Управлять продажами на Вайлдберриз вручную — значит постоянно рисковать: заказ может не успеть уйти в срок, остатки не совпадут, а неверно оформленный УПД приведет к отмене поставки. Особенно тяжело тем, кто работает по FBS или сразу на нескольких складах. Чтобы не терять деньги и время, селлеры подключают API WB — программный интерфейс для обмена данными между маркетплейсом и своей учетной системой.

API Wildberries позволяет полностью автоматизировать работу: получать заказы, печатать стикеры, обновлять остатки, формировать отгрузки, передавать УПД и отслеживать статусы. Это технический фундамент для устойчивого и масштабируемого бизнеса, без Excel, ручных ошибок и постоянной беготни по Личному кабинету.

Как работает API WB

API Wildberries — это REST-интерфейс, с помощью которого можно напрямую передавать и получать данные между вашей системой и маркетплейсом. Чтобы подключиться, в личном кабинете WB генерируется API-ключ — он нужен для авторизации при каждом запросе. Все операции — от получения заказов до загрузки остатков — выполняются через отдельные эндпоинты. Формат — JSON, соединение — через HTTPS.

Работа с API WB строится на основании:

orders — для получения, подтверждения, отмены заказов;

supplier-stocks — синхронизация остатков;

supplier-prices — передача и изменение цен;

supplier-incomes / reports — отгрузки, возвраты, отчеты;

stickers / barcodes — генерация и скачивание этикеток;

nomenclature / card / content — создание и редактирование товарных карточек;

feedback / questions — работа с отзывами и вопросами.

WB API часто обновляется, структура может меняться, а документация — догонять уже внедренные изменения. Поэтому для стабильной работы нужна либо команда разработчиков, которая следит за обновлениями, либо поддерживаемый модуль с адаптацией под изменения.

Что автоматизируется через API Wildberries

Интеграция по API позволяет закрыть весь цикл работы с заказами — от получения до сверки при высокой загрузке, множестве складов, FBS-доставке и маркировке.

Сценарии автоматизации:

Заказы автоматически загружаются в 1С или другую учетную систему сразу после оформления. Ручной перенос не нужен.

Система формирует задания на сборку и сама печатает стикеры — без ошибок в формате, которые часто приводят к отказу в приеме поставки.

Остатки синхронизируются в реальном времени, чтобы исключить пересорт, оверселл и дубли заказов.

УПД формируются по шаблону WB, подставляются реквизиты, и документы загружаются на площадку автоматически.

Возвраты и отмены автоматически фиксируются и попадают в отчетность. Больше не нужно искать их вручную в разных разделах ЛК.

Данные о продажах, логистике, штрафах и комиссиях подтягиваются в управленческую отчетность — видно, какие товары убыточны, а какие вытягивают прибыль.

Кому мы рекомендуем подключать API Wildberries

Если вы работаете по FBS и каждую отгрузку приходится вручную собирать, печатать стикеры, сверять остатки, обновлять цены и загружать УПД — автоматизация через API экономит часы каждый день и защищает от типовых ошибок, за которые WB выписывает штрафы.

Инструмент однозначно нужен продавцам с широким ассортиментом, несколькими точками отгрузки, частыми возвратами и логистикой через внешние склады. Как только появляются ручные Excel-таблицы, просроченные документы, дубли заказов, накладки с маркировкой или проблемы с рейтингом — это явный сигнал, что ручное управление уже не справляется, и без API процессы начинают сыпаться.

Часто к интеграции приходят селлеры, которые масштабируют бизнес: запускают новые категории, выходят в регионы или подключают другие маркетплейсы. Без API поддерживать стабильную работу при таком росте просто невозможно.

Что нужно для API-интеграции

Для полноценной работы с API Wildberries нужен минимум:

Учетная система (1С, МойСклад, ERP), куда будут подтягиваться заказы и остатки.

Интеграционный модуль или собственная разработка — чтобы связывать данные по API.

Оператор ЭДО — для подписания и отправки УПД.

Сервис для работы с маркировкой, если вы торгуете товарами с Честным Знаком.

Настроенные шаблоны стикеров и принтер — особенно для FBS.

Подытожим: ВБ предоставляет мощный API, но стабильная работа возможна только при грамотной интеграции.