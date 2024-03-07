«Шольчев»: сертифицированный технологический партнер OZON и Яндекс Маркет. Запускаем с нуля и продвигаем уже работающие магазины на маркетплейсах OZON, Яндекс Маркет, WildBerries и других крупнейших площадках. Разрабатываем индивидуальные стратегии по росту продаж для селлеров с учетом ассортимента, ценовой политики, конкуренции в товарной категории и пользовательского спроса.
Продвижение на маркетплейсах
Прирост оборотов до 150+%
Вывод товаров в топ за первый месяц
300+
магазинов на сопровождении
10 млн
товаров было приобретено покупателями
5 млн
человек пришли за покупками в магазины наших клиентов
4 млрд
рублей оборот сопровождаемых нами магазинов
Что мы делаем?
Наши клиенты
Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.
Наши преимущества
Ускоренная линия технической поддержки с маркетплейсами.
Штат опытных маркетологов и технических специалистов с опытом работы на Озон, Вайлдберрис и Яндекс не менее 2-х лет.
Знаем, что влияет на выход товаров в топ в каждой категории.
Быстрый запуск новых магазинов на витрину маркетплейсов. 5 дней – и ваши товары продаются по всей РФ!
Прогнозируем ваши продажи с помощью аналитики и исследований рынка.
Еженедельные встречи с клиентом для обсуждения динамики продаж и предпринимаемых действий.
Четкие алгоритмы продвижения
Для каждого селлера, начиная с момента подключения к маркетплейсу, выделяем команду специалистов для комплексного компетентного сопровождения.
С каждым клиентом агентства работают: персональный маркетолог, аналитик ассортимента, дизайнер товарных карточек, контент-менеджер, технический специалист.
Штат экспертов помогает продавцам даже с небольшим ассортиментом занимать топовые позиции и выходить на высокие доходы.
Команда специалистов по росту продаж по цене одного сотрудника.
Комплексное продвижение
от 50,000 ₽
Что входит в продвижение на маркетплейсах
- Анализ конкурентной среды, отработка цен
- Создание личного кабинета и карточек товаров
- Экспертиза фотографий для маркетплейса и рекомендации по съемке/обработке
- Загрузка фото- и видео-контента
- Составление описаний для каждой карточки магазина
- SEO анализ и настройка карточек товаров Маркетплейсов
- А/В тестирование качества контента
- Настройка ответов на отзывы и вопросы покупателей
- Настройка рекомендаций
- Постраничный анализ
- Выявление наиболее продаваемых позиций
- Отчет по продажам
- Построение стратегии
- Рекомендации по отгрузкам товара
- Рекомендации по распродажам нерентабельных позиций
- Своевременное оповещение о предстоящих акциях на маркетплейсе
- Консультирование и информирмационная поддержка по возникающим вопросам
- Предоставление необходимых инструкций
- Настройка рекламных инструментов
- Подбор оборудования и расходных материалов
Этапы работы
Встреча с аналитиком “Шольчев”
Мы разберем ваши текущие продажи, выявим категории и каналы в которых возможен максимальный рост.
- Согласовываем цели (прогноз роста оборота)
- Подписываем договор
Проводим аудит
Ваших конкурентов, покупательского спроса и поведения.
- Разрабатываем стратегию продвижения на 3-6 месяцев
- Планируем задачи на каждую неделю сопровождения бизнеса
Оптимизация вашего магазина на маркетплейсах:
- привлекаем новых покупателей
- улучшаем конверсию
- повышаем средний чек покупки
- минимизируем отказы в ПВЗ
- привлекаем за повторными покупками
Еженедельная аналитика по основным параметрам:
- количество касаний с покупателями
- количество добавлений в избранное/корзину
- количество заказов
- доля рекламных расходов
Записаться на бесплатный разбор продаж вашего магазина
Почему вам нужно продвижение на маркетплейсах?
Вариант «Завести товар на маркетплейс и получить огромные продажи» больше не работает.
В 2023 году в любой категории, на любом из крупных маркетплейсов уже есть десятки селлеров с таким же товаром, как у вас, или с максимально схожим.
При этом аналитика продаж показывает, что покупатели далеко не всегда делают выбор, ориентируясь на самую низкую цену. Поэтому мы не рекомендуем селлерам снижение цены как панацею при слабой торговле. Мы уверены, что можно много и стабильно продавать качественный товар, не демпингуя и не снижая собственную прибыль.
