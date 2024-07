Бизнес пережил очередную революцию. Разочаровавшись в ценовой политике частных интернет-магазинов, покупатели повально перекочевали на маркетплейсы, где конкуренция просто не позволяет поставщикам завышать цены. Как итог, теперь это самое «рыбное» место для продаж, где люди легко тратят деньги.

Специально для действующих и будущих селлеров устроим полный разбор представителя ТОП-3 маркетплейсов России. Расскажем обо всех «карамельках» и подводных камнях, которые несет Яндекс Маркет для продавцов, и как зайти на прибыльную платформу со своим товаром.

Подробный гайд по яндекс маркету для продавцов

Если планируете заняться онлайн-продажами, или уже торгуете и подумываете об освоении новой площадки, стоит собрать всю информацию о системе Seller Yandex Market. С удовольствием поможем!

Cтоит ли продавать на Яндекс Маркете?

Яндекс Маркет – одна из самых успешных торговых площадок России, и что важно, ресурс активно растет и развивается. Продавцов тут при этом значительно меньше, чем на конкурентных площадках, а некоторые ниши пока очень слабо представлены. Вот несколько фактов, указывающих на отличную динамику, которую показал маркетплейс в 2022 году:

число активных покупателей к концу года составило 14 миллионов человек, показав прирост в целых 43% (максимальный прирост – в последнем квартале);

количество пунктов выдачи под брендом «Яндекс» за год увеличилось в 2,8 раза;

ассортимент товаров удвоился по сравнению с витриной на конец 2021 года.

В 2022 году Яндекс Маркет серьезно вложился в технические и маркетинговые улучшения, направленные, в первую очередь, на удобства для покупателей. Так, был разработан комфортный пульт управления заказом. Поработали и над качеством выдачи в поиске категорий одежды и обуви, и над другими недочетами. Улучшения стали одной из причин расширения аудитории посетителей и покупателей. Также большая ставка у компании на расширение ассортимента, на раскрутку малоразвитых категорий.

Главное преимущество для сейлера – Яндекс Маркет является частью мощной махины под названием Yandex. Это комплекс популярных и сильных сервисов в одних руках. И само собой, компания активно использует одни сервисы для продвижения и развития других. Интеграция с «Директом», «Плюсом», «Экспресс-доставкой» и другими разделами позволяет заводить на Yandex Маркет новых потенциальных покупателей, дополнительные деньги. Это выгодно маркетплейсу, это выгодно продавцам.

Кстати, продавцов тоже не забыли. В 2022 году и без того довольно лояльные условия Яндекс Маркета для партнеров дополнительно улучшили:

запустили программу лояльности и реферальную программу в рамках политики Seller Yandex Partner;

установили фиксированные тарифы для селлеров с недорогой продукцией;

расширили рекламный инструментарий и др.

Появился Vendor Yandex Market, удобный помощник в продвижении бренда на платформе и развитии бизнеса. Это специальная справка Яндекс Маркет для производителей, но зарегистрировать личный кабинет вендора может кто угодно, любой селлер. Личный кабинет Vendor Яндекс дает вендорам весь перечень требований к партнерству, отвечает подробно на все вопросы бизнесменов. Как добавить нового производителя, загрузить бренд на Яндекс Маркет, как быстро нарастить продажи ит.д. Full guide for partners (vendors) on terms and tools, commission on Yandex Market for sellers etc.

Итак, аудитория Яндекс Маркета растет ( в 2023 году число покупателей перевалило за 15 млн), увеличиваются продажи и масштабы. Есть немало вакантных мест в товарных нишах, а условия партнерства на фоне конкурентных площадок довольно привлекательные. Предприниматели видят в относительно молодом маркетплейсе большие перспективы.

Регистрация юридического лица и документы для старта

Платформа открыта для бизнеса с любой формой собственности. Открыть на Яндекс Маркет аккаунт продавца и торговать на площадке могут компании, ИП и даже самозанятые. Некоторые нюансы при оформлении и условия работы, правда, отличаются.

Как зайти на Яндекс Маркет с ИП или ООО

Чтобы начать продавать на Яндекс Маркете, не нужно никакой «высшей математики». Если у вас есть зарегистрированное юридическое лицо, дальнейший алгоритм действий довольно прост.

