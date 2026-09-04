Рост оборота бренда фармы и лечебной косметики на Яндекс Маркете с 2,6 до 17,5 млн ₽ за 6 месяцев

01 Аналитика Посчитали юнит-экономику по каждой позиции с учётом комиссии площадки, логистики и возвратов, отобрали товары с запасом маржи на период теста. Оценили конкурентную плотность: Яндекс Маркет исторически силён в крупногабаритных товарах и мебели, в фарме и лечебной косметике конкуренция ниже при существующем спросе.

02 SEO и карточки товаров Собрали запросы из аналитики Яндекс Маркета и переписали названия и характеристики под формулировки, которыми покупатель описывает проблему: «средство от выпадения волос», «витамин Д3 в каплях». Инфографику перевели на состав, объём упаковки и сценарий применения — в аптечном сегменте на конверсию сильнее работают именно они, а не количество фотографий. Заявления о лечебном действии убрали: модерация снимает такие карточки, а повторные нарушения ведут к блокировке.

03 Реклама Подняли долю ассортимента в платных форматах с 15–20% до 40–50% и выставили максимальные ставки на флагманские позиции в связке «буст продаж + буст показов». Подключили спонсорские товары: буст продаж не подсвечивает часть рекламных зон Яндекс Маркета, спонсорские форматы закрыли этот разрыв в охвате.

04 Ценовые инструменты вместо прямой скидки Прямую скидку блокирует РРЦ. Вместо неё использовали рекламные полки и внутренние купоны: оба механизма снижают итоговую цену за счёт маркетингового бюджета продавца и не меняют цену в карточке, поэтому медианная цена бренда на других площадках и в аптечной рознице остаётся прежней.

05 Управление ассортиментом и стоком Перевели поставки в кластерную схему: распределили партии по региональным складам, перешли на частые мелкие отгрузки по прогнозу спроса конкретного региона, начали контролировать остаточный срок годности. Аутстоки вывели к нулю, объём поставок вырос в 3 раза, география отгрузок расширилась.