Баллы за продвижение — внутренняя валюта Озон, которую селлеры используют для рекламы товаров на площадке. Вместо того чтобы платить за продвижение живыми деньгами напрямую, вы сначала покупаете баллы, а потом тратите их на рекламные инструменты. Далее разберем, зачем Ozon использует систему баллов, как их получить и как эффективно применять в рекламных инструментах площадки.

Баллы Ozon: как устроена система и в чем ее выгода для селлера

На первый взгляд возникает вопрос: почему нельзя просто списывать деньги за рекламу? Но у баллов есть логика. Для площадки это способ удержания средств в экосистеме.

Как работает система баллов на стороне площадки

Для Ozon баллы — это инструмент управления рекламными деньгами внутри экосистемы:

селлер пополняет рекламный баланс заранее;

деньги сразу поступают на сторону площадки, даже если реклама еще не запущена;

это улучшает финансовые показатели Ozon и стимулирует более активное использование рекламных инструментов.

Какие преимущества баллы дают продавцу

Для селлера система баллов — практический инструмент:

возможность получать бонусные баллы — по сути, скидку на продвижение;

регулярные акции от Ozon: например, пополнили баланс на определенную сумму — получили дополнительные баллы сверху;

за счет бонусов реклама фактически обходится дешевле, чем при прямой оплате;

удобный контроль расходов — все рекламные траты идут через единый баланс;

проще планировать бюджет и отслеживать эффективность продвижения.

Теперь разберемся с практической частью — как селлеру пополнить баланс баллов, получить бонусы от Ozon и на каких условиях они начисляются.

Как получить баллы на маркетплейсе Ozon

Основной способ — прямое пополнение. В личном кабинете в разделе «Продвижение» находите «Баланс», выбираете сумму и оплачиваете. Один балл равен одному рублю. Пополнили на 10 000 рублей и получили 10 000 баллов.

Минимальная сумма пополнения составляет 1 000 рублей. Верхней границы нет, можно закидывать любые суммы.

Бонусные начисления — способ получить баллы выгоднее. Озон периодически запускает акции для селлеров, например, пополни баланс на 30 000 рублей — получи 35 000 баллов. Или первое пополнение с бонусом 20%. Условия меняются, акции появляются и исчезают, поэтому нужно следить за новостями в личном кабинете.

Иногда баллы начисляют за выполнение определенных условий. Это может быть подключение к программе лояльности, достижение показателей по продажам, участие в акциях площадки. Но это скорее приятный бонус, чем стабильный источник.

Куда уходят баллы на Ozon: все рекламные инструменты и ограничения

Баллы на Ozon — это универсальная валюта для всех рекламных инструментов площадки. Потратить их можно только внутри экосистемы Ozon, на следующие форматы продвижения:

Трафареты — основной инструмент продвижения. Автоматическое размещение товаров в поиске и каталоге. Вы задаете бюджет, ставку и дневной лимит, система сама показывает ваши товары по релевантным запросам. Оплата за клики списывается баллами.

Продвижение в поиске — ручная настройка рекламы по конкретным ключевым запросам. Больше контроля, но требует понимания, по каким словам вас ищут.

Вывод в топ — автоматическая стратегия, Озон управляет ставками для достижения нужной позиции в выдаче.

Акции и распродажи — участие в некоторых промо-активностях также может оплачиваться баллами.

Все расходы списываются с единого баланса. Потратили баллы — они ушли. Вернуть или вывести обратно деньгами нельзя. У баллов есть срок действия. Обычно это 12 месяцев с момента начисления. Бонусные баллы могут сгорать быстрее за 30–90 дней. Если не использовали вовремя, они просто исчезают.

Вы можете прямо сейчас зайти в личный кабинет Ozon в раздел «Продвижение» и проверить: есть ли у вас активные баллы на балансе, какие рекламные инструменты сейчас подключены, не сгорают ли бонусные баллы в ближайшее время. Это поможет лучше понимать, как используется рекламный бюджет и какие возможности для продвижения есть конкретно для ваших товаров на площадке.