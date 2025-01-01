8 (800) 333-54-78
Задний фон секции герояЗадний фон секции героя (мобильная версия)
Главная /
Продвижение на маркетплейсах /
Продвижение на Ozon /
Продвижение бренда Ozon

Инфографика для маркетплейсов

Увеличим ваши продажи на маркетплейсе в 3 раза и более

Инфографика для маркетплейсов

Ozon — один из крупнейших маркетплейсов в России, где конкурируют сотни тысяч продавцов и производителей. Чтобы бренд не потерялся среди тысяч однотипных предложений, нужно выстроить системное продвижение. Это не только реклама, но и работа с карточками, логистикой, ценами и репутацией. Агентство «Шольчев» сопровождает селлеров на Озон комплексно, учитывая специфику товаров и особенности алгоритмов площадки.

Аналитика и стратегия продвижения бренда

Перед запуском мы изучаем нишу и позиции конкурентов.

  • Проверяем, какие бренды уже продаются на Ozon и какие категории приносят наибольший оборот.

  • Анализируем уровень цен, глубину ассортимента и скорость оборачиваемости.

  • Определяем, какие товары проще вывести в ТОП (средний спрос + низкая конкуренция), а какие требуют серьёзных вложений в рекламу.

  • Проверяем корректность выбранных категорий и подкатегорий (если карточка неправильно настроена, она не будет выдаваться в поиске, даже если в ней есть нужные ключи).

Цены на продвижение бренда на Озон

Команда и цена

Команда специалистов по росту продаж на Озон по цене одного сотрудника.

Комплексное продвижение

от 150,000 ₽

В команду входят:

  • маркетолог-стратег
  • специалист по оптимизации карточек
  • аналитик
  • API-программист
  • менеджеры поддержки

  • Оптимизация карточек товаров

    Карточка товара на Ozon — это витрина бренда, ошибки в которой снижают продажи.

    • Продвижение карточек в ТОП выдачи по ключевым словам через поиск и баннеры
    • Запуск умных кампаний с распределением показов в рекомендациях
    • Использование бренд-зоны с логотипом и ассортиментом производителя
    • Участие в распродажах и акциях Ozon (“Скидка дня“, «Black Friday») для увеличения трафика
    • Например, производитель электроники выводит новые модели через баннерную рекламу и бренд-зону, а старые серии распродаёт через акции, поддерживая общий рейтинг.

  • Реклама и инструменты продвижения

    • Продвижение карточек в ТОП выдачи по ключевым словам через поиск и баннеры
    • Запуск умных кампаний с распределением показов в рекомендациях
    • Использование бренд-зоны с логотипом и ассортиментом производителя
    • Участие в распродажах и акциях Ozon (“Скидка дня“, «Black Friday») для увеличения трафика
    • Например, производитель электроники выводит новые модели через баннерную рекламу и бренд-зону, а старые серии распродаёт через акции, поддерживая общий рейтинг.

  • Работа с отзывами и рейтингом

    Отзывы на маркетплейсе Ozon напрямую влияют на ранжирование.

    • Смотрим частотность негативных комментариев.
    • Исправляем причины жалоб (например, упаковку или описание товара).
    • Формируем лояльность через быструю обратную связь и доработку карточек.

  • Отчётность и аналитика

    Отзывы на маркетплейсе Ozon напрямую влияют на ранжирование.

    • динамика продаж и оборота;
    • позиции по ключевым запросам;
    • эффективность рекламных кампаний (CTR, CPA, ROI);
    • рекомендации по корректировке ассортимента и ценовой политики.

Записаться на бесплатный разбор продаж вашего магазина

Что получает производитель от продвижения бренда на Ozon?

  • Увеличение оборота за счёт оптимизации карточек и рекламы.

  • Укрепление позиций бренда внутри платформы.

  • Прозрачную аналитику с понятными цифрами.

  • Стабильные продажи и рост узнаваемости среди покупателей Ozon.

Агентство «Шольчев» разрабатывает комплексные стратегии для брендов на маркетплейсе Ozon под ключ. Мы знаем, как вывести вашу марку в ТОП и удержать позиции.

Часто задаваемые вопросы

Что важнее в  продвижении бренда на Озон — SEO-оптимизация или реклама?

SEO — это база. Без грамотного заголовка, характеристик и фото реклама не даст конверсии (да, покупатель увидит карточку, но уйдёт к конкуренту). Поэтому всегда сначала прорабатываем контент, а затем подключаем рекламные кампании. Это экономит бюджет и ускоряет рост.

Можно ли вывести бренд в ТОП без акций и скидок?

Да, если товар уникальный или в категории низкая конкуренция. Но в большинстве случаев акции ускоряют рост продаж и помогают алгоритму чаще показывать товар. Но участвовать в распродажах нужно выборочно, без постоянного демпинга, чтобы не терять маржинальность.

Как контролировать репутацию на маркетплейсе Озон?

Регулярно анализировать отзывы и рейтинг. Если у карточки средний балл ниже 4,5 — продажи проседают. Мы настраиваем мониторинг, сразу реагируем на негатив, и это быстро отражается на конверсии.

Сколько времени нужно, чтобы бренд закрепился в ТОПе Ozon?

Обычно первые результаты видны через 1–2 месяца после запуска рекламы и оптимизации карточек. Для выхода в ТОП по конкурентным категориям требуется 3–6 месяцев системной работы. Сроки зависят от ассортимента, бюджета и активности конкурентов.

Оставьте ваши контакты для связи

Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь с политикой обработки конфиденциальных данных .