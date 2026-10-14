Зачем

Зачем бизнесу продвижение в ChatGPT

Люди все чаще спрашивают у чат-бота не «что такое», а «что выбрать»: какой сервис подключить, какое агентство нанять, какую модель купить. В ответ они получают короткий список с пояснениями и ссылками. Ответ собирается из небольшого числа источников, поэтому место в нем ограничено: попасть в этот список — значит оказаться в выборе клиента до того, как он откроет поисковик.