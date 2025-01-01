8 (800) 333-54-78
Реклама на маркетплейсах должна строиться с учётом того, что у каждой площадки свои форматы, аукционы и логика показа. На Wildberries продвижение строится вокруг поисковых запросов и ставок в карточке, на Ozon — через гибридную систему (поиск, баннеры, бренд-зоны, умные кампании), Яндекс.Маркет использует модель CPC с учётом конверсий и качества карточки. Чтобы реклама работала, нужно учитывать категорию, сезонность, цену и рейтинг товара. Иначе вы можете купить трафик, но конверсии не будет, и товар в выдаче будет опускаться вниз.

Что даёт реклама на маркетплейсах

    Когда товар только появляется на площадке, у него нет истории продаж, отзывов и рейтинга. Алгоритм не видит оснований поднимать карточку выше конкурентов. Реклама компенсирует этот недостаток, потому что уже первые клики и заказы дают алгоритму сигнал, что товар действительно хороший и востребованный.

  • Поддержка продаж для товаров с сезонным спросом

    Зимой растёт спрос на обогреватели, летом — на кондиционеры, весной — на садовый инвентарь. Реклама позволяет подхватить всплеск интереса и закрепиться в топе раньше конкурентов.

  • Ускорение распродажи остатков

    Товар может «зависнуть» на складе из-за снижения спроса, смены коллекции или выхода новой модели. Реклама помогает продать остатки быстрее и освободить место под новые партии.

  • Повышение узнаваемости бренда в категории

    Даже если товар не всегда выигрывает по цене, реклама обеспечивает его присутствие в поиске и карточках конкурентов. Так формируется узнаваемость бренда и повышается доверие покупателей.

Инструменты рекламного продвижения на Wildberries

  • Продвижение по ключам в поиске

    Ставки делаются по конкретным поисковым запросам, и карточка поднимается в выдаче. Чем выше CTR и конверсия, тем дешевле становится клик.

  • Вывод в карточках конкурентов

    Товар может показываться в блоке «Похожие товары» или «С этим товаром покупают». Эта реклама на маркетплейсе Вайлдберриз работает особенно хорошо в категориях с высокой конкуренцией.

  • Реклама в рекомендациях

    Система сама определяет, кому показывать товар, исходя из поведения пользователей. Подходит для товаров массового спроса.

  • Акции и спецпредложения WB

    Платформа регулярно проводит собственные акции, куда продавцы могут заходить с дисконтом. При этом карточка получает повышенный трафик без прямых затрат на рекламу.

Инструменты продвижения на Ozon

  • Поиск и баннеры по ключам

    Основной способ вывести товар в топ выдачи. Реклама по поисковым запросам поднимает карточки выше органики, а баннеры дают дополнительный охват.

  • Реклама в рекомендациях (умные кампании)

    Алгоритм сам определяет, кому показывать товар, исходя из истории покупок и поведения. Такая реклама на маркетплейсе Озон работает лучше всего для товаров с широким спросом.

  • Бренд-зона

    Выделенный блок с логотипом и ассортиментом производителя. Позволяет продвигать не только отдельный товар, но и весь бренд.

  • Участие в акциях и распродажах

    «Скидка дня», «Black Friday», тематические распродажи — это отдельный инструмент продвижения. В акциях карточки получают кратный рост трафика.

Настройка рекламы на Яндекс.Маркете

  • Поиск по модели CPC

    Яндекс.Маркет работает по схеме оплаты за клик. Чем выше ставка и качество карточки, тем больше вероятность, что товар попадёт в верхнюю часть выдачи.

  • Ретаргетинг через Яндекс.Директ

    Маркет связан с экосистемой Яндекса. Товар можно показывать пользователю даже после ухода с площадки — в баннерах на сайтах-партнёрах или в Яндекс.Почте.

  • Рейтинги качества карточки

    На видимость влияет не только ставка, но и карточка: точность характеристик, фото, количество и качество отзывов. Хорошо проработанная карточка снижает стоимость клика.

  • Акции и спецпредложения

    Многие категории продвигаются через участие в акциях Яндекс.Маркета. Карточки получают значительный прирост показов и попадают в подборки.

Интересно, что на Яндекс.Маркете каждая категория имеет свою динамику. В электронике решающую роль играет цена и рейтинг, в fashion — фото и отзывы, в продуктах — срок годности и условия хранения.

Преимущества сотрудничества с агентством «Шольчев»

  • Грамотно распределяем бюджет между поиском, рекомендациями, баннерами и акциями.
  • Подбираем рабочие ключевые запросы и убираем неэффективные.
  • Оптимизируем ставки, чтобы снизить стоимость клика без потери показов.
  • Тестируем креативы и фото для повышения CTR.
  • Следим за метриками (CTR, CPC, ACoS, ROI) и корректируем кампании в реальном времени.
  • Снижаем рекламные расходы за счёт глубокой аналитики.
  • Настраиваем кампании так, чтобы реклама выводила товары в топ и закрепляла позиции.

Оставьте заявку по телефону или на сайте нашего агентства. Команда экспертов «Шольчев» рассчитает оптимальный бюджет и настроит рекламу, которая запустит активные продажи товаров.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли запускать рекламу на маркетплейсе без отзывов и рейтинга?

Да, но эффективность будет ниже. Мы комбинируем рекламу с акциями и промокодами, чтобы стимулировать первые продажи и собрать отзывы, а уже потом усиливаем продвижение.

Нужно ли запускать рекламу сразу на всех площадках?

Нет, эффективнее тестировать одну платформу с оптимизированными карточками и затем масштабировать. Одновременный запуск на WB, Ozon и Яндекс.Маркете имеет смысл только на большом ассортименте и бюджете.

Как понять, что реклама работает?

Главные показатели — рост продаж и удержание позиций без постоянного увеличения бюджета. На уровне аналитики смотрим ACoS, ROI и динамику CTR. Если кликов становится больше при снижении CPC, значит кампания работает.

