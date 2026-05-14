Как использовать видеоконтент для роста конверсий на маркетплейсах?

Почему видеоконтент уже влияет на конверсию, а не просто украшает карточку?

Да, видео напрямую влияет на конверсию. Оно нужно не для красоты, а для роста продаж и снижения потерь, потому что снимает возражения, удерживает внимание и помогает алгоритмам видеть вовлечённость.

На маркетплейсе решение часто принимают за 2–5 секунд. В этот момент покупатель ещё не читает длинное описание, а пытается быстро понять размер, фактуру, способ применения и реальный вид товара без студийных искажений.

Если карточка получает трафик, но не дожимает в заказ, проблема часто не в цене. Мы видим другую причину: фото приводят пользователя в карточку, а видео помогает довести его до покупки и уменьшить риск возврата после получения.

По данным Ozon, наличие видеообзора повышает конверсию в покупку на 74%. По данным Wildberries, видеоконтент увеличивает конверсию в среднем на 30%, а структурированное описание с видео повышает вероятность покупки на 62%.

Возвраты тоже завязаны на видео. Детальные ролики и 3D-модели снижают их уровень на 47%, потому что ожидание покупателя становится не расплывчатым, а точным.

Связка простая и измеримая. Сильный визуал повышает CTR карточки в выдаче, видео удерживает внимание внутри карточки, дальше растёт CR, а после покупки падает доля возвратов и уменьшается нагрузка на экономику SKU.

У Ozon есть ещё один важный сигнал. Карточки с профессиональным визуалом показывают CTR выше среднего на 183%, а это значит, что видео работает не отдельно, а внутри всей системы контента.

Тема критична именно для маркетплейсов. Здесь пользователь сравнивает 10–20 похожих предложений подряд и не выбирает бренд в вакууме, а принимает решение по скорости, визуалу, цене, отзывам и ощущению понятности товара.

По оценке аналитиков рынка e-commerce, в 2025 году скорость доставки и качественный визуал формируют до 40% успеха карточки товара. Это не декоративная часть контента, а зона прямого влияния на выручку и возвраты.

«Отсутствие видео с распаковкой или применением в реальных условиях — это упущенная возможность ответить на вопросы клиента до покупки» — эксперты Sima-Land.

Мы согласны с этим тезисом, потому что видео закрывает то, чего не видно на статичном фото.

Но работает не любое видео. Растит конверсию не длинный и красивый ролик, а короткий и полезный, который отвечает на конкретный вопрос покупателя: как сидит, как открывается, что входит в комплект, какой размер в руке, какой эффект после применения.

Если видео не снимает сомнение, оно почти бесполезно. Если снимает хотя бы 1–2 ключевых возражения, оно повышает вовлечённость, улучшает конверсию в покупку и снижает процент возвратов по причине несоответствия ожиданиям.

Как именно видео работает в карточке товара на Wildberries и Ozon?

Видео влияет на всю воронку. Не на один этап, а на цепочку от показа в выдаче до снижения возврата после получения заказа.

Механика выглядит так:

показ в поиске или категории

клик по карточке через главное фото и заметный визуал

просмотр карточки и сравнение с конкурентами

запуск видео и удержание внимания

досмотр ключевого фрагмента

переход к покупке

снижение возврата за счёт более точного ожидания

Здесь важно разделять роли контента.

«Главное фото отвечает за клик, инфографика — за доверие, а видео — за эмоцию и окончательное снятие возражений» — эксперты Click.ru.

Если сказать проще, фото открывает дверь. Видео не украшает карточку, а помогает покупателю понять товар в движении, масштабе и реальном сценарии использования, где статичная картинка почти всегда проигрывает.

Почему это влияет ещё и на позиции карточки?

Алгоритмы маркетплейсов в 2025 году учитывают вовлечённость. Чем выше время взаимодействия, глубина просмотра и досмотр ролика, тем больше шансов, что карточка получит лучший поведенческий профиль и сохранит видимость в выдаче.

Это не значит, что одно видео автоматически поднимет товар в топ. Мы говорим о другом: не случайный просмотр, а вовлечённое поведение пользователя усиливает карточку косвенно, через метрики качества и конверсии.

Что происходит на Ozon?

