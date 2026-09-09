Что влияет на конверсию карточки товара на маркетплейсе: 10 факторов
Хорошо оформленная карточка не гарантирует продажи. Селлер заказывает фотосессию, делает инфографику, пишет описание — а заказов всё равно мало. Обычно дело не в том, что карточка плохая, а в том, что её оценивают по одному показателю, тогда как решение о покупке складывается из десятка факторов сразу.
Количество просмотров само по себе не говорит почти ничего. Тысяча просмотров при пяти заказах и сто просмотров при пятнадцати заказах — два разных сценария: в первом проблема внутри карточки, во втором — с видимостью товара. Решения здесь противоположные.
Конверсия зависит от совокупности факторов: визуала, характеристик, описания, цены, отзывов, рейтинга, наличия, доставки и доверия к продавцу. Ни один не работает изолированно: сильные фотографии не спасут карточку с ценой выше рынка, а низкая цена не компенсирует отсутствие ключевых характеристик.
Поэтому карточку разбирают по воронке: показы → CTR → переход в карточку → добавление в корзину → заказ → выкуп. Только так видно, на каком этапе теряются покупатели.
Коротко
На конверсию карточки товара влияют главное фото, инфографика, характеристики, описание, цена, отзывы и рейтинг, наличие товара, условия доставки, видео и соответствие карточки поисковому запросу. Отдельным фактором работает доверие к продавцу: рейтинг магазина, гарантии и условия возврата. Оценивать эти элементы нужно вместе с показателями воронки — показами, CTR, переходами, корзинами, заказами и выкупами. Проблема почти всегда локализована на конкретном этапе, и найти его нужно до того, как что-то менять.
Что такое конверсия карточки товара
Конверсия карточки товара — это доля пользователей, совершивших целевое действие, от числа тех, кто до этого действия дошёл. Показатель всегда привязан к конкретному этапу воронки и отвечает на один вопрос: сколько из тех, кто увидел, сделали следующий шаг.
На маркетплейсе конверсией может считаться переход из выдачи в карточку, добавление товара в корзину, оформление заказа или выкуп. Это четыре разных показателя, и подменять один другим нельзя: когда селлер говорит «у меня конверсия 3%», без уточнения этапа цифра не значит ничего. 3% из показа в заказ и 3% из корзины в заказ описывают совершенно разные ситуации.
Как считать конверсию карточки товара
Конверсия = количество целевых действий / количество пользователей или просмотров × 100%
Ключевое условие: числитель и знаменатель должны относиться к одному этапу. Если в знаменателе показы, в числителе должны быть переходы, а не заказы. Смешение баз даёт цифру, которую невозможно интерпретировать.
- Конверсия в корзину = добавления в корзину / переходы в карточку × 100%;
- Конверсия в заказ = заказы / переходы в карточку × 100%;
- Процент выкупа = выкупы / заказы × 100%.
Универсальной формулы, корректной для всех площадок, не существует: маркетплейсы по-разному определяют, что считать просмотром карточки. Зафиксируйте, какую конверсию вы отслеживаете, и считайте её одинаково от периода к периоду — динамика собственного показателя информативнее сравнения со «средним по рынку».
Чем CTR отличается от конверсии
CTR отвечает на вопрос: насколько часто пользователь переходит к карточке. Это отношение переходов к показам в выдаче, каталоге или рекламе. Конверсия отвечает на вопрос: насколько часто посетитель совершает следующее целевое действие — она считается уже после того, как пользователь оказался в карточке.
Показы → CTR → карточка → корзина → заказ → выкуп
Разделять их важно потому, что они указывают на разные проблемы. Низкий CTR при большом числе показов означает, что не работает видимая в выдаче часть: фото, цена, название, рейтинг. Нормальный CTR при низкой конверсии в корзину — обратное: в выдаче товар выглядит привлекательно, а внутри карточки покупатель не находит того, чего ждал.
Что влияет на конверсию карточки товара: 10 факторов
Конверсия формируется не одним элементом. Покупатель одновременно оценивает товар, цену, визуал, характеристики, условия покупки и уровень доверия к продавцу — быстро и сравнивая вашу карточку с соседними в выдаче.
