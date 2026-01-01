Релевантность названия и характеристик
Площадка сопоставляет запрос с текстом и значениями полей.
SEO Wildberries — это работа с текстом и характеристиками карточки, после которой WB чаще показывает ее по запросам покупателей и ставит выше конкурентов. Собираем семантику, переписываем название, заполняем характеристики и описание, следим за позициями. Услуга для брендов и продавцов с готовым ассортиментом, которым не хватает показов.
Поиск WB ранжирует товары по пяти группам факторов: текстовая релевантность, кликабельность, конверсия, отзывы и наличие на складах.
Работаем с пятью элементами, и для каждого понятно, на какой фактор поиска он влияет.
|Действие
|На что влияет
|Название
|Главный запрос, тип товара и ключевое свойство — в начале
|Релевантность и CTR
|Характеристики
|Заполняем все поля категории, проверяем значения
|Попадание в фильтры и релевантность
|Описание
|Связный текст со вторичными запросами, без переспама
|Охват по средне- и низкочастотным запросам
|Медиа
|Обложка, инфографика, видео, тест главного фото
|CTR и конверсия
|Отзывы
|Ответы покупателям, разбор частых претензий
|Рейтинг и конверсия
SEO карточки Wildberries мы начинаем с названия и характеристик, а уже потом переходим к описанию. Оптимизация карточки товара Wildberries — это еще и проверка склейки: варианты по цвету и размеру должны быть объединены, чтобы отзывы работали на всю модель.
Семантику собираем из поиска площадки, предложений конкурентов и сервисов аналитики, а потом распределяем запросы по вашему ассортименту.
SEO карточки товара Wildberries без собственного ядра превращается в угадывание слов. Поэтому сначала семантика, потом тексты.
Продвижение карточки Wildberries к первым местам держится на двух опорах: SEO дает релевантность, а реклама — первые заказы, по которым площадка понимает, что товар покупают.
Без текстовой оптимизации реклама дорогая: поиск считает товар слабо релевантным.
Без рекламы новинке трудно набрать заказы и отзывы.
SEO-оптимизация Wildberries идет в пять шагов; первые изменения позиций видны через 1–2 недели после загрузки правок.
Названия, характеристики, описания, медиа и сравнение с конкурентами.
Ядро и распределение запросов по позициям.
Новые названия и описания, заполненные поля; согласуем с вами до загрузки.
Через кабинет или по API.
Позиции по ключам, CTR, заказы; правки по итогам.
SEO Wildberries: цена зависит от числа карточек и формата — разовая оптимизация или ежемесячная работа с позициями.
Семантика, название, характеристики, описание
от 20 000 ₽
Группа позиций с общим ядром без пересечений
от 50 000 ₽
Мониторинг, правки и обновление семантики каждый месяц
от 15 000 ₽ в месяц
Оптимизация карточек Wildberries в двух кейсах агентства подняла товары из конца выдачи к первым местам.
Товары стояли не выше 50-го места. Переписали названия и описания по-разному под каждую площадку, обновили инфографику. По одному из запросов первые пять мест на WB заняли товары Гаммы, CTR части карточек почти удвоился, продажи за 5 месяцев выросли в 6 раз вместе с рекламой и логистикой.
Проработали ключевые слова в характеристиках под высоко-, средне- и низкочастотные запросы. Товары поднялись с 30–50-х мест примерно до 10-го, продажи за полгода выросли на 93%.
Первые изменения позиций — через 1–2 недели после загрузки правок, устойчивый результат — через 1–2 месяца работ. Срок зависит от конкуренции в категории и от того, как часто покупают товар.
Да, если менять по семантике и не убирать запросы, по которым карточка уже продает. Сначала смотрим, какие слова приносят заказы, и сохраняем их в новом названии.
Столько, сколько читается естественно. Главные запросы — в названии и характеристиках, вторичные — в описании. Список ключей через запятую не работает и отталкивает покупателей.
Это работа с текстом и характеристиками ради позиций в поиске. Продвижение шире: реклама, цены, акции, остатки, внешний трафик. Это отдельная услуга — комплексное продвижение на Wildberries.
Да. Можем собрать семантику и техзадание для вашей команды или проверить ее правки. Если у вас уже есть агентство на WB, разделим зоны, чтобы не дублировать работу.
Доступ к кабинету продавца с правами на каталог и аналитику, список приоритетных товаров и сведения о них, которых нет на площадке. Пароль владельца передавать не нужно.
Пришлите ссылку на карточку — бесплатно разберем ее, покажем недостающие запросы и характеристики и назовем стоимость. SEO-агентство для WB с опытом на 150+ магазинах: SEO продвижение товаров Wildberries начинаем сразу после разбора.