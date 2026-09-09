Хорошо оформленная карточка не гарантирует продажи. Селлер заказывает фотосессию, делает инфографику, пишет описание — а заказов всё равно мало. Обычно дело не в том, что карточка плохая, а в том, что её оценивают по одному показателю, тогда как решение о покупке складывается из десятка факторов сразу.

Количество просмотров само по себе не говорит почти ничего. Тысяча просмотров при пяти заказах и сто просмотров при пятнадцати заказах — два разных сценария: в первом проблема внутри карточки, во втором — с видимостью товара. Решения здесь противоположные.

Конверсия зависит от совокупности факторов: визуала, характеристик, описания, цены, отзывов, рейтинга, наличия, доставки и доверия к продавцу. Ни один не работает изолированно: сильные фотографии не спасут карточку с ценой выше рынка, а низкая цена не компенсирует отсутствие ключевых характеристик.

Поэтому карточку разбирают по воронке: показы → CTR → переход в карточку → добавление в корзину → заказ → выкуп. Только так видно, на каком этапе теряются покупатели.

Коротко

На конверсию карточки товара влияют главное фото, инфографика, характеристики, описание, цена, отзывы и рейтинг, наличие товара, условия доставки, видео и соответствие карточки поисковому запросу. Отдельным фактором работает доверие к продавцу: рейтинг магазина, гарантии и условия возврата. Оценивать эти элементы нужно вместе с показателями воронки — показами, CTR, переходами, корзинами, заказами и выкупами. Проблема почти всегда локализована на конкретном этапе, и найти его нужно до того, как что-то менять.

Что такое конверсия карточки товара

Конверсия карточки товара — это доля пользователей, совершивших целевое действие, от числа тех, кто до этого действия дошёл. Показатель всегда привязан к конкретному этапу воронки и отвечает на один вопрос: сколько из тех, кто увидел, сделали следующий шаг.

На маркетплейсе конверсией может считаться переход из выдачи в карточку, добавление товара в корзину, оформление заказа или выкуп. Это четыре разных показателя, и подменять один другим нельзя: когда селлер говорит «у меня конверсия 3%», без уточнения этапа цифра не значит ничего. 3% из показа в заказ и 3% из корзины в заказ описывают совершенно разные ситуации.

Как считать конверсию карточки товара

Конверсия = количество целевых действий / количество пользователей или просмотров × 100%

Ключевое условие: числитель и знаменатель должны относиться к одному этапу. Если в знаменателе показы, в числителе должны быть переходы, а не заказы. Смешение баз даёт цифру, которую невозможно интерпретировать.

  • Конверсия в корзину = добавления в корзину / переходы в карточку × 100%;
  • Конверсия в заказ = заказы / переходы в карточку × 100%;
  • Процент выкупа = выкупы / заказы × 100%.

Универсальной формулы, корректной для всех площадок, не существует: маркетплейсы по-разному определяют, что считать просмотром карточки. Зафиксируйте, какую конверсию вы отслеживаете, и считайте её одинаково от периода к периоду — динамика собственного показателя информативнее сравнения со «средним по рынку».

Чем CTR отличается от конверсии

CTR отвечает на вопрос: насколько часто пользователь переходит к карточке. Это отношение переходов к показам в выдаче, каталоге или рекламе. Конверсия отвечает на вопрос: насколько часто посетитель совершает следующее целевое действие — она считается уже после того, как пользователь оказался в карточке.

Показы → CTR → карточка → корзина → заказ → выкуп

Разделять их важно потому, что они указывают на разные проблемы. Низкий CTR при большом числе показов означает, что не работает видимая в выдаче часть: фото, цена, название, рейтинг. Нормальный CTR при низкой конверсии в корзину — обратное: в выдаче товар выглядит привлекательно, а внутри карточки покупатель не находит того, чего ждал.

Что влияет на конверсию карточки товара: 10 факторов

Конверсия формируется не одним элементом. Покупатель одновременно оценивает товар, цену, визуал, характеристики, условия покупки и уровень доверия к продавцу — быстро и сравнивая вашу карточку с соседними в выдаче.

1. Главное фото и фотографии товара

Главное фото — единственный элемент карточки, который пользователь видит до перехода. В выдаче оно работает вместе с ценой, названием и рейтингом, поэтому влияет на конверсию дважды: сначала на CTR, затем на решение о покупке внутри карточки. На оценку в выдаче уходят доли секунды: если, чтобы понять, что за товар, нужно вчитываться в название, фото не выполняет свою работу.