1. Главное фото и фотографии товара
Главное фото — единственный элемент карточки, который пользователь видит до перехода. В выдаче оно работает вместе с ценой, названием и рейтингом, поэтому влияет на конверсию дважды: сначала на CTR, затем на решение о покупке внутри карточки. На оценку в выдаче уходят доли секунды: если, чтобы понять, что за товар, нужно вчитываться в название, фото не выполняет свою работу.
Внутри карточки задача другая — снять сомнения. Снимки заменяют покупателю осмотр, поэтому фото должно показывать не только красивый товар, но и реальные свойства: фактуру, посадку, размер относительно понятного объекта. Красивый, но абстрактный визуал повышает CTR и одновременно увеличивает долю невыкупов.
Что проверить:
- считывается ли товар с превью в мелком размере на телефоне;
- есть ли дополнительные ракурсы, крупные планы деталей и видна ли комплектация;
- показан ли масштаб — товар рядом с понятным по размеру объектом;
- нет ли расхождения между фото и товаром по цвету, размеру, материалу.
Что исправить: заменить главное фото, если товар плохо считывается; добавить ракурсы и кадр с масштабом; убрать снимки, формирующие завышенные ожидания. Цифрам вида «правильное фото повышает конверсию на столько-то процентов» доверять не стоит: они приводятся без первоисточника, проверять эффект нужно на своих данных.
2. Инфографика
Инфографика доносит ключевые аргументы до того, как покупатель дойдёт до характеристик и описания. Значительная часть пользователей описание вообще не открывает и всё о товаре узнаёт из фотографий и инфографики.
На изображение выносят то, что влияет на решение прямо сейчас: главное отличие от аналогов, размеры, состав, комплектацию, сценарий использования, ограничения. Это помогает и при сравнении: покупатель редко смотрит одну карточку, и вынесенные на визуал аргументы остаются перед глазами, а спрятанные в описании в сравнении не участвуют.
Перегруз работает против карточки: мелкий текст, пять шрифтов и десяток иконок увеличивают время на понимание, а за плотным слоем графики перестаёт быть виден товар.
Что проверить: читается ли текст на смартфоне без увеличения; вынесены ли 3–5 главных аргументов, а не всё подряд; не закрывает ли графика товар; единый ли стиль по линейке карточек.
Что исправить: сократить количество блоков, увеличить кегль, оставить один-два акцента на изображение, добавить схему с размерами.
3. Характеристики товара
Характеристики выполняют две функции: помогают покупателю принять решение и участвуют в фильтрации и категоризации на площадке. Незаполненная характеристика — не только пробел в информации, но и потерянный трафик: товар не попадёт в подборку по фильтру, по которому его ищут.
Обязательный минимум зависит от категории, но почти всегда важны размеры, вес, материал, цвет, комплектация, технические параметры и совместимость. Главный принцип: характеристики заполняются не ради полноты карточки, а чтобы покупатель ответил себе на вопрос «подходит ли мне этот товар». Формальные значения вроде «материал: текстиль» немногим лучше пустых полей.
Что проверить: заполнены ли все доступные в категории поля; указаны ли параметры, по которым принимают решение; совпадают ли характеристики с описанием и фото; есть ли в отзывах повторяющиеся уточнения по параметрам — это прямой список того, чего не хватает.
Что исправить: дозаполнить недостающие поля, заменить формальные значения на конкретные, вынести в характеристики то, что покупатели регулярно спрашивают.
4. Описание карточки товара
Описание закрывает то, что не закрывают фото и характеристики: какую задачу решает товар, кому он подходит, в каких ситуациях используется и что в нём неочевидно. Что стоит включить:
- проблему, которую решает товар, и результат для покупателя;
- конкретные преимущества вместо оценочных формулировок вроде «высокое качество»;
- сценарии использования;
- ограничения: для чего товар не подходит, что не входит в комплект;
- ответы на типовые возражения из отзывов и вопросов.
Две частые ошибки: пересказать характеристики сплошным текстом и насытить описание ключевыми словами до состояния, когда его невозможно читать. Отдельно про ограничения: честное «не подходит для X» снижает количество нецелевых заказов и возвратов — формально заказов меньше, но выкуп и отзывы лучше, а вместе с ними и позиции карточки.
Что проверить: отвечает ли первый абзац на вопрос «что это и зачем мне»; нет ли дублирования характеристик; закрыты ли повторяющиеся возражения; указаны ли комплектация и ограничения.
Что исправить: переписать первый абзац под прямой ответ, убрать воду и повторы, добавить сценарии использования.
