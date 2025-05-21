Яндекс Маркет — одна из самых управляемых с точки зрения данных площадок: она дает доступ к API, позволяет выгружать отчеты и видеть продажи в разрезе позиций, логистики, региона, ставок и цен. Но по умолчанию продавец видит только базовые цифры — без связки с затратами, остатками, возвратами и реальной прибылью. Чтобы управлять ассортиментом и рекламой, нужно выстроить систему аналитики продаж — на основе отчетов Яндекс Маркета, выгрузок из личного кабинета и связки с учетной системой.

Без аналитики вы будете держать на витрине убыточные позиции, терять деньги на логистике или «перекармливать» рекламу товарам, которые и так продаются. Система должна давать четкие ответы: где прибыль, где просадка, где расширяться.

Какие данные доступны в аналитике Яндекс Маркета

В личном кабинете Яндекс Маркета есть доступ к нескольким типам отчетов, которые можно использовать для оперативного и управленческого анализа. Основные источники — это разделы «Аналитика», «Отчеты» и API-интерфейсы, с помощью которых можно забирать данные в автоматическом режиме.

Что можно получить:

Продажи по дням, SKU и регионам, включая статусы заказов (выкуплен, отменен, не доставлен).

Конверсию из кликов в покупки, если подключена реклама.

Отчеты по логистике — сроки, доставка, недовозы, отказы, комиссии.

Динамику остатков на складах FBY и DBS.

Финансовые документы — акты, удержания, возвраты, начисления.

Рейтинг и позиция товаров в каталоге, включая CTR и цену клика.

Отчеты по отказам и возвратам с деталями по каждой причине.

API Маркета позволяет получать те же данные программно — в формате JSON, для загрузки в базу, Google Sheets или BI-систему.

Какие задачи решает аналитика продаж

Продавец должен понимать, какие товары приносят прибыль, какие — потери и куда движется ассортимент. Аналитика позволяет отличать выручку от прибыли, отслеживать маржу, и принимать решения, которые действительно работают.

Основные задачи:

Оценка прибыльности по каждому SKU и категории — с учетом логистики, выкупа, комиссии и возвратов.

Контроль убыточных товаров, которые могут иметь хороший оборот, но минус по факту.

Анализ эффективности логистики: где срываются доставки, какие склады тормозят отгрузку.

Принятие решений по ценообразованию, акциям и наличию.

Оценка влияния рекламы: сравнение трафика, конверсии, выкупа и маржи.

Аналитика помогает масштабироваться на основе реальных показателей, с контролем точки безубыточности и потенциала роста.

Как собирать и обрабатывать данные из Яндекс Маркета

Данные из Яндекс Маркета можно получать двумя способами: вручную (через отчеты в личном кабинете) и автоматически — через API. Для системной работы с большим ассортиментом обязательна автоматизация: она позволяет регулярно загружать заказы, остатки, финансы и рекламные показатели без ручного труда.

Вручную данные выгружаются в Excel или CSV через разделы «Продажи», «Финансы», «Отчеты по логистике» в ЛК. Такой способ подходит для небольших магазинов с ограниченным количеством SKU.

Автоматически — через API Маркета. Сервис предоставляет стабильные endpoints для получения:

заказов и статусов,

остатков и логистических событий,

финансовых актов и удержаний,

рекламной статистики и карточек товара.

Обычно данные загружаются в базу данных (PostgreSQL, BigQuery) или Google Sheets, а оттуда подключаются к BI-системе — Power BI, DataLens, Looker Studio. Если есть учетная система (1С, ERP), ее также подключают: она дает себестоимость и реальные затраты, без которых невозможно посчитать маржу.

Если вы работаете на Яндекс Маркете и не видите точной картины по прибыли, остаткам и убыточным SKU, команда агентства Шольчев подключит API, соберет систему, свяжет с вашей 1С или складом и настроит понятные дашборды. Вы будете видеть, где зарабатываете, а где теряете — и сможете управлять продажами.

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TITLE: Аналитика спроса на маркетплейсах - информация от экспертов агентства «Шольчев» для продавцов

Description: Аналитика спроса на маркетплейсах - информация от экспертов агентства «Шольчев» для продавцов. Зачем анализировать данные и как это правильно делать. Секреты успешных продаж

аналитика спроса на маркетплейсах

Эффективно торговать на маркетплейсах без понимания спроса — невозможно. Можно выставить сотни позиций, но так и не попасть в интерес покупателя. Аналитика спроса показывает, что ищут люди, по каким фразам, в какие периоды и какие товары реально покупают, а не просто смотрят. Это ключевой аналитический инструмент до запуска товара, при расширении ассортимента и в сезонных корректировках.

