8 (800) 333-54-78
Задний фон секции герояЗадний фон секции героя (мобильная версия)
Главная /
Продвижение на маркетплейсах /
Продвижение на Ozon /
Инфографика для маркетплейсов

Оцифровка OZON

Минимизируем ошибки и масштабируем продажи без потерь.

Оцифровка OZON

Торговать на Ozon без автоматизации — значит тратить время на ручное заполнение карточек, следить за остатками в разных системах и разбираться с расхождениями в отчётах. У платформы Озон свои уникальные атрибуты для каждой категории, регулярные обновления API, обязательные поля в карточках и жёсткая валидация данных. Без оцифровки товар не отображается в фильтрах, остатки не совпадают, а владелец бизнеса не понимает, эффективна ли реклама.

  • 300+

    магазинов на сопровождении

  • 50000 sku

    среднее кол-во ассортимента у наших клиентов

  • 6%

    средний ДРР магазинов

  • +30%

    прирост оборота на 2 месяце работы с нами

Сложности ручной работы на Ozon

    • Несовпадение остатков между учётной системой и Ozon. В результате заказы «висят», формируется пересорт, а карточки блокируются.
    • Отчёты по продажам и возвратам в ЛК не стыкуются с бухгалтерией, невозможно понять реальную маржинальность и оборачиваемость по SKU.
    • Карточки не проходят модерацию из-за отсутствия обязательных атрибутов, а значит, ваш товар не выдаётся в поиске.
    • На схеме FBS заказы должны обрабатываться в течение часов. Если склад не получает уведомления автоматически, Ozon снижает рейтинг.
    • Ручное участие в загрузке документов (акты, закрывающие, спецификации) отнимает время и ведёт к штрафам при несоблюдении сроков.

Особенности оцифровки торговли на Озон

Оцифровка — это построение системы, где все данные синхронизированы: от остатков и характеристик до отчётов и платежей. Главная цель автоматизации продаж на маркетплейсе — убрать ручной труд и обеспечить прозрачность.

  • Интеграция с учётной системой

    Обмен данными по API Ozon: заказы, статусы, остатки, карточки. Система фиксирует не только передачу, но и результат обработки — данные не «теряются» на стороне маркетплейса.

  • Автоматизация документооборота

    Закрывающие документы и отчёты формируются и подписываются ЭЦП автоматически. Это исключает просрочки и несоответствия по FBO/FBS.

  • Работа с атрибутами и карточками

    Карточки товаров получают полный набор обязательных характеристик, фильтры и фото/видео. Автоматически проверяется актуальность атрибутов при изменении требований Ozon.

  • Логистика и маркировка

    Для FBO/FBS формируются задания на отгрузку и стикеры нужного формата. Для категорий с Честным Знаком — генерация и отслеживание кодов маркировки с синхронизацией в ЛК.

  • Финансовая аналитика

    В единой системе фиксируются продажи, возвраты, комиссии, логистика и штрафы. Появляется прозрачный учёт маржинальности по SKU и понимание, какие товары тянут прибыль, а какие замораживают оборот.

Что нужно для запуска автоматизации на Ozon

● Учётная система — 1С (УТ, УНФ) или МойСклад, где отражаются все движения товаров.

● Интеграционный модуль по API Ozon для обмена заказами, остатками, карточками, отчётами.

● ЭДО для документооборота и корректного закрытия сделок.

● Система маркировки для категорий с Честным Знаком.

● Принтер для печати стикеров при FBS, настроенные шаблоны для логистики.

● Отлаженные схемы ценообразования и промо (старые цены, акции, скидки).

Что даёт оцифровка продаж на Озон

  • Полный контроль продаж, остатков и возвратов в реальном времени.

  • Снижение штрафов и ошибок за счёт автоматизации документооборота.

  • Быстрое обновление карточек и характеристик при изменении регламентов.

  • Прозрачную аналитику: маржинальность, себестоимость, эффективность рекламы.

  • Возможность масштабировать ассортимент и не потерять при этом полный контроль над процессами.

  • Агентство «Шольчев» собирает рабочую архитектуру под конкретный бизнес, учитывая реальные объёмы заказов, схемы поставок и требования категории. Оставьте заявку — разберём ваш кейс и покажем, как автоматизация улучшит ваши продажи на маркетплейсе Ozon.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли встроить аналитикddу Ozon в свою BI-систему?

Да, данные из кабинета можно интегрировать, например, в Yandex DataLens, Polymatica и т.д., чтобы строить собственные отчёты по маржинальности, логистике и динамике продаж без ограничений личного кабинета Ozon.

Можно ли оцифровать только часть ассортимента, а не весь каталог?

Да, иногда начинают с ключевых SKU, которые формируют 70–80% оборота. Это позволяет быстрее получить результат и протестировать систему. После отладки процессы масштабируются на весь каталог.

Как часто нужно обновлять данные после оцифровки?

Система работает в реальном времени, то есть при изменении цены или остатка в учётной системе данные синхронизируются с Озон автоматически. Дополнительные обновления требуются только при изменении регламентов площадки или появлении новых обязательных атрибутов.

Наши кейсы

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

Что сделали:

  • Расширили зону продаж
  • Акции
  • Рекламные кампании
  • Контент
  • Минимизация ошибок
  • API-интеграция
  • Отслеживание цен

Результат:

Рост x5 раз за 1 год

Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год

  • Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
  • Систематично заходили во все акции категории.
  • Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
  • Регулярно улучшали контент магазина.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Что сделали:

  • Снизили ДРР до 6%
  • Оптимизировали контент
  • Вышли в топ категорий
  • Обогнали конкурентов
  • Приросли в обороте

Результат:

Оборот на маркетплейсах +30%

Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%

  • Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
  • Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
  • Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом  процент ДРР до 6%.
  • Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

Что сделали:

  • Расширили ассортимент
  • Новый визуальный контент
  • Запуск рекламных кампаний
  • Лидерство в категории

Результат:

Оборот х2.5 за полгода

Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев

  • Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
  • Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
  • Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
  • Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.

Другие услуги

Оцифровка Widberries

Оставьте ваши контакты для связи

Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь с политикой обработки конфиденциальных данных .