Разбираем на примере beauty-категории, как настроить рекламу так, чтобы вырасти в 2 раза за полгода

Продажи в beauty на маркетплейсах растут не от большего бюджета, а от точной связки ассортимента, инструмента, карточки, аналитики и логистики. Мы видим это на практике: магазин товаров для маникюра вырос в 2 раза за 5 месяцев без снижения цены, а при росте средней цены на 4%.

Большие бюджеты больше не равны большим продажам. Рынок косметики и парфюмерии в РФ в 2024 году вырос на 16,8% и достиг 1,11 трлн рублей, а объем интернет-продаж товаров красоты и здоровья составил 449,2 млрд рублей, но это не отменяет простого факта: можно вложить 2 млн рублей в рекламу и не получить сдвига по обороту.

В beauty слишком много импульсного спроса и слишком мало права на ошибку. Покупатель сравнивает 10 карточек за 2 минуты, реагирует на визуал, рейтинг, сроки доставки и контент, а 68% покупок в категории происходят под влиянием социальных каналов и контента, поэтому реклама без подготовки карточки работает не как усилитель продаж, а как ускоритель потерь.

Рост дает не просто запуск, а запуск плюс контроль. Если селлер одинаково продвигает 100 SKU, не делит хиты и аутсайдеров, не смотрит ДРР, CTR, конверсию и остатки хотя бы 7–10 дней подряд, реклама начинает сжигать деньги даже в растущей категории, где продажи наборов для маникюра и педикюра уже прибавили 21% за 2024 год.

Как работает перенастройка рекламы под рост продаж в beauty

Перенастройка рекламы в beauty начинается с вопроса не «куда залить бюджет», а «какую роль играет товар в ассортименте». Один SKU может тянуть органику и оборот, второй — приводить ассоциированные конверсии, третий — только занимать полку и склад, поэтому единая логика на все 200 позиций почти всегда приводит к перерасходу.

В beauty это особенно заметно на Wildberries и Ozon. На одной площадке товар может брать продажу из поиска с высоким намерением купить, а на другой тот же SKU сначала требует переработки карточки, видеообложки, локализации и только потом начинает окупать Трафареты или Вывод в топ.

1. Почему рекламировать весь ассортимент одинаково — ошибка

Когда магазин ведет 100, 300 или 1000 SKU без приоритета, бюджет распыляется между товарами с разной ролью в выручке. Не весь ассортимент, а приоритетные SKU должны получать основную долю внимания, потому что ABC-анализ почти всегда показывает перекос: A-группа в 10–20% позиций обычно дает 50–80% выручки, B-группа около 30% SKU приносит 15–25%, а C-группа из 50% и более товаров оставляет только 5–10%.

В нашем кейсе анализ сразу дал точку роста. Гели для наращивания формировали около 50% оборота, поэтому именно они стали базой для перераспределения рекламы, пересборки карточек и контроля наличия, а не весь каталог сразу.

Такой подход сокращает потери уже на старте. Если вместо 150 карточек вы глубоко ведете 15 ключевых, проще удерживать рейтинг, индекс локализации, конверсию и наличие, а значит, реклама начинает работать на рост оборота, а не на хаотичные показы.

2. Почему хиты нужно вести в поиск, а не в автоматические кампании

На Wildberries после серии тестов мы увидели жесткую разницу по качеству трафика. Продвижение в поиске дало CTR в 3–4 раза выше при более низких расходах, потому что пользователь уже пришел с запросом и сравнивал релевантные товары, а не случайные рекомендации.

К концу марта 2025 года автоматические рекламные кампании почти на 100% уходили в рекомендательные полки. Формально показы шли, но заказы почти не росли, потому что рекомендательные полки дают много охвата и мало намерения, тогда как поиск дает меньше шума и выше конверсию.

Именно поэтому хиты перевели в поиск. Для гелей, баз и топов это сработало лучше, потому что у них уже был подтвержденный спрос, сильнее рейтинг и выше готовность пользователя купить здесь и сейчас, а не просто посмотреть карточку.

3. Зачем продвигать аутсайдеров, если они не дают много прямых продаж

Аутсайдеров часто ошибочно либо отключают полностью, либо пытаются силой вытянуть в топ поиска. Оба варианта могут быть убыточны, потому что товар из глубины выдачи требует дорогого входа в поиск, а отключение лишает магазин дополнительной точки входа.

