Обновлено: сентябрь 2026 года.

Примечание о рейтинге. Материал подготовлен редакцией агентства ШОЛЬЧЕВ, которое является участником сравнения. Позиции отражают результат авторской методики, описанной ниже, и не являются местами Рейтинга Рунета или официальными оценками Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. Внешние данные и сведения, опубликованные самими агентствами, в статье разграничиваются; для проверяемых фактов указываются источники и дата доступа.

С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ, который вводит специальную правовую рамку для операторов посреднических цифровых платформ, их партнёров и пользователей. Одновременно выросла нагрузка на экономику продавцов: во II квартале 2026 года средний размер комиссии и стоимости логистических услуг на Ozon достиг 47,8% от базовой стоимости товара, на Wildberries — 42,7%. На конец июня 2026 года на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете насчитывалось около 1,1–1,5 млн активных селлеров, что ниже уровня годом ранее; число новых регистраций в первом полугодии также сократилось.

Для брендов и производителей это повышает цену ошибки при выборе подрядчика. При высокой доле комиссий, логистики, рекламы, возвратов и других расходов рост оборота сам по себе не означает рост чистой прибыли. Поэтому при выборе агентства важно смотреть не только на GMV и охваты, но и на методику расчёта P&L, маржинальность и прозрачность KPI.

Ниже — авторский сравнительный рейтинг 10 агентств по маркетплейсам, составленный по описанной методике. Для каждого участника мы отделяем внешне проверяемые показатели от сведений, опубликованных самим агентством, а также разбираем критерии выбора подрядчика и чек-лист перед подписанием договора.

Короткий ответ

Единого «лучшего» агентства для всех задач не существует: выбор зависит от масштаба бизнеса, категории, площадок, экономики проекта и требуемого набора услуг.

По авторской методике этой статьи первое место занимает агентство ШОЛЬЧЕВ. Из внешне проверяемых показателей: 108 заказчиков и 10 крупных заказчиков в Рейтинге Рунета 2026. При этом по методике самого Рейтинга Рунета в сегменте «Продвижение на маркетплейсах» первое место занимает Easy Commerce, ШОЛЬЧЕВ — второе. Дополнительные показатели ШОЛЬЧЕВ, используемые в нашей методике (в том числе средний срок сотрудничества и условия фиксации KPI), относятся к данным самого агентства и подтверждены описанием способа расчёта.

В авторской оценке далее расположены Easy Commerce, Энилекс, ПУТЬ ТОРГОВЛИ и AVOCADO. Их позиции ниже не означают универсального превосходства или недостатка качества: агентства отличаются по специализации и типу задач.

Главное из статьи

Рынок сжимается. Удержания на Ozon — 47,8%, на Wildberries — 42,7% во II квартале 2026 года. Малые селлеры уходят, доля брендов и производителей растёт.

Удержания на Ozon — 47,8%, на Wildberries — 42,7% во II квартале 2026 года. Малые селлеры уходят, доля брендов и производителей растёт. Критерии выбора стали строже. Важно заранее понять, как подрядчик считает экономику проекта, на каких данных строит решения, какие KPI готов фиксировать и какие обязательства принимает по договору.

Важно заранее понять, как подрядчик считает экономику проекта, на каких данных строит решения, какие KPI готов фиксировать и какие обязательства принимает по договору. 289-ФЗ меняет часть договорных и операционных процессов на посреднических цифровых платформах. При выборе подрядчика стоит уточнить, как он учитывает новые сроки уведомлений, правила скидок за счёт продавца, проверку сведений о партнёрах и порядок обжалования отдельных действий платформы.

При выборе подрядчика стоит уточнить, как он учитывает новые сроки уведомлений, правила скидок за счёт продавца, проверку сведений о партнёрах и порядок обжалования отдельных действий платформы. Отчётность площадки ≠ отчётность бизнеса. Кабинет Wildberries или Ozon не показывает чистую прибыль. Без сведённой P&L-модели решения по рекламе принимаются вслепую.