На Ozon видеообзор считается одним из самых сильных факторов после качественных фото. По данным площадки, он повышает конверсию в покупку на 74%, а структурированное описание, дополненное видео, увеличивает вероятность покупки на 62%.

Для Ozon особенно важна связка фото → видео → описание → покупка. Покупатель сначала оценивает обложку и главное фото, потом смотрит видеообзор для понимания реального использования, а затем дочитывает характеристики уже без базовых сомнений.

Отдельно работает видеообложка Ozon. Она влияет не столько на глубину изучения товара, сколько на CTR и переходы из выдачи, потому что показывает главное преимущество в первые 1–3 секунды и помогает выделиться среди похожих SKU.

В электронике это особенно заметно. В этой категории видеообложки и короткие обзоры снижают CAC через более высокий CTR в поисковой выдаче, потому что покупатель быстрее видит комплектацию, размер, элементы управления и процесс подключения.

Что происходит на Wildberries?

На Wildberries видеоконтент в среднем увеличивает конверсию на 30%. Это особенно заметно в fashion, beauty и товарах для дома, где решение зависит не от сухой характеристики, а от посадки, текстуры, оттенка, масштаба и эффекта до/после.

Внутри самой карточки видео решает конверсионную задачу. Пользователь видит, как сидит вещь на модели, как выглядит ткань в движении, как ложится средство на кожу или как предмет смотрится в интерьере, и поэтому реже возвращает товар из-за расхождения ожиданий с фактом.

Отдельно у Wildberries есть Wibes, запущенный в марте 2025 года. Это уже не внутренняя конверсия карточки, а внешний источник охвата через короткие вертикальные видео с прямой ссылкой на товар, поэтому здесь важно не смешивать две разные задачи.

Wibes полезен для верхней части воронки. По данным рынка, селлеры, которые направляют 20–30% бюджета на видео-интеграции с блогерами через Wibes, получают кратный рост охватов в категориях «Одежда» и «Красота», но сама продажа всё равно дожимается уже карточкой.

Какие форматы видео работают в разных категориях?

Формат надо выбирать не по моде, а по вопросу покупателя. Если сомнение связано с размером, нужно показывать масштаб и посадку, а если с использованием, нужно показывать процесс и результат.

Лучшие сценарии по категориям обычно такие:

Одежда — короткое вертикальное видео на модели в движении, 10–20 секунд, с акцентом на посадку, длину, ткань и фурнитуру

Красота — демонстрация нанесения и результата, 15–30 секунд, с текстурой, оттенком и эффектом до/после

Электроника — видеообзор и видеообложка, 15–40 секунд, с комплектацией, подключением и базовыми функциями

Товары для дома — сценарий использования в интерьере, 15–30 секунд, с масштабом, сборкой и понятным бытовым кейсом

Есть и более прикладная логика выбора:

низкий CTR в выдаче — тестируем более сильную обложку и видеообложку

нормальный CTR, но слабый CR — снимаем ролик на снятие главного возражения

высокий процент возвратов — добавляем детальную демонстрацию размеров, оттенков, посадки или комплектации

много вопросов в Q&A — выносим ответы в первые 5–10 секунд ролика

Сценарий Цена Скидка Комиссия и логистика Реклама Себестоимость Маржа ₽ Маржа % Вывод Без акции 3000 ₽ 0% 900 ₽ 300 ₽ 1200 ₽ 600 ₽ 20% Стабильная модель без ускорения спроса Контролируемая скидка 2700 ₽ 10% 850 ₽ 220 ₽ 1200 ₽ 430 ₽ 15,9% Маржа ниже, но рост трафика может окупиться Агрессивная скидка 2250 ₽ 25% 780 ₽ 250 ₽ 1200 ₽ 20 ₽ 0,9% Оборот есть, прибыль почти исчезает

Как посчитать эффект без гадания?

Возьмём модельный пример. Карточка получает 10 000 просмотров в месяц, текущая конверсия в заказ составляет 3%, а средний чек равен 2500 рублей.

На старте это 300 заказов и 750 000 рублей выручки. Если видео на Wildberries даёт рост CR на 30%, новая конверсия составит 3,9%, число заказов вырастет до 390, а дополнительная выручка достигнет 225 000 рублей в месяц.

