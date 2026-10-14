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GEO / AI

Продвижение в ChatGPT

Чтобы ChatGPT называл ваш бренд, когда клиенты спрашивают совета.

Продвижение в ChatGPT — это работа с сайтом и упоминаниями бренда, которая повышает вероятность, что нейросеть назовет вашу компанию в ответе. Проверяем, что нейросеть знает о вас сейчас, открываем сайт для поисковых ботов OpenAI, перестраиваем контент под цитирование, усиливаем упоминания на авторитетных площадках и каждый месяц замеряем результат.

  • Бесплатный аудит: что нейросеть отвечает о вашей нише и конкурентах
  • Сайт, доступный поисковому боту OpenAI, и контент для цитирования
  • Еженедельный отчет по доле ответов с брендом
Смотреть стоимость
Янтарная лупа выделяет одну из трёх эмблем перед облаком ответа — бренд среди источников нейросети
Зачем

Зачем бизнесу продвижение в ChatGPT

Люди все чаще спрашивают у чат-бота не «что такое», а «что выбрать»: какой сервис подключить, какое агентство нанять, какую модель купить. В ответ они получают короткий список с пояснениями и ссылками. Ответ собирается из небольшого числа источников, поэтому место в нем ограничено: попасть в этот список — значит оказаться в выборе клиента до того, как он откроет поисковик.

Источники

Откуда ChatGPT берет информацию о компаниях

У нейросети два источника знаний: то, что модель выучила при обучении, и поиск в интернете в реальном времени.

Знания модели.

Сведения из текстов, на которых модель обучалась. Они обновляются только с выходом новых версий, поэтому свежие изменения о компании попадают туда с задержкой.

Поиск в реальном времени.

Когда вопрос требует актуальных данных, модель ищет в интернете и ссылается на источники. Чтобы сайт мог попасть в такие ответы, его должен видеть поисковый бот OAI-SearchBot (документация OpenAI, проверено 14.10.2026).

  • Индексируемость. Страницы должны открываться без JavaScript, быстро и без ошибок сервера (наше наблюдение).
  • Упоминания и отзывы. Чем чаще бренд упоминают обзоры, рейтинги, профильные СМИ и отзовики, тем увереннее модель называет его в ответах (наше наблюдение).

По документации OpenAI, сайты, закрывшие OAI-SearchBot в robots.txt, не показываются в ответах поиска ChatGPT. Бот GPTBot собирает данные для обучения моделей, и его можно закрыть отдельно, не теряя видимость в поиске. ChatGPT-User заходит на сайт, когда об этом просит сам пользователь.

SEO для ChatGPT и классическое SEO: в чем разница

Классическое SEO

  • Цель: Позиция страницы в выдаче
  • Где работаем: В основном сайт
  • Контент: Полное раскрытие темы
  • Технические условия: Доступ роботов Яндекса и Google
  • Метрика: Позиции и трафик

SEO для нейросети

  • Цель: Упоминание бренда и ссылка в ответе
  • Где работаем: Сайт и внешние площадки: обзоры, рейтинги, СМИ
  • Контент: Прямой ответ, сравнения, факты, FAQ
  • Технические условия: Доступ OAI-SearchBot, индексация в Google
  • Метрика: Доля ответов с брендом, тональность, цитирование URL

GEO для ChatGPT — часть общего GEO-продвижения, а подготовка самих текстов под генеративные ответы описана на странице AI SEO.

Состав работ

Что входит в продвижение сайта в ChatGPT

Аудит по 30–50 промптам.

Задаем нейросети вопросы ваших клиентов и фиксируем, кого она называет и на какие сайты ссылается.

Техническая подготовка.

Оптимизация сайта для ChatGPT: robots.txt и доступ ботов OpenAI, скорость, отдача контента без JavaScript, разметка schema.org.

Контент answer-first.

Ответ на вопрос — в начале раздела, дальше сравнения, таблицы и FAQ: такие фрагменты модели охотнее цитируют.

Сущность бренда и упоминания.

Сущность — то, как модель понимает компанию: название, продукт, отличия. Добиваемся одинаковых фактов на сайте и внешних площадках, готовим публикации в обзорах и профильных СМИ.