Инструкция по регистрации компании

Первое, что нужно сделать – открыть почту на Яндекс. У вас будет универсальный ключ ID, открывающий вход на все сервисы платформы. Уже есть? Тогда действия следующие:

Выполнить вход в маркет с помощью своего ID и заполнить форму регистрации во вкладке «Стать продавцом».

Создать название интернет-магазина и ввести его URL при наличии. Название может отличаться от наименования фирмы.

Определиться с категорией и числом товарных позиций.

Выбрать модель сотрудничества с площадкой (FBY, FBS, Экспресс, DBS). Чуть дальше в статье подробнее разберем модели и подскажем, как выбирать.

Заключить договор с Яндекс Маркетом для продавцов на размещение и продвижение товара. Здесь понадобится заполнить все официальные реквизиты предприятия, включая банковские, выбрать схему выплат.

Подождать проверки данных – крайне редко дольше одного дня.

Как только проверка Яндекса завершится, можно приступать к выкладке товаров в каталог. Выгрузить продукцию можно из складской программы через Excel-шаблон, заполняя и регистрируя карточки. Если у вас стандартный товар, уже представленный кем-то на маркетплейсе, его можно привязать к карточке конкурентов.

Какие документы нужны на бизнес и товар для работы на маркетплейсе

Для подписания соглашения о сотрудничестве или договора оферты с Яндекс Маркетом, в первую очередь, нужны будут документы юридического лица. Маркетплейс обязательно проверяет статус предприятия по его ИНН в налоговой базе.

Необходимые документы для регистрации ИП и ООО на Яндекс Маркете:

скан-копия паспорта ИП (для ООО – паспорт директора);

выписка из ЕГРНИП для индивидуальных предпринимателей, из ЕГРЮЛ – для компаний.

Это что касается документов на фирму. Отдельные условия предусмотрены относительно документации на товар. Запросы в этом плане практически у всех маркетплейсов одинаковые:

подтверждение соответствия качества товара (сертификат, декларация или отказ);

для маркируемых продуктов – коды маркировочной системы;

документы, подтверждающие факт приобретения товара (обычно хватает договора поставки между селлером и его поставщиком);

при торговле официальным брендом – свидетельство товарного знака.

На какую продукцию для Яндекс Маркета необходим документ о соответствии качества?

Получить информацию можно из официального перечня, прописанного в законодательстве. Если товар отсутствует в списке обязательных для сертификации, нужно просто письмо-отказ. В идеале, документ соответствия предоставляет поставщик, у которого селлер покупает товар. Но если с этим «не срослось», самый простой вариант – пойти в ближайший сертификационный центр.

Маркировке подлежат не все категории товаров. Это одежда и иной текстиль, обувь, медицина, молочная продукция и др. Раньше с этим было попроще, но в 2023 закон ужесточил требования, и теперь маркетплейсы сами обязаны исключать из продажи не маркированные позиции. В 2024 году, как ожидается, группу маркируемой продукции существенно расширят, охватив почти весь потребительский сегмент. Маркировкой занимается первое звено торговой цепи – импортер или производитель. Продукт регистрируют в системе «Честный знак», присваивая код Data Matrix.

И пару слов о брендах. Яндекс Маркет не настаивает, чтобы продавцы регистрировали собственный товарный знак. Селлеры это делают, скорее, с точки зрения своего интереса. Процесс достаточно долгий и затратный. Торговать под чужой маркой не запрещено, если есть документальное согласие владельца бренда. Это оформляется лицензионным или дистрибьюторским договором либо разрешительным письмом.

Яндекс Маркет для самозанятых

На популярном маркетплейсе могут торговать не только фирмы, но и физические лица, оформленные в качестве самозанятых. Но тут есть свои нюансы:

сумма годового дохода должна составлять не более 2,4 млн рублей;

самозанятый может продавать только свою продукцию.

Яндекс Маркет никакого отношения к этим ограничениям не имеет. Лимит годового дохода и перечень разрешенных видов предпринимательской деятельности регулируется законом. Со стороны площадки есть свои рамки. Самозанятые не могут оформить партнерство по модели FBY. Эта схема доступна только юридическим лицам.

