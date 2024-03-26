Развили магазин семян на Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркете»

01 Анализ рынка. Оценили рынок семян и спрос на них. Выявили, что старт продаж приходится на февраль, при этом в мае продажи почти останавливаются.

02 Работа с карточками товара. Порекомендовали обновить визуал карточек, добавить недостающие.

03 SEO-оптимизация. Собрали семантику, настроили характеристики в карточках товаров, сделали заголовки и описания.

04 Расчет юнит-экономики. Сделали полную аналитику всех затрат продавца и вывели расчёты по чистой прибыли. Это позволило оценить, какие рекламные бюджеты допустимы, чтобы продажи росли, и продавец не выходил за черту своих расходов.

05 Участие в акциях маркетплейсов. В этой товарной категории основным способом продвижения стали акции. Мы «заходили» в сезонные товарные полки и охватывали всю покупательскую аудиторию.

06 Рекламные кампании. С продавцом был согласован запуск медийного баннера в категории. При этом была задача оставаться в рекламных расходах не более 15% от оборота.