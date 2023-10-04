Если провести аналогию с офлайн магазинами, то на Ozon карточка выполняет сразу две важные роли: витрины и менеджера-консультанта, рассказывающего о продукте. Сегодня поговорим о функции витрины. Расскажем, каким должен быть формат и размер Озон-карточки, чтобы пройти модерацию, и какие изображения лучше всего продают. Дадим полезные советы по созданию визуала, ответим на самые частые вопросы.

Визуальный контент карточки Озон: какие фото нужны для продаж

Виды визуала, которые стоит загружать в карточку для повышения ее привлекательности на маркетплейсе:

1. Фото в формате каталога. Это обязательный элемент карточки на Озон, ее обложка. Изделие фотографируют крупным планом, в прямом ракурсе и на контрастном фоне.

2. Инфографика. На изображение товара накладываются информативные надписи (свойства и характеристики, основные преимущества и т.п.). Инфографика на Ozon отлично продает, так как сразу при просмотре дает покупателю ответы на интересующие вопросы, убеждает, что это то, что он искал.

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3. Фото 360⁰. Это серия фотографий во всех ракурсах. Рекомендуют использовать, когда внешний вид продукции имеет большое значение.

4. Модельная съемка. Одежду, обувь и аксессуары невозможно продавать, не показав их на модели.

5. Flatlay. Съемка товара в окружении близких по назначению или стилю предметов.

6. Still life. Предметная съемка, показывающая предмет в интерьере.

7. Видео-контент. Ролики вызывают у покупателей гораздо больше доверия, чем изображения. Видео-контент необходим не для всех товарных категорий. Загружать ролики стоит для товаров, которые нужно либо детально показать (например, платье или сумка), либо разъяснить (к примеру, робот-пылесос или развивающая игрушка).

8. Rich-контент. Это сборная презентация товара, состоящая из нескольких красочных и информативных слайдов. Рич-контент на маркетплейсах – полноценный лендинг в картинках, заменяющий текст.

Эксперты по продажам на Озон рекомендуют делать карточку максимально наполненной хорошим визуальным контентом, чтобы дать посетителю расширенное представление о продукте. Описание читают далеко не все покупатели – большинство получает информацию из фото и видео, а заинтересовавшись, спускается в характеристики и отзывы. Этого часто бывает достаточно для принятия решения о покупке

Стандарты для карточек Ozon

Чтобы оформление витрины прошло быстро и не возникло проблем с модерацией, нужно сразу подготовить изображения, соответствующие требованиям площадки. Заранее изучите, какого размера должна быть карточка для загрузки на Озон, какой формат поддерживается, какой фон нужен. Изучите рекомендации по содержанию, запреты и остальные правила сайта.

Размер, формат, разрешение и другие требования к фото

Основные технические стандарты для карточки на Озон – в таблице:

Параметры Требования Формат Допустимые форматы карточек: JPEG, JPG, PNG, HEIC, WEBP. Размер Размер карточки для Озон не должен превышать 10 Мб. Разрешение Стандарты варьируются по категориям: одежда, обувь, аксессуары – разрешение фото не менее 900 × 1200 пикселей;

иные категории – минимальные размеры слайда на Озон 200 x 200 пикселей, максимальные – 4320 x 7680. Соотношение сторон Для обуви, одежды и аксессуаров рекомендуемое соотношение сторон 3:4, вертикальное расположение. Для других разделов каталога – 1:1, квадрат. Фон Маркетплейс не устанавливает строгих ограничений относительно фона картинок, кроме однотонности. Главное – контрастность, чтобы товар не сливался с фоном. Светлые предметы – на темном фоне, темные – на светлом, лучше прозрачном или белом.

При несоответствии размера карточки товара или других технических характеристик маркетплейс не пропустит регистрацию. Детальная информация по параметрам карточек на Озон по ссылке: https://docs.ozon.ru/global/products/upload/adding-content/image-requirements/?country=CN.

Содержание и качество изображений

Кроме стандартных размеров карточки товара, Озон придает значение и качеству изображений. Все фотографии должны быть цветными, четкими, качественными. Требования к содержанию следующие:

на обложке одно фото товара в фокусе с лицевой стороны (допускается инфографика, видео-обложка);

не более 14 дополнительных изображений в карточке;

отсутствие водяных знаков;

на дополнительных слайдах та же продукция, что и на титульном;

фотографии должны соответствовать названию и описанию.

На сайте Ozon приведен также перечень запретов для загружаемых картинок. Маркетплейс не принимает такие фото:

черно-белые;

эскизные (чертежи);

плохого качества, размытые;

перевернутые картинки;

неформатные (в домашней обстановке);

с рекламными надписями, призывами, контактными данными;

без товара, указанного в названии и описании;

с демонстрацией алкоголя или сигарет;

с продукцией конкурентов для сравнения.

Законодательно запрещено размещать на маркетплейсах фотографии категории «18+», а также с контентом, относящимся к неприемлемому.

