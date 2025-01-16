Чтобы ваши товары на Ozon находили, покупали и возвращались за повторными покупками, нужно не просто «присутствовать» на платформе, а понимать все тонкости ее работы. Рассмотрим несколько стратегий, которые работают и помогают выделяться на фоне конкурентов.

Что влияет на место в поисковой выдаче?

На Ozon покупатели находят товары через поиск и фильтры. Если ваш товар не попадает в топ выдачи, он теряет 90% потенциальных клиентов. Алгоритм учитывает релевантность заголовка, полноту характеристик и CTR карточки

Например, вместо «Кроссовки женские» нужно писать «Кроссовки женские для бега с амортизацией». Здесь сразу виден запрос («для бега») и выгода («амортизирующие свойства»).

Ozon ранжирует товары по количеству заполненных параметров. Например, для электроники указываем мощность, разъемы, совместимость, а для одежды – состав ткани, размер и тип посадки. Чем больше данных, тем выше вероятность, что карточка попадет в фильтры.

Показатель кликабельности — если заголовок и фото не привлекают внимание, товар будет проигрывать конкурентам.

Совет: Регулярно проводите аудит карточек. Если продажи падают, начните с заголовков и характеристик – это самый простой способ улучшить видимость.

Как не проиграть конкуренцию?

Цены на Ozon — больная тема. Если у конкурента чуть дешевле, алгоритм покажет его выше. Но это не значит, что нужно всегда снижать цену.

Используйте инструменты аналитики (например, MPStats или Moneyplace) для отслеживания ценовых изменений. Это поможет вам реагировать быстрее.

Ozon любит скидки, а покупатели — еще больше. Сезонные акции, такие как «Черная пятница» или «Летние распродажи», поднимают карточки вверх и увеличивают оборот.

Можно осторожно увеличить стандартную цену на 5-10% и добавить «скидку» — визуально товар станет более привлекательным.

Что решает скорость доставки?

Если у вас проблемы с логистикой, готовьтесь к падению рейтинга. Озон жестко отслеживает время обработки заказов и доставки.

FBO — ваши товары хранятся на складах Ozon, а платформа берет на себя доставку. Это самый надежный способ исключить задержки, но он подходит только для крупных объемов.

FBS — вы сами храните и отправляете товар. Здесь нужно строго соблюдать сроки передачи заказов. Лучше настроить интеграцию с системой управления складом, чтобы ускорить процесс.

Помните, что если часто возникают возвраты или задержки, это сразу снижает рейтинг товара, даже если по другим параметрам карточка идеальна.

Какие инструменты рекламы работают лучше всего?

Продвигать товар без рекламы на Ozon почти невозможно. Но важно понимать, какой инструмент подходит вашему товару.

Повышение видимости — автоматический инструмент, который поднимает карточку в поиске. Вы платите только за клики. Подходит для товаров с высокой конверсией.

Рекламные кампании — настройка таргета помогает показать товар нужной аудитории. Например, если вы продаете спортивное питание, реклама будет работать на людей, которые недавно искали фитнес-товары.

Рекомендации на главной странице — попасть в этот блок можно через акционные программы. Рабочий вариант для новых товаров.

Работа с отзывами и рейтингом

Покупатели нередко выбирают товар по отзывам, а Озон поднимает карточки с высоким рейтингом.

Если комментарий негативный, быстро реагируйте: предложите компенсацию, замену или объясните ситуацию. Это повышает доверие к продавцу.

Добавьте в упаковку небольшой подарок или открыточку с просьбой оставить отзыв.

Указывайте точные размеры и характеристики, чтобы уменьшить число возвратов. Так, например, у одежды указывайте длину изделия, ширину плеч и другие параметры, чтобы избежать недовольства покупателей.

Постоянная аналитика

Без регулярного мониторинга результатов продажи могут «проседать».

Отслеживайте, сколько человек купили товар после клика. Если показатель низкий, проблема в карточке или цене. Сравнивайте свои карточки с конкурентами. Если вы проигрываете, возможно, нужно пересмотреть цену или добавить новые фотографии. Рекламные расходы должны окупаться. Если нет, попробуйте изменить таргетинг.