Отзывы и рейтинги.

Профили на отзовиках и в отраслевых рейтингах, ответы на отзывы.

Ежемесячный мониторинг.

Повторяем проверку по тем же промптам и сравниваем результат.

Начать можно с отдельного GEO-аудита.

Измерение

Как мы измеряем результат

Пример отчёта о видимости бренда в ChatGPT: динамика упоминаний и таблица вопросов
Пример отчёта о видимости в ChatGPT
МетрикаКак считаем
Доля ответов с брендомПроцент промптов, в ответах на которые нейросеть называет вашу компанию
ТональностьКак модель описывает бренд: нейтрально, с рекомендацией или с оговорками
Цитирование URLСколько раз в ответах есть ссылка на ваш сайт
Переходы с chatgpt.comИсточник в Метрике и GA4
ЗаявкиОбращения из чат-бота — по меткам и опросу в формах
Магазин и папка документов под облаком ответа — выбор товаров и деловых услуг с помощью нейросети
Для кого

Кому подходит

  • B2B и сложным услугам. Перед выбором подрядчика клиент просит нейросеть сравнить варианты.
  • E-commerce. Магазинам техники, товаров для дома и хобби, где покупатель спрашивает «что лучше».
  • SaaS. Сервисам, которые сравнивают с альтернативами.
  • Экспертным брендам. Компаниям и специалистам, которых должны называть в ответах по их теме.
  • Компаниям с аудиторией за рубежом. Продвижение в GPT помогает зарубежным клиентам найти вас в привычном для них помощнике.

Для поиска Яндекса есть отдельная услуга: продвижение в Алисе.

Форматы работы

Стоимость

Точную стоимость считаем после аудита: она зависит от ниши и числа промптов в мониторинге.

Расширенный аудит видимости

Проверка по промптам ниши, отчет и план

от 20 000 ₽

Сопровождение помесячно

Техника, контент, упоминания, ежемесячный мониторинг

от 90 000 ₽/мес.

Кейсы клиентов

Реальные результаты. Публично подтверждённые

×3Zigmund & ShtainБытовая техника · GEO-продвижение
Упоминаемость в нейросетях
5,5% → 17,5% за 3 месяца
GEOAI SEO3 месяца

Zigmund & Shtain: в 3 раза чаще в ответах нейросетей

За 3 месяца средняя упоминаемость бренда в ответах нейросетей выросла с 5,5% до 17,5%, а брендовый спрос в Яндекс Вордстате — на 31,5%. Упоминаемость в Алисе достигла 30%.

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x6ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцев
Прогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

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x4RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за год
ДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

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+93%Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев
2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

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Вопросы

Частые вопросы

Нет. В 2026 году OpenAI начала показывать рекламу в ChatGPT, но, по заявлению компании, объявления помечены, стоят отдельно и не влияют на ответы. Купить место в самом ответе нельзя.

SEO работает за позицию страницы в выдаче. Продвижение в ChatGPT — за то, чтобы модель назвала бренд и сослалась на сайт, поэтому кроме сайта работаем с внешними упоминаниями.

Ссылки в поиске ChatGPT могут измениться через несколько недель после доработок, а знания модели обновляются только с новыми версиями. Устойчивую динамику обычно видно через 2–3 месяца.

Косвенно да: поиск ChatGPT опирается на веб-индекс, и страницы, которые хорошо ранжируются и часто упоминаются, чаще попадают в источники.

Для продвижения сайта в GPT OAI-SearchBot нужно разрешить, иначе страницы не попадут в ответы поиска. Закрывать ли GPTBot, который собирает данные для обучения, решаем с вами: на видимость в поиске это не влияет.

Задайте вопросы, которые задают ваши клиенты: «кого выбрать», «что лучше», «сравни». Ответы меняются, поэтому для объективной картины нужны набор промптов и повторные проверки. Подробнее — в статье «как попасть в ответы ChatGPT».

Расширенный аудит — от 20 000 ₽, сопровождение — от 90 000 ₽ в месяц. Точную стоимость считаем после аудита: она зависит от ниши и числа промптов в мониторинге.

Заявка

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