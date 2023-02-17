2023 год продолжил золотую эпоху маркетплейсов и даже ознаменовал ее расцвет, оборвав все пессимистичные прогнозы на полуслове. И, по мнению многих ведущих бизнес-аналитиков, тяжелые времена для виртуальных торговых площадок наступят еще очень нескоро.

Итак, перспективы точно есть, и все они по-прежнему сосредоточены на трех ведущих платформах: Озон, Вб и Яндекс Маркет – одним словом, это то, что вообще стоит рассматривать. В статье даем подробный обзор и объективный сравнительный анализ этих площадок. Оцениваем, что лучше открыть: Озон, Вайлдберриз или Яндекс Маркет? Если не знаете, на какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2023 году, статья поможет принять взвешенное и грамотное решение.

Что говорят цифры

Согласно данным аналитического агентства Data Insight за 2021 г., Wildberries, Ozon и Yandex (именно в такой последовательности) делят между собой рынок российских маркетплейсов как универсальные интернет-магазины. То есть это тройка лидеров. В 2022 году они сохранили свои позиции. Да и в 2023-м новые маркетплейсы в списке лучших в России не появились.

Рейтинг маркетплейсов 2023 по показателям:

Рейтинг Маркетплейс Покупатели (средние показатели) Число ПВЗ 1 Wildberries более 4 млн заказов в день более 27,000 2 Ozon более 35 млн активных покупателей более 16,000 3 Yandex около 15 млн активных покупателей более 10,000

Кроме текущих показателей, важна и динамика роста. Положительная динамика дает право делать оптимистичные прогнозы. Статистика свидетельствует о том, что все три маркетплейса в предыдущие два года очень стремительно росли по всем показателям.

Вайлдберрис в срезе 9 месяцев 2022 года по отношению к 2021-му повысил оборот на 95%, оформив за год полтора миллиарда заказов. Озон за тот же период удвоил выручку от продаж, а число продавцов на площадке вообще выросло втрое. Яндекс Маркет показал поквартальный рост оборотов на 23-25%, серьезно нарастил число покупателей и продавцов, а ассортимент умножил на 2,5.

Несмотря на то, что Вайлдберрис – маркетплейс №1 в 2023 году по всем показателям, динамика роста, по сравнению с Озон и Яндекс, у него сейчас слабее. То есть площадка растает, но медленнее конкурентов. Важный критерий – снизился прирост новых партнеров. Виной этому, вероятно, перенасыщенность – новички заходить боятся, а опытные селлеры ищут новые рынки сбыта.

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Обзор Топ-3 маркетплейсов России

А теперь расскажем про особенности маркетплейсов из списка лучших в России в 2023 году, какие радости и печали подстерегают продавцов на этих ресурсах. Несмотря на большую конкуренцию, многие новички по привычке стартуют с Вайлдберрис. Вот и мы начнем наш разбор с этой площадки.

Wildberries

Вчерашний онлайн-магазин одежды и обуви трансформировался в платформу с международным охватом, где продается абсолютно все, что не запрещено законом.

Как стать продавцом на Вайлдберрис

Для того, чтобы выйти на самый крупный маркетплейс России, нужно открыть предприятие или ИП либо зарегистрироваться как самозанятому. После предоставления всех данных следует подписание договора-оферты. Еще важная информация – с осени 2022 года регистрация на Wildberries является платной. Стоимость на данный момент составляет 30 000 рублей.

Что касается документов на товар, сам Wildberries их не требует, не считая маркировки. Вам разрешат выйти на площадку с продукцией без сертификатов, деклараций или отказных писем. Однако если документацию затребует покупатель (или конкурент под видом покупателя), то ее придется предоставить. В противном случае продавцу грозит большой штраф или, того хуже, разрыв партнерства с Wildberries. Поэтому документы надо иметь, а лучше вообще стартовать на маркетплейсе с наименее проблемными товарами.

Площадка работает по таким моделям партнерста, как: хранение и продажа со склада маркетплейса, FBS и DBS. Комиссия для каждого вида фулфилмента и категории товара своя, она варьируется в диапазоне от 10% до 23%.

Что продавать на Wb в 2023 году

У Вайлдберрис преимущественно женская аудитория, и больше всего покупок совершают дамы от 25 до 35 лет. Логично, что первыми улетают товары, подходящие этой группе заказчиков. Самые высокодоходные категории на Wildberries: женщинам, дом, детям, красота. Чаще всего покупают:

женскую одежду, обувь и аксессуары;

мелкие предметы интерьера;

домашний текстиль;

детскую одежду и обувь;

игрушки и канцтовары;

кухонную утварь.

