Карточка на маркетплейсе конкурирует не только ценой и отзывами, но и визуальным оформлением. Фото товара — это базовый уровень. Чтобы удержать внимание и быстро донести ключевые преимущества, используют инфографику. Хорошо работают схемы, маркированные иконки, сравнения, визуальные инструкции на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете.
Инфографика для маркетплейсов
Что даёт инфографика на маркетплейсе
Покупатель быстрее считывает ключевые характеристики товара.
Чёткие визуальные акценты уменьшают количество возвратов.
Карточка выделяется среди конкурентов в поисковой выдаче.
Инфографика помогает донести преимущества без длинных описаний.
Визуальные схемы повышают доверие и упрощают выбор.
Эффективные форматы инфографики
Иконки с ключевыми преимуществами показывают главные характеристики товара — материал, срок гарантии, функции или комплектацию.
Сравнительные таблицы визуализируют отличие модели от конкурентов или старой версии линейки.
Схемы и инструкции наглядно демонстрируют принцип работы, правила применения или этапы сборки.
Лайфстайл-фото с текстовыми акцентами показывают товар в реальной ситуации использования и выделяют важные свойства.
Размерные сетки и визуальные подсказки помогают покупателю правильно подобрать размер одежды, обуви или мебели.
Преимущества сотрудничества с агентством «Шольчев»
Разрабатываем инфографику с учётом алгоритмов и требований конкретного маркетплейса.
Подбираем ключевые характеристики и визуальные акценты для каждой категории товара.
Тестируем макеты на конверсию и CTR перед загрузкой в карточки.
Контролируем читаемость инфографики на мобильных устройствах.
Согласовываем стиль и фирменные элементы с брендом, чтобы сохранить узнаваемость.
Часто задаваемые вопросы
Сколько изображений с инфографикой можно загрузить в карточку?
На WB ограничение до 10 фото, на Озон — до 20, но лучше 3–5 качественных инфографик дополнить лайфстайл-кадрами.
Как понять, что инфографика реально повышает продажи?
Эффект видно по росту CTR и конверсии. Если кликов стало больше при той же цене и карточку чаще добавляют в корзину, значит визуалы работают.
Можно ли использовать одну и ту же инфографику на разных маркетплейсах?
Нет, у каждой площадки свои требования к формату и размеру файлов. Мы адаптируем макеты под конкретные регламенты, чтобы карточки прошли модерацию.
Какие элементы инфографики реально уменьшают возвраты?
Размерные сетки для одежды и обуви, схемы габаритов для мебели, визуальные инструкции для техники.
Что делать, если товар сложный и не помещается в одну картинку?
Мы разбиваем информацию на серию слайдов. Например, сначала ключевые преимущества, затем схемы применения, в конце — дополнительные характеристики.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.