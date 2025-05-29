Аналитика товаров на маркетплейсах
Маркетплейс — это витрина, а товар на ней — карточка с рейтингом, ценой, спросом и маржой. Визуально две позиции могут выглядеть одинаково, но одна приносит прибыль, а другая работает в минус. Без аналитики продавец видит только «продажи», но не понимает, что за ними стоит: какие товары вытягивают категорию, а какие только занимают склад и бюджет.
Аналитика товаров — это способ управлять ассортиментом на основе цифр, а не эмоций — она показывает, где реальная прибыль, какие позиции тянут возвраты и штрафы, какие зависают на складе, а какие продаются быстро и стабильно.
Данные для анализа товаров
Чтобы получить полную картину по каждому SKU, одних отчетов из личного кабинета недостаточно. Нужна связка нескольких источников: учетная система, API маркетплейса, рекламные отчеты, логистика. Только так можно рассчитать маржу и понять, где товар реально зарабатывает, а где уходит в минус.
Базовые данные:
- Продажи и заказы по товарам — с детализацией по дням, регионам и схемам доставки.
- Себестоимость и закупочные цены — из 1С, МойСклад или ERP.
- Логистика и комиссии — все удержания маркетплейса, включая доставку, хранение, штрафы.
- Возвраты и отмены — причина, частота, по каким товарам больше всего отказов.
- Остатки и оборачиваемость — сколько времени товар лежал до выкупа.
- Показатели карточки — просмотры, добавления в корзину, выкуп (если доступны).
Инструменты для товарной аналитики
Инструменты зависят от объема и того, насколько автоматизирован процесс. На старте можно работать через выгрузки, но при росте ассортимента без связки API и BI-систем аналитика становится ручной и уязвимой.
- Ozon Аналитика и WB API — для получения заказов, остатков, возвратов и карточек.
- Moneyplace, Selvery, Mpstats — дают разрез по спросу, рейтингу, позициям в выдаче.
- Power BI, Яндекс DataLens, Looker Studio — визуализация данных, фильтры по категории, прибыли, динамике.
- Google Sheets + скрипты — быстрый старт, если нужно собрать отчет по товарам вручную.
- Интеграция с 1С или ERP — источник себестоимости и корректных затрат.
Связка всех источников позволяет получить единую точку управления ассортиментом: что работает, что проседает, и что делать.
Как селлеры применяют аналитику товаров
Товарная аналитика — это инструмент для точечных решений. Если у вас сотни SKU, не стоит полагаться на интуицию. Анализ показывает, какие товары реально тянут прибыль, а какие «едят» логистику, замораживают склад и генерируют возвраты.
На практике это выглядит так: вы видите, что у позиции высокий оборот, но с учетом возвратов, доставки и комиссии — маржа отрицательная. Решение — либо выводить из ассортимента, либо менять цену и условия. Или наоборот: товар с небольшими объемами, но высокой маржой — это точка роста, куда стоит перенаправить продвижение. Такие выводы невозможно сделать по выручке или CTR.
Если ассортимент растет, но прибыль не меняется — значит, нужно не больше позиций, а точная аналитика. Команда агентства Шольчев соберет систему, в которой по каждому товару видно, зарабатывает он или нет. Подключим API, выгрузим себестоимость, соберем отчеты по прибыли, возвратам и оборачиваемости. Оставьте заявку — и мы найдем, где в вашей торговой матрице скрыт потенциал.