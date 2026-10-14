Аудит по 30–50 промптам.
Задаем нейросети вопросы ваших клиентов и фиксируем, кого она называет и на какие сайты ссылается.
Чтобы ChatGPT называл ваш бренд, когда клиенты спрашивают совета.
Продвижение в ChatGPT — это работа с сайтом и упоминаниями бренда, которая повышает вероятность, что нейросеть назовет вашу компанию в ответе. Проверяем, что нейросеть знает о вас сейчас, открываем сайт для поисковых ботов OpenAI, перестраиваем контент под цитирование, усиливаем упоминания на авторитетных площадках и каждый месяц замеряем результат.
Люди все чаще спрашивают у чат-бота не «что такое», а «что выбрать»: какой сервис подключить, какое агентство нанять, какую модель купить. В ответ они получают короткий список с пояснениями и ссылками. Ответ собирается из небольшого числа источников, поэтому место в нем ограничено: попасть в этот список — значит оказаться в выборе клиента до того, как он откроет поисковик.
У нейросети два источника знаний: то, что модель выучила при обучении, и поиск в интернете в реальном времени.
Сведения из текстов, на которых модель обучалась. Они обновляются только с выходом новых версий, поэтому свежие изменения о компании попадают туда с задержкой.
Когда вопрос требует актуальных данных, модель ищет в интернете и ссылается на источники. Чтобы сайт мог попасть в такие ответы, его должен видеть поисковый бот OAI-SearchBot (документация OpenAI, проверено 14.10.2026).
По документации OpenAI, сайты, закрывшие OAI-SearchBot в robots.txt, не показываются в ответах поиска ChatGPT. Бот GPTBot собирает данные для обучения моделей, и его можно закрыть отдельно, не теряя видимость в поиске. ChatGPT-User заходит на сайт, когда об этом просит сам пользователь.
Задаем нейросети вопросы ваших клиентов и фиксируем, кого она называет и на какие сайты ссылается.
Оптимизация сайта для ChatGPT: robots.txt и доступ ботов OpenAI, скорость, отдача контента без JavaScript, разметка schema.org.
Ответ на вопрос — в начале раздела, дальше сравнения, таблицы и FAQ: такие фрагменты модели охотнее цитируют.
Сущность — то, как модель понимает компанию: название, продукт, отличия. Добиваемся одинаковых фактов на сайте и внешних площадках, готовим публикации в обзорах и профильных СМИ.
Профили на отзовиках и в отраслевых рейтингах, ответы на отзывы.
Повторяем проверку по тем же промптам и сравниваем результат.
Начать можно с отдельного GEO-аудита.
|Метрика
|Как считаем
|Доля ответов с брендом
|Процент промптов, в ответах на которые нейросеть называет вашу компанию
|Тональность
|Как модель описывает бренд: нейтрально, с рекомендацией или с оговорками
|Цитирование URL
|Сколько раз в ответах есть ссылка на ваш сайт
|Переходы с chatgpt.com
|Источник в Метрике и GA4
|Заявки
|Обращения из чат-бота — по меткам и опросу в формах
Точную стоимость считаем после аудита: она зависит от ниши и числа промптов в мониторинге.
Проверка по промптам ниши, отчет и план
от 20 000 ₽
Техника, контент, упоминания, ежемесячный мониторинг
от 90 000 ₽/мес.
За 3 месяца средняя упоминаемость бренда в ответах нейросетей выросла с 5,5% до 17,5%, а брендовый спрос в Яндекс Вордстате — на 31,5%. Упоминаемость в Алисе достигла 30%.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Нет. В 2026 году OpenAI начала показывать рекламу в ChatGPT, но, по заявлению компании, объявления помечены, стоят отдельно и не влияют на ответы. Купить место в самом ответе нельзя.
SEO работает за позицию страницы в выдаче. Продвижение в ChatGPT — за то, чтобы модель назвала бренд и сослалась на сайт, поэтому кроме сайта работаем с внешними упоминаниями.
Ссылки в поиске ChatGPT могут измениться через несколько недель после доработок, а знания модели обновляются только с новыми версиями. Устойчивую динамику обычно видно через 2–3 месяца.
Косвенно да: поиск ChatGPT опирается на веб-индекс, и страницы, которые хорошо ранжируются и часто упоминаются, чаще попадают в источники.
Для продвижения сайта в GPT OAI-SearchBot нужно разрешить, иначе страницы не попадут в ответы поиска. Закрывать ли GPTBot, который собирает данные для обучения, решаем с вами: на видимость в поиске это не влияет.
Задайте вопросы, которые задают ваши клиенты: «кого выбрать», «что лучше», «сравни». Ответы меняются, поэтому для объективной картины нужны набор промптов и повторные проверки. Подробнее — в статье «как попасть в ответы ChatGPT».
Расширенный аудит — от 20 000 ₽, сопровождение — от 90 000 ₽ в месяц. Точную стоимость считаем после аудита: она зависит от ниши и числа промптов в мониторинге.
Оставьте имя, телефон и выберите удобный способ связи — свяжемся с вами, уточним адрес сайта и конкурентов для проверки.