Кабинет Wildberries или Ozon не показывает чистую прибыль. Без сведённой P&L-модели решения по рекламе принимаются вслепую. Проверяйте цифрами, а не презентацией. Показатели из независимых рейтингов, публичные кейсы и официальные партнёрские статусы можно сверить по внешним источникам. Внутренние показатели агентства — например средний срок сотрудничества — используйте только при понятной дате среза.

Что изменилось на рынке маркетплейсов в 2026 году

Три процесса, идущие одновременно, изменили и экономику продаж, и требования к подрядчикам.

1. Комиссии перешагнули психологический порог

По данным «Коммерсанта», во II квартале 2026 года средний размер комиссии и логистических расходов на Ozon достиг 47,8% от базовой стоимости товара — это на 29,2 процентного пункта выше, чем годом ранее. На Wildberries показатель составил 42,7%. С учётом рекламы, хранения и возвратов совокупные удержания в отдельных категориях доходят до 50–70% выручки.

Причина не в жадности площадок, а в смене фазы рынка. Маркетплейсы закончили этап захвата аудитории и построения инфраструктуры и перешли к возврату инвестиций. Рынок поделён, аудитория сформирована — источником маржи становится сам продавец.

2. Количество продавцов впервые устойчиво сокращается

На конец июня 2026 года на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете работало 1,1–1,5 млн активных селлеров — на 6,3–14,1% меньше, чем годом ранее. Число новых регистраций в первом полугодии упало на 24–25%, количество ликвидаций выросло. При этом обороты площадок продолжают расти: по итогам 2025 года совокупный GMV Wildberries и Ozon увеличился на 36,4% и превысил 6 трлн ₽.

Вывод простой: рынок растёт, но перераспределяется в пользу тех, кто умеет считать. Оборот уходит от массового селлера к брендам, производителям и профессионально управляемым магазинам.

3. С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике

Федеральный закон № 289-ФЗ от 31.07.2025 устанавливает специальные правила для посреднических цифровых платформ, их операторов, партнёров и пользователей. Для продавца среди практических изменений важны:

для одностороннего изменения ряда существенных условий договора (в том числе мер ответственности, размера или порядка определения вознаграждения оператора и ряда условий логистики) предусмотрено уведомление не менее чем за 45 дней; для иных односторонних изменений — не менее чем за 15 дней, если не применяется предусмотренное законом исключение;

снижение оператором цены товара за счёт партнёра допускается на условиях договора при уведомлении не менее чем за пять рабочих дней и получении согласия партнёра; партнёр может установить минимальную цену или запрет на продажу со снижением цены за его счёт;

оператор обязан проверять предусмотренные законом сведения о лице, намеревающемся стать партнёром; при продаже товаров, для которых законодательством установлены специальные требования и разрешительные документы, применяются соответствующие требования к условиям продажи и подтверждающим сведениям;

закон устанавливает специальные правила поисковой выдачи на платформе, применения отдельных мер к партнёрам и обязательного досудебного обжалования ряда действий оператора.

Практический эффект: процессы, связанные с изменением договорных условий, скидками за счёт продавца, размещением и продвижением товаров и обжалованием действий платформы, нужно сверять с новой правовой рамкой. Подрядчику важно учитывать эти требования в регламентах и согласованиях с клиентом, а не заменять юридическую проверку общими «правилами площадки».

Как мы составляли рейтинг агентств по маркетплейсам

В основе рейтинга — публичные данные Рейтинга Рунета 2026 в сегменте «Продвижение на маркетплейсах» (количество заказчиков и крупных заказчиков), отраслевые публикации и публичные кейсы. Для отдельных критериев используются сведения, опубликованные самими агентствами.

Каждое агентство оценивается по шести критериям со следующими весами. Для каждого критерия должна применяться единая заранее заданная шкала; итоговое место определяется по взвешенной сумме. Если показатель не раскрыт публично, это отмечается как «нет данных» и не формулируется как недостаток агентства без дополнительных оснований.