Внутри карточки задача другая — снять сомнения. Снимки заменяют покупателю осмотр, поэтому фото должно показывать не только красивый товар, но и реальные свойства: фактуру, посадку, размер относительно понятного объекта. Красивый, но абстрактный визуал повышает CTR и одновременно увеличивает долю невыкупов.

Что проверить:

  • считывается ли товар с превью в мелком размере на телефоне;
  • есть ли дополнительные ракурсы, крупные планы деталей и видна ли комплектация;
  • показан ли масштаб — товар рядом с понятным по размеру объектом;
  • нет ли расхождения между фото и товаром по цвету, размеру, материалу.

Что исправить: заменить главное фото, если товар плохо считывается; добавить ракурсы и кадр с масштабом; убрать снимки, формирующие завышенные ожидания. Цифрам вида «правильное фото повышает конверсию на столько-то процентов» доверять не стоит: они приводятся без первоисточника, проверять эффект нужно на своих данных.

2. Инфографика

Инфографика доносит ключевые аргументы до того, как покупатель дойдёт до характеристик и описания. Значительная часть пользователей описание вообще не открывает и всё о товаре узнаёт из фотографий и инфографики.

На изображение выносят то, что влияет на решение прямо сейчас: главное отличие от аналогов, размеры, состав, комплектацию, сценарий использования, ограничения. Это помогает и при сравнении: покупатель редко смотрит одну карточку, и вынесенные на визуал аргументы остаются перед глазами, а спрятанные в описании в сравнении не участвуют.

Перегруз работает против карточки: мелкий текст, пять шрифтов и десяток иконок увеличивают время на понимание, а за плотным слоем графики перестаёт быть виден товар.

Что проверить: читается ли текст на смартфоне без увеличения; вынесены ли 3–5 главных аргументов, а не всё подряд; не закрывает ли графика товар; единый ли стиль по линейке карточек.

Что исправить: сократить количество блоков, увеличить кегль, оставить один-два акцента на изображение, добавить схему с размерами.

3. Характеристики товара

Характеристики выполняют две функции: помогают покупателю принять решение и участвуют в фильтрации и категоризации на площадке. Незаполненная характеристика — не только пробел в информации, но и потерянный трафик: товар не попадёт в подборку по фильтру, по которому его ищут.

Обязательный минимум зависит от категории, но почти всегда важны размеры, вес, материал, цвет, комплектация, технические параметры и совместимость. Главный принцип: характеристики заполняются не ради полноты карточки, а чтобы покупатель ответил себе на вопрос «подходит ли мне этот товар». Формальные значения вроде «материал: текстиль» немногим лучше пустых полей.

Что проверить: заполнены ли все доступные в категории поля; указаны ли параметры, по которым принимают решение; совпадают ли характеристики с описанием и фото; есть ли в отзывах повторяющиеся уточнения по параметрам — это прямой список того, чего не хватает.

Что исправить: дозаполнить недостающие поля, заменить формальные значения на конкретные, вынести в характеристики то, что покупатели регулярно спрашивают.

4. Описание карточки товара

Описание закрывает то, что не закрывают фото и характеристики: какую задачу решает товар, кому он подходит, в каких ситуациях используется и что в нём неочевидно. Что стоит включить:

  • проблему, которую решает товар, и результат для покупателя;
  • конкретные преимущества вместо оценочных формулировок вроде «высокое качество»;
  • сценарии использования;
  • ограничения: для чего товар не подходит, что не входит в комплект;
  • ответы на типовые возражения из отзывов и вопросов.

Две частые ошибки: пересказать характеристики сплошным текстом и насытить описание ключевыми словами до состояния, когда его невозможно читать. Отдельно про ограничения: честное «не подходит для X» снижает количество нецелевых заказов и возвратов — формально заказов меньше, но выкуп и отзывы лучше, а вместе с ними и позиции карточки.

Что проверить: отвечает ли первый абзац на вопрос «что это и зачем мне»; нет ли дублирования характеристик; закрыты ли повторяющиеся возражения; указаны ли комплектация и ограничения.

Что исправить: переписать первый абзац под прямой ответ, убрать воду и повторы, добавить сценарии использования.

