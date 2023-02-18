У Яндекс Маркета довольно богатый внутренний арсенал для продвижения товаров. Один из самых популярных и эффективных способов вывода карточки в Топ – буст продаж. В статье подробно разберем, как работает этот рекламный инструмент и как грамотно рассчитать бюджет на ставки для буста продаж на Яндекс Маркет.

Буст продаж на Яндекс Маркете

Бустер продаж Яндекс Маркет – это инструмент продвижения товаров с помощью ставок. Это действенный способ для продавцов вывести свои товары в Топ поисковой выдачи, а значит, продавать и зарабатывать больше.

Как работает буст продаж и чем он хорош

Бустер продвижение на Яндекс Маркет поднимает товар в поиске площадки и одновременно продвигает их в «Директе». Товары с подключенной рекламой высвечиваются выше в результатах поиска и соревнуются в аукционе за специальные Буст-блоки.

Для участия в аукционе селлеры сами назначают ставки на бустинг товаров. Цель претендентов – попасть в самые выгодные рекламные места:

на страницах Маркета;

в системе Директ;

на страницах других сервисов Яндекса;

на площадках партнеров Рекламной сети Яндекса (РСЯ).

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Благодаря взаимосвязи внутренних сервисов Яндекс, товар, попавший в рекламный блок Маркета, получает также доступ к рекламе в Директе. При этом не требуется ни отдельная рекламная кампания, ни даже регистрация в сервисе.

Преимущества бустинга на Яндекс Маркете

Ozon и Wildberries тоже применяют бустинг в маркетинге, это поднятие товаров в выдаче, как бы ни называлось оно в кампаниях площадок. И там оно тоже неплохо работает на рост продаж. Вот только на этих маркетплейсах буст-маркетинг нацелен исключительно на уже существующую аудиторию – на тех, кто покупает или хотя бы присматривает товары на площадке. Чтобы увидеть рекламируемый продукт, человек должен зайти на страницу Озон или Вб.

На Яндекс же market boost работает и на резидентов площадки, и на внешнюю публику. Реклама попадается на глаза всем пользователям сервисов Яндекс, независимо от того, покупают они на Маркете или нет. То есть внутренняя реклама сразу работает и как внешняя. Компания стремится увеличить рынок, boost market привлекает экстра трафик –селлеры от этого только в плюсе. Вот что такое буст рынка и вот почему буст продаж в России самый эффективный именно на этой платформе. Кроме того, Директ грамотно настроит показы под целевую аудиторию.

Ставка на буст продаж и ее расчет

Ставка – это процент стоимости товара, который вы заплатите как продавец сверх обычной платы за услуги Маркета, если товар купят именно у вас. Товар со ставкой должен соответствовать запросу покупателя. Если человек ищет, допустим, пылесос определенного бренда, в аукцион попадут разные модели пылесосов именно этого бренда, а не других.

Одно из весомых преимуществ инструмента – то, как списывается оплата продвижения товаров с помощью ставок на Яндекс Маркет. Комиссия начисляется только после доставки товара покупателю. Ее размер зависит от того, какая площадка привела к покупке:

Буст –блок (специальное место на Маркете). Продавец платит согласно аукциону второй цены – ставку ближайшего конкурента плюс 0,01 % от цены продажи товара. Рекламный блок в системе Директа. Рекламодатель платит назначенную ставку.

На Яндекс Маркете ставки на буст продаж работают по системе аукциона. Как – рассмотрим на примере.

10 продавцов продают на Маркете одинаковые телевизоры. Один из них назначает ставку 5%. Магазин «Мир TV» хочет увеличить продажи и назначает на телевизор более высокую ставку – 7%. Предложение магазина показывается выше остальных на Яндекс Маркете, а также продвигается на других площадках. Растут клики, а за ними и продажи.

За каждый заказ «Мир TV» переводит маркетплейсу стандартную комиссию плюс 5,01% цены телевизора, если покупатель нашелся внутри площадки. Это вторая цена аукциона. Если же заказ получен от продвижения в Директ, оплата составит 7% – ставка, которую назначил селлер.

Виды буст-блоков и как в них попасть

Выигравшие в аукционе ставок предложения попадают в специальные рекламные места Яндекс Маркета. Для каждого буст-блока свой принцип отбора предложений, но у карточки с хорошей ставкой максимальные шансы попасть сразу во все места.