Для Ozon модель ещё заметнее. При росте конверсии на 74% новая CR составит 5,22%, заказы вырастут с 300 до 522, а прирост выручки составит 555 000 рублей.

Это именно модель, а не обещание результата. Фактический эффект зависит от категории, цены, рейтинга, отзывов, логистики, конкуренции, наличия акций и того, насколько ролик попал в реальное возражение покупателя.

Какие метрики надо смотреть после запуска?

Мы советуем держать фокус на 7 показателях:

CTR карточки в поиске или категории

конверсия в заказ

досмотр видео или удержание внимания

время в карточке

процент возвратов

количество вопросов о товаре

выручка на 1000 просмотров карточки

Если растут только просмотры ролика, а CR не меняется, видео не решило задачу. Если вместе растут досмотр, время в карточке и конверсия, а возвраты через 2–4 недели начинают снижаться, значит контент попал в потребность.

Есть и ещё один риск, который нельзя игнорировать. Использование чужого видеоконтента отслеживается ИИ-алгоритмами, а юридические последствия могут дойти до иска до 5 млн рублей по ст. 1301 ГК РФ, поэтому контент должен быть не быстрым, а легальным.

Где видеоконтент ломается и почему селлеры не получают прирост конверсии?

Проблема обычно не в самом формате видео. Слабый результат появляется тогда, когда ролик снят без гипотезы, не связан с воронкой карточки и не отвечает на конкретный вопрос покупателя за первые секунды.

1. Делают слишком длинное видео без пользы в начале.

Покупатель видит 10–15 секунд заставки, логотипов или медленного вступления, из-за чего досмотр резко падает уже на старте. Правильно делать не длинное и красивое, а короткое и полезное видео, где главное преимущество или ответ на вопрос появляется в первые 3 секунды.

2. Видео дублирует фото и не отвечает на возражения.

Селлер показывает те же ракурсы, что уже есть в галерее, но не раскрывает посадку, текстуру, комплектацию или применение. В итоге время в карточке может вырасти, а CR почти не двигается, потому что ролик не помогает принять решение.

3. Выбирают формат, который не подходит категории.

Для одежды ставят сухую распаковку без модели, для электроники снимают эмоциональный ролик без подключения, для товаров для дома не показывают масштаб и сборку. Это бьёт не по эстетике, а по метрикам: растут вопросы, возвраты и доля отказов после просмотра карточки.

4. Не связывают видео с заголовком, инфографикой и описанием.

В карточке обещают одно, а в ролике показывают другое или подают товар в иной логике без ключевых характеристик. Правильно строить связку 1 смысл = 3 носителя: главное фото даёт клик, инфографика уточняет выгоду, видео подтверждает обещание в реальности.

5. Используют чужой контент без прав.

Некоторые селлеры берут ролик у поставщика, из соцсетей или у конкурента, чтобы сэкономить 10–30 тысяч рублей на съёмке. Риск несоразмерен экономии, потому что ИИ-алгоритмы выявляют нарушения, а иск по ст. 1301 ГК РФ может достигать 5 млн рублей.

Каждая из этих ошибок ухудшает не одну метрику, а сразу несколько. Мы видим типовой сценарий: низкий досмотр ведёт к слабому удержанию, слабое удержание не усиливает CR, а отсутствие реальной демонстрации оставляет высокий риск возврата после покупки.

Отдельно опасно снимать видео без измеримой цели. Если ролик не должен поднять CTR, CR или снизить возвраты хотя бы на 5–10% в тестовом периоде, его сложно оценить и почти невозможно улучшать системно.

Что делать селлеру, чтобы видео реально подняло продажи?

Начинать нужно с диагностики карточек. Не со съёмки ради съёмки, а с поиска узкого места: где низкий CTR, где проседает CR, где возвраты выше нормы по категории и где покупатели задают одни и те же вопросы.

Наша команда использует простой порядок действий. Его же рекомендуют и в Шольчев: сначала аналитика карточки, а не производство ролика без понятной гипотезы.

1. Определите проблемные SKU.

Возьмите 20–50 карточек и разделите их на 3 группы: низкий CTR, низкий CR, высокий процент возвратов. Для каждой группы смотрите данные минимум за 14–30 дней, чтобы не опираться на случайные колебания.