Как загрузить фотографии в карточку

Не только с соответствием размера карточки на Озон и прочими техническими параметрами у селлеров возникают сложности. Новички сталкиваются с проблемами при загрузке, при работе с файлами и ссылками. Рассмотрим коротко три способа, как загрузить фото в карточку Ozon.

В карточке товара

Самый простой способ для новичков – загружать изображения в карточке товара. При ее создании после заполнения характеристик нужно открыть раздел «Медиа», затем «Изображения» и «Добавить». Дальше можно просто перетащить картинку в нужную область или выбрать «Добавить файл с компьютера».

https://docs.ozon.ru/global/products/upload/adding-content/images/?country=CN

С Яндекс Диска можно добавить целиком папку с комплектом изображений. Удостоверьтесь, что все файлы соответствуют стандартным размерам изображений Озон и что в папке нет лишних картинок. Чтобы файлы загрузились в нужной последовательности, добавьте нумерацию в названия.

Если нужно добавить или заменить фото для уже зарегистрированной позиции, откройте: Товары и цены → Список товаров → Редактировать медиа. Дальше действия те же, что и при первоначальной загрузке.

Через шаблон XLS

Применяя этот метод, нужно открыть вкладку «Шаблон для поставщика» и в поле «Ссылка на главное фото» добавить соответствующую ссылку. Здесь можно вставить только одну прямую ссылку – она должна вести прямо на просмотр и скачивание картинки. В конце, как правило, есть обозначения:.jpeg, .jpg, .png. Ссылки на дополнительные снимки и инфографику добавляются в специально указанное поле. Их можно разместить в одной строке, разделив запятыми, или же вставить каждую ссылку в отдельную строку.

https://docs.ozon.ru/global/products/upload/adding-content/images/?country=CN

Чтобы поменять фотографии в уже работающей карточке, в выбранном товаре в «Действиях» нажмите «Скачать шаблон». После скачивания можно будет удалить ссылки и добавить новые. Следующее действие – скачать отредактированный шаблон в разделе добавления товаров.

https://docs.ozon.ru/global/products/upload/adding-content/images/?country=CN

Через API

Самый продвинутый и удобный вариант – использовать в работе программный интерфейс Ozon Seller API. Сервис позволяет автоматизировать многие процессы, включая загрузку визуального контента.

Через API селлер может выполнять автоматический обмен информацией между своей программой учета и маркетплейсом. Для загрузки и обновления данных продавец должен предоставить программе прямые ссылки на файлы в облаке. Подробная инструкция здесь: https://docs.ozon.ru/api/seller/#section/Zagruzite-i-obnovite-tovary.

Продающий визуал для карточки Озон: 8 ценных советов

Дизайнеры и маркетологи агентства «Шольчев» подготовили для вас список экспертных рекомендаций по созданию продающего фото-контента для маркетплейса Ozon:

В инфографике не нагружайте картинку надписями. Сделайте несколько слайдов, на каждом поместив отдельный тезис. Постепенно рассказывая о продукции, вы больше заинтересуете и вовлечете покупателя. Текст надписей должен быть достаточно крупным и контрастным, т.е. читабельным. Посетитель не станет вчитываться в мелкий шрифт, а просто пролистает предложение. Используйте съемку лайфстайл, если она уместна. Живое применение товара вызывает у людей близкие им ассоциации, стимулируя к заказу. Добавляйте размерные сетки, инструкции по применению или уходу, комплектацию. Ответьте в карточке на все вопросы заказчика на случай, если он не спустится к описанию. Оживляйте изображения эффектом присутствия. Предмет в руке воспринимается «теплее», чем просто на столе. Не переусердствуйте с обработкой. Чрезмерная ретушь всегда заметна и снижает доверие покупателя. Показывайте изделие в движении, в динамике. Это особенно актуально в модельной съемке. Делайте макросъемку, когда покупателю важны детали. Например: застежка ремня, кармашки в сумке, текстура ткани – значимые для заказчиц элементы.

Не хватает идей для презентации товара – заимствуйте их у конкурентов из Топа Ozon. Если эти предложения хорошо продаются, значит, там все сделано с умом.

Итак, выводы

Чтобы не столкнуться с трудностями и дополнительными задержками при выкладке товаров на витрину маркетплейса, необходимо заранее детально изучить все требования площадки. Сразу подготовив изображения в правильном формате и размере, вы быстро и легко получите одобрение модераторов.

Соблюдение технических условий поможет избежать сложностей и проволочек со службой поддержки, но на продажи воздействует только качество и содержание изображений. Визуальный компонент карточки – самый важный фактор, работающий на интерес покупателей и как результат – на продажи. Продвижение и реклама могут выдвинуть товар в Топ поисковой выдачи, но на решение пользователей кликнуть, поместить в корзину и заказать влияет только хорошая презентация.

Главный совет селлерам: не экономьте на визуале, доверьте изготовление фото и видео профессионалам. Во-первых, специалисты профильных фотостудий знают наизусть все технические правила онлайн-маркетов. Во-вторых, они умеют выигрышно показать продукцию и выделить предложение среди конкурентов, поскольку владеют всеми хитрыми приемами привлечения внимания целевой аудитории.