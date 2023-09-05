ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика
Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно. Грамотные селлеры уже после первого скачка объемов начинают искать хороший фулфилмент-центр, чтобы полностью делегировать им взаимодействие с маркетплейсами.
В статье дадим рекомендации из практики, как выбрать фулфилмент, на какие критерии нужно обращать внимание. В конце – Топ-10 фулфилмент-операторов Москвы, которым можно спокойно доверить и товар, и логистику.
Какие услуги оказывают фулфилменты и кому они нужны
Фулфилменты-операторы – это компании, выполняющие роль подрядчика в сотрудничестве предпринимателей с маркетплейсами. Они берут на себя весь цикл операций, из которых состоит путь товара от продавца (или поставщика) на склад площадки. Подробнее, что такое фулфилмент простыми словами, а не по википедии, мы рассказали в статье:
Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет.
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Что может делать за вас фулфилмент
Фулфилмент-операторы могут выполнять большой перечень логистических и других бизнес-задач:
- прямое взаимодействие с поставщиками, включая зарубежных, и с импортерами продукции;
- забор товаров от продавца или его поставщика, завоз на свои склады;
- внесение всех позиций в учет;
- складирование и ответственное хранение;
- приемка товара с проверкой на соответствие документам, комплектность и брак;
- отслеживание и обработка заказов в личном кабинете селлера;
- контроль и поддержание остатков товара;
- сборка заказов и их комплектация согласно пожеланиям продавца;
- наклеивание стикеров (инструкций и др.);
- упаковка, маркировка, штрих-коды согласно правилам;
- доставка в пункт приема маркетплейса или покупателю (зависит от выбранной схемы);
- работа с возвратами;
- создание карточек товара «под ключ» (включая фото- и видео-контент, SEO-оптимизацию);
- маркетинговые услуги: аналитика, настройка рекламы, продвижение;
- юридическое сопровождение предприятия.
Крупные операторы давно вышли за пределы формата логистического хаба. Спектр услуг фулфилментов настолько широк, что им можно делегировать свое присутствие на онлайн-маркетах целиком, вообще не соприкасаясь с товаром вживую. Но заказывать «all inclusive» не обязательно. Большинство подрядчиков дает выбирать отдельные сервисы либо предлагает разные пакеты услуг.
Кому нужно работать с фулфилментом
На первом этапе запуска, когда обороты обычно не превышают 150-200 тысяч рублей, нет смысла работать через подрядчика. Объемы позволяют обрабатывать заказы самостоятельно и хранить товар даже в квартире.
Напрямую с платформами выгоднее работать еще и с недорогим товаром. При цене 200-300 рублей наценка за услуги посредника может снизить конкурентоспособность. К услугам фулфилмента нужно прибегать только тогда, когда это целесообразно и рентабельно.
Фулфилмент однозначно нужен следующим категориям продавцов:
- с оборотом от 300 тысяч рублей;
- желающим продавать одновременно на нескольких площадках;
- тем, у кого не хватает времени и/или компетенции для эффективного ведения бизнеса;
- сотрудничающим с платформами по модели FBO (не только, но особенно);
- закупающим товары из-за границы.
Передавать специалистам всю работу с заказами, а также ведение и продвижение карточек имеет смысл производителям товаров. Как правило, такие предприниматели очень хороши в изготовлении продукции, но мало смыслят в логистике и продажах. Если себестоимость оставляет место для оплаты фулфилмента, это разумное решение.
Как не ошибиться с выбором фулфилмента
Многие селлеры довольно тяжело переходят на аутсорс. И это нормально – бояться доверить какой-то фирме свой товар (он же деньги), переживать за условия хранения, качество упаковки, правильность наклеивания штрих-кодов… Но если вы хотите продавать на маркетплейсах много, повсеместно и успешно, без логистического центра не обойтись. Хотите? Тогда просто учимся грамотно оценивать и выбирать партнеров.
10 признаков серьезного и надежного фулфилмент-оператора
Мы выделяем 10 главных признаков, указывающих на то, что подрядчику можно доверять:
1. Крупная компания.
В идеале – сеть складов в разных регионах России. У таких центров всегда больше складских, технических и транспортных ресурсов, большой штат сотрудников, хорошее программное обеспечение.
2. Фирма со стажем и репутацией.
Рискованно заключать договор на фулфилмент, если компания работает на рынке менее двух лет. Поищите организацию, которую уже знают, с которой активно сотрудничают другие.
3. Работа с маркетплейсами по схемам FBO и FBS.
Для различных типов продукции подходят разные модели. Хорошо, если обе доступны у одного оператора.
4. География – поближе к поставщику.
Чем меньше расстояние от первичного расположения товаров, тем меньше будет стоить доставка. Завозите товар из-за рубежа – выбирайте фулфилмент поближе к дистрибьютеру или карго-компании. Производите сами – ориентируйтесь на цех.
5. Реальные положительные отзывы.
Речь не про дифирамбы на сайте – их можно «нарисовать». Читайте телеграм-чаты селлеров, узнавайте мнение опытных коллег.
6. Полный спектр услуг.