5. Цена и воспринимаемая ценность товара
Цена влияет на конверсию, но не линейно. Утверждение «чем ниже цена, тем выше конверсия» на маркетплейсах не подтверждается: снижение цены увеличивает конверсию только до определённого предела, после которого начинает работать против товара.
Покупатель оценивает не абсолютную цену, а соотношение цены и того, что он получает: цены конкурентов в той же выдаче, размер скидки, характеристики за эти деньги, комплектацию, стоимость и сроки доставки. Слишком высокая цена без обоснования ценности снижает вероятность покупки. Слишком низкая вызывает вопросы к качеству и приводит нецелевых покупателей, которые потом не выкупают товар.
Часто дешевле поднять ценность — добавить в комплект недостающий элемент, показать его на фото, объяснить разницу с аналогами, — чем опускать цену и терять маржу.
Что проверить: как выглядит ваша цена рядом с 5–10 конкурентами; сопоставимы ли эти товары по комплектации; понятно ли, за что вы просите больше; сходится ли юнит-экономика по SKU с учётом комиссий, логистики и рекламы.
Что исправить: пересмотреть позиционирование по цене, усилить обоснование ценности в визуале и описании, скорректировать комплектацию.
6. Отзывы и рейтинг
Отзывы и рейтинг помогают покупателю оценить реальный опыт использования товара и снизить неопределённость перед покупкой. Это единственный блок карточки, который создаёт не продавец, поэтому доверие к нему выше, чем к описанию.
На решение влияет не только средний балл:
- количество отзывов — товар с рейтингом 5,0 и двумя отзывами обычно проигрывает товару с 4,7 и тремя сотнями;
- свежесть отзывов — отзывы годовой давности воспринимаются как неактуальные;
- отзывы с фотографиями — закрывают вопросы о реальном виде товара лучше студийной съёмки;
- повторяющиеся негативные замечания — если пять человек подряд пишут про один дефект, это читают все;
- ответы продавца и раздел вопросов — оставшиеся без ответа вопросы работают как незакрытые возражения.
Для селлера отзывы — готовый список правок. Повторяющееся замечание о том, что размер меньше ожидаемого, означает, что менять нужно не товар, а размерную сетку и фото с масштабом.
Что проверить: динамику рейтинга, свежесть отзывов, три самых частых претензии, наличие неотвеченных вопросов.
Что исправить: отработать причину повторяющихся претензий, ответить на вопросы и негатив, отразить в карточке то, что покупатели выясняют из отзывов.
7. Наличие и доставка
Даже хорошо оформленная карточка теряет заказы, если покупателю неудобно или долго получать товар. Эти факторы срабатывают в конце воронки, когда решение уже почти принято.
- есть ли товар в наличии — аутсток обнуляет всю работу над карточкой и дополнительно бьёт по позициям;
- доступен ли нужный вариант: карточка может числиться в наличии, а ходовой размер отсутствовать;
- срок и стоимость доставки в регион покупателя;
- удобство получения: близость пункта выдачи, возможность примерки;
- региональная доступность — насколько товар распределён по складам.
Один и тот же товар с одинаковой карточкой показывает разную конверсию в разных регионах просто потому, что где-то он приезжает за день, а где-то за неделю. Распределение остатков по складам и работа с индексом локализации влияют на конверсию не меньше, чем контент.
Что проверить: остатки по всем вариантам и складам, срок доставки в ключевые регионы, историю аутстоков, соотношение FBO и FBS.
Что исправить: наладить пополнение до наступления нуля, перераспределить товар под географию спроса.
Если логистика — узкое место, разбирать её нужно на уровне всего аккаунта: это часть комплексного сопровождения на маркетплейсах, а не задача копирайтера.
8. Видео
Видео закрывает то, что не показывают статичные фото: как работает механизм, как ложится ткань, насколько товар на самом деле большой. Это сильный инструмент для снятия сомнений и одновременно самый затратный, поэтому применять его стоит выборочно.
Особенно выигрывают категории, где важны реальный размер и пропорции (мебель, техника, крупногабарит), функциональность и принцип работы (приборы, инструменты, гаджеты), комплектация (наборы), процесс использования (косметика, товары для дома) и поведение материала (одежда, обувь, текстиль).
Формат важнее длительности: короткий вертикальный ролик, где за 10–15 секунд показано главное, работает лучше двухминутной презентации. Видео смотрят без звука, поэтому ключевые пояснения дублируют текстом на экране.
