Redmond: рост продаж бренда бытовой техники в 4 раза на «Яндекс.Маркете»
Крупный бренд бытовой техники
Задачи
Увеличить продажи на “Яндекс.Маркете” и снизить долю рекламных расходов на маркетплейсе.
30
стран, где продается техника Redmond
1000
товаров представлено на рынке
> 60
магазинов в сети Redmond Smart Home
1-е место
по объёму реализации мультиварок
Что было сделано
01
Разработка маркетинговой стратегии совместно с командой “Яндекс.Маркета”.
Анализ показал, что для бренда-лидера есть направления для развития. Вместе с коллегами из маркетплейса разработали стратегию с упором на рекламные активности и работу с личным кабинетом.
02
Настройка буста продаж.
Пересмотрели рекламные кампании, мониторили величину ставки, выяснили причины лишних расходов на рекламу. Снизили ДРР до 3,5% за 3 месяца.
03
Рекламные полки.
Проанализировали и выбрали популярные категории для рекламных полок, “прокачали” новые и слабые категории. Настроили рекламу. Дополнительный прирост продаж на 25-35%.
04
Баннеры с максимальными охватами и рассылка.
Разместили баннеры на главной странице “Яндекс.Маркета” в категории “Бытовая техника” и в карусели акций. Запустили баннеры на шоссе и в метро. Сделали рассылку и пуш-уведомления о скидках клиентам “Яндекс.Маркета”.
05
Покупка ТВ-рекламы.
В качестве дополнительного инструмента продвижения использовали ТВ-рекламу.
06
Работа в личном кабинете.
Мониторинг индекса цен, товаров с ошибками. Устранили технические ошибки. Добавили товары во все подходящие акции. Настроили и развили FBY-магазин.
Наши совместные достижения
Рост продаж в 4 раза за год.
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