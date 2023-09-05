Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.