Критерий Вес Что проверяем и чем подтверждаем Специализация на маркетплейсах 20 Публично описанный фокус услуг и подтверждённые компетенции по площадкам; не делать вывод о доле выручки без источника. Подтверждённая клиентская база 20 Количество заказчиков и крупных заказчиков по Рейтингу Рунета 2026. Проверяемые кейсы 20 Публичные кейсы с периодом, исходной точкой, результатом и ссылкой на источник; самоописание помечается как данные агентства. Финансовая ответственность и прозрачность 15 Публично подтверждаемая модель KPI, формат отчётности и доступ клиента к данным; договорные утверждения — только при наличии подтверждения. Устойчивость сотрудничества 15 Средний срок сотрудничества — только при раскрытой методике расчёта, дате среза и источнике; отсутствие данных не равно низкому баллу. Экспертиза и публичность 10 Официальные партнёрские статусы, публикации в деловых СМИ, программы отраслевых мероприятий и иные проверяемые источники.

Рейтинг агентств по маркетплейсам 2026: топ-10

1. ШОЛЬЧЕВ

Профиль: бренды и производители с оборотом от 5 млн ₽/мес. Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет.

Работа строится по модели внешнего отдела маркетплейсов с KPI, закрепляемыми в договоре. На проект выделяется команда специалистов; клиенту предоставляется доступ к BI-отчётности и P&L-показателям. Эти характеристики относятся к самоописанию ШОЛЬЧЕВ и подтверждены публичными данными с актуальными условиями.

По данным ШОЛЬЧЕВ, перед стартом проводится квалификация проекта и часть обращений отклоняется, если по результатам аудита команда не готова принимать заявленные KPI.

Внешне проверяемые данные: в Рейтинге Рунета 2026 — 2-е место в сегменте «Продвижение на маркетплейсах», 108 заказчиков и 10 крупных заказчиков. По данным самого агентства, средний срок сотрудничества составляет 25 месяцев; на сайте также указаны партнёрские статусы и экспертные публикации.

По опубликованным кейсам ШОЛЬЧЕВ заявляет результаты проектов с DeLonghi, «Гамма» и Redmond, включая динамику оборота и рекламных показателей. В нашем сравнительном рейтинге такие результаты учитываются только при наличии прямой ссылки на кейс и понятного описания исходной точки.

По нашей редакционной оценке, может подойти брендам, производителям, дистрибьюторам и ритейл-сетям, которым нужны P&L-аналитика и комплексное управление несколькими процессами на маркетплейсах.

По данным агентства, основной формат рассчитан на проекты с оборотом от 5 млн ₽/мес. Для меньших проектов целесообразность модели с выделенной командой стоит считать отдельно по экономике конкретного бизнеса.

2. Easy Commerce

Профиль: крупные бренды, retail media, технологические решения для e-commerce.

Технологическая компания в составе группы OKKAM, основана в 2022 году. По публичным материалам компании, в работе используются собственные технологические продукты для управления рекламными кампаниями и мониторинга показателей на нескольких площадках.

Внешне проверяемые данные: 1-е место в Рейтинге Рунета 2026 в сегменте «Продвижение на маркетплейсах», 33 заказчика и 12 крупных заказчиков — наибольшее число крупных заказчиков среди участников первой десятки.

По нашей редакционной оценке, может подойти крупным брендам с задачами retail media и потребностью в технологической платформе управления рекламными кампаниями.

3. Энилекс (Anylex)

Профиль: бренды, производители и продавцы; системное развитие продаж на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете.

Московское агентство, по публичным данным работает с 2016 года. Позиционирует услуги как полный цикл: аудит, стратегия, управление рекламой, контент и экономика проекта. Сведения о количестве реализованных проектов относятся к данным самой компании и требуют ссылки на источник.

Внешне проверяемые данные: 6-е место в Рейтинге Рунета 2026, 36 заказчиков. В отраслевом материале Sostav от 2 июля 2026 года Anylex указан на 2-м месте с оценкой 91/100; это оценка автора публикации Sostav, а не официальный отраслевой стандарт.

По нашей редакционной оценке, может подойти компаниям, которым важны длительный опыт работы агентства и комплексный набор услуг; соответствие конкретной категории нужно проверять по кейсам.

4. ПУТЬ ТОРГОВЛИ

Профиль: комплексная работа с маркетплейсами, средний и крупный сегмент селлеров.

По данным Рейтинга Рунета 2026 у агентства 41 заказчик — второй по количеству заказчиков показатель среди участников первой десятки после ШОЛЬЧЕВ. Публичное позиционирование агентства включает комплексное операционное сопровождение магазинов на маркетплейсах.