Плюсы и минусы Вайлдберрис для партнеров

Давние резиденты Вайлдберрис отмечают такие преимущества платформы:

самая популярная площадка с огромной аудиторией;

ПВЗ есть в отдаленных регионах и населенных пунктах, куда другие не доезжают;

универсальность (тут продают и покупают практически все);

удобный график выплат (еженедельно).

Но есть и вещи, на которые селлеры чаще всего жалуются:

высокие комиссии;

большая конкуренция в нишах;

невозвратный взнос при регистрации;

мягкое принуждение продавцов к участию в акциях;

отсутствие четкой информации об условиях сотрудничества в открытом доступе;

служба поддержки заставляет долго ждать, не всегда дает полный объем нужной информации.

Ну, и бич для всех партнеров Вайлдберрис – это обновления интерфейса, которые проводятся слишком часто, чтобы пользователь успевал их освоить. Правда, эти эксперименты сделали в итоге кабинет селлера гораздо удобнее.

Ozon

Известный маркетплейс, который начинал с продажи книг и видеокассет, а вырос до площадки-гиганта с активной рекламой. Сейчас на маркетплейсе, кроме обычной, есть и экспресс-доставка продуктов и товаров за час, а иногда и от 30 минут.

Особенности работы с Озон

Ozon много вкладывает в свое продвижение, пользуется спросом у покупателей и поставщиков. Продавать на Ozon могут юрлица, ИП и самозанятые. Процедура регистрации та же, что и на Вб, однако могут потребовать разрешительную документацию на товары, добавляемые в каталог. Зато есть огромный плюс – никаких взносов при регистрации!

На Ozon есть такие же модели фулфилмента, как и на Wildberries, и еще работает экспресс модель, где доставкой занимается сам продавец. Комиссия на Ozon тоже зависит от категории и модели работы. Начинается от 3% за ноутбуки и смартфоны Apple, заканчивается 15% на книги, товары для взрослых, электронные сигареты и аксессуары для электроники.

За что хвалят и в чем упрекают Озон селлеры

Ozon работает четче и быстрее, чем Wildberries. Личный кабинет Ozon удобнее и предлагает собственную понятную аналитику. Например, можно увидеть товары с самым высоким спросом, а также бренды, которых недостаточно на площадке, данные по поисковым запросам.

Еще к преимуществам Озон относят:

открытые и понятные условия сотрудничества;

оперативную и компетентную техподдержку;

отсутствие взноса при регистрации;

относительно невысокие комиссии;

развитую систему продвижения.

Нарекания на Озон в плане партнерства чаще всего такие:

редкие выплаты – дважды в месяц (гибкий график и досрочные выплаты доступны только отдельным категориям);

дорогая логистика;

иногда – «заморочки» с документами на товар.

Кстати, у маркетплейса есть удобнейшая фишка – открытый онлайн-калькулятор. С его помощью будущий партнер может просчитать все затраты еще до регистрации и решить, стоит ли с этим товаром заходить на Озон.

Яндекс Маркет

Самая молодая площадка из нашего Топа. Сначала «Яндекс.Маркет» был агрегатором для бытовой техники. На нем было удобно находить нужную модель техники в разных магазинах, сравнивать стоимость и отзывы. Теперь это платформа с огромным ассортиментом, где торгует более 35 000 предпринимателей.

Кто, что и как продает на Яндекс Маркете

Яндекс Маркет тоже принимает в свои ряды бизнесменов с любой системой налогообложения, включая самозанятых. Если говорить про модели партнерства, то на Маркете представлены такие же схемы работы, как и на Wildberries и Ozon. Но тут есть особенность в экспресс-модели – доставкой занимается не продавец, а сама площадка. Продавцу нужно только быстро собрать заказ и передать курьеру.

Из-за особенностей развития самыми популярными категориями на этой площадке по-прежнему остаются электроника и бытовая техника. Но другие ниши есть, их много, и они стремительно развиваются. Сегодня успеха на Яндекс Маркете при грамотной стратегии можно добиться с любым товаром.

Комиссия на «Яндекс.Маркет», как и на предыдущих площадках, зависит от категории. Если товар нельзя выделить в отдельную категорию, комиссия составит 10%, а в отдельных категориях она колеблется от 2 до 15%. У Яндекс Маркета есть интересная особенность. С заказов, которые продавец привлечет самостоятельно через внешний траффик, например Директ или соцсети, взимается символическая комиссия в 1 рубль.

Преимущества и недостатки работы с Яндекс Маркет

Аналитики называют Яндекс Маркет самым перспективным, а продавцы – самым дешевым маркетплейсом России из-за лояльных условий работы. Яндекс – это целый комплекс популярных сервисов, и компания активно работает над их взаимным продвижением.

