8 (800) 333-54-78
Задний фон секции герояЗадний фон секции героя (мобильная версия)
Главная /
Продвижение на маркетплейсах /
Инфографика для маркетплейсов

Инфографика для маркетплейсов

Прирост оборотов до 150+%

Вывод товаров в топ за первый месяц

Инфографика для маркетплейсов

Карточка на маркетплейсе конкурирует не только ценой и отзывами, но и визуальным оформлением. Фото товара — это базовый уровень. Чтобы удержать внимание и быстро донести ключевые преимущества, используют инфографику. Хорошо работают схемы, маркированные иконки, сравнения, визуальные инструкции на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете.

Что даёт инфографика на маркетплейсе

  • Покупатель быстрее считывает ключевые характеристики товара.

  • Чёткие визуальные акценты уменьшают количество возвратов.

  • Карточка выделяется среди конкурентов в поисковой выдаче.

  • Инфографика помогает донести преимущества без длинных описаний.

  • Визуальные схемы повышают доверие и упрощают выбор.

  • 300+

    магазинов на сопровождении

  • 50000 sku

    среднее кол-во ассортимента у наших клиентов

  • 6%

    средний ДРР магазинов

  • +30%

    прирост оборота на 2 месяце работы с нами

Эффективные форматы инфографики

  • Иконки с ключевыми преимуществами показывают главные характеристики товара — материал, срок гарантии, функции или комплектацию.

  • Сравнительные таблицы визуализируют отличие модели от конкурентов или старой версии линейки.

  • Схемы и инструкции наглядно демонстрируют принцип работы, правила применения или этапы сборки.

  • Лайфстайл-фото с текстовыми акцентами показывают товар в реальной ситуации использования и выделяют важные свойства.

  • Размерные сетки и визуальные подсказки помогают покупателю правильно подобрать размер одежды, обуви или мебели.

Команда и цена

Команда специалистов по росту продаж на Озон по цене одного сотрудника.

Комплексное продвижение

от 150,000 ₽

Преимущества сотрудничества с агентством «Шольчев»

  • Разрабатываем инфографику с учётом алгоритмов и требований конкретного маркетплейса.

  • Подбираем ключевые характеристики и визуальные акценты для каждой категории товара.

  • Тестируем макеты на конверсию и CTR перед загрузкой в карточки.

  • Контролируем читаемость инфографики на мобильных устройствах.

  • Согласовываем стиль и фирменные элементы с брендом, чтобы сохранить узнаваемость.

Оставьте заявку в агентство «Шольчев» на сайте или по телефону, мы подготовим инфографику, которая увеличит конверсию карточек ваших товаров.

Часто задаваемые вопросы

Сколько изображений с инфографикой можно загрузить в карточку?

На WB ограничение до 10 фото, на Озон — до 20, но лучше 3–5 качественных инфографик дополнить лайфстайл-кадрами.

Как понять, что инфографика реально повышает продажи?

Эффект видно по росту CTR и конверсии. Если кликов стало больше при той же цене и карточку чаще добавляют в корзину, значит визуалы работают.

Можно ли использовать одну и ту же инфографику на разных маркетплейсах?

Нет, у каждой площадки свои требования к формату и размеру файлов. Мы адаптируем макеты под конкретные регламенты, чтобы карточки прошли модерацию.

Какие элементы инфографики реально уменьшают возвраты?

Размерные сетки для одежды и обуви, схемы габаритов для мебели, визуальные инструкции для техники.

Что делать, если товар сложный и не помещается в одну картинку?

Мы разбиваем информацию на серию слайдов. Например, сначала ключевые преимущества, затем схемы применения, в конце — дополнительные характеристики.