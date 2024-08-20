С ростом популярности маркетплейсов OZON и Wildberries, продавцы столкнулись с перегретой конкуренцией за внимание покупателей.

Внутренних инструментов становится недостаточно для достижения высоких продаж.

В этой статье мы рассмотрим наиболее эффективные способы привлечения внешнего трафика на OZON и Wildberries.

Зачем нужен внешний трафик для маркетплейсов

Такие маркетплейсы, как OZON и Wildberries, поощряют продавцов, которые самостоятельно привлекают внешних покупателей на платформы. Это связано с тем, что внешний трафик увеличивает общее количество посетителей и может положительно повлиять на ранжирование товаров.

Чем больше внешнего трафика получает ваша карточка товара, тем выше она поднимается в результатах поиска внутри маркетплейса. Это, в свою очередь, приводит к еще большему количеству органических продаж.

Кроме того, внешний трафик позволяет охватить новую аудиторию, которая могла бы и не узнать о вашем бренде. Используя внешние каналы, вы расширяете свою клиентскую базу, увеличиваете продажи и улучшаете свои позиции в конкурентной борьбе.

Эффективные каналы привлечения внешнего трафика

Социальные сети и блогеры

Социальные сети остаются одним из самых мощных инструментов привлечения внешнего трафика. Платформы вроде Instagram* А инфлюенс-маркетинг с блогерами и лидерами мнений позволяет быстро увеличить охват и прогреть аудиторию на быстрые покупки вашего товара.

Рилс-продвижение брендов особенно эффективно срабатывает на молодых потребителей и дает возможность бренду «завируситься» среди своей аудитории.

Контекстная реклама

Контекстная реклама в «Яндекс.Директе» позволяет точно нацелиться на целевую аудиторию, которая уже ищет подобные товары. Использование ретаргетинга позволяет «догонять» пользователей, которые уже посетили вашу карточку товара на маркетплейсе, но не совершили покупку, возвращая их к вашему товару.

Важно понимать, что контекстная реклама требует грамотной настройки: правильного выбора ключевых слов, создания привлекательных объявлений и настройки стратегий. Однако, такой вид рекламы может привлекать трафик с конверсией в продажу до 5%.

Контент-маркетинг

Оцените на старте. Где ваш покупатель начинает поиски продукта?

Какие источники изучает потребитель в процессе выбора конкретного бренда Возможно, это расширенные обзоры товаров, рейтинги лучших производителей в вашей ниши, экспертные статьи с разбором преимуществ товара.

Контент-маркетинг — это долгосрочная стратегия, которая приносит плоды со временем.

E-mail маркетинг

E-mail маркетинг уже более 5 лет остается одним из самых рентабельных способов привлечения трафика и удержания клиентов. Регулярные рассылки с информацией о новинках, специальных акциях и скидках могут мотивировать подписчиков переходить по ссылкам и совершать покупки.

Чтобы e-mail маркетинг был эффективным, необходимо сегментировать базу подписчиков и предлагать им персонализированные предложения, которые будут наиболее интересны каждой группе. Автоматизация рассылок также может существенно облегчить процесс и сделать его более эффективным.

Мессенджеры и чат-боты

Мессенджеры, такие как Telegram, становятся все более популярными каналами коммуникации с клиентами. Создание чат-ботов, которые могут информировать о новых товарах, отвечать на вопросы пользователей и предоставлять ссылки на маркетплейсы, может значительно повысить конверсию.

Мессенджеры предоставляют уникальную возможность поддерживать тесную связь с клиентами, оперативно информировать их о новинках и акциях, а также легко перенаправлять их на маркетплейс для совершения покупки.

Анализ и оптимизация

Чтобы понять, какие каналы приносят наибольший результат, необходимо отслеживать эффективность каждой кампании. Для этого используются UTM-метки, которые позволяют точно определить источник трафика и оценить его конверсию. Наши собственные аналитические инструменты помогают детально изучить поведение пользователей и оптимизировать рекламные кампании.

Регулярный (не реже, чем раз в неделю!) анализ данных и корректировка стратегий позволяют увеличивать рентабельность вложений и достигать лучших результатов.

Ошибки, которых следует избегать

Самые распространенные ошибки, которых следует избегать:

Перенасыщение аудитории рекламными сообщениями: Чрезмерное количество рекламных материалов может вызвать отторжение у аудитории и привести к негативным последствиям.

Недостаточная проработка целевой аудитории: Неэффективная сегментация и некорректное определение ЦА могут привести к низкой конверсии.

Игнорирование аналитики: Без постоянного анализа и оптимизации кампаний невозможно выйти на окупаемость и высокую конверсию из трафика в продажу.

Заключение

Внешний трафик играет важную роль в продвижении товаров на маркетплейсах OZON и Wildberries. Использование различных каналов привлечения трафика — от социальных сетей до e-mail маркетинга — позволяет увеличить продажи, привлечь новую аудиторию и улучшить позиции товаров в выдаче. Комплексный подход и постоянный анализ эффективности кампаний являются ключевыми составляющими успешного продвижения на маркетплейсах.

Специалисты нашего агентства помогают с формированием эффективных стратегий внешнего трафика.

Каждому клиенту мы предоставляем бесплатную консультацию с составлением плана роста продаж и подбором инструментов.

*Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.