Что проверить: есть ли видео на карточках с высоким трафиком и низкой конверсией; понятен ли ролик без звука.
Что исправить: начать с товаров, где чаще возникают вопросы о размере и функциональности. Процентов прироста мы намеренно не приводим: цифры из отраслевых статей не имеют первоисточника, проверяйте эффект на части SKU с контрольной группой.
9. Название, категория и соответствие поисковому запросу
Связка здесь простая: поисковый запрос → выдача → карточка → ожидания пользователя. Расхождение на любом звене даёт трафик, который не конвертируется.
Некорректная категория — самая дорогая ошибка: товар показывается не тем людям, не попадает в релевантные фильтры и конкурирует не с теми карточками. Конверсия падает не потому, что карточка плохая, а потому, что её видит нецелевая аудитория. Название решает две задачи: помогает алгоритму понять, что за товар, и помогает покупателю отличить его в выдаче. Перегруженное ключами название решает первую в ущерб второй.
SEO карточки влияет не только на объём трафика, но и на его качество: карточка под широкий высокочастотный запрос получит много показов и низкую конверсию, если товар отвечает узкой потребности. Иногда правильное решение — сузить семантику и получить меньше трафика, но с более высокой конверсией.
Что проверить: соответствует ли категория товару и категории лидеров выдачи; понятно ли из названия, что за товар; нет ли расхождения между заголовком, фото и содержанием; по каким запросам идут показы и целевые ли они.
Что исправить: сменить категорию, если она выбрана неверно; переписать название под связку «что это + ключевой параметр»; убрать нерелевантные запросы. Подробнее — в материалах про SEO-продвижение на Ozon.
10. Доверие к продавцу и условия покупки
Последний фактор работает поверх остальных: при прочих равных покупатель выбирает продавца, которому доверяет больше. Особенно заметно это в категориях с высоким чеком и там, где важна подлинность товара.
Доверие складывается из рейтинга продавца и количества выполненных заказов, гарантии, условий возврата, скорости и тона ответов на вопросы и отзывы, соответствия обещаний фактическому товару и наличия подтверждающих документов — сертификатов, деклараций, регистрационных удостоверений. Последний пункт критичен в регулируемых категориях: БАДы, лечебная косметика, товары для детей, электроника. Отсутствие документов там — не только риск блокировки карточки, но и прямая потеря конверсии.
Что проверить: рейтинг магазина, скорость ответов, актуальность документов, понятность условий возврата.
Что исправить: отвечать на отзывы и вопросы систематически, вынести гарантии и условия в карточку, убрать обещания, которые вы не можете выполнить.
Сводная таблица: 10 факторов конверсии
Таблицу удобно использовать как быстрый чек-лист при разборе конкретной карточки.
|Фактор
|Что проверять
|Возможная проблема
|Что улучшить
|Фото
|главное изображение, ракурсы, масштаб
|товар плохо считывается в выдаче
|переработать визуал, добавить ракурсы
|Инфографика
|ключевые преимущества на визуале
|информации мало или слишком много
|упростить, оставить 3–5 акцентов
|Характеристики
|полнота и осмысленность параметров
|не хватает данных для выбора
|дозаполнить, убрать формальные значения
|Описание
|преимущества, сценарии, ограничения
|вода и дублирование характеристик
|переписать под прямые ответы
|Цена
|конкуренты, ценность, юнит-экономика
|цена не соответствует предложению
|пересмотреть цену или усилить ценность
|Отзывы и рейтинг
|динамика, свежесть, претензии
|возражения без ответа
|устранить причину, отвечать
|Наличие
|остатки по вариантам и складам
|аутстоки, нет ходового размера
|контролировать остатки и пополнение
|Доставка
|сроки, стоимость, регионы
|долгая или неудобная доставка
|перераспределить остатки по складам
|Видео
|демонстрация товара в работе
|нет визуального объяснения
|добавить ролик на ключевые SKU
|Название и категория
|релевантность запросам и выдаче
|нецелевой трафик
|сменить категорию, переписать название
|Доверие
|рейтинг продавца, гарантии, документы
|сомнения в продавце или подлинности
|усилить доверительные факторы
«Самая частая ошибка — менять всё сразу. Селлер за одну неделю переснимает фото, переписывает описание, снижает цену и запускает рекламу. Показатели выросли — непонятно, что сработало. Упали — непонятно, что откатывать. Мы всегда начинаем с воронки: сначала находим этап, где теряются покупатели, и только потом трогаем контент».
