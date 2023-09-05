Статьи по теме «Фулфилмент»
ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика
Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.
Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает
Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.
Яндекс маркет для продавцов
Бизнес пережил очередную революцию. Разочаровавшись в ценовой политике частных интернет-магазинов, покупатели повально перекочевали на маркетплейсы, где конкуренция просто не позволяет поставщикам завышать цены.