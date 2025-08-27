Аналитика ниши — это точка входа в маркетплейс. Она показывает, стоит ли заходить в категорию, с каким ассортиментом, на каких условиях и с каким бюджетом. Такой анализ помогает избежать ошибок на старте, не закупить “слепой” товар и заранее понять, за счет чего конкуренты зарабатывают. В работе используются данные о продажах, цене входа, маржинальности, структуре спроса и активности конкурентов — в динамике и по конкретным SKU.

Что включает аналитика ниши Wildberries

Перед тем как заходить в категорию на Wildberries, нужно разобраться во внутренней структуре ниши: кто продает, как часто покупают, на каких позициях зарабатывают, а какие — держат ради ассортимента. Полноценный анализ включает несколько срезов:

Объем продаж в категории — сколько единиц продается в месяц, на какую сумму, есть ли рост или просадка

Количество активных продавцов — сколько игроков работает в категории с реальными продажами, а не просто размещенными карточками

Средний чек и глубина скидок — на каких уровнях покупатели принимают решение, и как часто цена занижается ради выкупа

Структура поисковых запросов — какие фразы ведут трафик, как часто они вводятся, какая конкуренция по ним

Ассортимент в топе — какие форматы и цены попадают в топ-50 по выкупу, какая у них упаковка, фото, описание

Оборачиваемость и возвраты — с какой скоростью товар уходит со склада и насколько часто возвращается

Рекламная активность — какая доля трафика в категории идет через рекламу и сколько стоит клик по топовым фразам

Как проводится анализ ниши на маркетплейсе Вайлдберриз

Чтобы цифры работали на задачу, их нужно не просто собрать, а обработать, сверить с реальностью и подстроить под конкретную товарную группу. Мы используем данные из личного кабинета WB, внешние сервисы и собственные модели расчета.

Сбор данных из разных источников — кабинет WB, Wildbox, Moneyplace, MPStats и внутренняя статистика клиента

Построение отчетов по ключевым метрикам — выкуп, маржинальность, промо, трафик, карточки конкурентов

Разделение категории на подниши — чтобы выявить не перегретые направления или растущие форматы

Оценка ценового коридора — до какой цены “доходят” продажи, где пересекаются топовые позиции

Прогнозирование выручки и объема поставки — на основе данных по средней оборачиваемости и минимальному входу

Сравнение с соседними нишами — если продукт граничит с другими категориями или есть альтернатива по сегменту

Как использовать результаты аналитики ниши ВБ

Данные по нише помогают выстроить стратегию до закупки — не методом проб и ошибок, а на основе спроса, конкуренции и фактических цифр. Если ниша перегрета, видно сразу: продавцов много, выкуп замедляется, скидки глубокие, а реклама дорогая. В этом случае лучше перераспределить бюджет или зайти в смежный сегмент, где маржа выше и трафик стабильнее.

Если анализ показывает перспективный подформат — например, устойчивый спрос на определенную фасовку или упаковку — под него корректируется товарная матрица. Также через аналитику выстраивается модель продаж: сколько можно продать в первый месяц, сколько держать на складе, как быстро пополнять остатки. Такие решения позволяют запускать не единичные карточки, а полноценный ассортимент, с учетом выручки, трафика и логистики.