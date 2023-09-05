Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно. Грамотные селлеры уже после первого скачка объемов начинают искать хороший фулфилмент-центр, чтобы полностью делегировать им взаимодействие с маркетплейсами.

В статье дадим рекомендации из практики, как выбрать фулфилмент, на какие критерии нужно обращать внимание. В конце – Топ-10 фулфилмент-операторов Москвы, которым можно спокойно доверить и товар, и логистику.

Какие услуги оказывают фулфилменты и кому они нужны

Фулфилменты-операторы – это компании, выполняющие роль подрядчика в сотрудничестве предпринимателей с маркетплейсами. Они берут на себя весь цикл операций, из которых состоит путь товара от продавца (или поставщика) на склад площадки. Подробнее, что такое фулфилмент простыми словами, а не по википедии, мы рассказали в статье:

Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет.

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Что может делать за вас фулфилмент

Фулфилмент-операторы могут выполнять большой перечень логистических и других бизнес-задач:

прямое взаимодействие с поставщиками, включая зарубежных, и с импортерами продукции;

забор товаров от продавца или его поставщика, завоз на свои склады;

внесение всех позиций в учет;

складирование и ответственное хранение;

приемка товара с проверкой на соответствие документам, комплектность и брак;

отслеживание и обработка заказов в личном кабинете селлера;

контроль и поддержание остатков товара;

сборка заказов и их комплектация согласно пожеланиям продавца;

наклеивание стикеров (инструкций и др.);

упаковка, маркировка, штрих-коды согласно правилам;

доставка в пункт приема маркетплейса или покупателю (зависит от выбранной схемы);

работа с возвратами;

создание карточек товара «под ключ» (включая фото- и видео-контент, SEO-оптимизацию);

маркетинговые услуги: аналитика, настройка рекламы, продвижение;

юридическое сопровождение предприятия.

Крупные операторы давно вышли за пределы формата логистического хаба. Спектр услуг фулфилментов настолько широк, что им можно делегировать свое присутствие на онлайн-маркетах целиком, вообще не соприкасаясь с товаром вживую. Но заказывать «all inclusive» не обязательно. Большинство подрядчиков дает выбирать отдельные сервисы либо предлагает разные пакеты услуг.

Кому нужно работать с фулфилментом

На первом этапе запуска, когда обороты обычно не превышают 150-200 тысяч рублей, нет смысла работать через подрядчика. Объемы позволяют обрабатывать заказы самостоятельно и хранить товар даже в квартире.

Напрямую с платформами выгоднее работать еще и с недорогим товаром. При цене 200-300 рублей наценка за услуги посредника может снизить конкурентоспособность. К услугам фулфилмента нужно прибегать только тогда, когда это целесообразно и рентабельно.

Фулфилмент однозначно нужен следующим категориям продавцов:

с оборотом от 300 тысяч рублей;

желающим продавать одновременно на нескольких площадках;

тем, у кого не хватает времени и/или компетенции для эффективного ведения бизнеса;

сотрудничающим с платформами по модели FBO (не только, но особенно);

закупающим товары из-за границы.

Передавать специалистам всю работу с заказами, а также ведение и продвижение карточек имеет смысл производителям товаров. Как правило, такие предприниматели очень хороши в изготовлении продукции, но мало смыслят в логистике и продажах. Если себестоимость оставляет место для оплаты фулфилмента, это разумное решение.

Как не ошибиться с выбором фулфилмента

Многие селлеры довольно тяжело переходят на аутсорс. И это нормально – бояться доверить какой-то фирме свой товар (он же деньги), переживать за условия хранения, качество упаковки, правильность наклеивания штрих-кодов… Но если вы хотите продавать на маркетплейсах много, повсеместно и успешно, без логистического центра не обойтись. Хотите? Тогда просто учимся грамотно оценивать и выбирать партнеров.

10 признаков серьезного и надежного фулфилмент-оператора

Мы выделяем 10 главных признаков, указывающих на то, что подрядчику можно доверять:

1. Крупная компания.

В идеале – сеть складов в разных регионах России. У таких центров всегда больше складских, технических и транспортных ресурсов, большой штат сотрудников, хорошее программное обеспечение.

2. Фирма со стажем и репутацией.

Рискованно заключать договор на фулфилмент, если компания работает на рынке менее двух лет. Поищите организацию, которую уже знают, с которой активно сотрудничают другие.

3. Работа с маркетплейсами по схемам FBO и FBS.

Для различных типов продукции подходят разные модели. Хорошо, если обе доступны у одного оператора.

4. География – поближе к поставщику.

Чем меньше расстояние от первичного расположения товаров, тем меньше будет стоить доставка. Завозите товар из-за рубежа – выбирайте фулфилмент поближе к дистрибьютеру или карго-компании. Производите сами – ориентируйтесь на цех.

5. Реальные положительные отзывы.

Речь не про дифирамбы на сайте – их можно «нарисовать». Читайте телеграм-чаты селлеров, узнавайте мнение опытных коллег.

6. Полный спектр услуг.