5. Цена и воспринимаемая ценность товара

Цена влияет на конверсию, но не линейно. Утверждение «чем ниже цена, тем выше конверсия» на маркетплейсах не подтверждается: снижение цены увеличивает конверсию только до определённого предела, после которого начинает работать против товара.

Покупатель оценивает не абсолютную цену, а соотношение цены и того, что он получает: цены конкурентов в той же выдаче, размер скидки, характеристики за эти деньги, комплектацию, стоимость и сроки доставки. Слишком высокая цена без обоснования ценности снижает вероятность покупки. Слишком низкая вызывает вопросы к качеству и приводит нецелевых покупателей, которые потом не выкупают товар.

Часто дешевле поднять ценность — добавить в комплект недостающий элемент, показать его на фото, объяснить разницу с аналогами, — чем опускать цену и терять маржу.

Что проверить: как выглядит ваша цена рядом с 5–10 конкурентами; сопоставимы ли эти товары по комплектации; понятно ли, за что вы просите больше; сходится ли юнит-экономика по SKU с учётом комиссий, логистики и рекламы.

Что исправить: пересмотреть позиционирование по цене, усилить обоснование ценности в визуале и описании, скорректировать комплектацию.

6. Отзывы и рейтинг

Отзывы и рейтинг помогают покупателю оценить реальный опыт использования товара и снизить неопределённость перед покупкой. Это единственный блок карточки, который создаёт не продавец, поэтому доверие к нему выше, чем к описанию.

На решение влияет не только средний балл:

  • количество отзывов — товар с рейтингом 5,0 и двумя отзывами обычно проигрывает товару с 4,7 и тремя сотнями;
  • свежесть отзывов — отзывы годовой давности воспринимаются как неактуальные;
  • отзывы с фотографиями — закрывают вопросы о реальном виде товара лучше студийной съёмки;
  • повторяющиеся негативные замечания — если пять человек подряд пишут про один дефект, это читают все;
  • ответы продавца и раздел вопросов — оставшиеся без ответа вопросы работают как незакрытые возражения.

Для селлера отзывы — готовый список правок. Повторяющееся замечание о том, что размер меньше ожидаемого, означает, что менять нужно не товар, а размерную сетку и фото с масштабом.

Что проверить: динамику рейтинга, свежесть отзывов, три самых частых претензии, наличие неотвеченных вопросов.
Что исправить: отработать причину повторяющихся претензий, ответить на вопросы и негатив, отразить в карточке то, что покупатели выясняют из отзывов.

7. Наличие и доставка

Даже хорошо оформленная карточка теряет заказы, если покупателю неудобно или долго получать товар. Эти факторы срабатывают в конце воронки, когда решение уже почти принято.

  • есть ли товар в наличии — аутсток обнуляет всю работу над карточкой и дополнительно бьёт по позициям;
  • доступен ли нужный вариант: карточка может числиться в наличии, а ходовой размер отсутствовать;
  • срок и стоимость доставки в регион покупателя;
  • удобство получения: близость пункта выдачи, возможность примерки;
  • региональная доступность — насколько товар распределён по складам.

Один и тот же товар с одинаковой карточкой показывает разную конверсию в разных регионах просто потому, что где-то он приезжает за день, а где-то за неделю. Распределение остатков по складам и работа с индексом локализации влияют на конверсию не меньше, чем контент.

Что проверить: остатки по всем вариантам и складам, срок доставки в ключевые регионы, историю аутстоков, соотношение FBO и FBS.
Что исправить: наладить пополнение до наступления нуля, перераспределить товар под географию спроса.

Если логистика — узкое место, разбирать её нужно на уровне всего аккаунта: это часть комплексного сопровождения на маркетплейсах, а не задача копирайтера.

8. Видео

Видео закрывает то, что не показывают статичные фото: как работает механизм, как ложится ткань, насколько товар на самом деле большой. Это сильный инструмент для снятия сомнений и одновременно самый затратный, поэтому применять его стоит выборочно.

Особенно выигрывают категории, где важны реальный размер и пропорции (мебель, техника, крупногабарит), функциональность и принцип работы (приборы, инструменты, гаджеты), комплектация (наборы), процесс использования (косметика, товары для дома) и поведение материала (одежда, обувь, текстиль).

Формат важнее длительности: короткий вертикальный ролик, где за 10–15 секунд показано главное, работает лучше двухминутной презентации. Видео смотрят без звука, поэтому ключевые пояснения дублируют текстом на экране.

