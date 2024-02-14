Redmond: рост продаж бренда бытовой техники в 4 раза на «Яндекс.Маркете»

01 Разработка маркетинговой стратегии совместно с командой “Яндекс.Маркета”. Анализ показал, что для бренда-лидера есть направления для развития. Вместе с коллегами из маркетплейса разработали стратегию с упором на рекламные активности и работу с личным кабинетом.

02 Настройка буста продаж. Пересмотрели рекламные кампании, мониторили величину ставки, выяснили причины лишних расходов на рекламу. Снизили ДРР до 3,5% за 3 месяца.

03 Рекламные полки. Проанализировали и выбрали популярные категории для рекламных полок, “прокачали” новые и слабые категории. Настроили рекламу. Дополнительный прирост продаж на 25-35%.

04 Баннеры с максимальными охватами и рассылка. Разместили баннеры на главной странице “Яндекс.Маркета” в категории “Бытовая техника” и в карусели акций. Запустили баннеры на шоссе и в метро. Сделали рассылку и пуш-уведомления о скидках клиентам “Яндекс.Маркета”.

05 Покупка ТВ-рекламы. В качестве дополнительного инструмента продвижения использовали ТВ-рекламу.