На Яндекс, Ozon, Wildberries и других площадках специфика спроса разная. То, что продается в Google, может не работать на WB, и наоборот. Поэтому анализ нужно проводить не на общих данных, а на конкретной платформе, и в разрезе категории, региона и времени.

Что такое аналитика спроса на маркетплейсах

Аналитика спроса — информация о том, что люди хотят купить, что ищут, какие категории просматривают и какие товары добавляют в корзину. Это работа на опережение: пока одни смотрят на вчерашние продажи, вы анализируете, где и по каким запросам только формируется интерес.

На маркетплейсах спрос выражается через поведение пользователя: он вводит фразу в поиск, кликает на карточки, фильтрует по цене или бренду, просматривает галерею, добавляет товар в избранное. Даже если не покупает — его действия формируют статистику. И если собрать эти данные, можно точно понять: на что есть внимание, а на что — нет.

Важно понимать, что спрос не равен продажам. Товар может быть на пике интереса, но не продаваться из-за неправильной цены, слабого контента или отсутствия на складе. Анализ спроса позволяет это увидеть заранее — еще до запуска позиции или вложений в продвижение.

Данные для оценки спроса

Чтобы понять, что действительно ищут на маркетплейсе, анализируют:

Поисковые запросы пользователей — фразы, которые вводят в поиск. Это основа понимания интереса.

Карточки с высоким охватом и добавлениями в корзину — особенно важны товары, у которых много просмотров, но не всегда есть продажи.

Частотность и динамика спроса по неделям — можно отследить рост интереса и спад, даже если товар еще не в топе.

Лидеры категории — товары, которые стабильно набирают внимание, независимо от цен и рекламы.

Внешние источники — Яндекс Wordstat, Google Trends, если нужно сверить интерес за пределами площадки. Особенно важно, если товар еще не представлен на платформе, но есть тренд в интернете.

Все эти данные дают представление о структуре спроса в конкретной категории, что позволяет принимать осознанные решения.

Инструменты для анализа спроса на маркетплейсах

Для оценки спроса используют как встроенные инструменты самих площадок, так и сторонние сервисы, чтобы отслеживать тренды, сегментировать категории и сравнивать данные по периодам.

Основные инструменты:

Ozon Аналитика — дает данные по поисковым запросам, просмотрам карточек, добавлениям в корзину и динамике интереса по категориям.

Wildberries Карта спроса — показывает объем запросов, ключевые фразы, распределение интереса по регионам и сезонность.

Moneyplace, Mpstats, Selvery — сторонние сервисы с парсингом запросов, частотности, карточек-лидеров и конкурентной среды.

Google Sheets + API WB/Ozon — для кастомной выгрузки данных по интересующим группам товаров.

BI-системы — если нужно строить модели спроса по тысячам SKU, динамике, сезонам, регионам.

Инструменты подбираются под задачи: для точечного анализа достаточно одного сервиса, а для запуска широкой матрицы — нужна связка API, хранилища и визуализации.

Как применять аналитику спроса на практике

Спрос — это основа товарной стратегии. Если вы заранее видите, какие категории начинают расти, какие фразы ищут чаще всего, и какие товары получают внимание без рекламы — можно точно подобрать ассортимент, выйти в нишу раньше конкурентов.

Применение аналитики начинается с выбора точки входа: например, вы хотите расширить линейку термокружек. Через карту спроса видно, какие цвета и объемы чаще ищут, какой ценовой сегмент вызывает интерес, и какие модели стабильно добавляют в корзину. Вместо того чтобы запускать 10 случайных позиций, вы запускаете 3 — и попадаете в конкретный спрос. То же самое работает для сезонных решений, новых брендов, распродаж или точечного выхода в смежные категории.

Для больших каталогов спрос помогает сегментировать матрицу: какие товары стоит продвигать, какие — снизить в цене, а какие — снять.

Если вы хотите точно знать, на что есть спрос — команда агентства Шольчев соберет аналитику под вашу категорию: покажем, что ищут, какие карточки лидируют и как можно быстро протестировать интерес к новым позициям. Заполните форму — начнем с анализа именно вашей ниши.