Чтобы самозанятому начать работу с Яндекс Маркет, кроме стандартной регистрации, нужна пара манипуляций в приложении «Мой налог». В настройках, открыв вкладку «Партнеры», надо разрешить ООО Яндекс доступ к партнерским действиям. Преимущества торговли на маркетплейсе в статусе самозанятого:

только 6% НДФЛ, больше никаких налоговых удержаний;

простота учета (доходы автоматом отображаются в системе «Мой налог»);

чеки партнерская сеть формирует сама;

в пенсионный можно платить, а можно не платить.

Собственно, все эти прелести сопровождают самозанятых везде, где бы они ни вели бизнес. Но Яндекс Маркет дает возможность зарабатывать больше.

Договор и условия сотрудничества с Яндекс Маркетом

Все условия сотрудничества продавца с Яндекс Маркетом прописываются в договоре. Вообще, заключается два соглашения. И о них, и обо всех условиях партнерства поговорим детально.

Заключение договора

Чтобы начать продавать, селлер должен принять оферту. Это предложение заключить соглашение. Оферта – важный юридический документ, где указываются все пункты договора. Тут прописываются условия поставки, расчетов и прочее. Изучите внимательно, все ли пункты оферты вас устраивают, поскольку именно в этом виде они пойдут в договор. Принимая условия, вы на них соглашаетесь в полном объеме.

Сколько договоров подписывает селлер при создании магазина на Яндекс Маркете? Два:

На размещение. Здесь площадка берет на себя обязательство размещать у себя вашу продукцию, заниматься упаковкой и доставкой, выплачивать средства с покупок. На продвижение. В этом договоре продавец дает согласие использовать свои товары для продвижения торговой площадки. Имеется в виду предоставление скидок, подключение кэшбэка в виде баллов «Плюса». Селлеру за это приходят выплаты.

По условиям договора, все права на продажу товаров остаются за предпринимателем. Яндекс Маркет не будет выступать как агент или брать продукцию на комиссию. Функции и права маркетплейса ограничиваются предоставлением торговой платформы.

Модели сотрудничества и комиссии

Передачу продукции маркетплейсу для дальнейшей продажи принято называть фулфилментом. Одно из достоинств работы с Яндекс Маркетом – возможность выбрать комфортную и выгодную схему для партнерства.

Логистика Яндекс Маркета: модели и стоимость

Компания предлагает разные модели фулфилмента, где все условия работы и тарифы четко прописаны:

Модель фулфилмента Логистика Комиссии Кому подходит модель FBY (Fulfillment by Yandex)

Продавец доставляет товар на склад маркетплейса. Сбор, упаковка и доставка заказа покупателю выполняется силами Яндекс Маркета.

За сбор и обработку заказа – 20-60р стандарт и 250р – негабарит. За доставку в пункт выдачи или до дверей – 5% от стоимости, в зависимости от региона и размеров посылки составит от 13 до 250р. Доставка за пределы округа – еще 1% от стоимости. Компаниям, ИП с хорошо продаваемым товаром FBS (Fulfillment by Seller)

Хлопоты по отслеживанию заказов, их сбору, упаковке и доставке до пункта Яндекс лежат на продавце. Товар доставляют по 5% от стоимости. Стандарт обойдется от 60 до 350р, посылка тяжелее 25 кг – 400р. Отвезти заказ в другой регион будет дополнительно стоить от 10 до 350р, крупногабаритный груз – до 1500р. ИП, фирмам и самозанятым, которым не нужен склад (есть), но нужна доставка DBS (Delivery by Seller)

Селлер сам занимается складированием, сам отслеживает заказы и доставляет их заказчику. Границы возможной доставки нужно указать в настройках. Расчеты за доставку селлер ведет со своей транспортной фирмой. Частично их возвращает Яндекс Маркет после получения оплаты от покупателя. Всем юрлицам и самозанятым, у кого вопрос со складом и логистикой решен Экспресс Срочную доставку осуществляют курьеры площадки. Задача продавца – за полчаса собрать и отдать им посылку. Цена экспресс-доставки – 5% от стоимости заказа. Обычный товар обходится в 60-350р, нестандартные размеры или вес – 450. Любому участнику маркета из территории экспресс-доставки, способному быстро отдавать срочные заказы

Существенный плюс логистики Яндекс Маркета для продавца – то, что можно сочетать разные модели фулфилмента, подбирая их к каждой категории. Например:

Для товаров с быстрой оборачиваемостью идеально подходит схема FBY. Завозя на склад сразу крупную партию ходовой продукции, селлер экономит на хранении.