Лучше работать с организациями, закрывающими абсолютно все логистические процессы, включая карго из Китая, Казахстана, Узбекистана и т.п. У серьезных игроков есть также готовые базы зарубежных и российских поставщиков. Наличие услуг по дизайну и оптимизации карточек, свой отдел продвижения на маркетплейсах – большой плюс. Комплексное обслуживание в одном месте – это удобно и выгодно.
7. Налаженные связи с ведущими маркетплейсами РФ.
У опытных подрядчиков не просто налажены контакты – у них есть свои приемщики в каждом большом пункте. Это позволяет и ускорять процедуру отгрузки в пункт приема, и оперативно, на месте решать проблемные ситуации.
8. Личный менеджер.
Если у вас будет постоянное контактное лицо в фулфилменте, уже знающее специфику вашего бизнеса, это решит много проблем, ускорит все процессы.
9. Внутренний контроль качества.
В солидных организациях проверка качества упаковки и правильности маркировки проводится в несколько этапов. Это практически исключает механические ошибки. Узнайте, можно ли будет получать фото- и видео-отчет по отправке хотя бы первый партий товара на склад площадки. Откажут – плохой знак.
10. Приемлемые цены.
Удивлены, что «шкурный» вопрос, вроде бы считающийся ключевым, мы вынесли в самый конец критериев выбора? Все верно. Это последний фактор, который нужно рассматривать. Молодые фирмы часто демпингуют, завлекая клиентов, но такое партнерство рискованно. Сначала найдите несколько точно надежных, проверенных фулфилмент-операторов в Москве, а уже потом сравнивайте их цены на услуги.
В финансовом отношении важен не только конкурентный прайс, но и максимально понятный расчет стоимости услуг. Популярный рекламный ход: «Переупаковка всего за 2 (3,4) рубля за единицу товара!» А потом выясняется, что 2 рубля стоит каждая операция: распаковка, стикерование, маркировка, упаковка… Досконально изучайте цены на услуги и выясняйте, что конкретно они включают.
ТОП-10 фулфилментов Москвы и в целом России
Только опыт и компетентность позволяют давать рекомендации, и только тогда они ценны. Пользуясь таким правом, агентство «Шольчев» рекомендует вам свой ТОП-10 фулфилмент-операторов, работающих в Москве и по всей России. Это ведущие игроки рынка, которым можно доверять практически безоговорочно.
Не станем утомлять вас, перечисляя их услуги. Очевидно, что все фулфилменты занимаются забором продукции, ее выбраковкой, маркировкой, упаковкой, доставкой и прочим. Цены вы тоже можете найти на сайтах. Лучше расскажем о дополнительных опциях, сделаем акцент на особенностях и преимуществах каждого аутсорса.
1. Синий Шар
Известный logistic- провайдер на российском рынке уже более 9 лет. Интеграции с Ozon и Wildberries по модели FBO, а также по FBS и DBS. Фулфилмент качественно организовывает весь путь товара от поставщика до сортировки.
Среди дополнительных услуг для селлеров:
- оптимизация карточек;
- обучение бизнесу на Озон и Вб;
- защита авторских прав;
- ведение личного кабинета.
Один из лучших фулфилмент-операторов России, прежде всего, для продавцов импортных товаров. Фирма завозит зарубежную продукцию любыми видами транспорта, сама занимается таможенным оформлением, страховкой и сертификацией. Главное преимущество – налаженная транспортная и агентская сеть с широким охватом: СНГ, Китай, Европа, США. Есть даже представительство в Гуанчжоу! Компания закрывает все вопросы с импортом в Россию намного выгоднее и быстрее, чем если это делать самому.
2. BetaPro
Может похвастать 26-летним опытом работы, предлагает комплексное обслуживание продаж на площадках РФ и на Алиэкспресс. Кроме стандартных задач, фулфилмент готов взять на себя полное ведение онлайн-бизнеса. На них можно переложить все: от создания карточек (включая визуал) до полного ведения кабинета, контроля заявок и остатков, платежных операций. Внутри Бета Про функционирует отдел маркетинга, занимающийся аналитикой и продвижением на e-com платформах.
Из отличающих достоинств:
- два громадных склада в Москве с удобным расположением;
- ежедневная отправка в сортировочные центры;
- быстрая доставка (10 партнерских фирм + своя служба);
Каждого клиента ведет персональный менеджер, отличная обратная связь.
3. Фулекспро
Начав деятельность в 2019, уже заработали хорошую репутацию. Осуществляют подрядный сервис для всех российских маркетплейсов. У аутсорса свой преп-центр класса «А» и большие склады в столице.
Фулекспро имеет статус официального технологического партнера Yandex Market, что дает селлерам бесплатное размещение на агрегаторе и другие льготы. Еще один плюс – бесплатная доставка заказов по схеме FBS.
Консалтинговый отдел FulexPro выполняет для предпринимателей аналитику и подбор ниш, настройку и ведение кабинета. При необходимости специалисты создадут качественный текстовый и визуальный контент для карточек.
