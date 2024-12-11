Как работает юнит экономика для маркетплейсов
Если вы продаете товары на маркетплейсах и еще не разобрались в юнит экономике, у нас для вас плохие новости — это базис, который помогает понять, приносит ли каждый проданный товар вам прибыль или вы просто работаете «в минус».
Что такое юнит-экономика?
Юнит экономика позволяет разобраться, сколько денег вы зарабатываете (или теряете) на одной единице товара. Юнит — это, собственно, одна штука того, что вы продаете: будь то кофейная кружка, пара кроссовок или баночка крема.
Она отвечает на вопросы:
- Сколько вы тратите на производство/закупку одной единицы товара?
- Сколько стоит доставка, упаковка, комиссия маркетплейса?
- Сколько вы реально зарабатываете после всех этих затрат?
Например, если товар стоит 1000 рублей, а все расходы на его продажу составляют 950 рублей, то ваша прибыль — всего 50 рублей. И это еще не учитывая возможные возвраты!
Из чего складывается юнит-экономика?
Чтобы все посчитать, нужно учитывать множество факторов.
- Себестоимость товара
Посчитайте, сколько вы тратите на производство или закупку. Сюда входит абсолютно все: от материалов до зарплаты сотрудников на производстве. Если вы покупаете товар у поставщика, то просто указывайте закупочную цену.
- Логистика
Кто доставляет ваши товары на склад маркетплейса? Какой тариф у перевозчика? Если вы не учитываете эти расходы, то ваш бизнес уже «течет». А доставка — это не только транспортировка до склада, но и расходы на обратную логистику (возвраты).
- Комиссия маркетплейса
Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и прочие берут свою долю с каждой продажи. Проценты зависят от категории товара и даже от вашего рейтинга как продавца. Не забудьте добавить сюда и плату за хранение на складе, если товар долго лежит.
- Упаковка
Пакетики, коробки, крафтовая бумага — все это не бесплатно. Даже если упаковка кажется мелочью, в масштабах большого количества заказов она может съедать приличную долю прибыли.
- Реклама
Продвижение на маркетплейсе требует денег. Это и карточки товара в топе, и участие в акциях, и скидки. Если у вас идет рекламная кампания, закладывайте эти расходы на каждую единицу товара.
Как посчитать юнит экономику?
Чтобы расчет был понятным, разберем его на примере. Вы продаете термокружку за 1500 рублей.
- Себестоимость кружки — 700 рублей.
- Доставка до склада маркетплейса — 100 рублей.
- Комиссия маркетплейса — 10% от цены, то есть 150 рублей.
- Упаковка — 50 рублей.
- Расходы на рекламу — 100 рублей.
Итого расходы: 700 + 100 + 150 + 50 + 100 = 1100 рублей.Прибыль с каждой кружки: 1500 - 1100 = 400 рублей.
Теперь добавляем сюда возвраты: если 10% покупателей возвращают товар, вы теряете на логистике еще 100 рублей на каждую 10-ю кружку. Так, прибыль падает до 300 рублей.
Без понимания своих реальных расходов и доходов можно легко попасть в ловушку. На бумаге ваш товар кажется прибыльным, но после подсчета всех затрат оказывается, что вы «работаете в ноль». Особенно это актуально для маркетплейсов, где комиссии и расходы могут быть выше, чем вы ожидали.