклама, но и работа с карточками, логистикой, ценами и репутацией. Агентство «Шольчев» сопровождает селлеров на Озон комплексно, учитывая специфику товаров и особенности алгоритмов площадки.
Аналитика и стратегия продвижения бренда
Перед запуском мы изучаем нишу и позиции конкурентов.
Проверяем, какие бренды уже продаются на Ozon и какие категории приносят наибольший оборот.
Анализируем уровень цен, глубину ассортимента и скорость оборачиваемости.
Определяем, какие товары проще вывести в ТОП (средний спрос + низкая конкуренция), а какие требуют серьёзных вложений в рекламу.
Проверяем корректность выбранных категорий и подкатегорий (если карточка неправильно настроена, она не будет выдаваться в поиске, даже если в ней есть нужные ключи).
Оптимизация карточек товаров
Карточка товара на Ozon — это витрина бренда, ошибки в которой снижают продажи.
- Продвижение карточек в ТОП выдачи по ключевым словам через поиск и баннеры
- Запуск умных кампаний с распределением показов в рекомендациях
- Использование бренд-зоны с логотипом и ассортиментом производителя
- Участие в распродажах и акциях Ozon (“Скидка дня“, «Black Friday») для увеличения трафика
- Например, производитель электроники выводит новые модели через баннерную рекламу и бренд-зону, а старые серии распродаёт через акции, поддерживая общий рейтинг.
Реклама и инструменты продвижения
Работа с отзывами и рейтингом
Отзывы на маркетплейсе Ozon напрямую влияют на ранжирование.
- Смотрим частотность негативных комментариев.
- Исправляем причины жалоб (например, упаковку или описание товара).
- Формируем лояльность через быструю обратную связь и доработку карточек.
Отчётность и аналитика
- динамика продаж и оборота;
- позиции по ключевым запросам;
- эффективность рекламных кампаний (CTR, CPA, ROI);
- рекомендации по корректировке ассортимента и ценовой политики.
Что получает производитель от продвижения бренда на Ozon?
Увеличение оборота за счёт оптимизации карточек и рекламы.
Укрепление позиций бренда внутри платформы.
Прозрачную аналитику с понятными цифрами.
Стабильные продажи и рост узнаваемости среди покупателей Ozon.
Агентство «Шольчев» разрабатывает комплексные стратегии для брендов на маркетплейсе Ozon под ключ. Мы знаем, как вывести вашу марку в ТОП и удержать позиции.
Часто задаваемые вопросы
Что важнее в продвижении бренда на Озон — SEO-оптимизация или реклама?
SEO — это база. Без грамотного заголовка, характеристик и фото реклама не даст конверсии (да, покупатель увидит карточку, но уйдёт к конкуренту). Поэтому всегда сначала прорабатываем контент, а затем подключаем рекламные кампании. Это экономит бюджет и ускоряет рост.
Можно ли вывести бренд в ТОП без акций и скидок?
Да, если товар уникальный или в категории низкая конкуренция. Но в большинстве случаев акции ускоряют рост продаж и помогают алгоритму чаще показывать товар. Но участвовать в распродажах нужно выборочно, без постоянного демпинга, чтобы не терять маржинальность.
Как контролировать репутацию на маркетплейсе Озон?
Регулярно анализировать отзывы и рейтинг. Если у карточки средний балл ниже 4,5 — продажи проседают. Мы настраиваем мониторинг, сразу реагируем на негатив, и это быстро отражается на конверсии.
Сколько времени нужно, чтобы бренд закрепился в ТОПе Ozon?
Обычно первые результаты видны через 1–2 месяца после запуска рекламы и оптимизации карточек. Для выхода в ТОП по конкурентным категориям требуется 3–6 месяцев системной работы. Сроки зависят от ассортимента, бюджета и активности конкурентов.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
