Авито предлагает десятки вариантов платного продвижения: закрепление вверху, «VIP», поднятие, пакеты, реклама в ленте и за пределами платформы. Но эффективность каждого инструмента сильно зависит от контекста: категории товара, региона, спроса, конкуренции и даже формулировки заголовка. То, что дает эффект в продаже авто, не сработает в услугах. А в некоторых нишах, наоборот, бесплатные объявления с грамотной оптимизацией по запросам будут работать лучше, чем дорогое «топ+вип». Эксперты команды Шольчев рассказывают, что реально работает в продвижении на Авито в 2025 году, по категориям и целям.

Как работает выдача на Авито

Алгоритм выдачи комбинирует несколько факторов: релевантность по запросу, формат, качество объявления, активность пользователя, и только потом — платные опции. То есть если вы включили «VIP», но в заголовке нет ключа, фото не загружены, а аккаунт с кучей неотвеченных сообщений — продвижение сработает слабо или не сработает вообще.

Ключевые факторы ранжирования:

CTR объявления — чем чаще кликают при показе, тем выше в выдаче;

актуальность — свежие объявления и те, где были обновления, поднимаются выше;

ответы продавца — аккаунт с быстрой реакцией получает приоритет;

поведенческий профиль — Авито запоминает, что ищет пользователь, и подсовывает похожее;

запросное соответствие — заголовок, категория, параметры должны точно попадать в ключевые слова.

Продвижение усиливает сильные объявления, но не вытягивает слабые. Спец по Авито сначала правит текст, фото, параметры, а уже потом включает платные опции. Иначе — просто сжигается бюджет.

Платные инструменты продвижения

Авито предлагает десятки продвижений, но только часть из них дает стабильный эффект, если вы понимаете механику:

Поднятие — двигает объявление вверх в выдаче на короткий срок (обычно 6–12 часов). Эффективно в высокочастотных категориях, если у вас понятный оффер и цена в рынке. При этом частые поднятия без изменений в объявлении могут «заглушаться» — система начинает игнорировать их.

Автоподнятие — автоматическое перемещение вверх по расписанию. Работает в конкурентных категориях, где важно держаться «вверху всегда». Но важно задать период — слишком частые подъемы могут вызывать фильтры.

Выделение и VIP — дает цветовую подсветку и закрепление в спецблоках. Работает только в связке с хорошим CTR. Если у объявления низкий отклик, просто «забьете» бюджет на просмотры без переходов.

Реклама в ленте (внешние блоки) — работает для интернет-магазинов, особенно если идет трафик на витрину. Используется при размещении по API или через фид. Хорошо себя показывает в товарах и аренде, но требует тонкой настройки: товары без точных характеристик часто просто не попадают в ротацию.

Турбо-продвижение (пакеты) — эффективнее, когда речь о постоянной продаже однородного ассортимента (авто, аренда, техника). Дает скидку за объем и возможность настройки по шаблону. Не работает точечно — нужно выстраивать стратегию по всему аккаунту.

Как выбрать инструмент под задачу

Эффективность зависит от того, какая цель стоит перед продавцом — продать одну вещь быстро, держать стабильные продажи по каталогу, или получать входящие заявки на услугу. Вот как это работает на практике.

Если вам нужно продать один конкретный товар/услугу, и вы понимаете, что это не постоянная позиция — например, б/у ноутбук, услуга чистки кондиционеров, аренда на выходные — берут точечное продвижение: поднятие + VIP + выделение. Главное — отследить результат в течение 24–48 часов. Если реакции нет — доработка объявления важнее любых кнопок.

Если вы торгуете ассортиментом и вам нужно держать десятки товаров в топе, работают автоматизация и фид: регулярные автоподъемы, массовое выделение, пакеты размещений, в идеале — выгрузка через XML и управление через API или интеграцию с CMS/1С. Здесь важно управлять не одним объявлением, а всей структурой: какие товары в приоритете, какие — на удержание, какие можно не продвигать вовсе.

Если вы в нише услуг или b2b, где нет физического товара, и заявки — основная метрика, основной инструмент — грамотный заголовок + платное размещение с автоподнятием. Турбо или пакеты чаще не работают, потому что Авито хуже обрабатывает услугоориентированные ниши через фиды. Зато критична структура аккаунта: чем быстрее и стабильнее вы отвечаете, тем выше приоритет даже у бесплатных объявлений.

Если речь про недвижимость или авто, особенно при регулярных публикациях, — используется массовое продвижение по расписанию, через шаблоны. Выигрывают те, кто автоматизирует обновление, поднимает только свежие и выкупленные лоты. Платные инструменты работают не за счет "включения", а за счет постоянной ротации и чистки неэффективных позиций.

Если цель — получать максимальный результат от продвижения на Авито, обратитесь в Шольчев. Мы подберем точную стратегию под вашу категорию и задачу: настроим фид, выберем эффективные форматы, отследим конверсию, оптимизируем объявления и продвижение.