Модели DBS и FBS выбирает две категории бизнесов. Первые – те, кто торгует внутри своего региона и у кого уже налажена собственная логистика. Вторые – предприятия с товарами, которые склад Яндекс Маркета не берется хранить. Это, например, скоропортящиеся позиции, очень большие изделия, пиротехника.

Сезонную, редко продаваемую продукцию разумно собирать и доставлять самостоятельно, не оплачивая хранение и упаковку. А востребованные позиции, наоборот, всегда должны быть «под рукой», на складах маркетплейса.

За что, кроме логистики, платит Яндексу продавец

В таблице выше мы указали только комиссии Яндекс Маркета, связанные с логистикой. Но это не все. Компания также удерживает средства за размещение. Вопреки названию, эта комиссия оплачивается только при покупке товара. Составляет она, в зависимости от категории, от 2 до 16% цены. Подробный прайс за размещение по категориям в таблице:

Категория товара Комиссия за размещение, в % Автомобильные и мото-товары 6-12 Аптечная продукция 2-11 кроме категории «интим» (15) Бытовая техника 7-15 Товары для сада, дачи, огорода 8-14 Для детей 5-13 Досуг и развлечения 8-12 Книги 16 Компьютерная техника 4-11, аксессуары – 14-15 Оборудование бизнеса 8-12 Одежда, обувь и аксессуары 9-15 Продукты питания 5 кулинария – 12 Принадлежности для отдыха и спорта 8-13 Строительство и ремонт 11-12 Для дома 6-13 Для животных 5-9 Красота 9-11 (интим – 15) Исключения: презервативы и интимные смазки — 15 %, солярии — 12 % Цветы и композиции из них 10 Электроника 7-15 телефоны – 5, наушники – 4

Специальный тариф за размещение действовал на позиции дешевле 500 рублей, но маркетплейс решил его отменить. Кроме этой комиссии, есть процент за прием оплаты от покупателей и ее перевод. С селлера взимают 12 копеек за каждый SKU в заказе. Если покупатель оформляет возврат, услуги компании все равно придется оплатить. Все эти расходы нужно учитывать, рассчитывая цену продажи на Яндекс Маркете. В этом поможет внутренний калькулятор ресурса.

Подключение интернет-магазина к Яндекс Маркету

Яндекс позволяет интернет-магазинам выставлять свою продукцию через прайс-листы. Как это сделать – даем пошаговую инструкцию:

1. Проверьте, подходит ли ваш интернет-магазин для интеграции. Критерии есть на официальном сайте.

2. Выполнив вход в сервис, на странице для партнеров заполните анкету магазина. Здесь нужно будет указать страну, регион, название магазина, сайт и данные администратора.

3. Укажите данные магазина. Тут понадобятся реквизиты, прайс-лист и условия доставки.

4. Введите в настройках все запрашиваемые юридические данные по предприятию.

5. По маршруту Ассортимент/прайс-лист/добавить выполните загрузку своего прайса.

6. Программа выдаст результат – может ли данный прайс-лист быть выставлен на Яндекс Маркете (проверка на ошибки).

7. Заполните общую информацию. Здесь сохраняются введенные ранее данные и можно добавить логотип компании.

8. Проверьте отмеченные условия выдачи в поиске. Нужно ли вам, чтобы в поиске высвечивались цена, регион, рейтинг?

9. Аналитика. Тут продавцу предлагают:

внешнюю статистику (для тех, кто пользуется OpenStat);

параметры перехода в ссылках;

связь с Яндекс-метрикой (установив на сайте этот сервис, вы будете иметь доступ к статистике).

участие в программе развития;

автоматическая установка скидок.

10. Кликните «продолжить» и идите в настройки показа предложений. Тут надо установить режим показа и дать номер телефона для обращений.

11. Установите условия доставки и оплаты. Здесь можно ограничить минимальную сумму заказа, определить тариф за доставку, установить способы оплаты.