Лучше работать с организациями, закрывающими абсолютно все логистические процессы, включая карго из Китая, Казахстана, Узбекистана и т.п. У серьезных игроков есть также готовые базы зарубежных и российских поставщиков. Наличие услуг по дизайну и оптимизации карточек, свой отдел продвижения на маркетплейсах – большой плюс. Комплексное обслуживание в одном месте – это удобно и выгодно.

7. Налаженные связи с ведущими маркетплейсами РФ.

У опытных подрядчиков не просто налажены контакты – у них есть свои приемщики в каждом большом пункте. Это позволяет и ускорять процедуру отгрузки в пункт приема, и оперативно, на месте решать проблемные ситуации.

8. Личный менеджер.

Если у вас будет постоянное контактное лицо в фулфилменте, уже знающее специфику вашего бизнеса, это решит много проблем, ускорит все процессы.

9. Внутренний контроль качества.

В солидных организациях проверка качества упаковки и правильности маркировки проводится в несколько этапов. Это практически исключает механические ошибки. Узнайте, можно ли будет получать фото- и видео-отчет по отправке хотя бы первый партий товара на склад площадки. Откажут – плохой знак.

10. Приемлемые цены.

Удивлены, что «шкурный» вопрос, вроде бы считающийся ключевым, мы вынесли в самый конец критериев выбора? Все верно. Это последний фактор, который нужно рассматривать. Молодые фирмы часто демпингуют, завлекая клиентов, но такое партнерство рискованно. Сначала найдите несколько точно надежных, проверенных фулфилмент-операторов в Москве, а уже потом сравнивайте их цены на услуги.

В финансовом отношении важен не только конкурентный прайс, но и максимально понятный расчет стоимости услуг. Популярный рекламный ход: «Переупаковка всего за 2 (3,4) рубля за единицу товара!» А потом выясняется, что 2 рубля стоит каждая операция: распаковка, стикерование, маркировка, упаковка… Досконально изучайте цены на услуги и выясняйте, что конкретно они включают.

ТОП-10 фулфилментов Москвы и в целом России

Только опыт и компетентность позволяют давать рекомендации, и только тогда они ценны. Пользуясь таким правом, агентство «Шольчев» рекомендует вам свой ТОП-10 фулфилмент-операторов, работающих в Москве и по всей России. Это ведущие игроки рынка, которым можно доверять практически безоговорочно.

Не станем утомлять вас, перечисляя их услуги. Очевидно, что все фулфилменты занимаются забором продукции, ее выбраковкой, маркировкой, упаковкой, доставкой и прочим. Цены вы тоже можете найти на сайтах. Лучше расскажем о дополнительных опциях, сделаем акцент на особенностях и преимуществах каждого аутсорса.

1. Синий Шар

Известный logistic- провайдер на российском рынке уже более 9 лет. Интеграции с Ozon и Wildberries по модели FBO, а также по FBS и DBS. Фулфилмент качественно организовывает весь путь товара от поставщика до сортировки.

Среди дополнительных услуг для селлеров:

оптимизация карточек;

обучение бизнесу на Озон и Вб;

защита авторских прав;

ведение личного кабинета.

Один из лучших фулфилмент-операторов России, прежде всего, для продавцов импортных товаров. Фирма завозит зарубежную продукцию любыми видами транспорта, сама занимается таможенным оформлением, страховкой и сертификацией. Главное преимущество – налаженная транспортная и агентская сеть с широким охватом: СНГ, Китай, Европа, США. Есть даже представительство в Гуанчжоу! Компания закрывает все вопросы с импортом в Россию намного выгоднее и быстрее, чем если это делать самому.

2. BetaPro

Может похвастать 26-летним опытом работы, предлагает комплексное обслуживание продаж на площадках РФ и на Алиэкспресс. Кроме стандартных задач, фулфилмент готов взять на себя полное ведение онлайн-бизнеса. На них можно переложить все: от создания карточек (включая визуал) до полного ведения кабинета, контроля заявок и остатков, платежных операций. Внутри Бета Про функционирует отдел маркетинга, занимающийся аналитикой и продвижением на e-com платформах.

Из отличающих достоинств:

два громадных склада в Москве с удобным расположением;

ежедневная отправка в сортировочные центры;

быстрая доставка (10 партнерских фирм + своя служба);

Каждого клиента ведет персональный менеджер, отличная обратная связь.

3. Фулекспро

Начав деятельность в 2019, уже заработали хорошую репутацию. Осуществляют подрядный сервис для всех российских маркетплейсов. У аутсорса свой преп-центр класса «А» и большие склады в столице.

Фулекспро имеет статус официального технологического партнера Yandex Market, что дает селлерам бесплатное размещение на агрегаторе и другие льготы. Еще один плюс – бесплатная доставка заказов по схеме FBS.

Консалтинговый отдел FulexPro выполняет для предпринимателей аналитику и подбор ниш, настройку и ведение кабинета. При необходимости специалисты создадут качественный текстовый и визуальный контент для карточек.

