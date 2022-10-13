Фулфилмент – это комплекс логистических услуг, исполняемых одной компанией

Что такое фулфилмент простым языком для Озон, ВБ, Яндекс маркета? Это процесс того, как товар продавца становится доставленным заказом.

Фулфилмент-операторы хранят, упаковывают, маркируют товар, обрабатывают заказы от покупателей и доставляют их напрямую клиентам, обрабатывают возвраты.

При схеме “фулфилмент на маркетплейсе” может быть выполнен как полный цикл работ, так и частичный. И здесь речь о моделях сотрудничества с маркетплейсом.

Простой пример работы фулфилмента – детализация доставки товара на Wildberries.

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Селлеру остается лишь наблюдать, как меняется статус товара. За каждый этап хранения, упаковки, доставки отвечает маркетплейс (или в некоторых сторонний подрядчик).

Доверив товары фулфилменту маркетплейса селлер:

— Начинает продавать быстрее.

Вся рутинная деятельность по маркировке, упаковке, перемещению со склада на склад переходит в руки специальной команды.

— Сможет оптимизировать расходы

Снимается необходимость в аренде склада/помещения, оплате зарплаты штату из сотрудников, пусть и небольшому.

— Сможет сформировать положительный имидж компании для покупателей.

Быстрая доставка и грамотная упаковка это те переменные от которых зависит качество отзыва покупателя. С фулфилментом сервис значительно выше, а значит и рейтинг магазина на маркетплейсе.

— Сократит количество брошенных товаров в корзине

Чем больше возможностей для получения товара, тем реже товар «зависает» в корзине. Например, при фулфилменте покупатель может выбрать удобный пункт получения товара, экспресс-доставку или заказать товар в регион, в который продавец своими силами не смог бы осуществить доставку.

— Сделает Х5/10/20 и более в продажах

Когда рутинными действиями заняты другие, у вас есть возможность работать над брендом, ассортиментом и маркетингом.

Модели сотрудничества (фулфилмента) на маркетплейсах

Fulfillment by Marketplace (FBM).

Ozon: Fulfillment by Ozon (FBO).

Яндекс Маркет: Fulfillment by Yandex (FBY).

Wildberries: Fulfillment by Wildberries (FBW).

Aliexpress: Fulfillment by Wildberries (FBA).

Все российские маркетплейсы предлагают свой полный фулфилмент – это и Озон, и Вайлдберриз, и Яндекс Маркет. Это модель, при которой селлеру необходимо выполнить всего одно действие — привезти товар на склад маркеплейса. Размещение на складе, сбор и упаковка, доставка до покупателя и вручение товара лежит на фулфилменте маркетплейса.

Fulfillment by Seller (FBS)

Актуален для селлеров, которые продают на разных площадках и маркетплейс лишь одна из них. Если у селлера есть собственный склад и логистическая служба, то FBS подходящая механика.

Ассортимент находится на складе селлера, но доставкой занимается маркетплейс. Селлер подготавливает товар к продаже - собирает, упаковывает, передает курьеру от маркетплейса.

Доставка до покупателя – это обязанность логистического центра маркетплейса.

Delivery by Seller (DBS)

Актуален для селлеров товар которых не берут в доставку маркетплейсы.

В этом варианте маркетплейс служит витриной.

Вся логистическая цепочка осуществляется самим селлером.

Как выбрать фулфилмент – оператора

Есть 7 критериев на которые мы рекомендуем ориентироваться:

Цена или тарифы. Есть 3 популярных тарифа: плата за операцию, фиксированный пакет и комиссия, процент от стоимости ассортимента. Маркетплейсы с которыми взаимодействует оператор. Если вы планируете масштабировать бизнес и продавать на разных платформах, то лучше сразу выбрать оператора у которого отстроены процессы с большим количеством маркетплейсов Опыт оператора. Чем его больше, тем выше вероятность, что все шаги по работе с товаром будут выполнены качественно. Возможности склада. Изучите где находится, какие площади есть у оператора. Партнерство с другими службами доставки. Иногда это ускоряет процесс подготовки и доставки товара до конечного потребителя. IT-система способная синхронизировать данные по API. Селлерам с большим количемство SKU не обойтись без этой опции. Если ее нет сегодня, то рано или поздно возникнет в ней потребность.

Преимущества фулфилмента для продавца

Минимальное участие селлера в решении рутинных задач.

Оптимизация расходов на аренду склада и штат сотрудников.

Присутствие на нескольких маркетплейсах одновременно.

Время для масштабирования текущего бизнеса или для поиска новых направлений.

Минимизирован риск потерь товара.

Высокий уровень сервиса упаковки и доставки.

Надежные службы доставки.

На складе всегда есть товар для оперативной отправки.

Отсутствуют ошибки продавца из-за которых снижается % выкупов.

На определенном этапе масштабирования бизнеса селлеру не остается иного эффективного варианта, как работать с фулфилментом на Озон или ВБ. С большими объемами заказов качественно работать своими силами почти невозможно.

Недостатки фулфилмента

Необходимо больше времени, чтобы вывести средства.

Есть посредник и некоторым селлерам это не подходит.

Склад оператора находится в закрытом доступе для селлеров.

С первого раза не понятно какой тариф необходимо выбрать.

Резюмируя мы хотим отметить, что на рынке маркетплейсов выигрывают те селлеры, которые предоставляют качественный товар и оказывают высокий уровень сервиса. Реализовать эти два пункта самостоятельно, чаще всего, очень трудно. Поэтому воспользоваться услугами фулфилмент–оператора это грамотное решение, которое в будущем принесет рост продаж и довольных клиентов.

Если вам нужна помощь в подборе модели работы с маркетплейсом и расчет стоимости размещения на маркетплейсе, обратитесь к нам за консультацией.

Мы проанализируем ваш товар и поможем выбрать оптимальную схему работы с маркетплейсами.