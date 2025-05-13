УНФ — самая популярная конфигурация 1С для малого бизнеса. Ее часто ставят «на старте» — когда нужно быстро наладить учет, контроль остатков, документов и хотя бы базовую синхронизацию с маркетплейсами. В теории все работает: модули есть, API открыты, интеграторов хватает. На практике — ошибки в отгрузках, потери остатков, неправильные статусы заказов и полный бардак при работе сразу с несколькими площадками. Специалисты компании Шольчев рассказывают, что УНФ может в связке с маркетплейсами, какие сценарии реально автоматизировать, и в каких случаях одной конфигурации недостаточно.

Что умеет 1С:УНФ при работе с маркетплейсами

1С:УНФ умеет синхронизировать товары, остатки, цены и заказы с основными маркетплейсами — Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет. Можно выгружать товарные карточки, обновлять информацию о наличии, принимать заказы и формировать документы. Внутри УНФ доступны шаблоны интеграций, которые работают через подключение API, и модули сторонних разработчиков — они позволяют автоматизировать FBS и частично FBO. При этом система ведет учет остатков по складам, отображает статусы заказов, позволяет формировать УПД, печатать этикетки и частично учитывать возвраты. Все это — на базовом уровне, без глубоких настроек.

Как выглядит стандартная интеграция

Типовая схема интеграции выглядит так: вы подключаете внешний модуль или используете готовую обработку, вводите API-токен от маркетплейса, настраиваете расписание обмена — и данные начинают бегать между УНФ и личным кабинетом площадки. В лучшем случае заказы подгружаются автоматически, создаются документы на отгрузку, остатки обновляются. Но часто все упирается в нюансы: если карточки товаров оформлены нестандартно, используются вложенные группы, или если вы работаете по ФБО и ФБС одновременно, стандартная связка дает сбои. Еще один частый момент — проблемы с УПД: УНФ может неправильно формировать документ, если не заданы все параметры или есть несоответствия в номенклатуре. Такие ошибки могут привести к отклонению поставки на стороне Wildberries или сбою логистики на Озоне.

Что можно автоматизировать на УНФ

Если настроить УНФ грамотно, можно снять с менеджера почти всю операционную рутину. Система берет на себя передачу данных, оформление документов и синхронизацию с маркетплейсами в режиме почти реального времени. Вот какие процессы удается автоматизировать на практике:

УНФ автоматически подгружает новые заказы с Wildberries, OZON, Яндекс.Маркета и сохраняет их в виде заказов покупателей.

Система формирует УПД, отгрузочные документы, товарные накладные, а при FBS — еще и этикетки в нужном формате.

Остатки по складам выгружаются на маркетплейсы автоматически, при этом учет можно вести как по складам, так и по характеристикам.

В ходе первичной загрузке номенклатуры УНФ может отправлять карточки на площадки с нужными параметрами (SKU, ШК, описания и пр.).

В систему подтягиваются статусы — отменен, доставлен, возвращен. Это позволяет не сбиваться в аналитике и не терять товар.

Ограничения 1С:Управление нашей фирмой»

УНФ хороша на старте бизнеса, но по мере роста задач начинает "захлебываться". Это типовая ситуация: автоматизация вроде бы работает, но при малейшем отклонении от стандарта начинаются сбои. Основные ограничения:

УНФ не умеет полноценно работать с несколькими юрлицами в рамках одной базы — если у вас, например, ИП и ООО, придется заводить отдельные базы или строить обходные схемы.

Сложности возникают, если нужно учитывать серию, срок годности или коды Честного знака — УНФ часто требует ручного контроля и не поддерживает полноценный оборот маркированной продукции.

Если у вас несколько складов, точки отгрузки, FBS и ФБО в одном аккаунте — типовая УНФ не справится без доработок. Ошибки в УПД, не тот склад, двойные остатки — все это возникает регулярно.

УНФ — "коробка", в которую сложно встроить нестандартные процессы. Доработки возможны, но нужно будет найти разработчика с опытом работы именно с этой конфигурацией и с маркетплейсами.

Если вы уже работаете с УНФ и чувствуете, что начинаются сбои в учете, путаница с заказами или ошибки в документах для маркетплейсов — это сигнал, что пора пересматривать архитектуру учетной системы. Команда Шольчев проанализирует текущую конфигурацию, выявляем узкие места, предлагаем конкретные решения — будь то доработка УНФ, переход на УТ или внедрение промежуточного ПО.