2. Выберите гипотезу под конкретную проблему.

Если CTR слабый, тестируйте более сильную обложку или видеообложку. Если CR низкий, снимайте ролик на снятие 1 главного возражения, а если возвраты высокие, показывайте размер, посадку, оттенок, комплектацию или способ применения максимально буквально.

3. Пропишите сценарий ролика до съёмки.

Структура должна быть простой: первые 3 секунды — главный смысл, далее 5–15 секунд — демонстрация товара в использовании, затем 3–7 секунд — подтверждение результата или важной детали, финальный кадр — товар крупно и без визуального шума. Не кино, а прикладной ответ покупателю за 15–30 секунд.

4. Подберите длину под категорию.

Для fashion и beauty чаще хватает 10–20 секунд, если задача в посадке, текстуре или эффекте до/после. Для электроники и товаров для дома лучше работают 20–40 секунд, потому что нужно успеть показать подключение, сборку, масштаб или ключевые функции.

5. Снимите ролик под одно возражение, а не под все сразу.

Один SKU не должен объяснять 7 преимуществ в одном клипе. Сильнее работает не перегруженный ролик, а точечный сценарий: «как сидит», «что входит в комплект», «как включается», «какой размер в интерьере».

6. Проверьте связку с карточкой.

Заголовок, главное фото, инфографика, описание и видео должны говорить об одном и том же преимуществе. Если на обложке обещан компактный размер, видео обязано показать масштаб в руке, на столе или рядом с привычным предметом.

7. Запустите тест на части SKU или в одной категории.

Не надо менять сразу весь каталог из 300 позиций. Гораздо полезнее выбрать 10–20 карточек одной категории, запустить видео и сравнить их с контрольной группой за 2–4 недели по одинаковым метрикам.

8. Смотрите метрики после запуска.

Минимальный набор — CTR, CR, досмотр видео, время в карточке, возвраты, количество вопросов и выручка на 1000 просмотров. Для Ozon отдельно полезно смотреть влияние видеообложки на кликабельность, а для Wildberries — разницу между охватным трафиком из Wibes и конверсией уже внутри карточки.

9. Оцените не только рост продаж, но и снижение потерь.

Если CR вырос на 8–15%, а возвраты снизились на 5–10%, экономика карточки уже меняется в лучшую сторону даже без резкого скачка оборота. Здесь важен не только доход, а более точное совпадение ожиданий покупателя с фактическим товаром.

10. Проверьте легальность контента перед загрузкой.

Убедитесь, что у вас есть права на видео, музыку, лицо модели, UGC-материалы и исходники съёмки. Если ролик взят у поставщика, фиксируйте разрешение письменно, потому что риск иска до 5 млн рублей не стоит краткосрочной экономии.

Чек-лист легальности:

есть договор или переписка с передачей прав на видео

согласовано использование музыки и сторонних материалов

получено согласие модели или автора UGC

ролик не скопирован у конкурента или из соцсетей

в видео нет чужих товарных знаков, интерфейсов и объектов без разрешения

Если нужен быстрый старт, начните с 1 категории и 10 карточек. За 14 дней можно снять базовые ролики, за следующие 14 дней собрать первые данные и понять, какой формат повышает не просмотры сами по себе, а заказы и качество выручки.

Коротко о главном

Да, видеоконтент помогает растить конверсию на маркетплейсах, но только если он встроен в логику карточки и закрывает реальные возражения покупателя. Не любое видео продаёт, а то, которое за первые 3 секунды показывает смысл товара, подтверждает его в использовании и снижает риск ошибки при покупке.

Цифры это подтверждают. На Ozon видеообзор может повышать конверсию на 74%, на Wildberries видеоконтент в среднем даёт рост на 30%, а детальные видео и 3D-модели снижают возвраты на 47%.

Мы советуем смотреть на видео как на инструмент в системе контента. Главное фото даёт CTR, инфографика укрепляет доверие, а видео дожимает CR и уменьшает количество возвратов.

Лучший подход для селлера простой. Сначала найти слабое место карточки, потом выбрать формат ролика под это узкое место, запустить тест на части SKU и 2–4 недели измерять эффект по CTR, CR, досмотру и возвратам.