Развили магазин семян на Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркете»
Магазин семян для садоводов
Бренд семян овощей, фруктов и цветов
Задача
Развить новый магазин селлера семян и поднять продажи с нуля на Ozon, Wildberries и “Яндекс.Маркете”.
> 300
товаров
500
рублей средний чек
Что было сделано
01
Анализ рынка.
Оценили рынок семян и спрос на них. Выявили, что старт продаж приходится на февраль, при этом в мае продажи почти останавливаются.
02
Работа с карточками товара.
Порекомендовали обновить визуал карточек, добавить недостающие.
03
SEO-оптимизация.
Собрали семантику, настроили характеристики в карточках товаров, сделали заголовки и описания.
04
Расчет юнит-экономики.
Сделали полную аналитику всех затрат продавца и вывели расчёты по чистой прибыли. Это позволило оценить, какие рекламные бюджеты допустимы, чтобы продажи росли, и продавец не выходил за черту своих расходов.
05
Участие в акциях маркетплейсов.
В этой товарной категории основным способом продвижения стали акции. Мы «заходили» в сезонные товарные полки и охватывали всю покупательскую аудиторию.
06
Рекламные кампании.
С продавцом был согласован запуск медийного баннера в категории. При этом была задача оставаться в рекламных расходах не более 15% от оборота.
07
Настройка логистики доставок.
Подключили модель FBO.
Наши совместные достижения
Рост продаж с 0 до 10 миллионов рублей за полгода на Ozon, Wildberries и “Яндекс.Маркете”.
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