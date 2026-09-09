Хорошо оформленная карточка не гарантирует продажи. Селлер заказывает фотосессию, делает инфографику, пишет описание — а заказов всё равно мало. Обычно дело не в том, что карточка плохая, а в том, что её оценивают по одному показателю, тогда как решение о покупке складывается из десятка факторов сразу.

Количество просмотров само по себе не говорит почти ничего. Тысяча просмотров при пяти заказах и сто просмотров при пятнадцати заказах — два разных сценария: в первом проблема внутри карточки, во втором — с видимостью товара. Решения здесь противоположные.

Конверсия зависит от совокупности факторов: визуала, характеристик, описания, цены, отзывов, рейтинга, наличия, доставки и доверия к продавцу. Ни один не работает изолированно: сильные фотографии не спасут карточку с ценой выше рынка, а низкая цена не компенсирует отсутствие ключевых характеристик.

Поэтому карточку разбирают по воронке: показы → CTR → переход в карточку → добавление в корзину → заказ → выкуп. Только так видно, на каком этапе теряются покупатели.

Коротко

На конверсию карточки товара влияют главное фото, инфографика, характеристики, описание, цена, отзывы и рейтинг, наличие товара, условия доставки, видео и соответствие карточки поисковому запросу. Отдельным фактором работает доверие к продавцу: рейтинг магазина, гарантии и условия возврата. Оценивать эти элементы нужно вместе с показателями воронки — показами, CTR, переходами, корзинами, заказами и выкупами. Проблема почти всегда локализована на конкретном этапе, и найти его нужно до того, как что-то менять.

Что такое конверсия карточки товара

Конверсия карточки товара — это доля пользователей, совершивших целевое действие, от числа тех, кто до этого действия дошёл. Показатель всегда привязан к конкретному этапу воронки и отвечает на один вопрос: сколько из тех, кто увидел, сделали следующий шаг.

На маркетплейсе конверсией может считаться переход из выдачи в карточку, добавление товара в корзину, оформление заказа или выкуп. Это четыре разных показателя, и подменять один другим нельзя: когда селлер говорит «у меня конверсия 3%», без уточнения этапа цифра не значит ничего. 3% из показа в заказ и 3% из корзины в заказ описывают совершенно разные ситуации.

Как считать конверсию карточки товара

Конверсия = количество целевых действий / количество пользователей или просмотров × 100%

Ключевое условие: числитель и знаменатель должны относиться к одному этапу. Если в знаменателе показы, в числителе должны быть переходы, а не заказы. Смешение баз даёт цифру, которую невозможно интерпретировать.

Конверсия в корзину = добавления в корзину / переходы в карточку × 100% ;

; Конверсия в заказ = заказы / переходы в карточку × 100% ;

; Процент выкупа = выкупы / заказы × 100%.

Универсальной формулы, корректной для всех площадок, не существует: маркетплейсы по-разному определяют, что считать просмотром карточки. Зафиксируйте, какую конверсию вы отслеживаете, и считайте её одинаково от периода к периоду — динамика собственного показателя информативнее сравнения со «средним по рынку».

Чем CTR отличается от конверсии

CTR отвечает на вопрос: насколько часто пользователь переходит к карточке. Это отношение переходов к показам в выдаче, каталоге или рекламе. Конверсия отвечает на вопрос: насколько часто посетитель совершает следующее целевое действие — она считается уже после того, как пользователь оказался в карточке.

Показы → CTR → карточка → корзина → заказ → выкуп

Разделять их важно потому, что они указывают на разные проблемы. Низкий CTR при большом числе показов означает, что не работает видимая в выдаче часть: фото, цена, название, рейтинг. Нормальный CTR при низкой конверсии в корзину — обратное: в выдаче товар выглядит привлекательно, а внутри карточки покупатель не находит того, чего ждал.

Что влияет на конверсию карточки товара: 10 факторов

Конверсия формируется не одним элементом. Покупатель одновременно оценивает товар, цену, визуал, характеристики, условия покупки и уровень доверия к продавцу — быстро и сравнивая вашу карточку с соседними в выдаче.

1. Главное фото и фотографии товара

Главное фото — единственный элемент карточки, который пользователь видит до перехода. В выдаче оно работает вместе с ценой, названием и рейтингом, поэтому влияет на конверсию дважды: сначала на CTR, затем на решение о покупке внутри карточки. На оценку в выдаче уходят доли секунды: если, чтобы понять, что за товар, нужно вчитываться в название, фото не выполняет свою работу.

