Продажи на Авито могут просесть даже у опытных продавцов — без видимых причин. Сегодня есть отклики, завтра — тишина. Это не всегда связано с «сезонностью» или «спросом». Чаще всего причина в мелочах: товар пропал из ленты, объявление неактуально, фото устарели или изменилась логика ранжирования. Avito — динамичная площадка, и без регулярной «диагностики» объявления быстро теряют охваты. Чтобы восстановить продажи, нужно проверить все: от видимости объявления до статуса аккаунта.

Основные причины падения продаж на Авито

Если продажи резко просели, причина почти всегда техническая или алгоритмическая — маркетплейс Авито работает по формуле «активность + доверие + релевантность». Как только один из параметров проседает — объявление теряет позиции, охваты и клики.

Частые причины:

Объявление упало в поиске — оно теряет видимость, если не обновлялось, не получало кликов или откликов.

Снято с публикации или скрыто системой. Иногда это происходит автоматически — из-за некорректной категории, подозрений на дубли или жалоб.

Алгоритм изменился — Авито периодически обновляет правила показа, и старые заголовки/описания могут перестать работать.

Конкуренты обновили объявления. Если другие продавцы активны, используют новые фото и акционные цены — ваш товар уходит вниз.

Проблемы с аккаунтом — жалобы, нарушения, плохие ответы или редкие входы в аккаунт — все это влияет на ранжирование.

Что проверить в первую очередь

Прежде чем менять объявление или запускать продвижение, нужно понять, что именно «просело». Сначала смотрим на цифры:

Есть ли показы? Если нет — объявление скрыто или упало в выдаче.

Есть показы, но нет кликов? Проблема в заголовке, фото или доверии к аккаунту.

Есть клики, но нет откликов? Возможно, описание неубедительное, устарела цена, или не работает связь.

Дополнительно проверить: не нарушены ли правила Авито, актуальны ли контактные данные, нет ли скрытых блокировок. Иногда система ограничивает показ без уведомлений — особенно если объявления дублируются или размещены в неверной категории.

Как восстановить продажи

Если объявление упало в поиске — первым делом обновите карточку. Начните с заголовка: он должен быть конкретным, с ключевыми словами. Затем проверьте фото — снимки должны быть качественные, без водяных знаков, желательно на нейтральном фоне. Авито хорошо ранжирует свежий визуал и активные карточки.

Перепишите описание: уберите шаблонные фразы, дайте точные характеристики и условия передачи. Укажите, почему продаете — это повышает доверие. Проверьте цену: если она выше средней по категории, система будет занижать показы.

Поднимите объявление или разместите повторно — это дает всплеск показов. Если ниша конкурентная, подключите продвижение и протестируйте несколько форматов (например, автоматическое размещение в топе или пакет просмотров).

Параллельно — откройте 5–10 объявлений конкурентов в своей категории и сравните: чем они цепляют, какие фото используют, что пишут в описании, чтобы понять, как выглядит карточка, которую выбирают.

Когда нужна помощь эксперта

Если вы регулярно обновляете объявления, тратите на продвижение, а продаж все равно нет — значит, проблема не в конкретной карточке, а в стратегии. Зачастую это бывает при большом количестве позиций, в конкурентных категориях или при несбалансированной цене/оформлении. В таких случаях рациональнее подключить агентство, которое работает с Авито системно — с аналитикой, тестами, сегментированием объявлений и настройкой продвижения. Это быстрее и дешевле, чем терять выручку на экспериментах.

Если продажи упали, а причина неочевидна — оставьте заявку на аудит. Команда агентства Шольчев проверит, что влияет на видимость и конверсию, и предложит конкретные шаги по восстановлению откликов.