— Евгений Шольчев, основатель агентства ШОЛЬЧЕВ
Почему карточку товара смотрят, но не покупают
Если карточку часто просматривают, но редко покупают, проблема находится не в количестве трафика, а на одном из следующих этапов: цена, содержание карточки, характеристики, отзывы, условия доставки или сам товар. Много просмотров при малом числе заказов — это не «мало трафика», а сигнал, что трафик приходит, но не конвертируется.
Дальше всё зависит от того, где именно обрывается путь покупателя. Если он уходит за несколько секунд, обычно есть расхождение между тем, что обещала выдача, и тем, что он увидел в карточке. Если изучает карточку, но не кладёт товар в корзину, — не нашёл ответа на свой вопрос в характеристиках, описании или отзывах. Если кладёт в корзину и не оформляет заказ, мешают коммерческие условия: итоговая стоимость с доставкой, срок, отсутствие нужного варианта. А низкий процент выкупа при нормальном количестве заказов почти всегда означает разрыв между ожиданием и реальностью — товар оказался меньше, другого оттенка или в неполной комплектации.
Диагностическая таблица: где искать проблему
Найдите строку, которая описывает вашу ситуацию, и начните проверку с указанных элементов.
|Ситуация
|Что проверить в первую очередь
|Мало показов
|SEO карточки, категория, семантика, ассортимент, реклама
|Есть показы, но мало переходов (низкий CTR)
|главное фото, название, цена в выдаче, рейтинг и отзывы
|Есть переходы, но мало добавлений в корзину
|контент карточки, характеристики, описание, цена, отзывы
|Есть корзины, но мало заказов
|итоговая цена с доставкой, сроки доставки, наличие нужного варианта
|Есть заказы, но мало выкупов
|соответствие товара ожиданиям, точность фото и характеристик, упаковка
|Показатели упали резко
|аутстоки, изменение цены, новые негативные отзывы, конкуренты
Пока не определён проблемный участок воронки, любые правки карточки — угадывание. Оценивать показатели нужно за сопоставимые периоды и с поправкой на сезонность и рекламную активность.
Как повысить конверсию карточки товара
Оптимизация карточки товара — это последовательность шагов, а не единовременная переделка. Такой порядок позволяет понять, что именно дало результат.
Шаг 1. Проверить воронку
Выгрузите показатели по цепочке: показы → CTR → переходы → корзины → заказы → выкупы, за период не меньше двух-трёх недель, чтобы сгладить случайные колебания.
Шаг 2. Найти проблемный этап
Сравните переходы между этапами и найдите тот, где потери максимальны. Не меняйте всю карточку одновременно — иначе результат будет невозможно интерпретировать.
Шаг 3. Проверить контент
Если проблема внутри карточки, идите по порядку: фото → инфографика → видео → характеристики → описание. Именно так с товаром знакомится покупатель.
Шаг 4. Проверить коммерческие факторы
Цена → наличие → доставка → отзывы → рейтинг. Эти факторы часто оказываются причиной, даже когда визуально с карточкой всё в порядке.
Шаг 5. Сравнить с конкурентами
Разберите минимум 5–10 карточек, которые стоят рядом с вашей по целевому запросу. Смотрите не на «красоту», а на конкретику: что показано на первом экране, какие характеристики заполнены, какая цена с учётом доставки.
Шаг 6. Внести изменения
Меняйте конкретные элементы, а не «карточку в целом». Оптимально — одно значимое изменение за итерацию на группе схожих SKU, с контрольной группой без изменений.
Шаг 7. Повторно оценить показатели
Сравните показатели до и после за сопоставимые периоды. После правок карточке нужно время на переиндексацию и накопление статистики: делать выводы через два дня рано.
Отдельная задача — увеличение конверсии за счёт качества трафика. Если карточка получает много нецелевых показов, работа с контентом даст ограниченный эффект: смотреть нужно на семантику, рекламу и внешние источники. Для Wildberries это часто отдельное направление — внешний трафик на Wildberries приводит аудиторию с уже сформированным интересом.