Блок «Спонсорский товар»

Предложения показываются на страницах категории и в результатах поиска на Маркете. Рекламные места фиксированные, первая позиция на странице в них не входит.

На рекламные места алгоритм Яндекс Маркета выбирает 20 лучших предложений по нескольким показателям. Учитывается:

соответствие товара запросу покупателя;

ставка продавца плюс ставка производителя товара (если производитель ее назначил);

цена товара – не должна превышать минимальную на карточке больше, чем на 10%.

Блок «Топ-6 предложений»

Предложение показывается в карточке товара, ниже Buy-Box. Если покупатель открыл карточку на мобильном приложении Яндекс Маркет – высветится только топ-3 предложений.

Для выбора Топ-6 лучших предложений, алгоритм площадки учитывает следующие показатели:

вероятность заказа по данным Маркета;

ставка продавца;

цена на товар (чем ниже, тем больше шансов попасть в буст-блок).

Полка «Популярные предложения»

В этом случае предложения показываются на страницах категории и в результатах поиска.

В блоки Маркет выбирает 15 лучших предложений по нескольким показателям:

вероятность заказа (по расчетам Яндекс Маркета);

ставка продавца плюс ставка производителя товара (при ее назначении);

выгодная цена (не выше минимальной в карточке на более, чем 10%).

Предложения «Еще может подойти»

Предложения показываются на карточке товара. В этот буст-блок отбирают 11 лучших предложений по нескольким параметрам:

наибольшая схожесть с товаром в карточке;

ставка на продвижение;

самые выгодные цены.

Помимо блоков, включенный буст продаж поднимает положение товара в списке всех предложений.

Рекламные блоки в системе Яндекс Директ

Лучшие по цене и ставке позиции будут дополнительно продвигаться через Директ. Это предполагает показ:

на странице поисковика;

в смарт-баннерах;

в динамических объявлениях.

Оплата за клиентов, пришедших из Директа, будет по ставке, установленной рекламодателем, без аукциона второй цены. Чтобы попасть в этот перспективный блок, нужно устанавливать ставки согласно рекомендациям Маркета.

Как настроить продвижение через буст продаж

Общее понимание того, что подразумевает и как работает бууст, у вас теперь есть. Далее – подробная инструкция, как настроить этот вид рекламы в личном кабинете партнера.

Выбрав в меню личного кабинета «Продвижение», перейдите в «Буст продаж» и нажмите кнопку «Создать кампанию». Добавьте товары, которые планируете продвигать. Позиции можно добавлять по отдельности или целыми категориями (детальнее об этом – ниже). Задайте ставку. Если хотите включить кампанию только в определенных магазинах, поставьте галочку в пункте «Участвуют только выбранные магазины».

Как добавлять товары в кампанию

Варианты добавления товаров в буст продаж следующие:

добавить в кампанию товары, фильтрованные по характеристикам (категории, бренды и ценовые диапазоны);

добавить отдельные конкретные товары на вкладке «По названию или ID».

Запуск кампаний с конкретными товарными позициями подойдет, если:

товар участвует в акции и вы хотите усилить эффект от нее;

товар залежался на складе Маркета, и нужно повысить его оборачиваемость для экономии на платном хранении.

В остальных случаях мы рекомендуем пользоваться первым способом и делить кампании по категориям. Исходя из нашего опыта и практики, такие кампании работают гораздо лучше, а рекомендованная ставка рассчитывается точнее.

Бюджет на ставки для буста продаж

Вот мы и подошли к самому важному вопросу, финансовому. Рост продаж – это замечательно, но в конечном итоге реклама все-таки должна принести бизнесу прибыль. А для этого нужно правильно рассчитать бюджет на ставки.

Что нужно учесть при расчете бюджета

В первую очередь, нужно высчитать, какую сумму вы можете спокойно, без ущерба для бизнеса, потратить на продвижение. Сразу учитывайте, чтобы плата за буст и услуги маркета не превышала вашу наценку на товар. Допустимый максимум рассчитывается исходя из двух показателей:

1. Выручка от продаж.

Проверьте выручку магазина за текущий или прошлый месяц. Эта информация есть в разделе «Сводка» в кабинете продавца. Хотите увидеть статистику за более длительный период – тогда нужно зайти в «Аналитику» и выбрать «Показы и продажи». Оптимальный бюджет на продвижение – 3-5% от средней выручки.

2. Категория и маржинальность товара.

Изучите общую статистику в нише, посмотрите собственные цифры. Обычно правило такие: чем дороже позиция, тем меньший процент от выручки следует закладывать в ее бустинг.