Что проверить: есть ли видео на карточках с высоким трафиком и низкой конверсией; понятен ли ролик без звука.

Что исправить: начать с товаров, где чаще возникают вопросы о размере и функциональности. Процентов прироста мы намеренно не приводим: цифры из отраслевых статей не имеют первоисточника, проверяйте эффект на части SKU с контрольной группой.

9. Название, категория и соответствие поисковому запросу

Связка здесь простая: поисковый запрос → выдача → карточка → ожидания пользователя. Расхождение на любом звене даёт трафик, который не конвертируется.

Некорректная категория — самая дорогая ошибка: товар показывается не тем людям, не попадает в релевантные фильтры и конкурирует не с теми карточками. Конверсия падает не потому, что карточка плохая, а потому, что её видит нецелевая аудитория. Название решает две задачи: помогает алгоритму понять, что за товар, и помогает покупателю отличить его в выдаче. Перегруженное ключами название решает первую в ущерб второй.

SEO карточки влияет не только на объём трафика, но и на его качество: карточка под широкий высокочастотный запрос получит много показов и низкую конверсию, если товар отвечает узкой потребности. Иногда правильное решение — сузить семантику и получить меньше трафика, но с более высокой конверсией.

Что проверить: соответствует ли категория товару и категории лидеров выдачи; понятно ли из названия, что за товар; нет ли расхождения между заголовком, фото и содержанием; по каким запросам идут показы и целевые ли они.

Что исправить: сменить категорию, если она выбрана неверно; переписать название под связку «что это + ключевой параметр»; убрать нерелевантные запросы. Подробнее — в материалах про SEO-продвижение на Ozon.

10. Доверие к продавцу и условия покупки

Последний фактор работает поверх остальных: при прочих равных покупатель выбирает продавца, которому доверяет больше. Особенно заметно это в категориях с высоким чеком и там, где важна подлинность товара.

Доверие складывается из рейтинга продавца и количества выполненных заказов, гарантии, условий возврата, скорости и тона ответов на вопросы и отзывы, соответствия обещаний фактическому товару и наличия подтверждающих документов — сертификатов, деклараций, регистрационных удостоверений. Последний пункт критичен в регулируемых категориях: БАДы, лечебная косметика, товары для детей, электроника. Отсутствие документов там — не только риск блокировки карточки, но и прямая потеря конверсии.

Что проверить: рейтинг магазина, скорость ответов, актуальность документов, понятность условий возврата.
Что исправить: отвечать на отзывы и вопросы систематически, вынести гарантии и условия в карточку, убрать обещания, которые вы не можете выполнить.

Сводная таблица: 10 факторов конверсии

Таблицу удобно использовать как быстрый чек-лист при разборе конкретной карточки.

ФакторЧто проверятьВозможная проблемаЧто улучшить
Фотоглавное изображение, ракурсы, масштабтовар плохо считывается в выдачепереработать визуал, добавить ракурсы
Инфографикаключевые преимущества на визуалеинформации мало или слишком многоупростить, оставить 3–5 акцентов
Характеристикиполнота и осмысленность параметровне хватает данных для выборадозаполнить, убрать формальные значения
Описаниепреимущества, сценарии, ограничениявода и дублирование характеристикпереписать под прямые ответы
Ценаконкуренты, ценность, юнит-экономикацена не соответствует предложениюпересмотреть цену или усилить ценность
Отзывы и рейтингдинамика, свежесть, претензиивозражения без ответаустранить причину, отвечать
Наличиеостатки по вариантам и складамаутстоки, нет ходового размераконтролировать остатки и пополнение
Доставкасроки, стоимость, регионыдолгая или неудобная доставкаперераспределить остатки по складам
Видеодемонстрация товара в работенет визуального объяснениядобавить ролик на ключевые SKU
Название и категориярелевантность запросам и выдаченецелевой трафиксменить категорию, переписать название
Довериерейтинг продавца, гарантии, документысомнения в продавце или подлинностиусилить доверительные факторы
«Самая частая ошибка — менять всё сразу. Селлер за одну неделю переснимает фото, переписывает описание, снижает цену и запускает рекламу. Показатели выросли — непонятно, что сработало. Упали — непонятно, что откатывать. Мы всегда начинаем с воронки: сначала находим этап, где теряются покупатели, и только потом трогаем контент».
— Евгений Шольчев, основатель агентства ШОЛЬЧЕВ

Почему карточку товара смотрят, но не покупают

Если карточку часто просматривают, но редко покупают, проблема находится не в количестве трафика, а на одном из следующих этапов: цена, содержание карточки, характеристики, отзывы, условия доставки или сам товар. Много просмотров при малом числе заказов — это не «мало трафика», а сигнал, что трафик приходит, но не конвертируется.