Как провести аудит карточки товара
Аудит карточки товара — это структурная проверка всех факторов конверсии и показателей воронки, по итогам которой формируется список конкретных правок с приоритетами. От разовой правки он отличается тем, что рассматривает карточку целиком и в контексте: рядом с конкурентами и с учётом рекламной активности.
Полноценный анализ включает минимум: трафик и его источники, CTR отдельно по органике и рекламе, конверсию по каждому этапу воронки, контент, SEO карточки, полноту характеристик, цену и юнит-экономику по SKU, отзывы и рейтинг, наличие и региональную доступность, условия доставки, сравнение с 5–10 конкурентами и рекомендации с приоритетами.
Если карточек десятки или сотни, разбирать каждую вручную нерационально: сначала сегментируют ассортимент, выделяют товары с наибольшим потенциалом и работают с ними. Это уже уровень аудита кабинета на маркетплейсах, а не отдельной карточки.
Чек-лист: что проверить в карточке товара
Практический список для самостоятельной проверки. Пройдите его по одной конкретной карточке, а не по магазину целиком.
Контент
- Главное фото понятно показывает товар в мелком размере
- Есть дополнительные ракурсы и показан масштаб
- Есть инфографика с 3–5 ключевыми аргументами
- Есть видео (для категорий, где оно значимо)
- Нет визуального перегруза, товар не закрыт графикой
Информация
- Заполнены все доступные характеристики, значения конкретные
- Описание отвечает на вопрос «зачем мне этот товар»
- Указаны комплектация и важные ограничения
- Информация в карточке соответствует реальному товару
- Название понятно и содержит ключевые параметры, категория выбрана корректно
Коммерческие факторы
- Цена сопоставима с конкурентами по сопоставимому товару
- Юнит-экономика по SKU сходится при текущей цене
- Товар в наличии по всем ходовым вариантам
- Приемлемый срок доставки в ключевые регионы
- Понятные условия покупки, возврата и гарантии
- Отвечены вопросы покупателей и негативные отзывы
Аналитика
- Проверен CTR отдельно по органике и рекламе
- Проверены конверсия в корзину, конверсия в заказ и процент выкупа
- Показатели сопоставлены с предыдущим периодом
- Учтены сезонность и рекламная активность
Чем отличается конверсия карточки товара на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете
Показатели карточки на разных площадках нельзя сравнивать напрямую: отличаются аудитория, логистика и то, как площадка определяет просмотр карточки и на каком этапе фиксирует целевое действие. Одна и та же карточка с одинаковым контентом может показывать разную конверсию на разных площадках, и это нормально.
Конверсия карточки товара на Wildberries
В кабинете продавца доступна воронка продаж: показы, переходы, добавления в корзину, заказы и выкупы, а также данные по остаткам и складам. Ключевая особенность площадки — высокая значимость процента выкупа: заказ здесь не равен продаже, и карточка с высокой конверсией в заказ, но низким выкупом в итоге проигрывает. Поэтому точность карточки — фото с масштабом, честная размерная сетка, реалистичные цвета — влияет на результат сильнее, чем «продающие» формулировки.
Конверсия карточки товара на Ozon
Площадка даёт подробную аналитику по этапам воронки и по поисковым запросам, включая данные о том, по каким формулировкам карточка получает показы. Это делает работу с релевантностью управляемой: видно, целевой ли трафик приходит. Полнота характеристик имеет дополнительный вес — она напрямую влияет на попадание в фильтры и подборки.
Конверсия карточки товара на Яндекс Маркете
Заметная часть трафика приходит из поиска Яндекса, а не только из внутренней выдачи. Это меняет структуру аудитории: пользователь часто попадает в карточку с уже сформированным запросом и сравнивает предложения между продавцами, поэтому вес цены, условий доставки и полноты информации здесь особенно высок. Подробнее — в материалах про продвижение товаров на Яндекс Маркете.
Практический вывод: сравнивайте карточку не с чужими показателями и не с её же показателями на другой площадке, а с собственной динамикой и с конкурентами в той же выдаче.
«Карточку почти никогда не чинит одно действие. В большинстве проектов, которые приходят к нам с формулировкой "плохо продаётся", дело не в одном факторе, а в связке: цена чуть выше рынка, слабая инфографика и долгая доставка в регионы. По отдельности каждый пункт выглядит терпимо. Вместе карточка проигрывает соседям по выдаче».