12. Переходите к добавлению торговой точки. Указать нужно все параметры, включая режим работы и контактную информацию.

Все! Отправляйте магазин на модерацию. Она занимает пару дней, не больше. Ждите контрольного звонка, а затем и сообщения о результатах подключения магазина к Яндекс Маркету.

Штрафы: за что и как наказывает селлеров Яндекс Маркет

Отличная профилактика конфликтов с площадкой и лишних проблем – заранее быть осведомленным о запретах, чреватых санкциями. Наказать за несоблюдение правил могут рублем, ограничением заказов или блокировкой.

Перечислим, за какие нарушения поставщику могут прилететь штрафы:

1. Индекс качества

За индексом поставщик может следить в личном кабинете. Качество продавцов маркетплейс определяет по таким критериям:

своевременность отгрузки;

отмены из-за отсутствия товара;

возвраты из-за пересортицы или плохого качества.

Низкий индекс грозит блокировкой и лимитом на заказы.

2. Несоблюдение маркировки «Честный знак»

Не предоставив маркетплейсу данные с кодировкой маркируемых товаров, селлер рискует заработать штраф – 100% от стоимости покупки с отменой без возмещения.

3. Отгрузка на склад непроданного товара (схема FBY)

Яндекс Маркет отказывается принимать от продавца продукцию, которая задерживается на складах дольше 45 дней. За залежалый товар маркетплейс взимает штраф размером 10% от стоимости.

4. Несоблюдение авторских прав

В договоре нет санкций за торговлю чужим брендом без разрешения. Яндекс Маркет может просто отказаться выложить на витрину такую продукцию. Пожаловаться на нарушение авторских прав могут третьи лица.

5. Отмененные по вине поставщика заказы (фулфилмент FBS)

За каждый такой заказ маркетплейс удерживает с селлера 75 рублей. По сути, это оплата за работу площадки, но интерпретируется она как штраф. Перечень условий, когда вина за отмену заказа возлагается на продавца, есть в договоре. Собственно, там же оговорены и все остальные виды ответственности. Читайте договор с Яндекс внимательно!

Нужно понимать – санкции служат не для того, чтобы портить жизнь игрокам маркетплейса. Это делается во избежание злоупотреблений и незаконных действий, для сохранения репутации площадки.

Как продвигаться на яндекс маркете

Как и на любом другом маркетплейсе, на Яндекс Маркете, чтобы достичь успеха в продажах, нужно много работать. Необходимо постоянно анализировать конкурентную среду, повышать рейтинг своего магазина и товаров, заниматься продвижением. Давайте разберем, как все это делать.

Анализ конкурентов

Аналитика конкурентов нужна и новичкам на Яндекс Маркете, и игрокам со стажем. Новым продавцам изучение рынка поможет:

изучить спрос и предложение на площадке;

найти востребованный и маржинальный товар для выхода на маркетплейс;

разработать эффективную стратегию продвижения;

спрогнозировать закупки, продажи и прибыль.

Опытным продавцам анализ конкурентов на Яндекс маркете нужен, чтобы:

находить ошибки конкурентов и учитывать их при формировании своей стратегии;

быть в курсе товарных и ценовых тенденций на площадке;

корректировать ассортимент, добавляя в линейку перспективные sku и избавляясь от убыточных.

Есть два способа изучить ситуацию на маркетплейсе: сделать это вручную самому или с помощью аналитического сервиса.

Самостоятельное изучение конкурентов на Яндекс Маркете

Исследовать нужно тех игроков, кто достиг со схожим товаром большого успеха на ресурсе, то есть Топ-селлеров. У них точно есть чему поучиться. Вот на что следует обратить внимание:

Карточки

Изучите все, чем завлекают рейтинговые позиции покупателей:

заголовок (найдите общие для всех топовых карточек слова – их точно нужно включать в свой заголовок);

дизайн (чем отличаются фото рейтинговых карточек, что привлекает посетителей);

описание (то, что присутствует во всех описаниях лидеров продаж, нужно использовать);

отрицательные отзывы (изучите, что не нравится покупателям, чтобы учесть эти моменты);

обратная связь (как работают лидеры с негативными и положительными мнениями заказчиков);

характеристики (заполняйте в карточке по максимуму все, что заполняют ведущие игроки);

категории (в каких категориях представляют аналогичный вашему товар успешные конкуренты).

