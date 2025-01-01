Реклама на маркетплейсах должна строиться с учётом того, что у каждой площадки свои форматы, аукционы и логика показа. На Wildberries продвижение строится вокруг поисковых запросов и ставок в карточке, на Ozon — через гибридную систему (поиск, баннеры, бренд-зоны, умные кампании), Яндекс.Маркет использует модель CPC с учётом конверсий и качества карточки. Чтобы реклама работала, нужно учитывать категорию, сезонность, цену и рейтинг товара. Иначе вы можете купить трафик, но конверсии не будет, и товар в выдаче будет опускаться вниз.
Настройка рекламы на маркетплейсах
Первые продажи через две недели
Что даёт реклама на маркетплейсах
Сравнительные таблицы визуализируют отличие модели от конкурентов или старой версии линейки.
Когда товар только появляется на площадке, у него нет истории продаж, отзывов и рейтинга. Алгоритм не видит оснований поднимать карточку выше конкурентов. Реклама компенсирует этот недостаток, потому что уже первые клики и заказы дают алгоритму сигнал, что товар действительно хороший и востребованный.
Поддержка продаж для товаров с сезонным спросом
Зимой растёт спрос на обогреватели, летом — на кондиционеры, весной — на садовый инвентарь. Реклама позволяет подхватить всплеск интереса и закрепиться в топе раньше конкурентов.
Ускорение распродажи остатков
Товар может «зависнуть» на складе из-за снижения спроса, смены коллекции или выхода новой модели. Реклама помогает продать остатки быстрее и освободить место под новые партии.
Повышение узнаваемости бренда в категории
Даже если товар не всегда выигрывает по цене, реклама обеспечивает его присутствие в поиске и карточках конкурентов. Так формируется узнаваемость бренда и повышается доверие покупателей.
Инструменты рекламного продвижения на Wildberries
Продвижение по ключам в поиске
Ставки делаются по конкретным поисковым запросам, и карточка поднимается в выдаче. Чем выше CTR и конверсия, тем дешевле становится клик.
Вывод в карточках конкурентов
Товар может показываться в блоке «Похожие товары» или «С этим товаром покупают». Эта реклама на маркетплейсе Вайлдберриз работает особенно хорошо в категориях с высокой конкуренцией.
Реклама в рекомендациях
Система сама определяет, кому показывать товар, исходя из поведения пользователей. Подходит для товаров массового спроса.
Акции и спецпредложения WB
Платформа регулярно проводит собственные акции, куда продавцы могут заходить с дисконтом. При этом карточка получает повышенный трафик без прямых затрат на рекламу.
Инструменты продвижения на Ozon
Поиск и баннеры по ключам
Основной способ вывести товар в топ выдачи. Реклама по поисковым запросам поднимает карточки выше органики, а баннеры дают дополнительный охват.
Реклама в рекомендациях (умные кампании)
Алгоритм сам определяет, кому показывать товар, исходя из истории покупок и поведения. Такая реклама на маркетплейсе Озон работает лучше всего для товаров с широким спросом.
Бренд-зона
Выделенный блок с логотипом и ассортиментом производителя. Позволяет продвигать не только отдельный товар, но и весь бренд.
Участие в акциях и распродажах
«Скидка дня», «Black Friday», тематические распродажи — это отдельный инструмент продвижения. В акциях карточки получают кратный рост трафика.
Настройка рекламы на Яндекс.Маркете
Поиск по модели CPC
Яндекс.Маркет работает по схеме оплаты за клик. Чем выше ставка и качество карточки, тем больше вероятность, что товар попадёт в верхнюю часть выдачи.
Ретаргетинг через Яндекс.Директ
Маркет связан с экосистемой Яндекса. Товар можно показывать пользователю даже после ухода с площадки — в баннерах на сайтах-партнёрах или в Яндекс.Почте.
Рейтинги качества карточки
На видимость влияет не только ставка, но и карточка: точность характеристик, фото, количество и качество отзывов. Хорошо проработанная карточка снижает стоимость клика.
Акции и спецпредложения
Многие категории продвигаются через участие в акциях Яндекс.Маркета. Карточки получают значительный прирост показов и попадают в подборки.
Интересно, что на Яндекс.Маркете каждая категория имеет свою динамику. В электронике решающую роль играет цена и рейтинг, в fashion — фото и отзывы, в продуктах — срок годности и условия хранения.
Преимущества сотрудничества с агентством «Шольчев»
- Грамотно распределяем бюджет между поиском, рекомендациями, баннерами и акциями.
- Подбираем рабочие ключевые запросы и убираем неэффективные.
- Оптимизируем ставки, чтобы снизить стоимость клика без потери показов.
- Тестируем креативы и фото для повышения CTR.
- Следим за метриками (CTR, CPC, ACoS, ROI) и корректируем кампании в реальном времени.
- Снижаем рекламные расходы за счёт глубокой аналитики.
- Настраиваем кампании так, чтобы реклама выводила товары в топ и закрепляла позиции.
Оставьте заявку по телефону или на сайте нашего агентства. Команда экспертов «Шольчев» рассчитает оптимальный бюджет и настроит рекламу, которая запустит активные продажи товаров.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли запускать рекламу на маркетплейсе без отзывов и рейтинга?
Да, но эффективность будет ниже. Мы комбинируем рекламу с акциями и промокодами, чтобы стимулировать первые продажи и собрать отзывы, а уже потом усиливаем продвижение.
Нужно ли запускать рекламу сразу на всех площадках?
Нет, эффективнее тестировать одну платформу с оптимизированными карточками и затем масштабировать. Одновременный запуск на WB, Ozon и Яндекс.Маркете имеет смысл только на большом ассортименте и бюджете.
Как понять, что реклама работает?
Главные показатели — рост продаж и удержание позиций без постоянного увеличения бюджета. На уровне аналитики смотрим ACoS, ROI и динамику CTR. Если кликов становится больше при снижении CPC, значит кампания работает.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
