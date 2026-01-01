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SEO Wildberries

SEO-продвижение на Wildberries: оптимизация карточек товаров

SEO Wildberries — это работа с текстом и характеристиками карточки, после которой WB чаще показывает ее по запросам покупателей и ставит выше конкурентов. Собираем семантику, переписываем название, заполняем характеристики и описание, следим за позициями. Услуга для брендов и продавцов с готовым ассортиментом, которым не хватает показов.

Бесплатноразбор карточки
через 1–2 неделипервые изменения позиций после старта работ
150+магазинов на сопровождении в агентстве
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Пульт с пятью ползунками на разной высоте, первый выше всех, лупа и коробка товара рядом — поиск оценивает товар по пяти группам факторов, текст задаёт первую
Как работает поиск

Как работает поиск Wildberries

Поиск WB ранжирует товары по пяти группам факторов: текстовая релевантность, кликабельность, конверсия, отзывы и наличие на складах.

Релевантность названия и характеристик

Площадка сопоставляет запрос с текстом и значениями полей.

CTR

Как часто покупатели кликают на товар в выдаче — здесь решают обложка и цена.

Конверсия

Сколько переходов заканчиваются корзиной и заказом.

Отзывы и рейтинг

Свежие отзывы и высокая оценка поддерживают позиции.

Наличие на складах

Товар без остатков в регионе покупателя уходит вниз выдачи.

Тексты отвечают за первую группу и помогают остальным: точное название повышает CTR, а полные характеристики снижают число возвратов. Оптимизация Wildberries без остатков и нормальной цены не даст эффекта, поэтому на аудите смотрим и на эти факторы.

Что делаем

SEO-оптимизация карточек Wildberries: что делаем

Работаем с пятью элементами, и для каждого понятно, на какой фактор поиска он влияет.

ДействиеНа что влияет
НазваниеГлавный запрос, тип товара и ключевое свойство — в началеРелевантность и CTR
ХарактеристикиЗаполняем все поля категории, проверяем значенияПопадание в фильтры и релевантность
ОписаниеСвязный текст со вторичными запросами, без переспамаОхват по средне- и низкочастотным запросам
МедиаОбложка, инфографика, видео, тест главного фотоCTR и конверсия
ОтзывыОтветы покупателям, разбор частых претензийРейтинг и конверсия

SEO карточки Wildberries мы начинаем с названия и характеристик, а уже потом переходим к описанию. Оптимизация карточки товара Wildberries — это еще и проверка склейки: варианты по цвету и размеру должны быть объединены, чтобы отзывы работали на всю модель.

Три облачка-реплики разного размера летят в открытую коробку товара — запросы покупателей разной частоты собираем в карточку
Семантика

Сбор семантики для WB

Семантику собираем из поиска площадки, предложений конкурентов и сервисов аналитики, а потом распределяем запросы по вашему ассортименту.

  • Источники. Подсказки поиска, отчет по поисковым запросам в кабинете, лидеры категории, MPSTATS и аналогичные сервисы.
  • Частотность. Делим запросы на высоко-, средне- и низкочастотные: первые — в название, остальные — в характеристики и описание.
  • Кластеризация. Группируем запросы по смыслу. Покупатель ищет «стул для рыбалки», а не «стул складной металлический» — формулировки берем у покупателей.
  • Контроль каннибализации. Каждую группу закрепляем за одной позицией, чтобы ваши товары не отбирали показы друг у друга.

SEO карточки товара Wildberries без собственного ядра превращается в угадывание слов. Поэтому сначала семантика, потом тексты.

Вывод в топ

Как выводим карточку в топ

Продвижение карточки Wildberries к первым местам держится на двух опорах: SEO дает релевантность, а реклама — первые заказы, по которым площадка понимает, что товар покупают.

SEO — релевантность

Без текстовой оптимизации реклама дорогая: поиск считает товар слабо релевантным.

Реклама — первые заказы

Без рекламы новинке трудно набрать заказы и отзывы.