Использование аналитических сервисов.

Самые популярные сервисы, которые используются для анализа конкурентов и увеличения продаж на маркетплейсах: MPSTATS, Mayak, MarketGuru, Moneyplace. Есть сервисы платные, есть бесплатные. Платные дают гораздо более детальную информацию по конкурентам:

анализ по нишам, товарам, магазинам и торговым маркам;

SEO – исследование карточек, поисковых запросов и т.д.;

данные по объемам продаж и числу покупок;

исследование динамики цен и остатков на складах;

анализ по категориям;

поиск перспективных ниш на основе данных о спросе и предложении;

выручка конкурентов от продажи определенных товаров.

Даже платные аналитические сервисы предоставляют неоплачиваемый тестовый период. Это поможет вам понять, как работают программы и выбрать оптимальную для себя. У сервисов довольно простое, интуитивно понятное меню.

Оптимизация карточек товаров и каталога

Правильное оформление карточки – один их главных секретов ранжирования товара на Яндекс Маркете. Важные моменты при оформлении карточки:

Заголовок

Он должен быть лаконичным, но максимально содержательным. Схема: категория + бренд + ключевые характеристики. В заголовке нужно использовать самый популярный для подобного товара запрос.

Торговая марка и артикул

«Бывалые» заказчики в поисках хорошей цены иногда вводят в поиске маркетплейсов артикул и бренд. Если они есть в названии, шансов выйти в топ выдачи больше.

Описание позиции

Правило: ничего лишнего, но абсолютно все, что нужно. Максимально четкое и содержательное описание товара с его характеристиками, вариантами применения и достоинствами поможет ранжированию. Популярные ключевые запросы по тексту – обязательно.

Категории

Указывайте все категории, где может искать ваш продукт потенциальный покупатель.

Характеристики

Чем больше параметров вы заполните, тем больше вероятность, что на карточку выйдет заказчик с конкретно таким запросом. Например, если человек ищет легкие летние брюки клеш коричневого цвета, то в топе поиска высветятся позиции, где все эти характеристики прописаны.

Инфографика

Нужны качественные фото изделия с различных ракурсов, надписи на них с главной интересующей покупателя информацией. Видео с распаковкой и живым применением – идеально.

Обязательно изучайте карточки успешных конкурентов и позаимствуйте их приемы оформления карточек.

Управление отзывами клиентов

Не все продавцы уделяют должное внимание работе с отзывами, а это важно. Отвечая на вопросы и замечания покупателей продавец может:

минимизировать возвраты, дав заказчикам в ответах на отзывы заранее все уточнения по товару;

рассказать больше о достоинствах продукта;

дав больше уточняющей информации, убедить покупателей, что это точно то, что им нужно.

Обязательно отвечайте на отзывы и вопросы. Во-первых, это повысит доверие к вашему магазину и привлечет новую аудиторию. Во-вторых, Яндекс Маркет теперь обязывает селлеров отвечать на вопросы посетителей карточки в течение рабочего дня. Дело в том, что не получивший обратной связи клиент, по статистике, часто идет покупать то же самое на другой платформе.

Частый вопрос: Как ответить с аккаунта бренда на отзывы Яндекс Маркет? На отзывы заказчиков владелец аккаунта на Яндекс Маркет может отвечать лично. Для этого нужно под отзывом кликнуть на «Ответить», ввести текст и нажать «Отправить». Комментарий к отзыву будет опубликован моментально и отмечен как ответ официального представителя компании. Удаление и редактирование комментария доступно до тех пор, пока на него не ответят.

Большое количество отзывов и высокие оценки – ключевые факторы для рейтинга карточки. Однако не рекомендуем их накручивать – сейчас маркетплейсы активно борются с фиктивными отзывами и наказывают продавцов. Лучше стимулируйте реальных покупателей давать отклики с помощью маленьких подарков, открыток или записочек внутри посылки.