Дальше всё зависит от того, где именно обрывается путь покупателя. Если он уходит за несколько секунд, обычно есть расхождение между тем, что обещала выдача, и тем, что он увидел в карточке. Если изучает карточку, но не кладёт товар в корзину, — не нашёл ответа на свой вопрос в характеристиках, описании или отзывах. Если кладёт в корзину и не оформляет заказ, мешают коммерческие условия: итоговая стоимость с доставкой, срок, отсутствие нужного варианта. А низкий процент выкупа при нормальном количестве заказов почти всегда означает разрыв между ожиданием и реальностью — товар оказался меньше, другого оттенка или в неполной комплектации.

Диагностическая таблица: где искать проблему

Найдите строку, которая описывает вашу ситуацию, и начните проверку с указанных элементов.

СитуацияЧто проверить в первую очередь
Мало показовSEO карточки, категория, семантика, ассортимент, реклама
Есть показы, но мало переходов (низкий CTR)главное фото, название, цена в выдаче, рейтинг и отзывы
Есть переходы, но мало добавлений в корзинуконтент карточки, характеристики, описание, цена, отзывы
Есть корзины, но мало заказовитоговая цена с доставкой, сроки доставки, наличие нужного варианта
Есть заказы, но мало выкуповсоответствие товара ожиданиям, точность фото и характеристик, упаковка
Показатели упали резкоаутстоки, изменение цены, новые негативные отзывы, конкуренты

Пока не определён проблемный участок воронки, любые правки карточки — угадывание. Оценивать показатели нужно за сопоставимые периоды и с поправкой на сезонность и рекламную активность.

Как повысить конверсию карточки товара

Оптимизация карточки товара — это последовательность шагов, а не единовременная переделка. Такой порядок позволяет понять, что именно дало результат.

Шаг 1. Проверить воронку
Выгрузите показатели по цепочке: показы → CTR → переходы → корзины → заказы → выкупы, за период не меньше двух-трёх недель, чтобы сгладить случайные колебания.

Шаг 2. Найти проблемный этап
Сравните переходы между этапами и найдите тот, где потери максимальны. Не меняйте всю карточку одновременно — иначе результат будет невозможно интерпретировать.

Шаг 3. Проверить контент
Если проблема внутри карточки, идите по порядку: фото → инфографика → видео → характеристики → описание. Именно так с товаром знакомится покупатель.

Шаг 4. Проверить коммерческие факторы
Цена → наличие → доставка → отзывы → рейтинг. Эти факторы часто оказываются причиной, даже когда визуально с карточкой всё в порядке.

Шаг 5. Сравнить с конкурентами
Разберите минимум 5–10 карточек, которые стоят рядом с вашей по целевому запросу. Смотрите не на «красоту», а на конкретику: что показано на первом экране, какие характеристики заполнены, какая цена с учётом доставки.

Шаг 6. Внести изменения
Меняйте конкретные элементы, а не «карточку в целом». Оптимально — одно значимое изменение за итерацию на группе схожих SKU, с контрольной группой без изменений.

Шаг 7. Повторно оценить показатели
Сравните показатели до и после за сопоставимые периоды. После правок карточке нужно время на переиндексацию и накопление статистики: делать выводы через два дня рано.

Отдельная задача — увеличение конверсии за счёт качества трафика. Если карточка получает много нецелевых показов, работа с контентом даст ограниченный эффект: смотреть нужно на семантику, рекламу и внешние источники. Для Wildberries это часто отдельное направление — внешний трафик на Wildberries приводит аудиторию с уже сформированным интересом.

Как провести аудит карточки товара

Аудит карточки товара — это структурная проверка всех факторов конверсии и показателей воронки, по итогам которой формируется список конкретных правок с приоритетами. От разовой правки он отличается тем, что рассматривает карточку целиком и в контексте: рядом с конкурентами и с учётом рекламной активности.

