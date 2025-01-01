8 (800) 333-54-78
Прирост оборотов до 150+%

Вывод товаров в топ за первый месяц

Агентство Шольчев предлагает услугу ведения маркетплейсов под ключ. Мы берём на себя все задачи по работе с магазином — от создания карточек и настройки рекламы до аналитики, цен, акций и общения с покупателями. Наши клиенты могут полностью сосредоточиться на товаре и поставках, а управление продажами на маркетплейсах полностью делегировать специалистам.

  • 300+

    магазинов на сопровождении

  • 50000 sku

    среднее кол-во ассортимента у наших клиентов

  • 6%

    средний ДРР магазинов

  • +30%

    прирост оборота на 2 месяце работы с нами

Наши услуги по ведению маркетплейсов

  • Маркетинг

    Запускаем и ведём внутреннюю рекламу на маркетплейсах. Отслеживаем эффективность кампаний, перераспределяем бюджет и увеличиваем видимость карточек в поиске и категориях.

  • Эффективное управление

    Берём магазин на маркетплейсе под полное ведение. Следим за контентом, рекламой, ценами, акциями, отзывами и аналитикой — вашей компании остаётся заниматься поставками.

  • Онбординг

    Помогаем производителям, которые только начинают работать с маркетплейсами: регистрируем на площадке, оформляем первые карточки и запускаем продажи.

  • SEO карточек товаров

    Оптимизируем заголовки, описания и атрибуты. Подбираем ключевые запросы так, чтобы карточка поднималась выше в поиске и привлекала больше трафика.

  • Технические интеграции

    Настраиваем связь маркетплейсов с 1С, CRM и складскими системами. Благодаря этому остатки и цены обновляются автоматически, а учёт упрощается.

  • Аудит магазина

    Проводим анализ карточек, рекламы, ценообразования и позиций. Показываем слабые места и разрабатываем план действий для роста продаж.

  • Создание контента

    Оформляем магазин: фото и видео для карточек, инфографика, витрины и брендовые элементы. Создаём контент, который влияет на конверсию и продажи.

Преимущества сотрудничества с агентством Шольчев

  • Работаем с крупнейшими площадками — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress.

  • Входим в ТОП-2 рейтинга Рунета 2025 среди агентств по продвижению на маркетплейсах

  • Имеем практику запуска магазинов «с нуля» и вывода действующих продавцов на новые уровни оборота.

  • Умеем соединять маркетплейсы с CRM, 1С и складскими системами — чтобы все работало как единый бизнес.

  • Все отчёты и метрики доступны клиенту в любое время.

SEO-продвижение сайтов в ТОП поисковых систем

Сотрудничество с нами — это партнёрство.

Поводы обратиться к специалистам

Продажа на маркетплейсах кажется простой только на старте. Когда магазин растёт, появляются нюансы, которые трудно держать под контролем в одиночку. В таких ситуациях помощь профессионалов становится решающей. Передайте нам ведение маркетплейса, если:

  • Без правильно заполненной карточки товара:

    • У магазина нет стабильных продаж, и нужно понять, какие ошибки мешают развитию.
    • Карточки товаров не выходят в топ, потому что описание и фотографии не соответствуют требованиям площадки.
    • Внутренняя реклама тратит бюджет, но не приносит результата, и требуется грамотная настройка кампаний.
    • Отзывы и вопросы покупателей остаются без ответа, и рейтинг магазина постепенно снижается.
    • Возникают сложности с остатками, логистикой и возвратами, приводящие к штрафам и потере позиций.
    • Конкуренты запускают акции и корректируют цены быстрее, и магазин не успевает адаптироваться.
    • Слишком много времени тратится на рутину, теряется фокус на стратегическом развитии бизнеса.

    Обратитесь в агентство Шольчев, чтобы управление магазином компании на маркетплейсах было системным, а продажи — стабильными.

Наши клиенты

Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.

  • И еще более 350 магазинов

