01 Пересборка юнит-экономики и ценовой модели по SKU Разобрали экономику поартикульно — маржу, комиссию, логистику, рекламу, выкуп, оборачиваемость и чистую прибыль по каждому SKU — и увидели, что часть цен стоит ниже того, что рынок готов платить. Подняли стоимость плавно, по +5% в неделю на 1,5 месяца, по группам артикулов и под еженедельным контролем спроса — суммарно до +50% по ряду позиций без просадки конверсии. Пересобранная цена стала фундаментом для всего дальнейшего роста: появился запас по марже, который позволил осознанно поднять рекламные расходы, не съедая экономику.

02 Масштабирование рекламы и фильтрация неэффективных кампаний На старте реклама шла фрагментарно: часть кампаний недополучала бюджет, часть забирала заказы, которые магазин получил бы и так — без разделения органики и рекламы это было невидно. Подняли допустимый ДРР с 3% до 8% (запас по марже после пересборки цены позволил), расширили пул примерно до 200 кампаний, настроили автоотключение и собственную атрибуцию органических vs рекламных заказов. В активной работе осталось около 70 кампаний — те, что давали реальный прирост, а не каннибализировали органику, и именно они поддержали и эффективность, и рост оборота.

03 Аудит постоянных расходов и возврат денег в прибыль Параллельно с ценой и рекламой провели ревизию постоянных затрат и быстро нашли подписку Ozon Premium Pro стоимостью до 500 тыс. ₽/мес. Сверили, какие её данные реально используются в ежедневных решениях, и увидели, что значимая часть информации уже есть во внутреннем контуре проекта, а остальное не влияет ни на прибыль, ни на скорость решений. Подписку отключили — экономия 500 тыс. ₽/мес, около 2 млн ₽ за квартал, которые остались в прибыли и пошли на усиление рекламы и поставок.

04 Система остатков и защита от out of stock В автозапчастях наличие важнее карточки: при срочном ремонте покупатель не ждёт возврата товара, а уходит к конкуренту — и карточка теряет не только продажу, но и позиции в выдаче, а реклама на нестабильный SKU только усугубляет ситуацию. По данным Data Insight, около 40% покупателей выбирают по сроку доставки, поэтому мы выделили приоритетные артикулы и вывели их в режим 0 дней без остатков с прогнозом спроса, графиком поставок и контролем оборачиваемости. Ключевые SKU перестали выпадать из продажи, удержали позиции и стабилизировали доставку — без замораживания денег в медленно оборачиваемых позициях.