— Евгений Шольчев, основатель агентства ШОЛЬЧЕВ
Если самостоятельно найти проблему не получается
Разбор одной карточки можно сделать вручную. Сложности начинаются, когда карточек много, а причины пересекаются: часть SKU теряет заказы из-за цены, часть — из-за аутстоков, часть — из-за нецелевого трафика. Если после самостоятельной проверки непонятно, на каком этапе теряются покупатели, карточку и магазин стоит разобрать комплексно: от видимости и CTR до корзины, заказов и выкупа.
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Часто задаваемые вопросы
Что влияет на конверсию карточки товара?
На конверсию влияют главное фото, инфографика, характеристики, описание, цена, отзывы и рейтинг, наличие, доставка, видео, соответствие карточки поисковому запросу и доверие к продавцу. Эти факторы работают вместе и оцениваются вместе с показателями воронки — от CTR до заказа и выкупа.
От чего зависит конверсия карточки товара?
От того, насколько содержание карточки совпадает с ожиданиями покупателя, и от условий покупки: визуал, характеристики и описание с одной стороны, цена, наличие, доставка и гарантии — с другой. Плюс контекст: с какими карточками ваша конкурирует и по какому запросу на неё попадают.
Как повысить конверсию карточки товара?
Начните с диагностики: разберите воронку и найдите этап, где теряются покупатели. Затем проверьте контент, после него коммерческие факторы, вносите изменения по одному и оценивайте результат за сопоставимые периоды.
Как увеличить конверсию карточки товара, если контент уже хороший?
Проверьте качество трафика и коммерческие факторы: контент не помогает, если карточка получает показы по нецелевым запросам, цена выше рынка или доставка в основные регионы неконкурентна. Часто прирост даёт не переделка карточки, а сужение семантики и перераспределение остатков по складам.
Почему карточка товара не продаёт?
Причина всегда локализована на конкретном этапе воронки: мало показов — проблема в видимости, показы без переходов — в главном фото, названии, цене или рейтинге. Переходы без корзин указывают на содержание карточки, корзины без заказов — на цену с доставкой и условия получения.
Почему товар смотрят, но не покупают?
Чаще всего покупатель не находит в карточке ответа на свой вопрос или находит ответ, который его не устраивает: не хватает характеристик, непонятен размер, цена не соответствует ценности, в отзывах есть повторяющаяся претензия. Ещё одна частая причина — условия доставки, которые видны только на последнем шаге.
Влияет ли цена на конверсию?
Да, но не линейно: слишком высокая цена без понятного обоснования ценности снижает вероятность покупки, слишком низкая вызывает сомнения в качестве и приводит покупателей, которые не выкупают товар. Оценивать цену нужно вместе с характеристиками, комплектацией, отзывами и условиями доставки.
Влияют ли отзывы на конверсию?
Да: отзывы помогают покупателю оценить реальный опыт использования товара и снизить неопределённость. Значение имеют не только оценки, но и свежесть отзывов, фотографии, повторяющиеся замечания и ответы продавца — претензия без ответа работает как открытое возражение для каждого следующего покупателя.
Влияет ли рейтинг на конверсию?
Да, рейтинг влияет и на CTR в выдаче, и на решение внутри карточки. При этом сам балл менее показателен, чем связка «рейтинг + количество отзывов»: товар с оценкой 5,0 и двумя отзывами обычно вызывает меньше доверия, чем товар с 4,7 и несколькими сотнями.
Влияет ли фото на конверсию?
Да, причём дважды: главное фото определяет, кликнет ли пользователь по товару в выдаче, а остальные снимки снимают сомнения внутри карточки. Важно, чтобы они показывали не только привлекательный товар, но и реальные свойства — масштаб, фактуру, комплектацию, иначе растёт доля невыкупов.
Влияет ли инфографика на конверсию?
Да: инфографика доносит ключевые аргументы до того, как покупатель дойдёт до описания, и остаётся перед глазами, пока он сравнивает товары. При этом перегруженная инфографика ухудшает восприятие — мелкий текст и избыток блоков увеличивают время на понимание и закрывают сам товар.
Как считать конверсию карточки товара?
По формуле: количество целевых действий разделить на количество пользователей или просмотров и умножить на 100%, при условии что числитель и знаменатель относятся к одному этапу воронки. Отдельно считают конверсию в корзину, конверсию в заказ и процент выкупа; единой формулы для всех площадок не существует.