В beauty часть слабых SKU работает не как лидер заказа, а как вход в витрину магазина. Поэтому аутсайдеров разумнее оставлять в АРК с минимальными ставками, если они приводят посетителя, который затем покупает другой товар из матрицы.

Прямые заказы в таком сценарии не отражают полной картины. В одном из запусков 40 тыс. рублей затрат дали 554 тыс. рублей прямых заказов и примерно сопоставимый объем ассоциированных конверсий, когда покупатель заходил через один товар, а оформлял другой, более подходящий по задаче.

Это особенно важно в категориях, где клиент собирает корзину из 2–5 позиций. Товары для маникюра часто покупают связками: гель, база, праймер, топ, расходники, поэтому недооценка ассоциированных конверсий занижает реальную эффективность рекламы в 1,5–2 раза.

4. Почему Ozon требует другой логики, чем Wildberries

Ozon и Wildberries нельзя сравнивать по одной линейке. На старте оборот магазина на Ozon был в 4–5 раз ниже, чем на Wildberries, а сами карточки имели слабый визуал, устаревшие описания и нехватку видео, поэтому стартовая реклама давала ДРР до 15%.

После обновления карточек, добавления видеообложек и сегментации ассортимента по маржинальности, хранению и популярности ситуация изменилась. По гелям для наращивания в Трафаретах уже за первую неделю июня удалось получить ДРР 7%, что для старта в beauty на Ozon было рабочим уровнем.

«В 2025 году практически всегда все конверсии по инструменту “Вывод в топ” (WOTOP) выше, чем в “Трафаретах” на Ozon»

— Вячеслав Григорьев, эксперт по маркетплейсам

В нашем кейсе в части кампаний этот инструмент действительно показывал ДРР ниже, чем Трафареты, но не всегда и не на всех группах.

5. Почему карточка товара и логистика влияют на рекламу не меньше ставки

Реклама не исправляет слабую карточку. Если фото не продают, заголовок не попадает в запрос, характеристика заполнена частично, а отзывы проседают, любой инструмент начинает покупать показы, а не заказы.

Контент в beauty влияет на конверсию сильнее, чем в ряде других категорий. По данным WildCRM, видеообложки повышают CTR в среднем на 15–20%, а технологии визуализации и AR способны повышать конверсию до 70%, потому что покупателю нужен не абстрактный товар, а понятный визуальный результат.

Логистика дает такой же эффект на экономику, как и ставка. Если товар едет медленно, индекс локализации низкий, а остатки по регионам не выстроены, вы платите за клик сегодня и теряете заказ завтра, поэтому реклама без нормальных остатков и локализации — не рост, а масштабирование проблем.

Признаки, что реклама настроена неправильно

ДРР держится выше 10–15% более 7 дней, а оборот не растет сопоставимым темпом

CTR по приоритетным SKU в 2–3 раза ниже среднего по сильным карточкам категории

70–100% трафика уходит в нерелевантные зоны показа, а не в поиск

Бюджет распределен на 100 SKU без выделения A-группы в 10–20% позиций

Кампания дает мало прямых заказов, но ассоциированные конверсии не считаются вообще

На Ozon и Wildberries используются одинаковые ставки и одинаковая логика, хотя экономика площадок различается

Реклама идет на карточки без видеообложек, проработанных характеристик и свежих отзывов

Из чего на самом деле складывается рост в beauty

ABC-анализ ассортимента и выделение товаров, дающих 50–80% выручки

Раздельная стратегия для хитов, середины и аутсайдеров

Выбор инструмента под задачу: поиск, АРК, Трафареты или Вывод в топ

Сильная карточка товара с фото, видеообложкой, ключами и понятной выгодой

Учет прямых и ассоциированных конверсий в одной модели оценки

Контроль ДРР, CTR, конверсии и позиций не раз в месяц, а ежедневно

Работа с остатками, локализацией, оборачиваемостью и платным хранением

Готовность менять цену, если рост оборота перекрывает снижение процента маржи

Сравнение инструментов: Wildberries vs Ozon

Площадка / Инструмент Для каких товаров Что было в кейсе Плюс / Риск / Метрика Wildberries — Продвижение в поиске Хиты и товары с подтвержденным спросом По большинству тестов CTR оказался в 3–4 раза выше, расходы ниже Плюс: Более горячий трафик и выше конверсия

