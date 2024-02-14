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Redmond: рост продаж бренда бытовой техники в 4 раза на «Яндекс.Маркете»

Крупный бренд бытовой техникиКрупный бренд бытовой техники

Крупный бренд бытовой техники

Задачи

ya-market

Увеличить продажи на “Яндекс.Маркете” и снизить долю рекламных расходов на маркетплейсе.

30

стран, где продается техника Redmond

1000

товаров представлено на рынке

> 60

магазинов в сети Redmond Smart Home

1-е место

по объёму реализации мультиварок

Что было сделано

  • 01

    Разработка маркетинговой стратегии совместно с командой “Яндекс.Маркета”.

    Анализ показал, что для бренда-лидера есть направления для развития. Вместе с коллегами из маркетплейса разработали стратегию с упором на рекламные активности и работу с личным кабинетом.

  • 02

    Настройка буста продаж.

    Пересмотрели рекламные кампании, мониторили величину ставки, выяснили причины лишних расходов на рекламу. Снизили ДРР до 3,5% за 3 месяца.

  • 03

    Рекламные полки.

    Проанализировали и выбрали популярные категории для рекламных полок, “прокачали” новые и слабые категории. Настроили рекламу. Дополнительный прирост продаж на 25-35%.

  • 04

    Баннеры с максимальными охватами и рассылка.

    Разместили баннеры на главной странице “Яндекс.Маркета” в категории “Бытовая техника” и в карусели акций. Запустили баннеры на шоссе и в метро. Сделали рассылку и пуш-уведомления о скидках клиентам “Яндекс.Маркета”.

  • 05

    Покупка ТВ-рекламы.

    В качестве дополнительного инструмента продвижения использовали ТВ-рекламу.

  • 06

    Работа в личном кабинете.

    Мониторинг индекса цен, товаров с ошибками. Устранили технические ошибки. Добавили товары во все подходящие акции. Настроили и развили FBY-магазин.

Наши совместные достижения

Рост продаж в 4 раза за год.

график роста продажграфик роста продаж

Полная версия стратегии — в нашем блоге на vc.ru.

Читать кейс

Ведущий маркетолог проекта Redmond

Увеличить продажи сразу в несколько раз уже известного бренда довольно трудно, но мы увидели направления для развития.

 

Вместе с коллегами из “Яндекс.Маркета” нам удалось вырастить оборот Redmond на маркетплейсе и снизить рекламные расходы.

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