Если вы собираетесь использовать разные инструменты продвижения, бюджет нужно сбалансированно распределить. Для товаров, на которые уже есть спрос на Яндекс Маркете, буста продаж будет вполне достаточно.

Как рассчитать бюджет на ставки для буста продаж

Чтобы кампании отрабатывали максимально качественно, а товары получали более 80% рекламных мест, в идеале нужно ставить рекомендованную системой ставку. Вдобавок, рекомендации от Яндекс Маркета помогут заранее понять, какой охват получит кампания при той или иной ставке.

Рекомендации на скриншоте, например, сообщают, что при ставке меньше 5 % вы будете получать не больше трети от максимально возможного количества показов в буст-блоках. А вот при ставке от 15 % кампания будет работать на полную мощность. Учитываются показы в блоках: «Популярные товары», «Спонсорские товары» и «Еще может подойти» в карточках товаров.

ВАЖНО: Если вы хотите получать максимум от Буста продаж, то стоит ставить самую высокую рекомендованную ставку, которая гарантирует от 85% рекламных мест.

И еще – обязательно следите, чтобы у всех ваших кампаний всегда была «зеленая» ставка и периодически актуализируйте их. Буст - это аукцион, поэтому процент может повышаться и понижаться со временем.

Как оценить результаты буста на Яндекс Маркете

Маркетплейс считает кампанию по бусту эффективной, если:

товар из буст-блока добавили в корзину и купили даже спустя время;

рекламируемый продукт куплен в течение суток с момента клика на карточку.

На площадке есть возможность увидеть и оценить результаты рекламы. На странице Буста продаж доступны виджеты со сводными показателями. По ним можно быстро оценить текущие и будущие затраты на буст продаж. Здесь видно, сколько уже потрачено на кампанию и сколько еще нужно будет заплатить за продвижение, когда заказы доставят клиентам.

Предприниматель может получить и более детальный статистический отчет. Для этого в разделе «Продвижение» нужно кликнуть на «Отчет по бусту продаж».

Скачав эксель-отчет, можно будет проверить статистику буста по каждому товару:

количество кликов;

число добавлений в корзину;

количество заказов и продаж за выбранный период;

затраты на рекламу каждого проданного товара;

средняя доля затрат на буст в цене продажи.

Также по графику в этом разделе вы можете увидеть, насколько хорошо отрабатывают ваши кампании. Если график заказанных и доставленных товаров идет вверх – значит, вы делаете все верно и нужно продолжать придерживаться стратегии. Если график падает вниз, то проверьте – может, стоит поднять ставки?

Кроме того, обязательно нужно оценить маржинальность продаваемых в результате бустинга товаров через несколько дней после запуска кампании. Положительная маржа поможет убедиться, что расчеты были произведены правильно, и из-за рекламы вы не продаете продукцию « в ноль» или даже убыток.

У маркетплейса есть новый инструмент – биддер, что означает буст продаж в автоматической рекламе. Подключив его, можно полностью делегировать управление и оптимизацию кампании платформе. Более детальная информация о том, как настроить буст продаж – в Яндекс справке.

Частый вопрос – как отключить буст продаж в Яндекс Маркет, когда он больше не нужен. В ЛК в настройках конкретного товара нужно найти опцию "boost" и деактивировать ее.

Кейс успешного буста продаж на Яндекс Маркет

Наш клиент из примера – компания, продававшая бытовую химию для дома на Озон и Вайлдберрис и недавно вышедшая на Яндекс Маркет. Здесь дела шли не так хорошо, как на других маркетплейсах. Была поставлена задача в короткие сроки нарастить продажи, не слишком много тратя на рекламу.

Наши действия:

проанализировали статистику продаж фирмы на Яндекс Маркете;

изучили показатели главных конкурентов;

отредактировали карточки, сделав упор на категории (для максимально эффективного охвата показов в рекламе);

высчитали маржу каждой позиции;

сегментировали ассортимент клиента по категориям.

Сегментация нужна для эффективного управления ставками при запуске рекламы. Делить на категории можно по разным параметрам. Здесь мы взяли за основу конкурентные цены и разделили витрину продавца на три группы:

Цена товара ниже, чем у 6 магазинов из Топа. Цена выше, чем у представителей Топ-6, но не более, чем на 10%. Другие позиции, не входящие в первые две группы.

