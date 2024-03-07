С каждым магазином работает персональный менеджер по маркетплейсам (опыт наших маркетологов не менее 2-х лет практической работы на Озон, Яндекс Маркет или WildBerries).

Задача менеджера оценить рынок, объем ваших покупателей, их приоритеты и сделать ваше предложение максимально заметным и привлекательным для заказа.

Комплекс мер по оптимизации и улучшению карточек обязательно включает в себя разработку инфографики, которая должна цеплять внимание и сразу отвечать на потребность клиента.

Одним из ключевых факторов роста в категории является SEO-оптимизация с учетом пользовательских запросов. Крайне важно при составлении текстового контента использовать именно те словоформы и характеристики, которые совпадают с запросами целевой аудитории.

В обязательном порядке ваш менеджер сделает индивидуальный подбор рекламных инструментов (как внутренних, так и внешних). Для всех рекомендуемых рекламных кампаний менеджер производит прогноз окупаемости. Здесь ориентируемся на допустимый показатель ДРР (доля рекламных расходов). Для одного типа товара допустимый ДРР может быть не более 2-3 %, а для других, более маржинальных и конкурентных позиций, доходить и до 10-15%.

Важно учитывать это перед запуском кампаний, чтобы не попасть в ситуацию, когда продажи растут, но прибыль собственника при этом остается на нуле.

Таким образом, вы получаете не просто услуги продвижения, а удаленный отдел маркетинга в лице личного менеджера. Это эксперт, который полностью контролирует и направляет курс развития и роста вашего бизнеса. Для максимальной эффективности мы рекомендуем собственникам принимать участие в еженедельных встречах с менеджером. Там мы делимся результатами предпринятых действий, статистикой продаж и планом мероприятий на следующую неделю.