Риск: Нужны сильные карточки, рейтинг и наличие

Метрика: CTR, ДРР, позиции 7–10 дней Wildberries — АРК Аутсайдеры, товары из глубины, входные SKU К концу марта трафик почти на 100% уходил в рекомендательные полки Плюс: Можно дешево приводить пользователя в магазин

Риск: Много показов, но мало прямых заказов

Метрика: Прямые + ассоциированные конверсии Ozon — Трафареты Товары из глубины выдачи и карточки после доработки На старте ДРР доходил до 15%, по гелям снизился до 7% за неделю июня Плюс: Помогает поднять видимость SKU

Риск: Слабая карточка быстро делает инструмент дорогим

Метрика: ДРР, конверсия, доля заказов Ozon — Вывод в топ Товары с уже подтвержденной конверсией и рейтингом В части кампаний ДРР был ниже, чем в Трафаретах Плюс: Может масштабировать рабочую связку

Риск: Не работает одинаково на всем ассортименте

Метрика: Сравнение с Трафаретами по SKU

Вся механика упирается в дисциплину. Не максимум показов, а максимум конверсии должен быть целью, потому что средний CPM на Wildberries в начале 2025 года составлял 8,1 руб., и дешевый показ сам по себе ничего не значит, если карточка и товарная роль не совпадают с выбранным инструментом.

Подводные камни: где селлеры в beauty теряют деньги

В beauty деньги чаще теряются не на ставке, а на управленческой ошибке. Мы регулярно видим одну и ту же картину: бюджет есть, показы есть, клики есть, а заказов мало, потому что внутри системы не разделены задачи товара, канала и площадки.

Ниже — основные ошибки, которые съедают оборот. Каждая из них бьет минимум по 1–2 метрикам: ДРР, CTR, конверсии, оборачиваемости, маржинальности или органическим позициям.

Ошибка: Одна ставка на один инструмент для всех SKU

Что происходит: хиты и слабые товары получают одинаковую механику, бюджет распыляется, ДРР растет на 3–5 п.п.

Как исправить: провести ABC-анализ и выделить хотя бы 10–20% SKU, которые дают 50–80% выручки, а затем развести инструменты по ролям товара

Ошибка: Оценка только прямых заказов без ассоциированных конверсий

Что происходит: реклама входных товаров кажется убыточной, хотя она приводит трафик в магазин и влияет на корзину из 2–5 позиций

Как исправить: считать полную воронку по SKU и смотреть вклад кампании в суммарный заказ, как в примере 40 тыс. рублей затрат к 554 тыс. рублей прямых заказов плюс сопоставимый ассоциированный объем

Ошибка: Запуск рекламы на слабые карточки

Что происходит: CTR падает, конверсия проседает, а стоимость заказа растет уже в первую неделю на 15–30% относительно подготовленных SKU

Как исправить: до рекламы обновить заголовки, фото, характеристики, ключи, видеообложки и отзывы, потому что видео в beauty часто поднимает CTR на 15–20%

Ошибка: Игнорирование ДРР, CTR и позиций в выдаче в динамике 7–10 дней

Что происходит: селлер видит только итог месяца и теряет момент, когда связка начинает деградировать

Как исправить: смотреть динамику ежедневно и принимать решение по окну 7–10 дней, а не по одному дню и не по одному месяцу

Ошибка: Попытка расти без пересборки логистики и маржи

Что происходит: реклама может привести трафик, но плохая локализация, медленная доставка и высокий процент платного хранения съедают результат

Как исправить: заранее считать вклад доставки, комиссии и хранения в юнит-экономику, а при необходимости менять цену или географию поставок

Ошибка: Нежелание отключать неэффективные кампании

Что происходит: бюджет неделями уходит в показ, который не дает заказа, и минус по 5–10% оборота становится «новой нормой»

Как исправить: заранее определить порог остановки по ДРР, CTR и конверсии и закрывать кампании без эмоций, если связка не вышла на целевой уровень

Ошибка: Сравнение Wildberries и Ozon без учета разной экономики

Что происходит: рабочий ДРР на одной площадке может быть убыточным на другой из-за комиссий, структуры выдачи и роли контента

Как исправить: считать экономику отдельно по площадкам и сравнивать не интерфейс кабинета, а итоговую прибыль на 1 заказ