Поэтому вывести товар Wildberries в топ быстрее связкой: оптимизируем текст и характеристики, запускаем рекламу на основные запросы и снижаем ставки, когда позиции закрепились. Настройку кампаний описываем на странице Реклама на Wildberries.Поднять карточку Wildberries только текстом получается в нишах с невысокой конкуренцией. В остальных тексты — фундамент, на котором окупается реклама. Той же связкой SEO и рекламы получается вывести карточку Wildberries в топ после запуска новинки.

Этапы

Этапы и сроки

SEO-оптимизация Wildberries идет в пять шагов; первые изменения позиций видны через 1–2 недели после загрузки правок.

01

Аудит

  • 2–4 рабочих дня

Названия, характеристики, описания, медиа и сравнение с конкурентами.

02

Семантика

  • 1–3 рабочих дня

Ядро и распределение запросов по позициям.

03

Тексты и характеристики

  • 1–3 рабочих дня

Новые названия и описания, заполненные поля; согласуем с вами до загрузки.

04

Загрузка правок

  • 1–2 дня

Через кабинет или по API.

05

Мониторинг

  • Еженедельно

Позиции по ключам, CTR, заказы; правки по итогам.

Стоимость

Стоимость SEO Wildberries

SEO Wildberries: цена зависит от числа карточек и формата — разовая оптимизация или ежемесячная работа с позициями.

Одна карточка

Семантика, название, характеристики, описание

  • Wildberries

от 20 000 ₽

Пакет

Группа позиций с общим ядром без пересечений

  • Wildberries

от 50 000 ₽

Абонентское сопровождение

Мониторинг, правки и обновление семантики каждый месяц

  • Wildberries

от 15 000 ₽ в месяц

Стоимость для большого каталога считаем после аудита и фиксируем в договоре.

Кейсы клиентов

Кейс: позиции и заказы до и после

Оптимизация карточек Wildberries в двух кейсах агентства подняла товары из конца выдачи к первым местам.

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ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Товары стояли не выше 50-го места. Переписали названия и описания по-разному под каждую площадку, обновили инфографику. По одному из запросов первые пять мест на WB заняли товары Гаммы, CTR части карточек почти удвоился, продажи за 5 месяцев выросли в 6 раз вместе с рекламой и логистикой.

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VC.ru · 850 просмотров

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Проработали ключевые слова в характеристиках под высоко-, средне- и низкочастотные запросы. Товары поднялись с 30–50-х мест примерно до 10-го, продажи за полгода выросли на 93%.

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Вопросы

Частые вопросы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Первые изменения позиций — через 1–2 недели после загрузки правок, устойчивый результат — через 1–2 месяца работ. Срок зависит от конкуренции в категории и от того, как часто покупают товар.

Да, если менять по семантике и не убирать запросы, по которым карточка уже продает. Сначала смотрим, какие слова приносят заказы, и сохраняем их в новом названии.

Столько, сколько читается естественно. Главные запросы — в названии и характеристиках, вторичные — в описании. Список ключей через запятую не работает и отталкивает покупателей.

Это работа с текстом и характеристиками ради позиций в поиске. Продвижение шире: реклама, цены, акции, остатки, внешний трафик. Это отдельная услуга — комплексное продвижение на Wildberries.

Да. Можем собрать семантику и техзадание для вашей команды или проверить ее правки. Если у вас уже есть агентство на WB, разделим зоны, чтобы не дублировать работу.

Доступ к кабинету продавца с правами на каталог и аналитику, список приоритетных товаров и сведения о них, которых нет на площадке. Пароль владельца передавать не нужно.

Заявка

Заказать SEO-продвижение Wildberries

Пришлите ссылку на карточку — бесплатно разберем ее, покажем недостающие запросы и характеристики и назовем стоимость. SEO-агентство для WB с опытом на 150+ магазинах: SEO продвижение товаров Wildberries начинаем сразу после разбора.

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