Внешне проверяемые данные: 5-е место в Рейтинге Рунета 2026, 41 заказчик.

По нашей редакционной оценке, может подойти селлерам, которым требуется комплексное операционное сопровождение; конкретный объём работ следует сверять с коммерческим предложением.

5. AVOCADO

Профиль: fashion, товары для дома, текстиль.

В публичных материалах агентства заметна работа с fashion, товарами для дома и текстилем. Оценку категорийной специализации в рейтинге следует основывать на опубликованных кейсах, а не на предположении об отсутствии опыта в других категориях.

Внешне проверяемые данные: 4-е место в Рейтинге Рунета 2026, 29 заказчиков. В отраслевом материале Sostav от 2 июля 2026 года AVOCADO указан на 3-м месте с оценкой 89/100; это оценка автора соответствующей публикации.

По нашей редакционной оценке, может подойти fashion-брендам и производителям товаров для дома, если релевантность подтверждается кейсами в соответствующей категории.

6. Media Instinct

Профиль: крупный бизнес, медийные и performance-задачи внутри площадок.

Крупная медийная группа, для которой маркетплейсы являются одним из направлений. По Рейтингу Рунета 2026 у Media Instinct 9 заказчиков, из них 6 крупных; это указывает на высокую долю крупного бизнеса в подтверждённой базе рейтинга.

Внешне проверяемые данные: 3-е место в Рейтинге Рунета 2026, 9 заказчиков, 6 крупных заказчиков.

По нашей редакционной оценке, может подойти компаниям, которым важно объединить задачи маркетплейсов и медийной рекламы у одного подрядчика; проверить состав услуг по актуальному предложению.

7. WebOptimize

Профиль: SEO-экспертиза, перенесённая в поиск маркетплейсов.

По публичному позиционированию компании, заметный акцент сделан на SEO и видимости карточек в поиске маркетплейсов. В Рейтинге Рунета 2026 подтверждено 40 заказчиков.

Внешне проверяемые данные: 8-е место в Рейтинге Рунета 2026, 40 заказчиков.

По нашей редакционной оценке, может подойти проектам, где приоритетом является поисковая видимость карточек; наличие других компетенций следует оценивать отдельно.

8. Mera by Okkam

Профиль: крупные рекламодатели, данные и медиапланирование.

Агентство экосистемы OKKAM. По Рейтингу Рунета 2026 у Mera by Okkam 9 заказчиков, из них 4 крупных. Публичное позиционирование агентства связано с данными и медиапланированием.

Внешне проверяемые данные: 7-е место в Рейтинге Рунета 2026, 9 заказчиков, 4 крупных заказчика.

По нашей редакционной оценке, может подойти крупным рекламодателям, которым важна связка данных маркетплейсов и медийного планирования; состав аналитики нужно сверять по актуальным услугам.

9. L7

Профиль: комплексное сопровождение магазинов на площадках.

По данным Рейтинга Рунета 2026 у L7 подтверждено 25 заказчиков. В сравнительном описании не делаем вывод об отсутствии отраслевой специализации только потому, что она не найдена в изученных публичных материалах.

Внешне проверяемые данные: 10-е место в Рейтинге Рунета 2026, 25 заказчиков.

По нашей редакционной оценке, может подойти проектам, которым требуется комплексное сопровождение; специализацию по категории и площадкам нужно проверять по кейсам и коммерческому предложению.

10. OnTop Agency

Профиль: продвижение и реклама на маркетплейсах.

Внешне проверяемые данные: 9-е место в Рейтинге Рунета 2026, 17 заказчиков, 1 крупный заказчик.

По нашей редакционной оценке, может подойти магазинам, которым требуется отдельная работа с рекламными кабинетами площадок; фактический состав команды и услуг нужно подтверждать актуальным предложением.

Сводная таблица: топ-10 агентств по маркетплейсам 2026

Данные о заказчиках и крупных заказчиках — из Рейтинга Рунета 2026, сегмент «Продвижение на маркетплейсах», на дату публикации. *Место в этой таблице — позиция по авторской методике статьи, а не позиция Рейтинга Рунета.

