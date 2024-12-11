Если вы продаете товары на маркетплейсах и еще не разобрались в юнит экономике, у нас для вас плохие новости — это базис, который помогает понять, приносит ли каждый проданный товар вам прибыль или вы просто работаете «в минус».

Что такое юнит-экономика?

Юнит экономика позволяет разобраться, сколько денег вы зарабатываете (или теряете) на одной единице товара. Юнит — это, собственно, одна штука того, что вы продаете: будь то кофейная кружка, пара кроссовок или баночка крема.

Она отвечает на вопросы:

Сколько вы тратите на производство/закупку одной единицы товара?

Сколько стоит доставка, упаковка, комиссия маркетплейса?

Сколько вы реально зарабатываете после всех этих затрат?

Например, если товар стоит 1000 рублей, а все расходы на его продажу составляют 950 рублей, то ваша прибыль — всего 50 рублей. И это еще не учитывая возможные возвраты!

Из чего складывается юнит-экономика?

Чтобы все посчитать, нужно учитывать множество факторов.

Себестоимость товара

Посчитайте, сколько вы тратите на производство или закупку. Сюда входит абсолютно все: от материалов до зарплаты сотрудников на производстве. Если вы покупаете товар у поставщика, то просто указывайте закупочную цену.

Логистика

Кто доставляет ваши товары на склад маркетплейса? Какой тариф у перевозчика? Если вы не учитываете эти расходы, то ваш бизнес уже «течет». А доставка — это не только транспортировка до склада, но и расходы на обратную логистику (возвраты).

Комиссия маркетплейса

Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и прочие берут свою долю с каждой продажи. Проценты зависят от категории товара и даже от вашего рейтинга как продавца. Не забудьте добавить сюда и плату за хранение на складе, если товар долго лежит.

Упаковка

Пакетики, коробки, крафтовая бумага — все это не бесплатно. Даже если упаковка кажется мелочью, в масштабах большого количества заказов она может съедать приличную долю прибыли.

Реклама

Продвижение на маркетплейсе требует денег. Это и карточки товара в топе, и участие в акциях, и скидки. Если у вас идет рекламная кампания, закладывайте эти расходы на каждую единицу товара.

Как посчитать юнит экономику?

Чтобы расчет был понятным, разберем его на примере. Вы продаете термокружку за 1500 рублей.

Себестоимость кружки — 700 рублей.

Доставка до склада маркетплейса — 100 рублей.

Комиссия маркетплейса — 10% от цены, то есть 150 рублей.

Упаковка — 50 рублей.

Расходы на рекламу — 100 рублей.

Итого расходы: 700 + 100 + 150 + 50 + 100 = 1100 рублей.Прибыль с каждой кружки: 1500 - 1100 = 400 рублей.

Теперь добавляем сюда возвраты: если 10% покупателей возвращают товар, вы теряете на логистике еще 100 рублей на каждую 10-ю кружку. Так, прибыль падает до 300 рублей.

Без понимания своих реальных расходов и доходов можно легко попасть в ловушку. На бумаге ваш товар кажется прибыльным, но после подсчета всех затрат оказывается, что вы «работаете в ноль». Особенно это актуально для маркетплейсов, где комиссии и расходы могут быть выше, чем вы ожидали.