Продвижение на Яндекс Маркете

У площадки довольно сильный инструментарий продвижения. Варианты следующие:

1. Буст продаж

Яндекс предлагает продвигать карточки при помощи ставок. Буст выставит ваш товар в рекомендательные блоки поиска (спонсорские, подходящие, популярные). Еще позиция пойдет в Яндекс Директ (галерея товаров) и в РСЯ. Новичкам компания дарит 10 тысяч бонусов на продвижение.

2. Акции

Можно присоединяться к акциям маркетплейса или запускать свои. Яндекс Маркет практикует: скидки и флеш-скидки, промокоды, акции «самая дешевая позиция бесплатно».

3. Кэшбэк в интеграции с «Плюсом»

Подписчики «Яндекс Плюс», оформляя покупки, получают баллы для оплаты последующих заказов.

Кроме того, на маркете можно подключить автоматическую корректировку цен, выставив лимиты. Яндекс таким образом будет выводить карточку в разряд выгодных предложений.

Чем помогает маркетплейс селлерам

Яндекс Маркет заботится о том, чтобы с ним было комфортно и выгодно работать. Создавая хорошие условия, компания привлекает все больше селлеров к сотрудничеству. Как именно – читайте дальше.

Автоматизация работы

Одно из удобств работы с площадкой – то, что не нужно каждый раз заводить новую позицию. Подключив услугу, можно запустить автоматическое обновление ассортимента. Все, что добавляется в ваш прайс-лист, будет сразу выложено на витрину Яндекса.

Чтобы включить передачу обновлений, необходимо сформировать у себя файлы с информацией о товарах и предоставить компании ссылку для доступа к ним. Файлы должны быть оформлены в соответствии с требованиями Яндекса (формат YML).

Создав правильно файлы, вы сможете:

добавлять новые товары в каталог;

обновлять информацию о продуктах (характеристики, цены и т.д.);

регулировать условия размещения продукции в магазинах.

Возможно, придется немного помаяться с подгонкой складских файлов под специальный формат. Зато вопрос обновления ассортимента и характеристик будет поставлен на автомат.

Также Яндекс Маркет выдает готовые модули автоматизации работы для популярных CMS и систем управления предприятием. Это:

1С-Битрикс (для бизнеса, для обработки заказов, для подготовки прайс-листа);

InSales (выгрузка в каталог, обработка заказов);

1C:Предприятие (связь товаров с позициями маркетплейса, стратегическое управление ценами);

OpenCart: (взаимодействие каталога с ценами и товарами на маркетплейсе, обработка и отслеживание покупок для системы FBS);

МойСклад (практически идентичные с OpenCart возможности).

То есть модули позволяют не просто обновлять каталог автоматически, но и управлять ценовой политикой, реагируя на изменения рынка.

Мобильное приложение для продавцов

Скачав приложение, селлер может на ходу управлять своим магазином. Мобильное приложение позволяет:

отслеживать заказы;

контролировать динамику продаж;

анализировать и регулировать остатки на складах;

корректировать цены;

скрывать позиции в каталоге;

запускать рекламу и услуги продвижения.

Продавцы, работающие по фулфилментам Экспресс, FBS, и DBS, имеют в мобильном приложении дополнительные возможности:

добавлять ассортимент (только прикрепляя к существующим карточкам);

выполнять обработку заказов;

переписываться с клиентами;

получать пуш-уведомления.

Чтобы начать пользоваться приложением, нужно скачать его на смартфон и войти в учетную запись.

Техническая поддержка продавцов

Среди прочего, партнеры Яндекс Маркета хвалят компанию за качественную и оперативную техподдержку. «Менеджеры не просто толковые и компетентные, но и очень инициативные. Не успеешь зарегистрироваться – тебе уже звонят и предлагают помощь».

На обеспечение участников маркета нужной информацией и содействием работает несколько каналов поддержки:

справка для продавцов:

связь в личном кабинете;

звонок по номеру поддержки (в контактах и реквизитах Яндекс Маркета);

телеграм-чат;

соцсети.

Чаще всего проблемы и вопросы возникают у новичков, но и опытным игрокам нередко приходится обращаться в поддержку. Во избежание ошибок и недоразумений лучше уточнять у менеджеров любую непонятную информацию.