Мы оцениваем вашу целевую аудиторию, сценарии выбора товара вашими покупателями, помогаем сформировать ценность продукта и разрабатываем верную стратегию продаж. В стратегию обязательно включаем внутренние и внешние маркетинговые инструменты, нацеленные на рост числа заказов и оборотов с маркетплейсов.
Маркетплейсы
Аудитория
Ежедневная посещаемость более 8 миллионов покупателей.
Более 15 миллионов постоянных покупателей. до 500 тысяч заказов ежедневно.
Ежемесячная посещаемост более 1 миллиарда покупателей.
География продаж
Доставка в ПВЗ Яндекс.Маркета и курьером, собственная логистика по всей России.
Доставка в ПВЗ маркета и курьером, налаженная логистика по всем регионам РФ.
Более 150 тысяч ПВЗ по всей России и в других странах (Франция, США, Израиль, Турция и др.)
Приемка и хранение товара
Варианты на выбор продавца: фулфилмент Яндекса с хранением и упаковкой на складе Маркета или самостоятельная обработка заказов, хранение на своем складе и доставка Яндекса / силами и средствами продавца.
На выбор партнера: фулфилмент площадки с хранением и упаковкой на складе Озон или самостоятельная обработка заказов, хранение на своем складе и доставка Озон / силами предпринимателя.
Продукцию можно продавать со склада продавца или хранить на складе WB в выбранном регионе.
Размер комиссии и условия оплаты
1–15%. Оплата селлеру поступает каждую неделю.
4–15%. Средства выводятся 2 раза в месяц. Есть возможность гибких настроек выплат.
2–9%. Средства партнеру Вб перечисляются на следующий день после оплаты заказа покупателем.
Юридический статус
Организации, ИП и самозанятые
Организации, ИП и самозанятые
Организации, ИП и самозанятые
Получите анализ вашей товарной категории и прогноз роста продаж вашего магазина за 24 часа
Новым клиентам — подключение к “Яндекс.Маркету” в подарок!
FAQ: часто задаваемые вопросы
Смогу ли я конкурировать с гипермаркетами у которых миллионный ассортимент?
В 2023 году статистика указывает на то, что покупатели приходят на маркетплейсы за товаром и делают выбор оценивая сам товар и условия его продажи, а не известность магазина, который его поставляет. У вас может быть небольшой ассортимент, но при этом привлекательная цена, привлекательный контент, бонусы за покупку и большое число живых, позитивных отзывов. В этом случае ваш товар будут покупать с большей вероятностью, чем аналогичный товар у крупного поставщика. Мы помогаем даже небольшим магазинам сделать их предложения максимально привлекательными для покупателей.
Зачем делать инфографику для карточек товаров? Это правда важно?
Инфографика - это не просто дизайн картинок для карточки. Инфографика - это способ передать основные преимущества продукта и зацепить внимание клиента за те 3-4 секунды, пока его взгляд сосредоточен на нашей карточке. Мы разрабатываем дизайн главного изображения в карточке с учетом того, что вашему покупателю важно увидеть в момент поиска товара на витрине. Дополнительные фотографии товара в карточке уже нацелены на то, чтобы попасть в ожидания покупателя от товара и донести до него ваши преимущества. Мы получали результаты, когда количество заказов увеличивалось до 4-х раз только из-за внедрения продуманного дизайна в фотографии товара.
Зачем нужно SEO для карточек товаров?
SEO-оптимизация карточек - бесплатный способ вывести товар в топ каталога. Крайне важно понимать как именно ваши покупатели ищут товар на маркетплейсе. Например, один и тот же товар могут искать по запросам: “стул для рыбалки”, “кресло раскладывающееся”, “походный стул”, “кресло для кемпинга” и тд. Наша задача - понять как именно называют ваш товар покупатели и оптимизировать карточку с учетом этих слов. Ведь если в вашем товаре не прописано “стул для рыбалки”, а покупатели ищут товар именно так, то они просто не увидят ваш товар, и будут рассматривать предложения конкурентов.
Что такое стратегия продвижения?
Стратегия продвижения - это карта пути, которую мы выстраиваем на старте работ с клиентом. Для начала мы анализируем текущие продажи и ассортимент магазина и сравниваем с показателями конкурентов, покупательским спросом, количестве игроков на рынке. Далее мы фиксируем с магазином сумму оборота к которой сможем прийти за 3-6 месяцев работы. Когда у нас есть четкая цель, мы выстраиваем дорожную карту задач и инструментов на каждую неделю работы. По итогу, у клиента есть четкий план работы: к чему мы идем. какие ресурсы, задачи и сроки у нас есть, чтобы достигнуть этой цели.