Дело в том, что при выдаче рекламируемых товаров Яндекс Маркет большое значение придает не только высокой ставке, но и выгодной цене. А зная позиции, где нам сложно конкурировать с лидерами в цене, мы можем их «подтягивать» вверх, слегка повысив ставку.

Разработали стратегию и запустили кампанию по бусту продаж, добавив товары в виде подготовленных ценовых групп. На группу с выгодной ценой установили ставку чуть ниже рекомендуемой (2-е место), а для остальных – самую высокую. Общий бюджет составил за период продвижения 27 000 рублей – 3,2% средней ежемесячной выручки магазина на маркетплейсе.

Ежедневно – контроль и анализ статистики показов и кликов, иногда – корректировка ставок для увеличения эффекта. Карточки отлично показывались в категориях, благодаря нашим улучшениям, выскакивали в рекомендациях. В разное время, но все попали на полку спонсорских товаров.

Результаты через 20 дней буста продаж на Яндекс Маркете:

продажи выросли с 3-4 в день до 7-8;

конверсия выросла с 1,6 до 2,9%;

выручка клиента в сравнении с 20 днями прошлого месяца увеличилась на 121%.

Что еще важно, наладился стабильный спрос, а клики почти в два раза чаще стали приводить к покупкам. В карточках стремительно выросло количество отзывов. Все это дает право делать очень хорошие прогнозы относительно дальнейшей динамики продаж магазина.

Подведем итоги?

Буст продаж – это в буквальном смысле must have инструмент для селлеров, которые хотят активно торговать и хорошо зарабатывать на Яндекс Маркете. Он дает доступ к топовым местам в рекламных блоках, приносит весомый процент продаж через привлекаемый трафик.

Чтобы бустинг действительно привел к росту продаж и прибыли, а не обернулся бесполезным сливом бюджета, нужна грамотная стратегия продвижения. Для этого тщательной аналитике должна подвергаться и рекламируемая товарная линейка, и конкурентная среда.

Даже грамотная настройка рекламной кампании – еще не залог успеха. Продвижение нужно постоянно анализировать, управляя ставками в соответствии с результатами. Эксперты агентства Шольчев знают, как получить максимум возможных продаж на Яндекс Маркете с помощью ставок и умеют рационально распределять рекламный бюджет.

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За каждый заказ «Мир TV» переводит маркетплейсу стандартную комиссию плюс 5,01% или 7% от цены кофемолки — в зависимости от того, получен заказ благодаря продвижению на Маркете или на других площадках.

С оплатой буста мы разобрались. Разберем, где находятся специальные рекламные места, куда попадают выигравшие в аукционе предложения.

Виды Буст-блоков и как в них попасть?

Первый вид — блок «Спонсорский товар»

Предложения показываются на страницах категории и в результатах поиска на Маркете. Рекламные места фиксированные, первая позиция на странице в них не входит. (Скриншот 1)

На рекламные места алгоритм Маркета выбирает 20 лучших предложений по нескольким показателям:

Соответствие товара запросу покупателя.

Ставка продавца плюс ставка производителя товара — если производитель ее назначил.

Цена товара. Не должна превышать минимальную на карточке больше, чем на 10%.

Второй вид — блок «Топ-6 предложений»

Предложение показывается в карточке товара, ниже Buy-Box. Если покупатель открыл карточку на мобильном приложении — Маркет покажет только топ-3 предложений.(скриншот 2)

Для выбора Топ-6 лучших предложений, алгоритм площадки учитывает следующие показатели:

Вероятность заказа по данным Маркета.

Ставка продавца.

Цена на товар. Более низкая цена повышает шансы попасть в блок.

Третий вид — блок «Популярные предложения»

В этом случае предложения показываются на страницах категории и в результатах поиска.(скриншот 3)

В блоки Маркет выбирает 15 лучших предложений по нескольким показателям:

Вероятность заказа по данным Маркета.

Ставка продавца плюс ставка производителя товара — если производитель ее назначил.

Цена товара. Не должна превышать минимальную на карточке больше, чем на 10 %.

Четвертый вид — блок «Еще может подойти»

Предложения показываются на карточке товара.

В блок Маркет выбирает 11 лучших предложений по нескольким показателям(скриншот 4):

Насколько товар аналогичен товару, в карточке которого находится

Ставка продавца плюс ставка производителя товара — если производитель ее назначил.

Цена товара. Не должна превышать минимальную на карточке больше, чем на 10%.