4. SKW
Через личный кабинет в SKW можно полностью управлять продажами на Wb и Ozon. С оформлением продающей витрины здесь тоже помогут. Хотя логистик-парк находится в Санкт-Петербурге, товары без проблем забирают и из других городов, без привязки. Отправку осуществляют в Москву и в Казань.
Специализация этого оператора – организация торговли по модели FBS (доставка под заказы покупателей без хранения на территории маркетпейсов). Если у вас не «улетающая» продукция, которую всегда нужно держать на остатках с запасом, работать с SKW будет выгодно. Ну, и огромная платежеспособная аудитория Питера, желающая быстро получить свои покупки – под рукой!
5. Fulmart
Забирают, хранят, маркируют и упаковывают товар в соответствии с требованиями агрегаторов, доставляют в сортировочные центры. Сотрудничает со всеми тремя лидерами онлайн-продаж, но наиболее плотно – с Wildberries. Отгрузка, не считая столицы, еще в 10 городов России.
Fulmart сам начинал как поставщик бренда и до сих пор «в теме». Их фишка – опыт и высокая компетенция в e-com. Они четко знают все правила Вб, всегда в курсе обновлений. Поставка точно не застрянет из-за неправильной подготовки товара или ошибок в оформлении документов. Плюс, фирма предлагает экспертное сопровождение бизнеса «под ключ». У Фулмарта своя фотостудия и команда по созданию продающего контента.
6. СДЭК
Известная российская служба доставки в 2014 добавила в свою деятельность опцию фулфилмента, выделив под него базу в Подмосковье. Позже открылся склад в Новосибирске и несколько сортировочных точек по стране.
Основное преимущество СДЭК – мощный логистический ресурс. У компании огромный потенциал в транспортировке грузов, масштабные и технически хорошо оснащенные площади. Еще плюсы:
- возможность выбирать и оплачивать услуги точечно;
- своя курьерская служба, широкая география;
- помощь в таможенном оформлении;
- прием негабаритной продукции;
- строгий контроль каждой операции (фиксация и отчет по запросу).
Есть специальные условия для постоянных и оптовых клиентов, система скидок.
7. Arvato
Представительство международного logistic-гиганта из Германии открылось у нас в 1997. Площадь помещений составляет порядка 90 тыс. кв. м, а число сотрудников – около 15 тысяч. Работают даже с опасными грузами, обеспечивают специальные условия хранения для особых категорий.
Оптимизация и автоматизация логистических процессов в Arvato на очень высоком уровне. Это позволяет выполнять доставку заказов быстро и относительно недорого. Отправки несколько раз в день, постоянный контроль и фиксация действий. Фирма может также взять на себя всю рутину с ведением магазина – обработку заказов, мониторинг остатков и т.п.
8. Skladbot
У Skladbot большая оборудованная база в Москве, доставка осуществляется по всей России. Могут выступать подрядчиками для Озон и Вайлдберрис, обслуживают схемы FBO и FBS. Складбот привлекает отгрузками в пункты приема день в день, оперативной отчетностью, постоянной обратной связью.
Клиентам не нужно тратить время на изготовление фотографий и роликов, на поиск исполнителей. Здесь есть своя фотостудия и спецы для производства добротного, продающего визуала. Вдобавок фулфилмент-оператор предлагает бесплатный аудит бизнеса с рекомендациями по его улучшению. А новичкам за просто так подберут нишу и разработают стратегию!
9. CityVans
Надежный посредник для торгующих на маркетплейсах из Топ-3, Aliexpress и Leroy Merlin, для владельцев интернет-магазинов. На сайте в открытом доступе – подробный прайс с указанием каждого этапа процесса.
У CityVans нет офферов по делегированию присутствия на площадке, аналитике и бустингу. Их профиль – стандартный пакет услуг по фулфилменту. Но с этими функциями штат справляется на 10 баллов из 10. Отличный вариант для предпринимателей, которым не нужна помощь в реализации бизнеса, но нужен хороший склад с персоналом и доставка на выгодных условиях.
10. EasyPack
Стаж более трех лет. EasyPack специализируется на посредничестве между продавцами и Wb, недавно запустили интеграцию с Озон. Фулфилмент выполняет всю предпродажную подготовку товаров согласно требованиям площадки.
Организацию выгодно отличают:
- прозрачная и понятная тарифная сетка;
- отсутствие ограничений на минимальный объем поставки;
- быстрая предпродажная подготовка за счет налаженной конвейерной системы;
- акцент на гарантии сохранности товаров.
Особое внимание уделяется проверке на предмет брака, неисправности, деформации коробок. Это способствует уменьшению количества возвратов и плохих отзывов, а как результат – повышению рейтинга и росту продаж.
P.S.
Сегодняшние реалии бизнеса на маркетплейсах таковы, что торговать масштабно и прибыльно, не работая с аутсорсом, в принципе, невозможно. Чтобы обрабатывать большое число заказов и при этом делать это качественно, необходим серьезный ресурс. Это складские помещения, техника, персонал, программное обеспечение, транспорт и так далее. Если у вас это все есть – в пору открывать собственный фулфилмент! А если нет – ищите надежного партнера, пользуясь рекомендациями из статьи.
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