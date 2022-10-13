Фулфилмент на OZON, WildBerries или Яндекс Маркет
Фулфилмент – это комплекс логистических услуг, исполняемых одной компанией
Что такое фулфилмент простым языком для Озон, ВБ, Яндекс маркета? Это процесс того, как товар продавца становится доставленным заказом.
Фулфилмент-операторы хранят, упаковывают, маркируют товар, обрабатывают заказы от покупателей и доставляют их напрямую клиентам, обрабатывают возвраты.
При схеме “фулфилмент на маркетплейсе” может быть выполнен как полный цикл работ, так и частичный. И здесь речь о моделях сотрудничества с маркетплейсом.
Простой пример работы фулфилмента – детализация доставки товара на Wildberries.
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Селлеру остается лишь наблюдать, как меняется статус товара. За каждый этап хранения, упаковки, доставки отвечает маркетплейс (или в некоторых сторонний подрядчик).
Доверив товары фулфилменту маркетплейса селлер:
— Начинает продавать быстрее.
Вся рутинная деятельность по маркировке, упаковке, перемещению со склада на склад переходит в руки специальной команды.
— Сможет оптимизировать расходы
Снимается необходимость в аренде склада/помещения, оплате зарплаты штату из сотрудников, пусть и небольшому.
— Сможет сформировать положительный имидж компании для покупателей.
Быстрая доставка и грамотная упаковка это те переменные от которых зависит качество отзыва покупателя. С фулфилментом сервис значительно выше, а значит и рейтинг магазина на маркетплейсе.
— Сократит количество брошенных товаров в корзине
Чем больше возможностей для получения товара, тем реже товар «зависает» в корзине. Например, при фулфилменте покупатель может выбрать удобный пункт получения товара, экспресс-доставку или заказать товар в регион, в который продавец своими силами не смог бы осуществить доставку.
— Сделает Х5/10/20 и более в продажах
Когда рутинными действиями заняты другие, у вас есть возможность работать над брендом, ассортиментом и маркетингом.
Модели сотрудничества (фулфилмента) на маркетплейсах
- Fulfillment by Marketplace (FBM).
- Ozon: Fulfillment by Ozon (FBO).
- Яндекс Маркет: Fulfillment by Yandex (FBY).
- Wildberries: Fulfillment by Wildberries (FBW).
- Aliexpress: Fulfillment by Wildberries (FBA).
Все российские маркетплейсы предлагают свой полный фулфилмент – это и Озон, и Вайлдберриз, и Яндекс Маркет. Это модель, при которой селлеру необходимо выполнить всего одно действие — привезти товар на склад маркеплейса. Размещение на складе, сбор и упаковка, доставка до покупателя и вручение товара лежит на фулфилменте маркетплейса.
Fulfillment by Seller (FBS)
Актуален для селлеров, которые продают на разных площадках и маркетплейс лишь одна из них. Если у селлера есть собственный склад и логистическая служба, то FBS подходящая механика.
Ассортимент находится на складе селлера, но доставкой занимается маркетплейс. Селлер подготавливает товар к продаже - собирает, упаковывает, передает курьеру от маркетплейса.
Доставка до покупателя – это обязанность логистического центра маркетплейса.
Delivery by Seller (DBS)
Актуален для селлеров товар которых не берут в доставку маркетплейсы.
В этом варианте маркетплейс служит витриной.
Вся логистическая цепочка осуществляется самим селлером.
Как выбрать фулфилмент – оператора
Есть 7 критериев на которые мы рекомендуем ориентироваться:
- Цена или тарифы. Есть 3 популярных тарифа: плата за операцию, фиксированный пакет и комиссия, процент от стоимости ассортимента.
- Маркетплейсы с которыми взаимодействует оператор. Если вы планируете масштабировать бизнес и продавать на разных платформах, то лучше сразу выбрать оператора у которого отстроены процессы с большим количеством маркетплейсов
- Опыт оператора. Чем его больше, тем выше вероятность, что все шаги по работе с товаром будут выполнены качественно.
- Возможности склада. Изучите где находится, какие площади есть у оператора.
- Партнерство с другими службами доставки. Иногда это ускоряет процесс подготовки и доставки товара до конечного потребителя.
- IT-система способная синхронизировать данные по API. Селлерам с большим количемство SKU не обойтись без этой опции. Если ее нет сегодня, то рано или поздно возникнет в ней потребность.
Преимущества фулфилмента для продавца
- Минимальное участие селлера в решении рутинных задач.
- Оптимизация расходов на аренду склада и штат сотрудников.
- Присутствие на нескольких маркетплейсах одновременно.
- Время для масштабирования текущего бизнеса или для поиска новых направлений.
- Минимизирован риск потерь товара.
- Высокий уровень сервиса упаковки и доставки.
- Надежные службы доставки.
- На складе всегда есть товар для оперативной отправки.
- Отсутствуют ошибки продавца из-за которых снижается % выкупов.
На определенном этапе масштабирования бизнеса селлеру не остается иного эффективного варианта, как работать с фулфилментом на Озон или ВБ. С большими объемами заказов качественно работать своими силами почти невозможно.
Недостатки фулфилмента
- Необходимо больше времени, чтобы вывести средства.
- Есть посредник и некоторым селлерам это не подходит.
- Склад оператора находится в закрытом доступе для селлеров.
- С первого раза не понятно какой тариф необходимо выбрать.
Резюмируя мы хотим отметить, что на рынке маркетплейсов выигрывают те селлеры, которые предоставляют качественный товар и оказывают высокий уровень сервиса. Реализовать эти два пункта самостоятельно, чаще всего, очень трудно. Поэтому воспользоваться услугами фулфилмент–оператора это грамотное решение, которое в будущем принесет рост продаж и довольных клиентов.
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