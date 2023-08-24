Работая с селлерами-новичками и консультируя предпринимателей, только планирующих выходить на онлайн-площадки, мы видим, что сертификация – одно из главных опасений. Не откладывая, разбираем больную тему, останавливающую многих бизнесменов в шаге от больших перспектив. Расскажем, что такое сертификация продукции для маркетплейсов, как ее можно избежать и как действовать грамотно, когда она однозначно нужна. Полный обзор плюс лайфхаки, как сэкономить на сертификате.

Сертификация продукции для маркетплейсов

Предположим, вы подобрали перспективную нишу для выхода на Wildberries, Ozon или Яндекс Маркет, или у вас уже есть своя продукция, которую хотите вывести на онлайн-площадки. Следующий шаг – проверить, не подлежит ли продукт обязательной сертификации. Обнаружение отсутствия документов на товар, для которого они нужны, – это нарушение, грозящее серьезными рисками. Вы можете или их обойти вообще, или заблаговременно к ним подготовиться. Обо всем подробно и по порядку.

Что такое сертификация товара для маркетплейсов и зачем она нужна

Правила относительно сертификатов и деклараций на товары – это не выдумка онлайн-маркетов с целью усложнить партнерам жизнь. Напротив, маркетплейсы предоставляют продавцам довольно лайтовые условия. Разрешено выставлять и продавать товары без сертификатов с условием, что по первому запросу они будут предъявлены. Хотя рано или поздно, мы уверены, «сертификационные каникулы» закончатся – это неизбежно. Требования относительно разрешительной документации на продукцию диктует законодательство РФ, а также правила торговли в рамках Таможенного союза, Евразийского экономического союза). Для товарных позиций, влияющих на здоровье людей и животных или на экологию, в технических регламентах прописываются стандарты безопасности, которым они должны соответствовать. Это и есть товары, подлежащие обязательной сертификации или декларированию на маркетплейсах, в интернет магазинах и вообще везде, где бы ими ни торговали.

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Если изделие относится к сертифицируемым, покупатель или проверяющий орган имеет право в любой момент запросить документ о соответствии. А продавец, в свою очередь, обязан его предоставить. Для этого и нужен сертификат – вы доказываете, что товар отвечает нормам безопасности, а его продажа законна, разрешена.

Когда и какие документы на товар нужно иметь

Все, что продается на Озон, Вайлдберрис и на других площадках, делится на группы:

Товары, которые подлежат сертификации. Продукция, для которой требуется декларирование. Изделия и средства, на которые надо оформлять СГР (свидетельство о государственной регистрации). Позиции, для которых достаточно получить отказное письмо.

Во избежание проблем, продавец на маркетплейсе должен иметь на выставленный товар один из этих документов:

сертификат качества;

декларация соответствия;

СГР (в народе – «гигиенический сертификат»);

отказное письмо.

Первые три – это официальные подтверждения качества продукции, ее соответствия нормам безопасности и заявленной сфере применения. Последний вариант – отказное письмо – должны получать селлеры, торгующие товарами, на которые не нужно разрешение. Там, где другие предоставляют сертификат, декларацию или СГР, такой продавец покажет отказное письмо.

Чем грозит селлеру отсутствие сертификата

С 2022 года маркеты стали гораздо требовательнее относиться к вопросу документации.

Несмотря на то, что для регистрации магазина и карточки товара сертификаты не нужны, иметь их на руках на случай проверки нужно. Для примера, у клиента нашего агентства, запустившего в апреле 2023 года бизнес сразу на трех платформах, в течение двух месяцев бумаги уже затребовали отовсюду.

Запросить документацию имеют право:

покупатели (не напрямую, а через техподдержку);

проверяющие органы;

служба контроля качества площадки.

На предоставление сертификата, декларации или отказного письма маркетплейс дает предпринимателю три рабочих дня. За отказ или игнорирование последует наказание.

Штрафы и санкции на Яндексе, Озоне и Вб примерно одинаковые. Если документы просит сама компания, последует сначала скрытие товаров с витрины. Затем все зависит от оперативности решения проблемы. Если затянуть – может прилететь даже блокировка магазина.

Гораздо хуже, когда в ситуации участвует Роспотребнадзор – либо его представители сделали контрольную закупку, либо покупатель направил жалобу. Тогда действуют санкции, предусмотренные законодательством:

административный штраф до 30000 рублей;

конфискация продукции при повторном правонарушении;

за отсутствие обязательной маркировки ЕАС – штраф 2-4 тыс. рублей для физических лиц, а для юридических – от 50 до 300 тыс. рублей с конфискацией объекта нарушения.

Более детальную информацию можно найти в Главе 14 КоАП РФ «Об административных правонарушениях» Кроме прочего, виновник обязан компенсировать судебные издержки при их возникновении. Стоит заранее выяснить, какие документы нужны на товар для продаж на маркетплейсе.