Внутри карточки задача другая — снять сомнения. Снимки заменяют покупателю осмотр, поэтому фото должно показывать не только красивый товар, но и реальные свойства: фактуру, посадку, размер относительно понятного объекта. Красивый, но абстрактный визуал повышает CTR и одновременно увеличивает долю невыкупов.

Что проверить:

считывается ли товар с превью в мелком размере на телефоне;

есть ли дополнительные ракурсы, крупные планы деталей и видна ли комплектация;

показан ли масштаб — товар рядом с понятным по размеру объектом;

нет ли расхождения между фото и товаром по цвету, размеру, материалу.

Что исправить: заменить главное фото, если товар плохо считывается; добавить ракурсы и кадр с масштабом; убрать снимки, формирующие завышенные ожидания. Цифрам вида «правильное фото повышает конверсию на столько-то процентов» доверять не стоит: они приводятся без первоисточника, проверять эффект нужно на своих данных.

2. Инфографика

Инфографика доносит ключевые аргументы до того, как покупатель дойдёт до характеристик и описания. Значительная часть пользователей описание вообще не открывает и всё о товаре узнаёт из фотографий и инфографики.

На изображение выносят то, что влияет на решение прямо сейчас: главное отличие от аналогов, размеры, состав, комплектацию, сценарий использования, ограничения. Это помогает и при сравнении: покупатель редко смотрит одну карточку, и вынесенные на визуал аргументы остаются перед глазами, а спрятанные в описании в сравнении не участвуют.

Перегруз работает против карточки: мелкий текст, пять шрифтов и десяток иконок увеличивают время на понимание, а за плотным слоем графики перестаёт быть виден товар.

Что проверить: читается ли текст на смартфоне без увеличения; вынесены ли 3–5 главных аргументов, а не всё подряд; не закрывает ли графика товар; единый ли стиль по линейке карточек.

Что исправить: сократить количество блоков, увеличить кегль, оставить один-два акцента на изображение, добавить схему с размерами.

3. Характеристики товара

Характеристики выполняют две функции: помогают покупателю принять решение и участвуют в фильтрации и категоризации на площадке. Незаполненная характеристика — не только пробел в информации, но и потерянный трафик: товар не попадёт в подборку по фильтру, по которому его ищут.

Обязательный минимум зависит от категории, но почти всегда важны размеры, вес, материал, цвет, комплектация, технические параметры и совместимость. Главный принцип: характеристики заполняются не ради полноты карточки, а чтобы покупатель ответил себе на вопрос «подходит ли мне этот товар». Формальные значения вроде «материал: текстиль» немногим лучше пустых полей.

Что проверить: заполнены ли все доступные в категории поля; указаны ли параметры, по которым принимают решение; совпадают ли характеристики с описанием и фото; есть ли в отзывах повторяющиеся уточнения по параметрам — это прямой список того, чего не хватает.

Что исправить: дозаполнить недостающие поля, заменить формальные значения на конкретные, вынести в характеристики то, что покупатели регулярно спрашивают.

4. Описание карточки товара

Описание закрывает то, что не закрывают фото и характеристики: какую задачу решает товар, кому он подходит, в каких ситуациях используется и что в нём неочевидно. Что стоит включить:

проблему, которую решает товар, и результат для покупателя;

конкретные преимущества вместо оценочных формулировок вроде «высокое качество»;

сценарии использования;

ограничения: для чего товар не подходит, что не входит в комплект;

ответы на типовые возражения из отзывов и вопросов.

Две частые ошибки: пересказать характеристики сплошным текстом и насытить описание ключевыми словами до состояния, когда его невозможно читать. Отдельно про ограничения: честное «не подходит для X» снижает количество нецелевых заказов и возвратов — формально заказов меньше, но выкуп и отзывы лучше, а вместе с ними и позиции карточки.

Что проверить: отвечает ли первый абзац на вопрос «что это и зачем мне»; нет ли дублирования характеристик; закрыты ли повторяющиеся возражения; указаны ли комплектация и ограничения.

Что исправить: переписать первый абзац под прямой ответ, убрать воду и повторы, добавить сценарии использования.