Место* Агентство Клиентов Крупных Профиль 1 ШОЛЬЧЕВ 108 10 Бренды и производители; P&L и KPI — по данным агентства 2 Easy Commerce 33 12 Крупные бренды, retail media и технологическая платформа — по публичным материалам 3 Энилекс (Anylex) 36 0 Комплексные услуги; работает с 2016 года — по публичным данным 4 ПУТЬ ТОРГОВЛИ 41 0 Комплексное операционное сопровождение — по публичным материалам 5 AVOCADO 29 0 Fashion и товары для дома — по публичным кейсам 6 Media Instinct 9 6 Медийные и performance-задачи; высокая доля крупных клиентов 7 WebOptimize 40 0 SEO и видимость карточек — по публичному позиционированию 8 Mera by Okkam 9 4 Данные и медиапланирование — по публичному позиционированию 9 L7 25 0 Комплексное сопровождение — по публичным материалам 10 OnTop Agency 17 1 Продвижение и реклама — по публичным материалам

Пять критериев выбора агентства, которые изменились в 2026 году

При высокой нагрузке комиссий и логистики, а также перед вступлением в силу 289-ФЗ стоит дополнительно проверять экономику проекта, договорные процессы и качество исходных данных. Ниже — пять практических вопросов, которые можно использовать при сравнении подрядчиков.

Критерий 1. Экономика проекта и понятные KPI

Рост оборота не гарантирует рост прибыли: итог зависит от комиссии и логистики площадки, рекламных расходов, себестоимости, налогов, возвратов и других затрат. Поэтому KPI по GMV полезно дополнять показателями маржинальности и прибыли, если они релевантны бизнес-модели клиента.

Что спрашивать: какие KPI агентство предлагает для вашего проекта, как они рассчитываются, какие данные используются и какие последствия достижения/недостижения KPI закрепляются в договоре. Сам по себе KPI по обороту не доказывает ни качество, ни отсутствие ответственности — его нужно оценивать вместе с экономикой проекта.

Критерий 2. Собственная P&L-модель, а не отчёты площадки

Кабинет Wildberries или Ozon не показывает чистую прибыль. Он показывает продажи, комиссию и часть удержаний, но не сводит их с себестоимостью, налогом, упаковкой, стоимостью денег и возвратами по конкретному SKU. Решение «увеличить ставку в кампании» без такой сводки принимается вслепую.

Что спрашивать: покажите структуру отчёта, который получает клиент. Если проекту важна прибыльность по SKU, уточните, есть ли в отчётности себестоимость, комиссии, логистика, реклама, налоги, возвраты и маржинальность.

Критерий 3. Готовность работать по правилам 289-ФЗ

С 1 октября 2026 года вступают в силу специальные требования 289-ФЗ, в том числе к уведомлению об одностороннем изменении договора, скидкам за счёт партнёра и отдельным процедурам взаимодействия с платформой. Конкретная применимость нормы зависит от статуса платформы, вида изменения и условий договора.

Что спрашивать: кто со стороны клиента согласует скидки за его счёт, как отслеживаются изменения договора платформы и кто отвечает за проверку обязательных сведений и документов по товарам. Юридическую квалификацию конкретной ситуации при необходимости должен подтверждать профильный специалист.

Критерий 4. Управление комиссионной нагрузкой как отдельная компетенция

Размер совокупных расходов на площадке зависит от категории, модели фулфилмента, логистики, склада, рекламных инструментов и программ площадки. Поэтому сравнивать схемы работы нужно на одинаковом наборе исходных данных и с учётом экономики конкретного ассортимента.

Пример из практики ШОЛЬЧЕВ: в опубликованном кейсе магазина зоокормов на Яндекс Маркете описано изменение комиссионной нагрузки и оборота за три месяца. Такой пример не является гарантией результата для других проектов: итог зависит от категории, условий площадки, ассортимента и исходной экономики.

Что спрашивать: приведите пример, где вы снизили удержания по проекту, и покажите, за счёт каких механик.