Аргументы в пользу работы с Яндекс Маркет:

самые низкие комиссии на услуги;

гибкая система выплат продавцам (хоть ежедневно, на выбор);

специальный тариф на дешевые товары (но его грозились отменить);

подробная справка о партнерстве в открытом доступе;

пожалуй, лучшая служба поддержки селлеров;

довольно хорошая аналитика.

Отдельно надо отметить то, как Яндекс Маркет поддерживает партнеров. Для новичков есть бонус в 10 тысяч рублей на продвижение. Для членов «Клуба Маркета» действуют сниженные комиссии, кэшбэк с затрат на бустинг и скидки в «Драйве». Дополнительно селлер может заработать 10000 рублей, приведя на площадку «друга».

Переходим к недостаткам маркетплейса. Тут называют:

Региональные ограничения. Большие возможности есть, в основном, у продавцов из центральной части России. В регионах у Яндекс Маркета пока не так много складов и СЦ, что отражается на стоимости логистики.

Долгая и не всегда адекватная модерация. Карточку могут проверять несколько часов, а порой сутки и даже дольше. Фотография может не пройти модерацию по непонятным причинам.

Слабая развитость площадки в категории одежды и обуви. Одних селлеров смущает этот факт, а другие видят в нем как раз перспективу.

Есть у Яндекс Маркета еще одна особенность, которую одни выделяют в плюсы, другие, наоборот, в минусы. Это единые карточки для товаров. Если ваш товар не уникален на маркетплейсе, его можно прикрепить к уже созданной ранее кем-то карточке, указав номер SKU и условия продажи. Для внесения корректировок нужно будет обращаться в поддержку. И тут возникает проблема, ведь ваши изменения отобразятся в общей карточке, где есть еще другие продавцы-конкуренты. На все эти согласования и модерации уходит время.

Итак, на какой маркетплейс зайти?

Однозначно назвать самый выгодный маркетплейс сложно. Какой маркетплейс выгоднее для продавца, определяет бюджет, категория товара и иные факторы. При умной стратегии заработать можно везде. По опыту, большинство новичков пробует себя вначале на Вайлдберрис и Озон. Слегка оперившись, селлеры расширяют охват и заходят на Яндекс Маркет. Однако учитывая плату за регистрацию и довольно высокие комиссии, начинать путь с ВБ не совсем целесообразно. К тому же, у Ozon и Яндекс Маркет на высоком уровне информационное и консультационное сопровождение новичков, комфортный и интуитивно понятный личный кабинет. Поверьте, это очень важно, особенно вначале.

Тем, кто планирует продавать в отдаленные районы, лучше выбрать Вайлдберрис и Озон. Их ПВЗ размещены в городках и поселках, где и близко нет больших супермаркетов. Поэтому товары с маркетплейсов там просто улетают. Центральные регионы России – это аудитория, «подсевшая» на все сервисы Яндекса. Там логистика площадки работает идеально и стоит дешево. Грамотно пользуясь сочетанием Яндекс-сервисов в работе, можно хорошо продвигаться и получать всяческие бонусы.

Если у вас уже есть собственный интернет-магазин или оффлайн-торговля и вы ищете новый рынок сбыта, то есть смысл ориентироваться на свою группу товаров:

Wildberries – это фэшн-сегмент, в котором этот маркетплейс был всегда силен;

Ozon, как показывает статистика, подходит под все товары;

Яндекс Маркет – идеальная площадка для продажи бытовой техники и электроники.

Если же вы только ищете свою нишу, то на каждом из маркетплейсов есть куча перспективных направлений. Ни в коем случае нельзя ориентироваться просто на тренды продаж платформы – это провал. Только тщательный анализ и расчет позволяют выявить гарантированно перспективные и маржинальные позиции.

Ozon и Яндекс Маркет сотрудничают с агентствами, которые помогают продавцам выйти на площадку и развиваться. Наше агентство «Шольчев» как раз является сертифицированным технологическим партнером этих компаний.

«Шольчев» успешно продвигает новичков и селлеров со стажем на всех маркетплейсах России. Что мы делаем:

проводим глубокую аналитику товаров и конкурентной среды;

находим самые перспективные и прибыльные ниши для входа;

на основе безошибочных расчетов разрабатываем стратегию работы на маркетплейсе;

упаковываем карточки так, чтобы они продавали сами себя;

разрабатываем эффективную программу продвижения;

приводим товары клиента в Топ Озона, Яндекс Маркета или Вайлдберрис.

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