5. Цена и воспринимаемая ценность товара

Цена влияет на конверсию, но не линейно. Утверждение «чем ниже цена, тем выше конверсия» на маркетплейсах не подтверждается: снижение цены увеличивает конверсию только до определённого предела, после которого начинает работать против товара.

Покупатель оценивает не абсолютную цену, а соотношение цены и того, что он получает: цены конкурентов в той же выдаче, размер скидки, характеристики за эти деньги, комплектацию, стоимость и сроки доставки. Слишком высокая цена без обоснования ценности снижает вероятность покупки. Слишком низкая вызывает вопросы к качеству и приводит нецелевых покупателей, которые потом не выкупают товар.

Часто дешевле поднять ценность — добавить в комплект недостающий элемент, показать его на фото, объяснить разницу с аналогами, — чем опускать цену и терять маржу.

Что проверить: как выглядит ваша цена рядом с 5–10 конкурентами; сопоставимы ли эти товары по комплектации; понятно ли, за что вы просите больше; сходится ли юнит-экономика по SKU с учётом комиссий, логистики и рекламы.

Что исправить: пересмотреть позиционирование по цене, усилить обоснование ценности в визуале и описании, скорректировать комплектацию.

6. Отзывы и рейтинг

Отзывы и рейтинг помогают покупателю оценить реальный опыт использования товара и снизить неопределённость перед покупкой. Это единственный блок карточки, который создаёт не продавец, поэтому доверие к нему выше, чем к описанию.

На решение влияет не только средний балл:

количество отзывов — товар с рейтингом 5,0 и двумя отзывами обычно проигрывает товару с 4,7 и тремя сотнями;

свежесть отзывов — отзывы годовой давности воспринимаются как неактуальные;

отзывы с фотографиями — закрывают вопросы о реальном виде товара лучше студийной съёмки;

повторяющиеся негативные замечания — если пять человек подряд пишут про один дефект, это читают все;

ответы продавца и раздел вопросов — оставшиеся без ответа вопросы работают как незакрытые возражения.

Для селлера отзывы — готовый список правок. Повторяющееся замечание о том, что размер меньше ожидаемого, означает, что менять нужно не товар, а размерную сетку и фото с масштабом.

Что проверить: динамику рейтинга, свежесть отзывов, три самых частых претензии, наличие неотвеченных вопросов.

Что исправить: отработать причину повторяющихся претензий, ответить на вопросы и негатив, отразить в карточке то, что покупатели выясняют из отзывов.

7. Наличие и доставка

Даже хорошо оформленная карточка теряет заказы, если покупателю неудобно или долго получать товар. Эти факторы срабатывают в конце воронки, когда решение уже почти принято.

есть ли товар в наличии — аутсток обнуляет всю работу над карточкой и дополнительно бьёт по позициям;

доступен ли нужный вариант: карточка может числиться в наличии, а ходовой размер отсутствовать;

срок и стоимость доставки в регион покупателя;

удобство получения: близость пункта выдачи, возможность примерки;

региональная доступность — насколько товар распределён по складам.

Один и тот же товар с одинаковой карточкой показывает разную конверсию в разных регионах просто потому, что где-то он приезжает за день, а где-то за неделю. Распределение остатков по складам и работа с индексом локализации влияют на конверсию не меньше, чем контент.

Что проверить: остатки по всем вариантам и складам, срок доставки в ключевые регионы, историю аутстоков, соотношение FBO и FBS.

Что исправить: наладить пополнение до наступления нуля, перераспределить товар под географию спроса.

Если логистика — узкое место, разбирать её нужно на уровне всего аккаунта: это часть комплексного сопровождения на маркетплейсах, а не задача копирайтера.

8. Видео

Видео закрывает то, что не показывают статичные фото: как работает механизм, как ложится ткань, насколько товар на самом деле большой. Это сильный инструмент для снятия сомнений и одновременно самый затратный, поэтому применять его стоит выборочно.

Особенно выигрывают категории, где важны реальный размер и пропорции (мебель, техника, крупногабарит), функциональность и принцип работы (приборы, инструменты, гаджеты), комплектация (наборы), процесс использования (косметика, товары для дома) и поведение материала (одежда, обувь, текстиль).

Формат важнее длительности: короткий вертикальный ролик, где за 10–15 секунд показано главное, работает лучше двухминутной презентации. Видео смотрят без звука, поэтому ключевые пояснения дублируют текстом на экране.

