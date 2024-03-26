8 (800) 333-54-78

Развили магазин семян на Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркете»

Бренд семян овощей, фруктов и цветовБренд семян овощей, фруктов и цветов

Магазин семян для садоводов

Бренд семян овощей, фруктов и цветов

Задача

ozonwbya-market

Развить новый магазин селлера семян и поднять продажи с нуля на Ozon, Wildberries и “Яндекс.Маркете”.

> 300

товаров

500

рублей средний чек

Что было сделано

  • 01

    Анализ рынка.

    Оценили рынок семян и спрос на них. Выявили, что старт продаж приходится на февраль, при этом в мае продажи почти останавливаются.

  • 02

    Работа с карточками товара.

    Порекомендовали обновить визуал карточек, добавить недостающие.

  • 03

    SEO-оптимизация.

    Собрали семантику, настроили характеристики в карточках товаров, сделали заголовки и описания.

  • 04

    Расчет юнит-экономики.

    Сделали полную аналитику всех затрат продавца и вывели расчёты по чистой прибыли. Это позволило оценить, какие рекламные бюджеты допустимы, чтобы продажи росли, и продавец не выходил за черту своих расходов.

  • 05

    Участие в акциях маркетплейсов.

    В этой товарной категории основным способом продвижения стали акции. Мы «заходили» в сезонные товарные полки и охватывали всю покупательскую аудиторию.

  • 06

    Рекламные кампании.

    С продавцом был согласован запуск медийного баннера в категории. При этом была задача оставаться в рекламных расходах не более 15% от оборота.

  • 07

    Настройка логистики доставок.

    Подключили модель FBO.

Наши совместные достижения

Рост продаж с 0 до 10 миллионов рублей за полгода на Ozon, Wildberries и “Яндекс.Маркете”.

график роста продажграфик роста продаж

Полная версия стратегии — в нашем блоге на vc.ru.

Читать кейс

Ведущий маркетолог проекта магазина семян

Основная задача этого проекта была развить продажи онлайн-магазина, который недавно вышел на маркетплейсы.

 

За несколько месяцев совместными усилиями мы укрепили позиции магазина на трёх площадках.

Хотите высоких результатов? Начнем с бесплатного аудита?

Подарок

Новым клиентам — подключение к “Яндекс.Маркету” в подарок!

Оставьте ваши контакты для связи

Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь с политикой обработки конфиденциальных данных .