4. SKW

Через личный кабинет в SKW можно полностью управлять продажами на Wb и Ozon. С оформлением продающей витрины здесь тоже помогут. Хотя логистик-парк находится в Санкт-Петербурге, товары без проблем забирают и из других городов, без привязки. Отправку осуществляют в Москву и в Казань.

Специализация этого оператора – организация торговли по модели FBS (доставка под заказы покупателей без хранения на территории маркетпейсов). Если у вас не «улетающая» продукция, которую всегда нужно держать на остатках с запасом, работать с SKW будет выгодно. Ну, и огромная платежеспособная аудитория Питера, желающая быстро получить свои покупки – под рукой!

5. Fulmart

Забирают, хранят, маркируют и упаковывают товар в соответствии с требованиями агрегаторов, доставляют в сортировочные центры. Сотрудничает со всеми тремя лидерами онлайн-продаж, но наиболее плотно – с Wildberries. Отгрузка, не считая столицы, еще в 10 городов России.

Fulmart сам начинал как поставщик бренда и до сих пор «в теме». Их фишка – опыт и высокая компетенция в e-com. Они четко знают все правила Вб, всегда в курсе обновлений. Поставка точно не застрянет из-за неправильной подготовки товара или ошибок в оформлении документов. Плюс, фирма предлагает экспертное сопровождение бизнеса «под ключ». У Фулмарта своя фотостудия и команда по созданию продающего контента.

6. СДЭК

Известная российская служба доставки в 2014 добавила в свою деятельность опцию фулфилмента, выделив под него базу в Подмосковье. Позже открылся склад в Новосибирске и несколько сортировочных точек по стране.

Основное преимущество СДЭК – мощный логистический ресурс. У компании огромный потенциал в транспортировке грузов, масштабные и технически хорошо оснащенные площади. Еще плюсы:

возможность выбирать и оплачивать услуги точечно;

своя курьерская служба, широкая география;

помощь в таможенном оформлении;

прием негабаритной продукции;

строгий контроль каждой операции (фиксация и отчет по запросу).

Есть специальные условия для постоянных и оптовых клиентов, система скидок.

7. Arvato

Представительство международного logistic-гиганта из Германии открылось у нас в 1997. Площадь помещений составляет порядка 90 тыс. кв. м, а число сотрудников – около 15 тысяч. Работают даже с опасными грузами, обеспечивают специальные условия хранения для особых категорий.

Оптимизация и автоматизация логистических процессов в Arvato на очень высоком уровне. Это позволяет выполнять доставку заказов быстро и относительно недорого. Отправки несколько раз в день, постоянный контроль и фиксация действий. Фирма может также взять на себя всю рутину с ведением магазина – обработку заказов, мониторинг остатков и т.п.

8. Skladbot

У Skladbot большая оборудованная база в Москве, доставка осуществляется по всей России. Могут выступать подрядчиками для Озон и Вайлдберрис, обслуживают схемы FBO и FBS. Складбот привлекает отгрузками в пункты приема день в день, оперативной отчетностью, постоянной обратной связью.

Клиентам не нужно тратить время на изготовление фотографий и роликов, на поиск исполнителей. Здесь есть своя фотостудия и спецы для производства добротного, продающего визуала. Вдобавок фулфилмент-оператор предлагает бесплатный аудит бизнеса с рекомендациями по его улучшению. А новичкам за просто так подберут нишу и разработают стратегию!

9. CityVans

Надежный посредник для торгующих на маркетплейсах из Топ-3, Aliexpress и Leroy Merlin, для владельцев интернет-магазинов. На сайте в открытом доступе – подробный прайс с указанием каждого этапа процесса.

У CityVans нет офферов по делегированию присутствия на площадке, аналитике и бустингу. Их профиль – стандартный пакет услуг по фулфилменту. Но с этими функциями штат справляется на 10 баллов из 10. Отличный вариант для предпринимателей, которым не нужна помощь в реализации бизнеса, но нужен хороший склад с персоналом и доставка на выгодных условиях.

10. EasyPack

Стаж более трех лет. EasyPack специализируется на посредничестве между продавцами и Wb, недавно запустили интеграцию с Озон. Фулфилмент выполняет всю предпродажную подготовку товаров согласно требованиям площадки.

Организацию выгодно отличают:

прозрачная и понятная тарифная сетка;

отсутствие ограничений на минимальный объем поставки;

быстрая предпродажная подготовка за счет налаженной конвейерной системы;

акцент на гарантии сохранности товаров.

Особое внимание уделяется проверке на предмет брака, неисправности, деформации коробок. Это способствует уменьшению количества возвратов и плохих отзывов, а как результат – повышению рейтинга и росту продаж.

P.S.

Сегодняшние реалии бизнеса на маркетплейсах таковы, что торговать масштабно и прибыльно, не работая с аутсорсом, в принципе, невозможно. Чтобы обрабатывать большое число заказов и при этом делать это качественно, необходим серьезный ресурс. Это складские помещения, техника, персонал, программное обеспечение, транспорт и так далее. Если у вас это все есть – в пору открывать собственный фулфилмент! А если нет – ищите надежного партнера, пользуясь рекомендациями из статьи.

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