Какие товары сертифицировать нужно, а какие – нет

Поскольку все онлайн-агрегаторы руководствуются Законами Российской Федерации, правила общие. Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации и декларированию, можно найти:

в Постановлении Правительства РФ № 2425;

в технических регламентах таможенного союза и ЕАЭС;

в перечне товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (Решение КТС).

Многие позиции дублируются, но исключения есть. Например, аромадиффузоры. ЕАЭС и ТС разрешают их продавать без подтверждения соответствия, но российский санитарный контроль предусматривает оформление гигиенического сертификата.

Технические регламенты подразделяют все продукты и изделия на два вида: одни подлежат сертификации, вторые – декларированию. Все остальное можно продавать без подтверждения качества.

Список товаров, подлежащих обязательной сертификации

Есть товары, которые на маркетплейсе нельзя ни продавать, ни даже регистрировать без сертификата. Это:

БАДы;

питание для спортсменов;

парафармацевтика;

детские удерживающие устройства;

пиротехника повышенной опасности;

медицинские товары и техника;

фотоэпиляторы;

детское питание.

На остальную продукцию с обязательной сертификацией документы можно предъявлять не сразу, а по требованию службы контроля. Например:

детская одежда, обувь, игрушки;

подгузники;

нательный трикотаж;

постельное белье и полотенца;

косметические средства;

гирлянды, подсветки;

видеорегистраторы;

зарядные устройства и др.

В списке товаров, на которые нужно получить сертификат качества, – продукция, непосредственно связанная с безопасностью жизни и здоровья человека.

На что нужно оформлять декларацию соответствия

Для категорий товаров, к безопасности которых требования менее критичны, оформляют декларацию о соответствии. По правилам торговли, декларировать продукцию должен производитель или импортер. Но если вы изготавливаете ее сами или завозите в страну самостоятельно, например, из Китая, задача ляжет на вас.

Декларация соответствия оформляется на потребительские товары. Из популярного на маркетплейсах это:

корма для животных;

стиральный порошок и мыло;

ароматические масла;

обувь;

одежда 2-го слоя и верхняя;

полки для хранения;

фильтры для очистки воды;

переносные колонки;

емкости для продуктов;

продукты питания и напитки;

парфюмерные средства и т.д.

Есть два типа деклараций: ГОСТ Р (внутрироссийские стандарты) и ТР ТС (нормы безопасности таможенного союза).

Когда оформляется свидетельство о государственной регистрации

В отдельную категорию вынесена продукция, для которой обязателен санитарно-эпидемиологический контроль. На такие позиции нужно оформить свидетельство о государственной регистрации (СГР). В их числе:

пищевые продукты специального назначения (детские, диетические, спортивные, для беременных);

продукты питания, впервые представленные на российском рынке;

пищевые добавки;

минеральные воды;

средства для гигиены полости рта и др.

Общего реестра, на какую продукцию какой документ нужно оформлять, к сожалению, нет. Учитывать нужно все действующие в России стандарты.

Товары для маркетплейса без сертификации

Если подобранного товара нет ни в одном списке, значит, он не подлежит сертификации. На такие SKU необходимо заказать отказное письмо – документ, удостоверяющий, что это не сертифицируемый товар. С отказным письмом на маркетплейсах можно торговать:

канцелярией для взрослых;

интерьерным декором, включая: свечи, рамки, вазы, шкатулки, сухоцветы, сувениры и т.п.;

настенными и настольными часами;

зеркалами;

ковриками;

игрушками и аксессуарами для животных;

настольными играми;

книгами;

бижутерией

разделочными досками и другой кухонной утварью и т.д.

Для удобства партнеров мы составили полный список товаров, не подлежащих сертификации на маректплейсах. Вы тоже можете им воспользоваться для поиска бизнес-идей. (посмотреть список)

Сертификат, декларация или отказное письмо – как понять, что нужно?

Все эти регламенты и списки, во-первых, очень емкие, во-вторых – не несут конкретику. Пример – средства гигиены полости рта. На взрослые зубные щетки нужна декларация соответствия ГОСТ, на детские – декларация ТР ТС, а на пасту и ополаскиватели вообще СГР.

Есть пути проще, чем поиск наименования во всех нормативах. Можно погуглить информацию, вводя конкретный запрос. Например: «нужен ли сертификат на заколки для волос». На сайтах крупных сертификационных центров найдутся данные практически по любому наименованию – так они привлекают трафик.

Самый верный способ – написать запрос в центр сертификации. Перечислите ассортимент и спросите, какая подтверждающая документация нужна на каждый пункт. Это будет бесплатная, а главное – достоверная информация. Заодно узнаете цены и сроки.

Процедура сертификации

Оформление письма-отказа занимает максимум пару дней и стоит 2-6 тысяч рублей. Расценки на лабораторные испытания с выдачей сертификата начинаются с 10 тысяч рублей, а длится процесс в среднем 10-14 дней. А теперь детальнее о том, где заказывать сертификацию, какие документы нужны и сколько это все стоит.

