Баллы за продвижение на Ozon: как работают, где выгода и на что их тратить
Баллы за продвижение — внутренняя валюта Озон, которую селлеры используют для рекламы товаров на площадке. Вместо того чтобы платить за продвижение живыми деньгами напрямую, вы сначала покупаете баллы, а потом тратите их на рекламные инструменты. Далее разберем, зачем Ozon использует систему баллов, как их получить и как эффективно применять в рекламных инструментах площадки.
Баллы Ozon: как устроена система и в чем ее выгода для селлера
На первый взгляд возникает вопрос: почему нельзя просто списывать деньги за рекламу? Но у баллов есть логика. Для площадки это способ удержания средств в экосистеме.
Как работает система баллов на стороне площадки
Для Ozon баллы — это инструмент управления рекламными деньгами внутри экосистемы:
- селлер пополняет рекламный баланс заранее;
- деньги сразу поступают на сторону площадки, даже если реклама еще не запущена;
- это улучшает финансовые показатели Ozon и стимулирует более активное использование рекламных инструментов.
Какие преимущества баллы дают продавцу
Для селлера система баллов — практический инструмент:
- возможность получать бонусные баллы — по сути, скидку на продвижение;
- регулярные акции от Ozon: например, пополнили баланс на определенную сумму — получили дополнительные баллы сверху;
- за счет бонусов реклама фактически обходится дешевле, чем при прямой оплате;
- удобный контроль расходов — все рекламные траты идут через единый баланс;
- проще планировать бюджет и отслеживать эффективность продвижения.
Теперь разберемся с практической частью — как селлеру пополнить баланс баллов, получить бонусы от Ozon и на каких условиях они начисляются.
Как получить баллы на маркетплейсе Ozon
Основной способ — прямое пополнение. В личном кабинете в разделе «Продвижение» находите «Баланс», выбираете сумму и оплачиваете. Один балл равен одному рублю. Пополнили на 10 000 рублей и получили 10 000 баллов.
Минимальная сумма пополнения составляет 1 000 рублей. Верхней границы нет, можно закидывать любые суммы.
Бонусные начисления — способ получить баллы выгоднее. Озон периодически запускает акции для селлеров, например, пополни баланс на 30 000 рублей — получи 35 000 баллов. Или первое пополнение с бонусом 20%. Условия меняются, акции появляются и исчезают, поэтому нужно следить за новостями в личном кабинете.
Иногда баллы начисляют за выполнение определенных условий. Это может быть подключение к программе лояльности, достижение показателей по продажам, участие в акциях площадки. Но это скорее приятный бонус, чем стабильный источник.
Куда уходят баллы на Ozon: все рекламные инструменты и ограничения
Баллы на Ozon — это универсальная валюта для всех рекламных инструментов площадки. Потратить их можно только внутри экосистемы Ozon, на следующие форматы продвижения:
- Трафареты — основной инструмент продвижения. Автоматическое размещение товаров в поиске и каталоге. Вы задаете бюджет, ставку и дневной лимит, система сама показывает ваши товары по релевантным запросам. Оплата за клики списывается баллами.
- Продвижение в поиске — ручная настройка рекламы по конкретным ключевым запросам. Больше контроля, но требует понимания, по каким словам вас ищут.
- Вывод в топ — автоматическая стратегия, Озон управляет ставками для достижения нужной позиции в выдаче.
- Акции и распродажи — участие в некоторых промо-активностях также может оплачиваться баллами.
Все расходы списываются с единого баланса. Потратили баллы — они ушли. Вернуть или вывести обратно деньгами нельзя. У баллов есть срок действия. Обычно это 12 месяцев с момента начисления. Бонусные баллы могут сгорать быстрее за 30–90 дней. Если не использовали вовремя, они просто исчезают.
Вы можете прямо сейчас зайти в личный кабинет Ozon в раздел «Продвижение» и проверить: есть ли у вас активные баллы на балансе, какие рекламные инструменты сейчас подключены, не сгорают ли бонусные баллы в ближайшее время. Это поможет лучше понимать, как используется рекламный бюджет и какие возможности для продвижения есть конкретно для ваших товаров на площадке.