Что проверить: есть ли видео на карточках с высоким трафиком и низкой конверсией; понятен ли ролик без звука.

Что исправить: начать с товаров, где чаще возникают вопросы о размере и функциональности. Процентов прироста мы намеренно не приводим: цифры из отраслевых статей не имеют первоисточника, проверяйте эффект на части SKU с контрольной группой.

9. Название, категория и соответствие поисковому запросу

Связка здесь простая: поисковый запрос → выдача → карточка → ожидания пользователя. Расхождение на любом звене даёт трафик, который не конвертируется.

Некорректная категория — самая дорогая ошибка: товар показывается не тем людям, не попадает в релевантные фильтры и конкурирует не с теми карточками. Конверсия падает не потому, что карточка плохая, а потому, что её видит нецелевая аудитория. Название решает две задачи: помогает алгоритму понять, что за товар, и помогает покупателю отличить его в выдаче. Перегруженное ключами название решает первую в ущерб второй.

SEO карточки влияет не только на объём трафика, но и на его качество: карточка под широкий высокочастотный запрос получит много показов и низкую конверсию, если товар отвечает узкой потребности. Иногда правильное решение — сузить семантику и получить меньше трафика, но с более высокой конверсией.

Что проверить: соответствует ли категория товару и категории лидеров выдачи; понятно ли из названия, что за товар; нет ли расхождения между заголовком, фото и содержанием; по каким запросам идут показы и целевые ли они.

Что исправить: сменить категорию, если она выбрана неверно; переписать название под связку «что это + ключевой параметр»; убрать нерелевантные запросы. Подробнее — в материалах про SEO-продвижение на Ozon.

10. Доверие к продавцу и условия покупки

Последний фактор работает поверх остальных: при прочих равных покупатель выбирает продавца, которому доверяет больше. Особенно заметно это в категориях с высоким чеком и там, где важна подлинность товара.

Доверие складывается из рейтинга продавца и количества выполненных заказов, гарантии, условий возврата, скорости и тона ответов на вопросы и отзывы, соответствия обещаний фактическому товару и наличия подтверждающих документов — сертификатов, деклараций, регистрационных удостоверений. Последний пункт критичен в регулируемых категориях: БАДы, лечебная косметика, товары для детей, электроника. Отсутствие документов там — не только риск блокировки карточки, но и прямая потеря конверсии.

Что проверить: рейтинг магазина, скорость ответов, актуальность документов, понятность условий возврата.

Что исправить: отвечать на отзывы и вопросы систематически, вынести гарантии и условия в карточку, убрать обещания, которые вы не можете выполнить.

Сводная таблица: 10 факторов конверсии

Таблицу удобно использовать как быстрый чек-лист при разборе конкретной карточки.

Фактор Что проверять Возможная проблема Что улучшить Фото главное изображение, ракурсы, масштаб товар плохо считывается в выдаче переработать визуал, добавить ракурсы Инфографика ключевые преимущества на визуале информации мало или слишком много упростить, оставить 3–5 акцентов Характеристики полнота и осмысленность параметров не хватает данных для выбора дозаполнить, убрать формальные значения Описание преимущества, сценарии, ограничения вода и дублирование характеристик переписать под прямые ответы Цена конкуренты, ценность, юнит-экономика цена не соответствует предложению пересмотреть цену или усилить ценность Отзывы и рейтинг динамика, свежесть, претензии возражения без ответа устранить причину, отвечать Наличие остатки по вариантам и складам аутстоки, нет ходового размера контролировать остатки и пополнение Доставка сроки, стоимость, регионы долгая или неудобная доставка перераспределить остатки по складам Видео демонстрация товара в работе нет визуального объяснения добавить ролик на ключевые SKU Название и категория релевантность запросам и выдаче нецелевой трафик сменить категорию, переписать название Доверие рейтинг продавца, гарантии, документы сомнения в продавце или подлинности усилить доверительные факторы

«Самая частая ошибка — менять всё сразу. Селлер за одну неделю переснимает фото, переписывает описание, снижает цену и запускает рекламу. Показатели выросли — непонятно, что сработало. Упали — непонятно, что откатывать. Мы всегда начинаем с воронки: сначала находим этап, где теряются покупатели, и только потом трогаем контент».

