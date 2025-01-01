Реклама на маркетплейсах должна строиться с учётом того, что у каждой площадки свои форматы, аукционы и логика показа. На Wildberries продвижение строится вокруг поисковых запросов и ставок в карточке, на Ozon — через гибридную систему (поиск, баннеры, бренд-зоны, умные кампании), Яндекс.Маркет использует модель CPC с учётом конверсий и качества карточки. Чтобы реклама работала, нужно учитывать категорию, сезонность, цену и рейтинг товара. Иначе вы можете купить трафик, но конверсии не будет, и товар в выдаче будет опускаться вниз.