Полноценный анализ включает минимум: трафик и его источники, CTR отдельно по органике и рекламе, конверсию по каждому этапу воронки, контент, SEO карточки, полноту характеристик, цену и юнит-экономику по SKU, отзывы и рейтинг, наличие и региональную доступность, условия доставки, сравнение с 5–10 конкурентами и рекомендации с приоритетами.

Если карточек десятки или сотни, разбирать каждую вручную нерационально: сначала сегментируют ассортимент, выделяют товары с наибольшим потенциалом и работают с ними. Это уже уровень аудита кабинета на маркетплейсах, а не отдельной карточки.

Чек-лист: что проверить в карточке товара

Практический список для самостоятельной проверки. Пройдите его по одной конкретной карточке, а не по магазину целиком.

Контент

  • Главное фото понятно показывает товар в мелком размере
  • Есть дополнительные ракурсы и показан масштаб
  • Есть инфографика с 3–5 ключевыми аргументами
  • Есть видео (для категорий, где оно значимо)
  • Нет визуального перегруза, товар не закрыт графикой

Информация

  • Заполнены все доступные характеристики, значения конкретные
  • Описание отвечает на вопрос «зачем мне этот товар»
  • Указаны комплектация и важные ограничения
  • Информация в карточке соответствует реальному товару
  • Название понятно и содержит ключевые параметры, категория выбрана корректно

Коммерческие факторы

  • Цена сопоставима с конкурентами по сопоставимому товару
  • Юнит-экономика по SKU сходится при текущей цене
  • Товар в наличии по всем ходовым вариантам
  • Приемлемый срок доставки в ключевые регионы
  • Понятные условия покупки, возврата и гарантии
  • Отвечены вопросы покупателей и негативные отзывы

Аналитика

  • Проверен CTR отдельно по органике и рекламе
  • Проверены конверсия в корзину, конверсия в заказ и процент выкупа
  • Показатели сопоставлены с предыдущим периодом
  • Учтены сезонность и рекламная активность

Чем отличается конверсия карточки товара на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете

Показатели карточки на разных площадках нельзя сравнивать напрямую: отличаются аудитория, логистика и то, как площадка определяет просмотр карточки и на каком этапе фиксирует целевое действие. Одна и та же карточка с одинаковым контентом может показывать разную конверсию на разных площадках, и это нормально.

Конверсия карточки товара на Wildberries

В кабинете продавца доступна воронка продаж: показы, переходы, добавления в корзину, заказы и выкупы, а также данные по остаткам и складам. Ключевая особенность площадки — высокая значимость процента выкупа: заказ здесь не равен продаже, и карточка с высокой конверсией в заказ, но низким выкупом в итоге проигрывает. Поэтому точность карточки — фото с масштабом, честная размерная сетка, реалистичные цвета — влияет на результат сильнее, чем «продающие» формулировки.

Конверсия карточки товара на Ozon

Площадка даёт подробную аналитику по этапам воронки и по поисковым запросам, включая данные о том, по каким формулировкам карточка получает показы. Это делает работу с релевантностью управляемой: видно, целевой ли трафик приходит. Полнота характеристик имеет дополнительный вес — она напрямую влияет на попадание в фильтры и подборки.

Конверсия карточки товара на Яндекс Маркете

Заметная часть трафика приходит из поиска Яндекса, а не только из внутренней выдачи. Это меняет структуру аудитории: пользователь часто попадает в карточку с уже сформированным запросом и сравнивает предложения между продавцами, поэтому вес цены, условий доставки и полноты информации здесь особенно высок. Подробнее — в материалах про продвижение товаров на Яндекс Маркете.

Практический вывод: сравнивайте карточку не с чужими показателями и не с её же показателями на другой площадке, а с собственной динамикой и с конкурентами в той же выдаче.

«Карточку почти никогда не чинит одно действие. В большинстве проектов, которые приходят к нам с формулировкой "плохо продаётся", дело не в одном факторе, а в связке: цена чуть выше рынка, слабая инфографика и долгая доставка в регионы. По отдельности каждый пункт выглядит терпимо. Вместе карточка проигрывает соседям по выдаче».



— Евгений Шольчев, основатель агентства ШОЛЬЧЕВ

Если самостоятельно найти проблему не получается

Разбор одной карточки можно сделать вручную. Сложности начинаются, когда карточек много, а причины пересекаются: часть SKU теряет заказы из-за цены, часть — из-за аутстоков, часть — из-за нецелевого трафика. Если после самостоятельной проверки непонятно, на каком этапе теряются покупатели, карточку и магазин стоит разобрать комплексно: от видимости и CTR до корзины, заказов и выкупа.