— Евгений Шольчев, основатель агентства ШОЛЬЧЕВ

Почему карточку товара смотрят, но не покупают

Если карточку часто просматривают, но редко покупают, проблема находится не в количестве трафика, а на одном из следующих этапов: цена, содержание карточки, характеристики, отзывы, условия доставки или сам товар. Много просмотров при малом числе заказов — это не «мало трафика», а сигнал, что трафик приходит, но не конвертируется.

Дальше всё зависит от того, где именно обрывается путь покупателя. Если он уходит за несколько секунд, обычно есть расхождение между тем, что обещала выдача, и тем, что он увидел в карточке. Если изучает карточку, но не кладёт товар в корзину, — не нашёл ответа на свой вопрос в характеристиках, описании или отзывах. Если кладёт в корзину и не оформляет заказ, мешают коммерческие условия: итоговая стоимость с доставкой, срок, отсутствие нужного варианта. А низкий процент выкупа при нормальном количестве заказов почти всегда означает разрыв между ожиданием и реальностью — товар оказался меньше, другого оттенка или в неполной комплектации.

Диагностическая таблица: где искать проблему

Найдите строку, которая описывает вашу ситуацию, и начните проверку с указанных элементов.

Ситуация Что проверить в первую очередь Мало показов SEO карточки, категория, семантика, ассортимент, реклама Есть показы, но мало переходов (низкий CTR) главное фото, название, цена в выдаче, рейтинг и отзывы Есть переходы, но мало добавлений в корзину контент карточки, характеристики, описание, цена, отзывы Есть корзины, но мало заказов итоговая цена с доставкой, сроки доставки, наличие нужного варианта Есть заказы, но мало выкупов соответствие товара ожиданиям, точность фото и характеристик, упаковка Показатели упали резко аутстоки, изменение цены, новые негативные отзывы, конкуренты

Пока не определён проблемный участок воронки, любые правки карточки — угадывание. Оценивать показатели нужно за сопоставимые периоды и с поправкой на сезонность и рекламную активность.

Как повысить конверсию карточки товара

Оптимизация карточки товара — это последовательность шагов, а не единовременная переделка. Такой порядок позволяет понять, что именно дало результат.

Шаг 1. Проверить воронку

Выгрузите показатели по цепочке: показы → CTR → переходы → корзины → заказы → выкупы, за период не меньше двух-трёх недель, чтобы сгладить случайные колебания.

Шаг 2. Найти проблемный этап

Сравните переходы между этапами и найдите тот, где потери максимальны. Не меняйте всю карточку одновременно — иначе результат будет невозможно интерпретировать.

Шаг 3. Проверить контент

Если проблема внутри карточки, идите по порядку: фото → инфографика → видео → характеристики → описание. Именно так с товаром знакомится покупатель.

Шаг 4. Проверить коммерческие факторы

Цена → наличие → доставка → отзывы → рейтинг. Эти факторы часто оказываются причиной, даже когда визуально с карточкой всё в порядке.

Шаг 5. Сравнить с конкурентами

Разберите минимум 5–10 карточек, которые стоят рядом с вашей по целевому запросу. Смотрите не на «красоту», а на конкретику: что показано на первом экране, какие характеристики заполнены, какая цена с учётом доставки.

Шаг 6. Внести изменения

Меняйте конкретные элементы, а не «карточку в целом». Оптимально — одно значимое изменение за итерацию на группе схожих SKU, с контрольной группой без изменений.

Шаг 7. Повторно оценить показатели

Сравните показатели до и после за сопоставимые периоды. После правок карточке нужно время на переиндексацию и накопление статистики: делать выводы через два дня рано.

Отдельная задача — увеличение конверсии за счёт качества трафика. Если карточка получает много нецелевых показов, работа с контентом даст ограниченный эффект: смотреть нужно на семантику, рекламу и внешние источники. Для Wildberries это часто отдельное направление — внешний трафик на Wildberries приводит аудиторию с уже сформированным интересом.

Как провести аудит карточки товара

Аудит карточки товара — это структурная проверка всех факторов конверсии и показателей воронки, по итогам которой формируется список конкретных правок с приоритетами. От разовой правки он отличается тем, что рассматривает карточку целиком и в контексте: рядом с конкурентами и с учётом рекламной активности.

Полноценный анализ включает минимум: трафик и его источники, CTR отдельно по органике и рекламе, конверсию по каждому этапу воронки, контент, SEO карточки, полноту характеристик, цену и юнит-экономику по SKU, отзывы и рейтинг, наличие и региональную доступность, условия доставки, сравнение с 5–10 конкурентами и рекомендации с приоритетами.

