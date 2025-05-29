Маркетплейс — это витрина, а товар на ней — карточка с рейтингом, ценой, спросом и маржой. Визуально две позиции могут выглядеть одинаково, но одна приносит прибыль, а другая работает в минус. Без аналитики продавец видит только «продажи», но не понимает, что за ними стоит: какие товары вытягивают категорию, а какие только занимают склад и бюджет.

Аналитика товаров — это способ управлять ассортиментом на основе цифр, а не эмоций — она показывает, где реальная прибыль, какие позиции тянут возвраты и штрафы, какие зависают на складе, а какие продаются быстро и стабильно.

Данные для анализа товаров

Чтобы получить полную картину по каждому SKU, одних отчетов из личного кабинета недостаточно. Нужна связка нескольких источников: учетная система, API маркетплейса, рекламные отчеты, логистика. Только так можно рассчитать маржу и понять, где товар реально зарабатывает, а где уходит в минус.

Базовые данные:

Продажи и заказы по товарам — с детализацией по дням, регионам и схемам доставки.

Себестоимость и закупочные цены — из 1С, МойСклад или ERP.

Логистика и комиссии — все удержания маркетплейса, включая доставку, хранение, штрафы.

Возвраты и отмены — причина, частота, по каким товарам больше всего отказов.

Остатки и оборачиваемость — сколько времени товар лежал до выкупа.

Показатели карточки — просмотры, добавления в корзину, выкуп (если доступны).

Инструменты для товарной аналитики

Инструменты зависят от объема и того, насколько автоматизирован процесс. На старте можно работать через выгрузки, но при росте ассортимента без связки API и BI-систем аналитика становится ручной и уязвимой.

Ozon Аналитика и WB API — для получения заказов, остатков, возвратов и карточек.

Moneyplace, Selvery, Mpstats — дают разрез по спросу, рейтингу, позициям в выдаче.

Power BI, Яндекс DataLens, Looker Studio — визуализация данных, фильтры по категории, прибыли, динамике.

Google Sheets + скрипты — быстрый старт, если нужно собрать отчет по товарам вручную.

Интеграция с 1С или ERP — источник себестоимости и корректных затрат.

Связка всех источников позволяет получить единую точку управления ассортиментом: что работает, что проседает, и что делать.

Как селлеры применяют аналитику товаров

Товарная аналитика — это инструмент для точечных решений. Если у вас сотни SKU, не стоит полагаться на интуицию. Анализ показывает, какие товары реально тянут прибыль, а какие «едят» логистику, замораживают склад и генерируют возвраты.

На практике это выглядит так: вы видите, что у позиции высокий оборот, но с учетом возвратов, доставки и комиссии — маржа отрицательная. Решение — либо выводить из ассортимента, либо менять цену и условия. Или наоборот: товар с небольшими объемами, но высокой маржой — это точка роста, куда стоит перенаправить продвижение. Такие выводы невозможно сделать по выручке или CTR.

Если ассортимент растет, но прибыль не меняется — значит, нужно не больше позиций, а точная аналитика. Команда агентства Шольчев соберет систему, в которой по каждому товару видно, зарабатывает он или нет. Подключим API, выгрузим себестоимость, соберем отчеты по прибыли, возвратам и оборачиваемости. Оставьте заявку — и мы найдем, где в вашей торговой матрице скрыт потенциал.