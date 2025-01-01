Торговать на Ozon без автоматизации — значит тратить время на ручное заполнение карточек, следить за остатками в разных системах и разбираться с расхождениями в отчётах. У платформы Озон свои уникальные атрибуты для каждой категории, регулярные обновления API, обязательные поля в карточках и жёсткая валидация данных. Без оцифровки товар не отображается в фильтрах, остатки не совпадают, а владелец бизнеса не понимает, эффективна ли реклама.
Сложности ручной работы на Ozon
- Несовпадение остатков между учётной системой и Ozon. В результате заказы «висят», формируется пересорт, а карточки блокируются.
- Отчёты по продажам и возвратам в ЛК не стыкуются с бухгалтерией, невозможно понять реальную маржинальность и оборачиваемость по SKU.
- Карточки не проходят модерацию из-за отсутствия обязательных атрибутов, а значит, ваш товар не выдаётся в поиске.
- На схеме FBS заказы должны обрабатываться в течение часов. Если склад не получает уведомления автоматически, Ozon снижает рейтинг.
- Ручное участие в загрузке документов (акты, закрывающие, спецификации) отнимает время и ведёт к штрафам при несоблюдении сроков.
Особенности оцифровки торговли на Озон
Оцифровка — это построение системы, где все данные синхронизированы: от остатков и характеристик до отчётов и платежей. Главная цель автоматизации продаж на маркетплейсе — убрать ручной труд и обеспечить прозрачность.
Интеграция с учётной системой
Обмен данными по API Ozon: заказы, статусы, остатки, карточки. Система фиксирует не только передачу, но и результат обработки — данные не «теряются» на стороне маркетплейса.
Автоматизация документооборота
Закрывающие документы и отчёты формируются и подписываются ЭЦП автоматически. Это исключает просрочки и несоответствия по FBO/FBS.
Работа с атрибутами и карточками
Карточки товаров получают полный набор обязательных характеристик, фильтры и фото/видео. Автоматически проверяется актуальность атрибутов при изменении требований Ozon.
Логистика и маркировка
Для FBO/FBS формируются задания на отгрузку и стикеры нужного формата. Для категорий с Честным Знаком — генерация и отслеживание кодов маркировки с синхронизацией в ЛК.
Финансовая аналитика
В единой системе фиксируются продажи, возвраты, комиссии, логистика и штрафы. Появляется прозрачный учёт маржинальности по SKU и понимание, какие товары тянут прибыль, а какие замораживают оборот.
Что нужно для запуска автоматизации на Ozon
● Учётная система — 1С (УТ, УНФ) или МойСклад, где отражаются все движения товаров.
● Интеграционный модуль по API Ozon для обмена заказами, остатками, карточками, отчётами.
● ЭДО для документооборота и корректного закрытия сделок.
● Система маркировки для категорий с Честным Знаком.
● Принтер для печати стикеров при FBS, настроенные шаблоны для логистики.
● Отлаженные схемы ценообразования и промо (старые цены, акции, скидки).
Что даёт оцифровка продаж на Озон
Полный контроль продаж, остатков и возвратов в реальном времени.
Снижение штрафов и ошибок за счёт автоматизации документооборота.
Быстрое обновление карточек и характеристик при изменении регламентов.
Прозрачную аналитику: маржинальность, себестоимость, эффективность рекламы.
Возможность масштабировать ассортимент и не потерять при этом полный контроль над процессами.
Агентство «Шольчев» собирает рабочую архитектуру под конкретный бизнес, учитывая реальные объёмы заказов, схемы поставок и требования категории. Оставьте заявку — разберём ваш кейс и покажем, как автоматизация улучшит ваши продажи на маркетплейсе Ozon.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли встроить аналитикddу Ozon в свою BI-систему?
Да, данные из кабинета можно интегрировать, например, в Yandex DataLens, Polymatica и т.д., чтобы строить собственные отчёты по маржинальности, логистике и динамике продаж без ограничений личного кабинета Ozon.
Можно ли оцифровать только часть ассортимента, а не весь каталог?
Да, иногда начинают с ключевых SKU, которые формируют 70–80% оборота. Это позволяет быстрее получить результат и протестировать систему. После отладки процессы масштабируются на весь каталог.
Как часто нужно обновлять данные после оцифровки?
Система работает в реальном времени, то есть при изменении цены или остатка в учётной системе данные синхронизируются с Озон автоматически. Дополнительные обновления требуются только при изменении регламентов площадки или появлении новых обязательных атрибутов.
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
