Торговать на Ozon без автоматизации — значит тратить время на ручное заполнение карточек, следить за остатками в разных системах и разбираться с расхождениями в отчётах. У платформы Озон свои уникальные атрибуты для каждой категории, регулярные обновления API, обязательные поля в карточках и жёсткая валидация данных. Без оцифровки товар не отображается в фильтрах, остатки не совпадают, а владелец бизнеса не понимает, эффективна ли реклама.