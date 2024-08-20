Внешний трафик: самые эффективные способы увеличить продажи на маркетплейсах
С ростом популярности маркетплейсов OZON и Wildberries, продавцы столкнулись с перегретой конкуренцией за внимание покупателей.
Внутренних инструментов становится недостаточно для достижения высоких продаж.
В этой статье мы рассмотрим наиболее эффективные способы привлечения внешнего трафика на OZON и Wildberries.
Зачем нужен внешний трафик для маркетплейсов
Такие маркетплейсы, как OZON и Wildberries, поощряют продавцов, которые самостоятельно привлекают внешних покупателей на платформы. Это связано с тем, что внешний трафик увеличивает общее количество посетителей и может положительно повлиять на ранжирование товаров.
Чем больше внешнего трафика получает ваша карточка товара, тем выше она поднимается в результатах поиска внутри маркетплейса. Это, в свою очередь, приводит к еще большему количеству органических продаж.
Кроме того, внешний трафик позволяет охватить новую аудиторию, которая могла бы и не узнать о вашем бренде. Используя внешние каналы, вы расширяете свою клиентскую базу, увеличиваете продажи и улучшаете свои позиции в конкурентной борьбе.
Эффективные каналы привлечения внешнего трафика
Социальные сети и блогеры
Социальные сети остаются одним из самых мощных инструментов привлечения внешнего трафика. Платформы вроде Instagram* А инфлюенс-маркетинг с блогерами и лидерами мнений позволяет быстро увеличить охват и прогреть аудиторию на быстрые покупки вашего товара.
Рилс-продвижение брендов особенно эффективно срабатывает на молодых потребителей и дает возможность бренду «завируситься» среди своей аудитории.
Контекстная реклама
Контекстная реклама в «Яндекс.Директе» позволяет точно нацелиться на целевую аудиторию, которая уже ищет подобные товары. Использование ретаргетинга позволяет «догонять» пользователей, которые уже посетили вашу карточку товара на маркетплейсе, но не совершили покупку, возвращая их к вашему товару.
Важно понимать, что контекстная реклама требует грамотной настройки: правильного выбора ключевых слов, создания привлекательных объявлений и настройки стратегий. Однако, такой вид рекламы может привлекать трафик с конверсией в продажу до 5%.
Контент-маркетинг
Оцените на старте. Где ваш покупатель начинает поиски продукта?
Какие источники изучает потребитель в процессе выбора конкретного бренда Возможно, это расширенные обзоры товаров, рейтинги лучших производителей в вашей ниши, экспертные статьи с разбором преимуществ товара.
Контент-маркетинг — это долгосрочная стратегия, которая приносит плоды со временем.
E-mail маркетинг
E-mail маркетинг уже более 5 лет остается одним из самых рентабельных способов привлечения трафика и удержания клиентов. Регулярные рассылки с информацией о новинках, специальных акциях и скидках могут мотивировать подписчиков переходить по ссылкам и совершать покупки.
Чтобы e-mail маркетинг был эффективным, необходимо сегментировать базу подписчиков и предлагать им персонализированные предложения, которые будут наиболее интересны каждой группе. Автоматизация рассылок также может существенно облегчить процесс и сделать его более эффективным.
Мессенджеры и чат-боты
Мессенджеры, такие как Telegram, становятся все более популярными каналами коммуникации с клиентами. Создание чат-ботов, которые могут информировать о новых товарах, отвечать на вопросы пользователей и предоставлять ссылки на маркетплейсы, может значительно повысить конверсию.
Мессенджеры предоставляют уникальную возможность поддерживать тесную связь с клиентами, оперативно информировать их о новинках и акциях, а также легко перенаправлять их на маркетплейс для совершения покупки.
Анализ и оптимизация
Чтобы понять, какие каналы приносят наибольший результат, необходимо отслеживать эффективность каждой кампании. Для этого используются UTM-метки, которые позволяют точно определить источник трафика и оценить его конверсию. Наши собственные аналитические инструменты помогают детально изучить поведение пользователей и оптимизировать рекламные кампании.
Регулярный (не реже, чем раз в неделю!) анализ данных и корректировка стратегий позволяют увеличивать рентабельность вложений и достигать лучших результатов.
Ошибки, которых следует избегать
Самые распространенные ошибки, которых следует избегать:
- Перенасыщение аудитории рекламными сообщениями: Чрезмерное количество рекламных материалов может вызвать отторжение у аудитории и привести к негативным последствиям.
- Недостаточная проработка целевой аудитории: Неэффективная сегментация и некорректное определение ЦА могут привести к низкой конверсии.
- Игнорирование аналитики: Без постоянного анализа и оптимизации кампаний невозможно выйти на окупаемость и высокую конверсию из трафика в продажу.
Заключение
Внешний трафик играет важную роль в продвижении товаров на маркетплейсах OZON и Wildberries. Использование различных каналов привлечения трафика — от социальных сетей до e-mail маркетинга — позволяет увеличить продажи, привлечь новую аудиторию и улучшить позиции товаров в выдаче. Комплексный подход и постоянный анализ эффективности кампаний являются ключевыми составляющими успешного продвижения на маркетплейсах.
Специалисты нашего агентства помогают с формированием эффективных стратегий внешнего трафика.
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*Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.