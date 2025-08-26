Без внятной упаковки и стратегии на старте бренд либо утонет в рынке, либо притягивает не ту аудиторию. Разработка и продвижение бренда — это комплексная работа от позиционирования и визуального кода до медийных каналов, контента и точек роста. Услугу заказывают не только новые проекты, но и бизнесы, которые давно на рынке, но застряли в стагнации. Мы подключаемся на любом этапе — чтобы превратить бренд в работающий актив.

Что входит в услугу

Каждый этап нашей работы ориентирован на цели бизнеса — рост выручки, узнаваемость, перезапуск или выход на новый рынок.

аудит рынка, конкурентов и аудитории

платформа бренда: позиционирование, тон, ценности

нейминг, слоган, айдентика

брендбук и гайд по коммуникации

стратегия выхода на рынок или перезапуска

медиаплан и система каналов продвижения

метрики, воронки, точки роста

Как мы работаем над развитием и продвижением бренда

Бренд — это структура, встроенная в бизнес-модель. Мы начинаем с анализа того, как продукт зарабатывает, кто принимает решение о покупке и на каких сигналах строится доверие. Затем выстраиваем систему, в которой стратегия, коммуникации и визуальный код работают на единый коммерческий результат.

анализируем контекст — экономика бизнеса, поведение аудитории в категории, конкуренты, точки фрустрации в выборе

собираем платформу бренда — роли на рынке, стратегия отличия, модель смыслов, точка фокуса в восприятии

проектируем коммуникационную структуру — сегменты ЦА, каналы дистрибуции смыслов, сценарии контактов

разрабатываем визуальную систему — шкала идентичности, композиционные принципы, принципы под разные носители

строим продвижение — логика охвата и прогрева, работающая воронка, медиаплан с разбивкой по задачам

настраиваем управление — система метрик по воронке, точки адаптации стратегии, цикл пересмотра гипотез

Оставьте заявку — подключимся на уровне бизнес-логики: проанализируем модель прибыли, точки принятия решений и сигналы в категории. Разработаем систему, в которой бренд работает как мощный инструмент роста.