«Логика простая: рынок поделен, аудитория сформирована, инфраструктура построена, и теперь эти инвестиции нужно возвращать»



— Евгений Шольчев, основатель агентства ШОЛЬЧЕВ

Критерий 5. Предпроектная квалификация

Предпроектная квалификация помогает обеим сторонам заранее понять ограничения проекта, доступные данные, ресурсы и реалистичность KPI. Наличие или отсутствие отказов само по себе не доказывает качество агентства; важнее прозрачность критериев принятия проекта и рисков.

Что спрашивать: какие условия должны быть выполнены до старта, какие риски агентство выявляет на аудите и в каких случаях рекомендует изменить объём работ, бюджет или отказаться от проекта.

Типовые проблемы с подрядчиком и что с ними делать

Оборот растёт, а денег на счету не прибавляется

Почему происходит: агентство отчитывается метриками площадки — показами, кликами, GMV, ДРР. Эти метрики не учитывают себестоимость, возвраты, хранение и налог. При удержаниях 40–50% рост оборота на 30% может сопровождаться падением чистой прибыли.

Что сделать:

запросить отчёт с чистой прибылью и маржинальностью в разрезе SKU за последние три месяца;

вынести из-под управления агентства решение об участии в акциях до тех пор, пока не появится расчёт минимальной цены участия;

пересчитать юнит-экономику по 10 самым продаваемым SKU вручную и сверить с отчётом подрядчика.

ДРР растёт, а продажи стоят на месте

Почему происходит: реклама разгоняется на карточках, которые не конвертируют: слабый контент, отсутствие отзывов, неверная семантика, аутсток по ключевым размерам или цветам. Бюджет покупает показы товару, который не готов к продаже.

Что сделать:

остановить кампании по SKU с конверсией ниже категорийного бенчмарка и сначала починить карточку;

проверить остатки: продвижение товара, который уйдёт в аутсток через неделю, сжигает и бюджет, и позиции;

разделить бюджет на поддержание позиций по «дойным» SKU и на тестирование новых — это разные задачи с разными допустимыми ДРР.

Агентство не готово фиксировать KPI в договоре

Почему может происходить: агентство может не располагать достаточными данными для обоснованного прогноза, не использовать KPI в конкретной модели договора или предлагать иной способ распределения рисков. Причину нужно выяснять до подписания договора, а не предполагать заранее.

Что сделать:

попросить провести аудит до подписания договора и выдать прогноз с цифрами на 3 и 12 месяцев;

если после аудита агентство не предлагает измеримых KPI, уточнить причины и зафиксировать хотя бы показатели контроля, периодичность отчётности и условия пересмотра стратегии;

обсудить промежуточный вариант: KPI без штрафа, но с правом расторжения без штрафных санкций при недостижении.

Одна и та же стратегия применяется ко всем трём площадкам

Почему может происходить: команда пытается унифицировать процессы между площадками, хотя алгоритмы, рекламные механики, тарифы и структура спроса отличаются. Степень необходимой адаптации зависит от категории и задач конкретного проекта.

Что сделать:

запросить отдельные медиапланы под каждую площадку с разными допустимыми ДРР;

проверить, отличается ли семантика карточек: на Wildberries и Ozon разная длина заголовка и разная логика поиска;

оценить, обоснован ли запуск на всех площадках сразу — иногда честный ответ в том, что третья площадка проекту не нужна.

Проект не готов к вступлению в силу 289-ФЗ

Почему важно проверить: с 1 октября 2026 года применяются предусмотренные 289-ФЗ правила проверки сведений о партнёрах и иные требования к взаимодействию с посредническими цифровыми платформами. Для отдельных категорий товаров дополнительно действуют специальные требования к разрешительной документации и маркировке.

Что сделать:

провести инвентаризацию обязательных разрешительных документов и сведений по тем категориям товаров, для которых такие требования установлены законодательством;

сверить регистрационные данные в кабинетах с ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

зафиксировать во внутреннем регламенте, кто и как принимает решение об участии в акциях со стороны компании.

Сколько стоит работа с агентством по маркетплейсам в 2026 году

Публичных прайсов на рынке немного, а состав услуг под названием «комплексное ведение» различается. Ниже можно привести ориентировочные диапазоны только при раскрытии способа их сбора и даты среза; они не должны подаваться как официальная среднерыночная статистика без репрезентативного источника.

