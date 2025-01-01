Торговать на платформе Wildberries без автоматизации процессов чревато убытками. Ошибка в дате минус остаток. Не вовремя загруженный УПД — штраф. Неправильный стикер — отмена поставки. При этом WB постоянно обновляет API, меняет регламенты, добавляет новые поля в карточки и отчёты. Поэтому ручное управление сегодня является опасным и убыточным особенно при работе по FBO и FBS одновременно.
Ошибки при ручной работе с ВБ
WB жёстко валидирует документы: неверная дата — и вся поставка может быть отменена. Без системы легко перепутать сроки, юрлицо, формат. А исправить задним числом — уже нельзя.
Неактуальные остатки приводят к оверселлу, продавец видит остаток в учётной системе, но на WB он уже другой. В результате — пересорт, отмена заказов, минус в рейтинг.
Неверный шаблон, не тот принтер, смещённый QR — поставка отклоняется. Особенно часто это случается при ручной печати, без интеграции.
ФБС требует сборку и передачу заказа в течение нескольких часов. Если система не оповещает склад или сборщика, заказ «протухает», и ВБ снимает деньги.
Если не настроено автоматическое сопоставление возвратов и заказов, появляется разрыв в учёте: часть товара как бы вернулась, но где — неизвестно.
В ручной работе бухгалтерия и управленческий учёт «не видят» полной картины: сколько пришло, за что штраф, как считать прибыль по SKU — все это теряется.
Особенности оцифровки процесса торговли на Wildberries
Оцифровка продаж на Вайлдберриз — это не только про «подключить API», а про выстраивание полноценной системы, где все ключевые операции между площадкой и вашей учётной системой происходят автоматически. Суть в том, чтобы убрать ручной труд, предотвратить ошибки и обеспечить прозрачный учёт: от загрузки остатков до сверки платежей.
Интеграция учётной системы (1С, МойСклад) с ЛК Wildberries
Заказы, остатки, статусы, УПД, стикеры — все проходит через обмен по API WB. Система не просто выгружает данные, но и отслеживает, что они приняты маркетплейсом без ошибок.
Автоматизация документооборота
УПД формируются по шаблонам WB, с учётом специфики логистики (FBO/FBS), маркировки, юрлиц и сроков годности. Документы подписываются ЭЦП и отправляются через оператора ЭДО.
Работа с маркировкой и Честным Знаком
Если вы работаете в категориях с обязательной маркировкой, система должна уметь генерировать и проверять коды, а также синхронизировать данные между WB и ГИС МТ.
Управление отгрузками и стикерами
Под каждую поставку генерируются задания на сборку и стикеры нужного формата. При FBS это критично — любой сдвиг по шаблону и платформа не примет товар.
Аналитика и финансы
Интеграция позволяет получать точные отчёты по заказам, выручке, штрафам, логистике, комиссиям и возвратам. Это избавляет от Excel и ручных сверок по 10 вкладкам ЛК WB.
Какие инструменты используют для оцифровки продаж на маркетплейсах
Нет универсального сервиса, который «решает все». Для качественной оцифровки используют набор взаимосвязанных решений, каждое из которых закрывает свою зону ответственности. Важно подключить модули, выстроить архитектуру, где данные проходят путь от заказа до отчётности без сбоев и потерь.
Обменники с маркетплейсами (интеграция через API) — модули, которые автоматически подтягивают заказы, обновляют остатки, выгружают УПД, печатают стикеры. Например: готовые решения для 1С, МойСклад, кастомные обменники под ваш стек (WB, OZON, Яндекс).
Системы учёта — основной источник данных: остатки, цены, реквизиты, история отгрузок. От правильной настройки зависит, будет ли система стабильно работать на масштабах.
BI-системы и аналитика — помогают собирать данные из нескольких источников — маркетплейсы, реклама, бухгалтерия — и строить дашборды: валовая прибыль, оборачиваемость, доля комиссии, возвраты, ROAS.
Сервисы управления рекламой — позволяют управлять ставками, бюджетами и анализировать эффективность по каждому товару или категории. Интеграция с 1С или складской системой даёт полную картину: реклама → продажи → прибыль.
CRM и системы поддержки клиентов — актуально, если бизнес работает с возвратами, браком, рекламациями или собирает LTV-клиентов. CRM фиксирует обращения, связывает их с заказами и выстраивает цикл общения.
Инструменты документооборота — для ФБО особенно критично — нужны корректные УПД, маркировка, электронные подписи, автоматическая отправка через операторов ЭДО.
Логистические платформы — для интеграции с внешними службами доставки и управления маршрутами, особенно при ФБС и мультиканальной торговле.
Чтобы автоматизация действительно работала, необходимо выстроить систему под конкретно ваш бизнес: с учётом логистики, ассортимента, типов отгрузки и документооборота.
В агентстве Шольчев мы начинаем с диагностики — смотрим, как устроены процессы, какие ошибки возникают, где вы теряете время или деньги. После этого подбираем конкретные инструменты, собираем архитектуру и внедряем решения, которые не развалятся при первом росте. Оставьте заявку или звоните менеджерам по телефону — поможем оцифровать вашу торговлю на любом маркетплейсе под ключ.
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
