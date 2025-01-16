SEO на маркетплейсах отвечает за то, чтобы ваш товар находили, просматривали и покупали. Покупатели обычно не идут дальше первых двух страниц поисковой выдачи, поэтому грамотная оптимизация карточек — это залог успеха. Но в отличие от классического SEO для сайтов, здесь есть свои нюансы, которые нужно учитывать.

Релевантность заголовков — первые слова решают все

Заголовок карточки товара — это первое, что видит покупатель и алгоритм. Если в нем не отражены основные ключевые запросы, ваши товары останутся внизу выдачи. Например, «Кроссовки женские» — это слишком общий запрос, с которым вы просто потеряетесь среди сотен конкурентов.

Чтобы заголовок работал указывайте главные характеристики товара: «Кроссовки женские для бега с амортизацией». Это помогает алгоритму понимать, что именно вы предлагаете. Используйте популярные ключевые слова. Например, если люди ищут «сумка кросс-боди», указывайте это прямо в названии, а не заменяйте на «маленькая сумка».

Ozon и Wildberries, отслеживают, насколько заголовок совпадает с запросами покупателей. Чем точнее вы подбираете слова, тем выше ваш товар в выдаче.

Описание товара

Описание часто недооценивают, превращая его в сухой набор характеристик. Это ошибка. Алгоритмы маркетплейсов учитывают текст описания при ранжировании, а покупатели читают его, чтобы понять, подходит ли им товар.

Хорошее описание — это баланс информативности и «продажности». Вместо «Кастрюля металлическая 3 л» напишите: «Кастрюля из нержавеющей стали объемом 3 литра. Подходит для приготовления супов и гарниров. Толстое дно равномерно распределяет тепло, а удобные ручки не нагреваются».

Почему это работает?

Покупатель получает полное представление о товаре.

В тексте используются ключевые слова («нержавеющая сталь», «толстое дно»), что помогает алгоритмам ранжировать вашу карточку выше.

Характеристики товара

На маркетплейсах нужно заполнять все доступные поля с характеристиками. Это не только помогает покупателю с выбором, но и влияет на то, попадает ли ваш товар в фильтры.

Представьте, что вы продаете пылесос. Если вы не указали мощность или тип фильтра, ваш товар просто не покажется в результатах поиска, если покупатель использует фильтры. Чем больше деталей вы предоставите, тем выше шанс, что покупатель выберет именно вас.

Визуальный SEO-инструмент

Фотографии играют огромную роль в продвижении. Алгоритмы маркетплейсов предпочитают карточки с качественными фото, которые соответствуют всем стандартам площадки.

На что обращать внимание:

Размытые или темные фото автоматически снижают рейтинг карточки.

Добавьте минимум 5-7 изображений, показывающих товар с разных ракурсов, в использовании или на модели.

Используйте инфографику — покажите ключевые преимущества товара прямо на фото. Например, для рюкзака укажите размеры, материал и количество отделений.

Отзывы и рейтинг

На маркетплейсах отзывы и рейтинги — это один из факторов ранжирования. Алгоритмы продвигают товары с высоким рейтингом и большим количеством положительных отзывов.

Отвечайте на каждый комментарий, особенно на негативный. Это показывает алгоритму и покупателям, что вы заботитесь о своем продукте.

Мотивируйте клиентов оставлять отзывы. Например, добавьте в упаковку открытку с просьбой поделиться впечатлениями.

Динамическое SEO

SEO на маркетплейсах — это не «настроил и забыл». Алгоритмы, как и запросы покупателей, постоянно меняются.

Проводите регулярный анализ запросов, используйте инструменты аналитики, чтобы отслеживать, какие ключевые слова сейчас в тренде. Если ваши карточки не адаптированы под новые запросы, они начнут терять позиции.

Подстраивайте карточки под сезон. Например, для летней одежды акцентируйте внимание на легкости материалов и защите от солнца, а для зимней — на тепле и влагоотталкивающих свойствах

Чем лучше вы понимаете алгоритмы и потребности аудитории, тем выше ваши карточки будут в поиске, а значит, и ваши продажи. Если вы хотите настроить SEO правильно и видеть реальный результат, мы готовы помочь!