Ошибка: Попытка масштабировать весь ассортимент сразу

Что происходит: склад и реклама начинают работать вразнобой, оборачиваемость падает, а в приоритете оказываются не самые маржинальные товары

Как исправить: сначала усиливать 5–20 ключевых SKU, потом подключать середину, и только после этого тестировать C-группу

Ошибка: Работа без учета визуальной специфики beauty

Что происходит: карточки без понятного результата, фактуры и демонстрации применения проигрывают в клике даже при хорошей ставке

Как исправить: усиливать визуал, потому что 68% покупок в beauty завязаны на контент, а гиперперсонализация может увеличивать конверсию на 10–30%

Ошибка: Слепая вера в рост спроса как гарантию продаж

Что происходит: рынок растет, нишевые товары местами прибавляют до 430%, но плохая структура рекламы не превращает спрос в заказ автоматически

Как исправить: опираться не на общий рост категории, а на конкретные метрики SKU, воронку карточки и повторяемую экономику

В beauty особенно опасно путать активность с результатом. Если кампания дает 100 тыс. показов, 500 кликов и 0–2 заказа, проблема не в том, что «надо подождать», а в том, что инструмент, карточка или товарная роль выбраны неверно.

Еще один риск — поздняя реакция на сигналы. Когда реклама 10 дней показывает падающий CTR, растущий ДРР и ухудшение позиций, ждать конца месяца нельзя, потому что вы теряете не только рекламные деньги, но и органику, которую потом приходится восстанавливать еще 2–4 недели.

«Рынок российской косметики расширяет экспансию: 62% покупателей в 2025 году отдают предпочтение отечественным брендам»

— данные исследования Nielsen

Это дает шанс расти, но не за счет самого факта происхождения, а за счет точной упаковки спроса в карточку, ассортимент и рекламу.

Что делать селлеру beauty: пошаговая схема перенастройки рекламы

Перенастройка рекламы — это не разовый запуск на 3 кнопки. Мы советуем идти поэтапно, потому что только такая схема позволяет понять, где именно теряются деньги и какие 5–15 SKU способны дать основной рост.

Снять базовую диагностику.

Соберите за последние 30–60 дней оборот, ДРР, CTR, конверсию, долю продаж по SKU, остатки, скорость доставки и географию заказов. Результат — карта проблем, где видно, какие товары тянут выручку, а какие просто потребляют бюджет.

Провести ABC-анализ ассортимента.

Разделите SKU на A, B и C по доле в выручке и марже, а не только по количеству заказов. Эффект — вы сразу увидите, какие 10–20% позиций дают до 50–80% выручки и требуют максимального контроля.

Разделить SKU на хиты, середину, аутсайдеров и проблемные карточки.

Не все слабые товары плохие, часть из них просто не подготовлена к продвижению или находится слишком глубоко в выдаче. На выходе у вас будет 4 группы с разной рекламной задачей, а не один общий список на 100 позиций.

Переписать карточки приоритетных товаров.

Сначала обновите заголовки, характеристики, ключи, фото, УТП и видеообложки у A-группы и части B-группы. Результат обычно виден в CTR уже в первые 7–10 дней, а видеообложки в beauty могут добавить 15–20% к кликабельности.

Назначить инструмент под роль товара.

Для хитов на Wildberries чаще подходит поиск, для аутсайдеров — АРК с минимальной ставкой, для Ozon из глубины выдачи — Трафареты, а для SKU с доказанной конверсией — Вывод в топ.

Запустить тесты на 7–10 дней с ограничением по ДРР.

Для каждой группы задайте порог по ДРР, CTR и минимальному объему трафика, после которого можно делать вывод. Результат — рабочие и нерабочие связки без растянутых экспериментов на 30–45 дней.

Учесть не только прямые, но и ассоциированные конверсии.

Это критично для beauty, где покупатель часто входит в магазин через 1 товар, а покупает 2–3 других. Эффект — более честная оценка рекламы, особенно по АРК и входным SKU.

Перераспределить бюджет в пользу связок с лучшим CTR, ДРР и конверсией.

Усиливайте то, что уже доказало экономику, и отключайте все, что не вышло на целевые метрики в рамках тестового окна. Результат — снижение потерь и рост оборота без слепого увеличения рекламных расходов.

Проверить остатки, локализацию и географию поставок.