Бесплатный аудит магазина на маркетплейсе. Проведём аналитику магазина: разберём ассортиментную матрицу, посчитаем юнит-экономику по SKU, найдём, что тормозит оборот, и покажем, какие инструменты площадки сработают именно в вашей категории.

Записаться на бесплатный аудит →

Часто задаваемые вопросы

Что влияет на конверсию карточки товара?

На конверсию влияют главное фото, инфографика, характеристики, описание, цена, отзывы и рейтинг, наличие, доставка, видео, соответствие карточки поисковому запросу и доверие к продавцу. Эти факторы работают вместе и оцениваются вместе с показателями воронки — от CTR до заказа и выкупа.

От чего зависит конверсия карточки товара?

От того, насколько содержание карточки совпадает с ожиданиями покупателя, и от условий покупки: визуал, характеристики и описание с одной стороны, цена, наличие, доставка и гарантии — с другой. Плюс контекст: с какими карточками ваша конкурирует и по какому запросу на неё попадают.

Как повысить конверсию карточки товара?

Начните с диагностики: разберите воронку и найдите этап, где теряются покупатели. Затем проверьте контент, после него коммерческие факторы, вносите изменения по одному и оценивайте результат за сопоставимые периоды.

Как увеличить конверсию карточки товара, если контент уже хороший?

Проверьте качество трафика и коммерческие факторы: контент не помогает, если карточка получает показы по нецелевым запросам, цена выше рынка или доставка в основные регионы неконкурентна. Часто прирост даёт не переделка карточки, а сужение семантики и перераспределение остатков по складам.

Почему карточка товара не продаёт?

Причина всегда локализована на конкретном этапе воронки: мало показов — проблема в видимости, показы без переходов — в главном фото, названии, цене или рейтинге. Переходы без корзин указывают на содержание карточки, корзины без заказов — на цену с доставкой и условия получения.

Почему товар смотрят, но не покупают?

Чаще всего покупатель не находит в карточке ответа на свой вопрос или находит ответ, который его не устраивает: не хватает характеристик, непонятен размер, цена не соответствует ценности, в отзывах есть повторяющаяся претензия. Ещё одна частая причина — условия доставки, которые видны только на последнем шаге.

Влияет ли цена на конверсию?

Да, но не линейно: слишком высокая цена без понятного обоснования ценности снижает вероятность покупки, слишком низкая вызывает сомнения в качестве и приводит покупателей, которые не выкупают товар. Оценивать цену нужно вместе с характеристиками, комплектацией, отзывами и условиями доставки.

Влияют ли отзывы на конверсию?

Да: отзывы помогают покупателю оценить реальный опыт использования товара и снизить неопределённость. Значение имеют не только оценки, но и свежесть отзывов, фотографии, повторяющиеся замечания и ответы продавца — претензия без ответа работает как открытое возражение для каждого следующего покупателя.

Влияет ли рейтинг на конверсию?

Да, рейтинг влияет и на CTR в выдаче, и на решение внутри карточки. При этом сам балл менее показателен, чем связка «рейтинг + количество отзывов»: товар с оценкой 5,0 и двумя отзывами обычно вызывает меньше доверия, чем товар с 4,7 и несколькими сотнями.

Влияет ли фото на конверсию?

Да, причём дважды: главное фото определяет, кликнет ли пользователь по товару в выдаче, а остальные снимки снимают сомнения внутри карточки. Важно, чтобы они показывали не только привлекательный товар, но и реальные свойства — масштаб, фактуру, комплектацию, иначе растёт доля невыкупов.

Влияет ли инфографика на конверсию?

Да: инфографика доносит ключевые аргументы до того, как покупатель дойдёт до описания, и остаётся перед глазами, пока он сравнивает товары. При этом перегруженная инфографика ухудшает восприятие — мелкий текст и избыток блоков увеличивают время на понимание и закрывают сам товар.

Как считать конверсию карточки товара?

По формуле: количество целевых действий разделить на количество пользователей или просмотров и умножить на 100%, при условии что числитель и знаменатель относятся к одному этапу воронки. Отдельно считают конверсию в корзину, конверсию в заказ и процент выкупа; единой формулы для всех площадок не существует.

5