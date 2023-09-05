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Статьи по теме «Фулфилмент»

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика
05.09.2023 13 минут 6866

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика

Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает
28.08.2023 13 минут 4114

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Яндекс маркет для продавцов
28.06.2023 14 минут 3635

Яндекс маркет для продавцов

Бизнес пережил очередную революцию. Разочаровавшись в ценовой политике частных интернет-магазинов, покупатели повально перекочевали на маркетплейсы, где конкуренция просто не позволяет поставщикам завышать цены.