Где получить сертификат на продукцию

Все виды документов на товары для маркетплейсов селлеры оформляют в специализированных коммерческих организациях. Обращаться нужно только в серьезные и аккредитованные сертификационные центры, проверив их данные:

присутствие в реестре аккредитованных организаций;

наличие зарегистрированной там же лаборатории;

стаж работы;

положительное досье на rusprofile.ru или подобном сайте.

Сертифицирующих компаний сейчас немало, выбирайте внимательно. Если в вашем городе такой организации нет, заказать разрешительную документацию на товары для Озон или Вайлдберрис можно дистанционно. Заявка оформляется онлайн, а образцы при необходимости вы отправляете службой доставки.

Какие документы нужны

Для регистрации заявки в сертификационный орган сначала продавец должен заполнить заявление и форму. Нужны следующие данные:

наименование, адрес и реквизиты юридического лица;

технические характеристики (из карточки товара);

код ТНВЭД, ОКПД 2 (из классификатора).

Перечень необходимых документов:

устав предприятия;

выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

ОГРН, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя.

Важно! Заявителями на сертификацию имеют право выступать только юрлица и ИП. Самозанятые получить сертификат или декларацию на себя не могут.

После отправки данных и образцов сертификационный центр запускает процедуру. Сначала проводятся лабораторные испытания, а сертификат – результат их успешного прохождения. Обязательно удостоверьтесь, что номер выданного документа зарегистрирован в едином реестре.

Сколько стоит сертификация и как на ней сэкономить

Ответ на вопрос, сколько стоит сертификация для маркетплейса, может быть как «15 тысяч», так и «100». Все зависит от категории товара, его специфики, сферы применения. На сайтах вы найдете только приблизительные прайсы с оговоркой «от».

Например, декларация о соответствии ТС будет стоить:

на упаковку – от 16 тыс. руб.;

на косметику и парфюмерию – от 19 тыс. руб.;

на текстиль взрослый – от 22 тыс. руб.

на низковольтные устройства – от 20 тыс. руб.

Для понимания широты диапазона цен – сертификат на игрушки для детей стоит от 100 тысяч рублей. Точную информацию по стоимости фирмы дают только после сообщения технических параметров.

Как сэкономить на сертификации: лайфхаки

Сертификацией занимаются коммерческие фирмы, и фиксированных государством тарифов нет. Так что искать варианты подешевле можно и нужно.

Делимся собственными лайфхаками:

1. Получение сертификата на группу товаров.

Одним документом разрешено подтверждать соответствие сразу нескольких позиций. Но при условии, что все они изготовлены из одного материала, имеют схожее предназначение. Правило распространяется и на отказные письма.

2. Регистрация за пределами России.

Если очень дорого, можно поискать доступные варианты в странах таможенного союза или ЕАЭС (они тоже действуют в РФ). Кроме финансовой выгоды, снижается риск проверок от Роспотребнадзора.

3. Торгуйтесь!

С сертификационными центрами тоже можно торговаться. Просите скидки, говорите, что конкуренты только что предложили цену лучше и т.п. Это работает!

4. Обращение в несколько фирм одновременно.

Вместо слов – наш свежий эксперимент. Запрашиваем в двух компаниях информацию по сертификации детских маек и пижам:

Получаем ответ из первой компании:

Спрашиваем о скидках. Ответ:

Дожидаемся отклика от второй фирмы:

Заодно у обоих узнаем сроки и цены по письму-отказу на условные аромасвечи:

Так ответил первый менеджер:

а так второй:

Что имеем? Для получения сертификата соответствия выгоднее обратиться к № 2. Цена, даже с учетом велком-скидки конкурента, ниже на 8 тысяч! К тому же, орган в переписке вызывает больше доверия. И они просят прислать образцы, а не фото. Есть шанс, что испытания все-таки будут проводить...

А вот за отказным можно идти к №1. Разница в 10 тысяч – серьезный аргумент. Нужно будет только проверить правильность оформления. Итак, мы только что виртуально сэкономили 18 тысяч рублей. А если написать не в две, а в 5-6 фирм…?

Сертификации не стоит бояться

Отложим в сторону вопрос требований и штрафов. Разрешительная документация, в первую очередь, играет на руку селлеру. Наличие сертификата – плюс к репутации компании, повышение доверия заказчиков и, как результат, рост продаж. Иначе разве делали бы партнеры маркетплейсов повально добровольные сертификаты? Это случаи, когда оформлять документ не обязательно, но его заказывают ради имиджа и клиентского доверия.

Сертификат, как и декларация, оформляется на несколько лет. А процедура, благодаря коммерциализации услуги, максимально упрощенная. Получение документов на товар чревато разве что затратами. Однако так партнер маркетплейса не только защищает себя от рисков, но и повышает доверие покупателей к своей витрине. А касаемо расходов – уделив немного времени изучению предложений, можно найти лучшую цену и серьезно сэкономить, как в нашем эксперименте.

Агентство «Шольчев», зная, насколько важна для селлеров тема сертификации, наработало полезные партнерства и в этой сфере. Мы порекомендуем вам аккредитованные центры с хорошей репутацией и выгодным прайсом.