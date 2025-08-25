Карточка товара — основной инструмент продаж на маркетплейсе. От ее структуры и содержимого зависит, как товар будет отображаться в поиске, в каких блоках появится, какую позицию займет в категории и сколько пользователей перейдут на нее. Контент, семантика, атрибуты и визуал должны быть согласованы между собой и соответствовать алгоритмам ранжирования Wildberries. Если у вас нет времени заниматься заполнением карточек ВБ на экспертном уровне, вы можете поручить эту работу профессионалам агентства Шольчев.

Что входит в услугу заполнения карточек Wildberries

Работа с карточкой начинается не с текста, а с анализа категории и понимания поведенческих шаблонов покупателей внутри Wildberries. Мы определяем, по каким параметрам ранжируются товары, какие блоки видит пользователь, как распределяется трафик между карточками в выдаче и какие атрибуты влияют на появление в дополнительных зонах (например, «С этим товаром покупают» или «Похожие»). Работа включает:

анализ логики ранжирования в целевой категории и структуры топовых карточек

сбор актуальной семантики по ключевым фразам внутри платформы

составление заголовка с учетом алгоритма автоподстановки и фильтрации

заполнение всех атрибутов, включая скрытые поля и уточняющие параметры

написание описания с фокусом на поведение пользователя и scroll-depth

подбор фото и создание инфографики в формате, приоритетном для конкретной категории

проверку карточки на валидность и загрузка через ЛК продавца с логом фиксаций

Как карточка влияет на выдачу и продажи

Карточка участвует в ранжировании по нескольким сценариям: по поисковым запросам, внутри категорий, в рекомендациях и внутри других карточек. В каждом сценарии алгоритм Wildberries анализирует параметры: совпадение с ключевыми фразами, корректность атрибутов, CTR карточки, глубину просмотра, частоту возвратов и полноту контента. Поэтому один и тот же товар может находиться на разных позициях в поиске и категории — в зависимости от структуры карточки.

Правильное оформление карточки ВБ усиливает органическую видимость, снижает зависимость от платного трафика, повышает релевантность при показе рекламы и увеличивает вероятность попадания в дополнительные блоки. Чем точнее заполнен заголовок и атрибуты, тем чаще товар попадает в подборки, фильтры и рекомендации. Карточка является мощным инструментом, который притягивает трафик даже без дополнительных вложений в продвижение.

Наши преимущества

Мы подходим к карточке как к элементу системы продаж. Сначала — категория, алгоритмы, поведение пользователей. Потом — структура контента, атрибуты, семантика, визуал. Каждый блок проверяется по метрикам: видимость, CTR, позиция, конверсия. Преимущества заполнения карточек Вайлдберриз специалистами нашей компании:

знаем приоритеты ранжирования по категориям и товарным группам

собираем семантику с учетом внутренней логики WB, а не внешнего SEO

формируем структуру карточки под конкретную точку входа пользователя

работаем с атрибутами, включая скрытые поля и дополнительные фильтры

адаптируем визуал под логику конверсии: ракурсы, инфографика, цветовая палитра

синхронизируем карточки с рекламными кампаниями и механиками прогрева

отслеживаем поведенческие метрики и корректируем карточку после запуска

Оставьте заявку или звоните профессионалам агентства Шольчев — мы оформляем карточки, которые гарантированно работают на рост в выдаче, в поведенческих блоках и в продажах.