Агентство Шольчев предлагает услугу ведения маркетплейсов под ключ. Мы берём на себя все задачи по работе с магазином — от создания карточек и настройки рекламы до аналитики, цен, акций и общения с покупателями. Наши клиенты могут полностью сосредоточиться на товаре и поставках, а управление продажами на маркетплейсах полностью делегировать специалистам.
Ведение маркетплейсов
Прирост оборотов до 150+%
Вывод товаров в топ за первый месяц
300+
магазинов на сопровождении
50000 sku
среднее кол-во ассортимента у наших клиентов
6%
средний ДРР магазинов
+30%
прирост оборота на 2 месяце работы с нами
Наши услуги по ведению маркетплейсов
Маркетинг
Запускаем и ведём внутреннюю рекламу на маркетплейсах. Отслеживаем эффективность кампаний, перераспределяем бюджет и увеличиваем видимость карточек в поиске и категориях.
Эффективное управление
Берём магазин на маркетплейсе под полное ведение. Следим за контентом, рекламой, ценами, акциями, отзывами и аналитикой — вашей компании остаётся заниматься поставками.
Онбординг
Помогаем производителям, которые только начинают работать с маркетплейсами: регистрируем на площадке, оформляем первые карточки и запускаем продажи.
SEO карточек товаров
Оптимизируем заголовки, описания и атрибуты. Подбираем ключевые запросы так, чтобы карточка поднималась выше в поиске и привлекала больше трафика.
Технические интеграции
Настраиваем связь маркетплейсов с 1С, CRM и складскими системами. Благодаря этому остатки и цены обновляются автоматически, а учёт упрощается.
Аудит магазина
Проводим анализ карточек, рекламы, ценообразования и позиций. Показываем слабые места и разрабатываем план действий для роста продаж.
Создание контента
Оформляем магазин: фото и видео для карточек, инфографика, витрины и брендовые элементы. Создаём контент, который влияет на конверсию и продажи.
Преимущества сотрудничества с агентством Шольчев
Работаем с крупнейшими площадками — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress.
Входим в ТОП-2 рейтинга Рунета 2025 среди агентств по продвижению на маркетплейсах
Имеем практику запуска магазинов «с нуля» и вывода действующих продавцов на новые уровни оборота.
Умеем соединять маркетплейсы с CRM, 1С и складскими системами — чтобы все работало как единый бизнес.
Все отчёты и метрики доступны клиенту в любое время.
Сотрудничество с нами — это партнёрство.
Поводы обратиться к специалистам
Продажа на маркетплейсах кажется простой только на старте. Когда магазин растёт, появляются нюансы, которые трудно держать под контролем в одиночку. В таких ситуациях помощь профессионалов становится решающей. Передайте нам ведение маркетплейса, если:
Без правильно заполненной карточки товара:
- У магазина нет стабильных продаж, и нужно понять, какие ошибки мешают развитию.
- Карточки товаров не выходят в топ, потому что описание и фотографии не соответствуют требованиям площадки.
- Внутренняя реклама тратит бюджет, но не приносит результата, и требуется грамотная настройка кампаний.
- Отзывы и вопросы покупателей остаются без ответа, и рейтинг магазина постепенно снижается.
- Возникают сложности с остатками, логистикой и возвратами, приводящие к штрафам и потере позиций.
- Конкуренты запускают акции и корректируют цены быстрее, и магазин не успевает адаптироваться.
- Слишком много времени тратится на рутину, теряется фокус на стратегическом развитии бизнеса.
Обратитесь в агентство Шольчев, чтобы управление магазином компании на маркетплейсах было системным, а продажи — стабильными.
Наши клиенты
Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
