Нейросети для маркетплейсов – это не только генерация карточек. ИИ для ВБ и Ozon может стать личным аналитиком селлера: ИИ-помощник или ИИ-агент, которому вы задаёте вопрос обычными словами и получаете цифры и причины.

Разберём 5 сценариев, где такая аналитика продаж на маркетплейсах помогает зарабатывать больше.

Сценарий 1: узнать, почему меняется прибыль на Wildberries и Ozon

Классическая ситуация: итоговая цифра прибыли изменилась, а понять, из-за чего именно, непросто. Обычно селлер открывает несколько отчётов и вручную сравнивает периоды, а на это уходит полдня. ИИ делает это за минуту: достаточно спросить «Почему прибыль в этом периоде отличается от прошлого?».

Он может сравнить два периода и разобрать по пунктам разницу по статьям расходов и артикулам.

Возьмём реальный пример по Wildberries: неделя с 4 по 10 ноября против предыдущей. Прибыль выросла на 359 986 ₽ (+14,25%) и составила 2 885 366 ₽, хотя продажи выросли всего на 2,89%.

Откуда такой разрыв? ИИ показывает: расходы на рекламу за неделю сократились на 205 422 ₽ (−17,14%), а ДРР составил 7,94%. Экономия на рекламе сопоставима с большей частью прироста прибыли. Теперь вы знаете, что сработало, и можете повторить это на других товарах. А если прибыль просела, то же самое: ИИ покажет статью расходов или артикул, который потянул результат вниз.

Сценарий 2: отключить убыточную рекламу на маркетплейсах

Реклама на маркетплейсах легко съедает прибыль, особенно когда кампаний много. Вопрос «Какие рекламные кампании убыточны?» помогает быстро найти те, что тратят бюджет без отдачи.

ИИ показывает, какие именно кампании ушли в минус и на сколько, и даёт рекомендацию по каждой: приостановить кампанию или добавить минус-фразы к пустым запросам, по которым идут клики без заказов. Например, из 12 кампаний убыточными оказались 3: за неделю они потратили 48 200 ₽ и ушли в минус на 12 400 ₽. Эти деньги можно вернуть, внеся изменения в рекламном кабинете маркетплейса.

Сценарий 3: рассчитать закупку на сезон и маржу

Закупка под сезон – одно из самых дорогих решений. Закупили мало – упустили продажи, много – заморозили деньги на складе. ИИ помогает найти баланс: рассчитывает объём закупки в штуках так, чтобы маржа осталась не ниже установленной границы, и проверяет результат по ДДС.

Вторая проверка важна: закупка может быть выгодной по марже, но создать кассовый разрыв. Например, ИИ может предложить закупить 450 штук, при этом убедившись, что денег хватит и на сам заказ, и на текущие расходы.

Сценарий 4: составить план продаж

План на месяц часто строят «на глаз»: взяли прошлый период, добавили процент роста. ИИ подходит к этому аккуратнее. Попросите «Сделай план продаж на месяц с учётом финансов», и получите три сценария: консервативный, базовый и оптимистичный.

Так вы заранее видите, что произойдёт, если продажи пойдут хуже ожиданий, и какие у вас есть запасы прочности. Это удобно для разговора с командой и собственником: у каждого сценария свои цифры, и понятно, на что ориентироваться.

Сценарий 5: найти аномалии в данных магазина

Резкие скачки в данных легко пропустить: вчера цифры были одни, сегодня другие, а заметили вы это только в конце месяца. Запрос «Найди аномалии за последние 30 дней» помогает увидеть такие места заранее.

ИИ ищет резкие изменения и проверяет гипотезы по данным. Например, на дашборде по Wildberries за неделю с 4 по 10 ноября прочие удержания выросли на 118,28%, с 19 774 до 43 162 ₽, а штрафы на 16,22%, до 11 104 ₽. По отдельности суммы небольшие, и на фоне миллионной выручки их легко не заметить. ИИ поможет подсветить такие скачки, чтобы вы проверили, за что именно были удержания и штрафы, пока они не превратились в системную проблему. Вы перестаёте гадать и работаете с фактами.

Главное условие: точные данные для аналитики маркетплейсов

Все эти сценарии работают только в одном случае: если ИИ видит точные и полные данные вашего магазина. Нейросеть без данных отвечает общими советами. Нейросеть с неточными данными выдаёт уверенные, но неверные выводы.

А теперь вопрос: откуда их взять? Чтобы разобрать причины изменения прибыли, нужны продажи, расходы и логистика по каждому артикулу. Для разбора рекламы нужна статистика кампаний и запросов. Для расчёта закупки нужны остатки, маржа и движение денег. Эти данные лежат в разных отчётах Wildberries и Ozon, в разных форматах, и собирать их вручную долго и легко ошибиться.

Как получить данные для ИИ

Решение – сервис аналитики для маркетплейсов, который собирает данные сам. TrueStats подключается к Wildberries, Ozon и Яндекс Маркету и собирает продажи, прибыль, рекламу, финансы и остатки в понятный дашборд. Это финансовая аналитика для маркетплейсов без ручной сборки отчётов.

А когда вы подключаете TrueStats к ИИ (Claude или ChatGPT), нейросеть получает доступ к этим данным и отвечает на основе вашего магазина, а не общих советов. Поэтому ИИ-аналитика на маркетплейсах получается максимально релевантной: все пять сценариев выше работают на ваших цифрах.

Так ИИ-агент для маркетплейсов видит вашу реальную маржу, рекламу и остатки на Wildberries и Ozon и становится полноценным ИИ-помощником селлера, а не источником общих советов.

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