Обучение и помощь

Яндекс Маркет также помогает участникам рынка развиваться с помощью программ обучения. Особенно сильную поддержку оказывают новым игрокам. Новичкам доступны:

виртуальный информационный помощник;

бесплатный вебинар (вся информация для успешного старта, ответы на частые вопросы);

сопровождение менеджера на первый месяц работы;

10 000 бонусов на бустинг.

Кроме того, работает общая обучающая программа. Так, каждую неделю на официальном Ютуб-канале запускаются трансляции, где участникам рассказывают о новшествах и эффективных инструментах продвижения. Почитать экспертные статьи и узнать компетентные мнения можно также в журнале «Чек», в телеграм-канале и в соцсетях компании.

Программа лояльности

Запущенная Яндекс Маркетом программа лояльности для продавцов подразумевает сниженную комиссию на выплаты, кэшбэк с расходов на продвижение и дисконт в «Драйве».

Условия для участия:

качественная, ответственная работа (устанавливать выгодные цены, вовремя делать отгрузки, избегать отмен и т.п.);

торговля за кэшбэк-баллы «Плюса» (тратить не меньше 0,7% месячной выручки);

не меньше 30 продаж за месяц или на сумму от 100 тыс. руб.;

поддержание индекса качества на маркете не ниже 95;

использование схем фулфилмента FBY, Экспресс или FBS.

Выполнившие перечисленные условия игроки получают:

комиссию на ежедневные выплаты в 1% (у остальных –2,2);

15%-ю компенсацию с расходов на бустинг (бонусы, которыми можно оплатить продвижение);

7%-й дисконт на аренду авто в «Драйве».

А еще члены «Клуба Маркета», как их назвал Яндекс, всегда в приоритете для техподдержки – на их звонок или обращение ответят вне очереди.

Реферальная программа

Маркетплейс делает интересное предложение своим участникам, и интерес этот измеряется в «живых» деньгах. А именно – 10 тысяч рублей. Столько получит селлер, если по его промокоду на платформе зарегистрируется новый участник.

В реферальной программе сейчас могут принять участие только бизнесмены, торгующие на площадке. Со временем Яндекс обещает дать такую возможность и сторонним предпринимателям.

Кого можно приглашать на маркетплейс по промокоду:

действующие компании и ИП;

только того, кто ранее не регистрировался;

предприятие, готовое работать по модели Экспресс, FBY или FBS.

Пригласить на торговую площадку «друга» и заработать 10 тысяч можно только единожды, независимо от того, сколько он откроет магазинов.

Что говорят опытные селлеры: плюсы и минусы яндекс маркета

Мы собрали для вас отзывы и мнения разных предпринимателей с большим стажем ведения бизнеса на Озон, Вайлдберриз и Яндекс Маркет. Сравнивая условия Яндекса с другими маркетплейсами, продавцы выделили ряд преимуществ и недостатков. Их мы честно и перечислим.

Плюсы работы на Яндекс Маркете, по мнению продавцов:

«Брендовая свобода». Яндекс разрешает продавать почти любые бренды, тогда как Озон часть запрещает вообще, а на часть требует разрешение. Взаимосвязь с другими сервисами Яндекс. «Плюс», например, дает промокоды и кэшбэк для маркета. Такая стратегия завлекает аудиторию на оба сервиса. Простота выкладки товара. В отличие от Озон и Вайлдберрис, на Яндекс Маркете продавец прикрепляет товары к уже существующим карточкам, а не создает новые. Тут проще выложить на витрину большой ассортимент. Лояльность к остаткам на складе. Если в наличии больше трех штук – продукт можно выкладывать.

Недостатки, озвученные селлерами, по их же словам, являются «болью» всех отечественных маркетплейсов:

большая конкуренция (особенно в нише техники и электроники);

ограничения, связанные с политикой площадки (все, что нравится и не нравится, продавец вынужден выполнять);

частота обновлений на платформе (не уследил – позиция выпала из продажи);

вечная беда селлеров – возвраты (можно получить назад не тот товар или тот, но в худшем виде);

недостаточно развитые встроенные инструменты продвижения.

Самое главное для бизнесмена, как ни крути, финансовая сторона сотрудничества. И тут в перечне преимуществ называют комиссию Яндекс Маркета для продавца, неплохую систему скидок и быструю выплату средств.