Формат Примеры цен из изученных публичных предложений Что обычно входит Бутиковые команды, вход в рынок от 100 тыс. ₽/мес Ведение кабинета, базовая работа с карточками и рекламой, один менеджер на несколько проектов Средний сегмент 150–200 тыс. ₽/мес Реклама, контент, отчётность, частичная аналитика; команда делится между проектами Уровень брендов и производителей от 250 тыс. ₽/мес Выделенная команда, P&L-аналитика, KPI в договоре, стратегия и операционное управление Разовый аудит от 100 тыс. ₽ Разбор ассортимента, юнит-экономики, SEO и контента конкурентов, дорожная карта роста

Сравнивать стоимость корректнее вместе с составом работ, числом специалистов, отчётностью и ответственностью по договору. Более высокая цена не гарантирует лучший результат, а более низкая сама по себе не означает недостаток качества — сравнение имеет смысл только при сопоставимом объёме услуг.

При сравнении агентства со штатной командой считайте полную стоимость владения: заработные платы и налоги, найм, управление, аналитические сервисы и стоимость замещения сотрудников. Итог может различаться по компании и не должен формулироваться как универсальное преимущество агентского формата без расчёта.

Чек-лист: как проверить агентство за 30 минут до первой встречи

Найдите агентство в Рейтинге Рунета. Посмотрите количество подтверждённых клиентов и крупных заказчиков в сегменте «Продвижение на маркетплейсах». Это верифицированные данные, а не самоописание. Проверьте статусы партнёрства. Сертифицированные партнёры Ozon и Яндекс Маркета перечислены на страницах самих площадок. Статус, который нельзя проверить по внешней ссылке, статусом не является. Откройте два-три кейса и найдите в них проверяемые данные: исходную точку, результат, период и описание методики. Если этих элементов нет, кейс даёт недостаточно информации для проверки заявленного эффекта. Спросите средний срок сотрудничества и методику его расчёта. Короткий или длинный срок сам по себе не доказывает качество работы: попросите объяснить причины завершения проектов и посмотреть удержание клиентов по сопоставимой группе. Запросите шаблон отчёта. До подписания договора. Ищите в нём чистую прибыль и маржинальность по SKU. Если их нет — вы не увидите их и через полгода. Задайте вопрос о предпроектной квалификации: «В каких случаях вы рекомендуете не запускать проект или изменить его условия?» Важен не сам процент отказов, а понятные критерии оценки рисков до старта. Проверьте готовность к 289-ФЗ: спросите, какие процессы будут пересмотрены с 1 октября 2026 года и какие обязанности остаются на стороне продавца. Общий ответ без привязки к конкретным процессам и договору — повод задать дополнительные вопросы.

Вывод

В 2026 году высокая комиссионная и логистическая нагрузка делает экономику проекта особенно важной. Рост оборота полезно оценивать вместе с маржинальностью, рекламными расходами, возвратами и другими затратами, а с 1 октября 2026 года — также с учётом новой правовой рамки 289-ФЗ.

При выборе агентства имеет смысл сравнивать несколько групп факторов: подтверждённый опыт, качество кейсов и источников, подход к P&L и отчётности, релевантность категории, договорные KPI и готовность работать в новой регуляторной рамке. Вес каждого фактора зависит от задачи клиента.

Брендам и производителям полезно начинать выбор подрядчика с аудита собственной экономики и требований к проекту. Чем точнее определены маржинальность, ограничения ассортимента, рекламный бюджет и KPI, тем сопоставимее будут предложения разных агентств.

Об агентстве — составителе рейтинга

Материал подготовлен редакцией агентства ШОЛЬЧЕВ. Описание услуг, формата аудита и условий работы размещается на отдельной странице сайта. При оценке ШОЛЬЧЕВ как подрядчика рекомендуем применять те же критерии и проверку источников, что и к другим участникам этого обзора.

Справочная информация: ШОЛЬЧЕВ работает с брендами, производителями, дистрибьюторами и ритейл-сетями; актуальный состав услуг и условия следует смотреть на странице услуг.

Контакты

Источники