Если ключевой SKU уходит в out-of-stock или едет слишком долго, даже сильная реклама теряет эффективность. На выходе у вас должен вырасти индекс локализации и сократиться доля сорванных или отложенных заказов.

Обновлять решения ежедневно, а не раз в месяц.

Реклама на маркетплейсах живая: меняются ставки, позиции, конкуренты, спрос и поведение площадки. Эффект — сохранение рабочих позиций и быстрая реакция до того, как ДРР уйдет из 7–10% в 12–15%.

Эта схема нужна и маленькому магазину на 30 SKU, и каталогу на 500 позиций. Не весь ассортимент сразу, а последовательная сборка связки «товар — карточка — инструмент — аналитика — логистика» дает шанс на органический рост без бессмысленного раздувания бюджета.

Кейс: как магазин товаров для маникюра вырос в 2 раза за 5 месяцев

Было

В январе 2025 года магазин товаров для маникюра на Wildberries уже делал более 20 млн рублей оборота. Задача была не запустить рекламу с нуля, а продолжить рост при жестком ограничении: расходы на рекламу не должны были превышать 10% от оборота.

На Ozon ситуация была слабее. Оборот там был в 4–5 раз ниже, карточки проработаны частично, видеообложки отсутствовали или устарели, а рекламный кабинет давно не пересобирали.

Сделали

Наша команда начала с ABC-анализа ассортимента. Он показал, что гели для наращивания дают около 50% оборота, а значит, именно их нужно вести как локомотивы, а не размазывать бюджет по всему каталогу.

Дальше мы протестировали на Wildberries АРК и продвижение в поиске. По итогам тестов перевели большинство приоритетных SKU в поиск, потому что CTR там оказался в 3–4 раза выше, а к концу марта 2025 года АРК почти на 100% уходили в рекомендательные полки с низкой конверсией.

Хиты оставили в поиске. Аутсайдеров, наоборот, продвигали через АРК с минимальными ставками, чтобы они не тянули дорогой трафик в лоб, а работали как вход в магазин и приносили ассоциированные конверсии.

Одна из кампаний хорошо показывает механику. 40 тыс. рублей рекламных затрат дали 554 тыс. рублей прямых заказов плюс примерно такой же объем ассоциированных конверсий, когда покупатель переходил по одному товару, а оформлял другой.

На Ozon мы не стали просто переносить логику Wildberries. Сначала обновили карточки, добавили видеообложки, сегментировали ассортимент по хранению, маржинальности, популярности и оборачиваемости, а затем подключили Трафареты и позже Вывод в топ на тех SKU, где уже подтверждалась конверсия.

Стало

За 5 месяцев оборот магазина вырос в 2 раза. При этом средняя цена товара выросла на 4%, то есть рост произошел не за счет скидки, а за счет более точной механики продвижения и усиления органики.

По отдельным кампаниям на Ozon ДРР удалось снизить до 7%. На Wildberries рост строился не только на рекламе, а на связке поиска, корректного распределения ассортимента, учета ассоциированных конверсий, логистики, локализации и ежедневной аналитики.

Этот кейс важен по одной причине. Он показывает не чудо-инструмент, а управляемую систему, где один и тот же рекламный кабинет может либо сливать бюджет, либо масштабировать продажи, если товару назначена правильная роль.

Вывод

В beauty на маркетплейсах выигрывает не тот, кто тратит больше, а тот, кто быстрее считает и точнее перенастраивает. Рост продаж в 2 раза дает не один инструмент, а связка из 5 элементов: приоритетный ассортимент, правильный рекламный формат, сильная карточка, рабочая логистика и ежедневная аналитика.

Это особенно важно в категории, где рынок уже большой и продолжает расти. Объем e-commerce beauty в России достиг 449,2 млрд рублей, Ozon в digital beauty показал рост продаж на 42% в первом полугодии 2025 года, а спрос на услуги маникюра и педикюра вырос на 56%, поэтому потенциал есть, но за него нужно бороться не бюджетом, а дисциплиной.

Если у вас уже идут расходы на рекламу, а кратного роста нет, проблему почти всегда можно разложить на части. Мы в Шольчев можем помочь с аудитом рекламы, разбором ассортимента и диагностикой карточек, чтобы понять, где у магазина теряются деньги и какие SKU реально способны дать масштабирование.