Если карточек десятки или сотни, разбирать каждую вручную нерационально: сначала сегментируют ассортимент, выделяют товары с наибольшим потенциалом и работают с ними. Это уже уровень аудита кабинета на маркетплейсах, а не отдельной карточки.

Чек-лист: что проверить в карточке товара

Практический список для самостоятельной проверки. Пройдите его по одной конкретной карточке, а не по магазину целиком.

Контент

Главное фото понятно показывает товар в мелком размере

Есть дополнительные ракурсы и показан масштаб

Есть инфографика с 3–5 ключевыми аргументами

Есть видео (для категорий, где оно значимо)

Нет визуального перегруза, товар не закрыт графикой

Информация

Заполнены все доступные характеристики, значения конкретные

Описание отвечает на вопрос «зачем мне этот товар»

Указаны комплектация и важные ограничения

Информация в карточке соответствует реальному товару

Название понятно и содержит ключевые параметры, категория выбрана корректно

Коммерческие факторы

Цена сопоставима с конкурентами по сопоставимому товару

Юнит-экономика по SKU сходится при текущей цене

Товар в наличии по всем ходовым вариантам

Приемлемый срок доставки в ключевые регионы

Понятные условия покупки, возврата и гарантии

Отвечены вопросы покупателей и негативные отзывы

Аналитика

Проверен CTR отдельно по органике и рекламе

Проверены конверсия в корзину, конверсия в заказ и процент выкупа

Показатели сопоставлены с предыдущим периодом

Учтены сезонность и рекламная активность

Чем отличается конверсия карточки товара на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете

Показатели карточки на разных площадках нельзя сравнивать напрямую: отличаются аудитория, логистика и то, как площадка определяет просмотр карточки и на каком этапе фиксирует целевое действие. Одна и та же карточка с одинаковым контентом может показывать разную конверсию на разных площадках, и это нормально.

Конверсия карточки товара на Wildberries

В кабинете продавца доступна воронка продаж: показы, переходы, добавления в корзину, заказы и выкупы, а также данные по остаткам и складам. Ключевая особенность площадки — высокая значимость процента выкупа: заказ здесь не равен продаже, и карточка с высокой конверсией в заказ, но низким выкупом в итоге проигрывает. Поэтому точность карточки — фото с масштабом, честная размерная сетка, реалистичные цвета — влияет на результат сильнее, чем «продающие» формулировки.

Конверсия карточки товара на Ozon

Площадка даёт подробную аналитику по этапам воронки и по поисковым запросам, включая данные о том, по каким формулировкам карточка получает показы. Это делает работу с релевантностью управляемой: видно, целевой ли трафик приходит. Полнота характеристик имеет дополнительный вес — она напрямую влияет на попадание в фильтры и подборки.

Конверсия карточки товара на Яндекс Маркете

Заметная часть трафика приходит из поиска Яндекса, а не только из внутренней выдачи. Это меняет структуру аудитории: пользователь часто попадает в карточку с уже сформированным запросом и сравнивает предложения между продавцами, поэтому вес цены, условий доставки и полноты информации здесь особенно высок. Подробнее — в материалах про продвижение товаров на Яндекс Маркете.

Практический вывод: сравнивайте карточку не с чужими показателями и не с её же показателями на другой площадке, а с собственной динамикой и с конкурентами в той же выдаче.

«Карточку почти никогда не чинит одно действие. В большинстве проектов, которые приходят к нам с формулировкой "плохо продаётся", дело не в одном факторе, а в связке: цена чуть выше рынка, слабая инфографика и долгая доставка в регионы. По отдельности каждый пункт выглядит терпимо. Вместе карточка проигрывает соседям по выдаче».







— Евгений Шольчев, основатель агентства ШОЛЬЧЕВ

Если самостоятельно найти проблему не получается

Разбор одной карточки можно сделать вручную. Сложности начинаются, когда карточек много, а причины пересекаются: часть SKU теряет заказы из-за цены, часть — из-за аутстоков, часть — из-за нецелевого трафика. Если после самостоятельной проверки непонятно, на каком этапе теряются покупатели, карточку и магазин стоит разобрать комплексно: от видимости и CTR до корзины, заказов и выкупа.

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