Сколько товарных категорий можем продвигать?
Есть магазины, которые работают с десятками категорий одновременно. Некоторые предпочитают работу с 2-3 категориями и небольшим ассортиментом. На старте мы оцениваем спрос, конкуренцию и ваш ассортимент в каждой из категорий и даем свое заключение по приоритетности. Например, кому-то мы можем посоветовать сфокусироваться только на части категорий, а другому магазину мы рекомендуем работать сразу по всем направлениям. Все зависит от того, насколько конкурентны вы со своим товаром, и на сколько выражен спрос на ваш товар.
Я уже работал с агентством, мне пообещали результаты, но их не было.
К сожалению, так бывает в любой сфере услуг. Поэтому рекомендуем перед началом работы с агентством или подрядчиком, ответить на следующие вопросы: предоставили ли вам стратегию работы и план задач перед стартом работ? внесли ли в договор весь список работ, который вы согласовали с менеджером? на основании чего, менеджер пообещал вам рост оборотов и продаж? Какие конкретно цели работы были согласованы с менеджером? есть ли у вас телефон руководителя вашего менеджера или контакты собственника агентства? как именно и как часто вы договорились отслеживать результаты работы агентства? понимает ли менеджер ваш бизнес, особенности товара, портрет вашей целевой аудитории? работал ли этот подрядчик с похожими задачами и какие результаты получал? если по ряду вопросов вы сомневаетесь или не получили четкий ответ, мы не рекомендуем доверять ваш бизнес этому агентству.
Как вывести товары в топ?
У каждого маркетплейса свои алгоритмы ранжирования и формулы, по которым площадка определяет перспективные товары. мы работаем со всеми факторами ранжирования товара, прорабатывая каждый из них и отслеживая рост позиций товара и корреляцию с ростом числа заказов. SEO-оптимизация, качество контента, число отзывов, число заказов товаров, а также точечное подключение рекламных инструментов, приносят нам измеримые результаты в виде роста позиции товара в каталоге и роста оборота по этим товарам.
Что важно для продвижения на маркетплейсах в 2023?
С каждым магазином работает персональный менеджер по маркетплейсам (опыт наших маркетологов не менее 2-х лет практической работы на Озон, Яндекс Маркет или WildBerries).
Задача менеджера оценить рынок, объем ваших покупателей, их приоритеты и сделать ваше предложение максимально заметным и привлекательным для заказа.
Комплекс мер по оптимизации и улучшению карточек обязательно включает в себя разработку инфографики, которая должна цеплять внимание и сразу отвечать на потребность клиента.
Одним из ключевых факторов роста в категории является SEO-оптимизация с учетом пользовательских запросов. Крайне важно при составлении текстового контента использовать именно те словоформы и характеристики, которые совпадают с запросами целевой аудитории.
В обязательном порядке ваш менеджер сделает индивидуальный подбор рекламных инструментов (как внутренних, так и внешних). Для всех рекомендуемых рекламных кампаний менеджер производит прогноз окупаемости. Здесь ориентируемся на допустимый показатель ДРР (доля рекламных расходов). Для одного типа товара допустимый ДРР может быть не более 2-3 %, а для других, более маржинальных и конкурентных позиций, доходить и до 10-15%.
Важно учитывать это перед запуском кампаний, чтобы не попасть в ситуацию, когда продажи растут, но прибыль собственника при этом остается на нуле.
Таким образом, вы получаете не просто услуги продвижения, а удаленный отдел маркетинга в лице личного менеджера. Это эксперт, который полностью контролирует и направляет курс развития и роста вашего бизнеса. Для максимальной эффективности мы рекомендуем собственникам принимать участие в еженедельных встречах с менеджером. Там мы делимся результатами предпринятых действий, статистикой продаж и планом мероприятий на следующую неделю.
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одно из ведущих российских агентств в сфере e com продвижения.
Агентство работает под управлением предпринимателя Евгения Шольчева, который лично контролирует все бизнес процессы и отвечает за качество маркетинговых услуг.
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Нам доверяют более 2000 магазинов
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.
Как мы развиваем магазины и бренды
Рассказывает основатель агентства
Как мы развиваем магазины и бренды
Рассказывает основатель агентства
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