При небольших объемах продаж продавец может вручную выгружать УПД, обновлять остатки, печатать стикеры и сверять заказы. Но как только количество SKU переваливает за 100, а заказов — за 30 в день, все начинает буксовать. Ozon — одна из немногих площадок, которая предоставляет открытый, стабильный и удобный API, с помощью которого можно связать маркетплейс с вашей учетной системой и автоматизировать ключевые процессы.

Интеграция через API позволяет в реальном времени передавать и получать данные: от создания карточек и обновления остатков до получения заказов, печати этикеток, формирования УПД и сверки отгрузок. Это не только экономия времени, но защита от штрафов, возвратов и ошибок, которые неизбежны при ручной работе.

Что такое API Ozon и как он работает

Ozon предоставляет продавцам полноценное REST API, через которое можно автоматизировать все ключевые бизнес-процессы: от загрузки карточек до получения заказов и отправки документов. Это интерфейс для программного обмена данными между личным кабинетом продавца и вашей учетной системой — 1С, ERP, МойСклад или кастомным решением.

В работе через API Озон используется пара ключей — Client ID и API Key, которые генерируются в личном кабинете. С их помощью программа авторизуется на стороне маркетплейса и может выполнять действия от имени селлера: создавать заказы, обновлять остатки, передавать УПД, загружать стикеры и т.д.

API Ozon работает с:

Товарами и карточками — можно создавать, редактировать, загружать фото и атрибуты.

Ценами и остатками — поддерживается полная и частичная синхронизация.

Заказами — получение, подтверждение, отмена, отгрузка, статус.

Документами — автоматическая генерация УПД, стикеров, актов.

Аналитикой — выручка, логистика, возвраты, штрафы — по API доступны отчеты.

Интеграцию можно реализовать либо через собственную разработку (если есть команда программистов), либо через готовые модули, которые подключаются к 1С или другим системам учета.

Какие задачи решает интеграция через Ozon API

В ручной работе продавец постоянно переключается между Excel, личным кабинетом, принтерами и бухгалтерией. Один неверный шаг — и появляется штраф, отмена или несостыковка в остатках. API-интеграция убирает эти слабые места и выстраивает устойчивую архитектуру, в которой процессы связаны друг с другом и не зависят от человеческого фактора.

Что автоматизируется через API:

Получение заказов в реальном времени — заказы подтягиваются сразу после оформления, система присваивает статусы, распределяет по складам, и запускается сборка.

Печать стикеров и формирование отгрузки — API позволяет автоматически сформировать отгрузку, распечатать стикеры по требованиям Ozon и подготовить поставку без ошибок в формате.

Обновление остатков и цен — система сама отслеживает изменения на складе и передает их в Ozon. Это исключает пересорт, оверселл и снижает количество отмен.

Создание и редактирование карточек товаров — можно массово загружать новые позиции, менять описания, атрибуты и изображения — без ручного ввода через ЛК.

Передача УПД и сверка заказов — документы формируются автоматически, отправляются в нужном формате и отслеживаются по статусам — ошибок и ручных исправлений становится меньше.

Получение отчетов и аналитики — через API можно вытягивать данные по логистике, продажам, комиссиям, штрафам и возвратам — и сразу интегрировать их в свою BI-систему или управленческую отчетность.

Кому подходит интеграция через API Озон

Интеграция через API Ozon необходима, как только бизнес выходит за пределы микроформата. Пока у вас 10–15 заказов в день и десяток SKU, можно справляться вручную. Но как только ассортимент начинает расти, появляются отгрузки с нескольких складов, карточки дублируются, а сборка начинает занимать весь день — ручное управление перестает быть жизнеспособным.

Чаще всего автоматизацию заказывают селлеры, у которых работает несколько юрлиц или филиалов, используются внешние склады или логистика FBS, и при этом есть потребность в точном управленческом учете. Это может быть интернет-магазин с выходом на маркетплейсы, производственная компания, бренд с широкой матрицей, или просто продавец с оборотом выше 500 тыс. рублей в неделю, у которого начинают накапливаться ошибки.

Если внутри компании уже есть учетная система — например, 1С или МойСклад — и в ней отражаются остатки, документы, закупки и бухгалтерия, API позволяет связать данные с маркетплейсом напрямую, без необходимости вручную выгружать и загружать Excel-файлы, редактировать каждую карточку и сверяться с заказами.

Что нужно для подключения и работы с API Ozon

Для интеграции с API Озон нужна учетная система (1С, МойСклад или ERP), пара токенов (Client ID и API Key из ЛК Ozon) и разработчик или модуль, способный обрабатывать запросы к REST API. Также необходим оператор ЭДО для работы с УПД, особенно при FBO. Если вы работаете с маркировкой — потребуется связка с Честным Знаком. Все это должно быть увязано в единую систему, где данные не теряются на каждом шаге.