Помимо блоков, включенный буст продаж поднимает положение товара в списке всех предложений.

Мы рассмотрели, как выглядят предложения, выигравшие аукцион, с точки зрения покупателей.

Теперь разберемся: как выглядит инструмент в личном кабинете и как его настроить.

Выберите в меню:

> раздел «Продвижение» > перейдите в «Буст продаж» > нажмите кнопку «Создать кампанию»

Далее:

Добавьте все нужные товары — это можно делать по одному или целыми категориями. Задайте ставку.

Если вы хотите включить кампанию только в определенных магазинах, поставьте галочку

«Участвуют только выбранные магазины».

Как добавить товары.

Это можно сделать двумя способами:

Добавить в кампанию товары, фильтрованные по характеристикам (категории, бренды и ценовые диапазоны); Добавить в нее отдельные конкретные товары на вкладке По названию или ID.

Мы рекомендуем пользоваться первым способом и делить кампании по категориям. Исходя из нашего опыта и практики, такие кампании работают гораздо лучше, и рекомендованная ставка рассчитывается точнее.

Запуск кампаний с конкретными товарами подойдет в двух случаях:

Товар участвует в акции и вы хотите усилить эффект от нее. Товар залежался на складе Маркета и вы хотите повысить его оборачиваемость — чтобы сэкономить на платном хранении.

Теперь разберем какой бюджет необходим для запуска.

Как рассчитать ставку на кампанию:

Задайте максимум, который вы готовы платить за каждую продажу товара, полученную благодаря бусту продаж.

Сразу учитывайте, чтобы плата за буст и услуги маркета не превышала вашу наценку на товар.

Чтобы ваши кампании отрабатывали максимально качественно и ваши товары получали более 80% рекламных мест, советуем вам ставить рекомендованную ставку, которую предлагает система.

Также, рекомендации от системы Маркета помогут заранее понять, какой охват получит ваша кампания при той или иной ставке.

Например, рекомендации на скриншоте говорят о том, что при ставке меньше 5 % вы будете получать не больше трети от максимально возможного количества показов в буст-блоках, а при ставке от 15 % кампания будет работать на полную мощность. Учитываются показы в блоках: «Популярные товары», «Спонсорские товары» и «Еще может» подойти в карточках товаров.

ВАЖНО: если вы хотите получать максимум от Буста продаж, то стоит ставить самую высокую рекомендованную ставку, которая гарантирует от 85% рекламных мест. Следите, чтобы у всех ваших кампаний всегда была “зеленая” ставка и периодически актуализируйте их. Буст - это аукцион, поэтому процент может повышаться и понижаться со временем.

Площадка считает, что буст продаж сработал, если выполнено одно из условий:

покупатель добавил товар в корзину с одного из буст-блоков, а затем в течение любого времени купил товар;

пользователь купил товар в течение 24 часов после просмотра карточки этого товара, расположенной в буст-блоке.

Как оценить результаты буста.

На странице Буста продаж есть виджеты со сводными показателями.(скриншот 8)

По ним можно быстро оценить текущие и будущие затраты на буст продаж:

сколько вы уже потратили

сколько еще понадобится заплатить за продвижение, когда заказы доставят покупателям.

Если вам нужен более подробный отчет, то в разделе «Продвижение» вы найдете подраздел «Отчет по бусту продаж». (скриншот 9)

Там вы можете скачать эксель отчет, в котором можно проверить статистику буста по каждому товару — сколько кликов, добавлений в корзину, заказов и продаж он получил за выбранный период, сколько вы заплатили за них и какую долю от цены товара вы в среднем тратили на буст.

Также по графику в этом разделе вы можете увидеть, насколько хорошо отрабатывают ваши кампании. Если график заказанных и доставленных товаров идет вверх – значит вы делаете все верно и нужно продолжать придерживаться стратегии. Если график падает вниз, то проверьте – может стоит поднять ставки?

Подведем итог.

Буст продаж это must have инструмент, без которого вы не получите топовые рекламные места и, соответственно, весомый процент продаж через привлекаемый трафик. В подтверждение своих слов, я бы хотела представить вам обезличенный кейс одного из селлеров, которого мы сопровождаем на Яндекс.Маркете. (скриншот10, 11, подписать, что это скриншоты из одного из нескольких бизнесс-аккаунтов селлера).

Представленный нами селлер создал кампании на все свои товары по рекомендованному нами алгоритму, с разбивкой по категориям и установил на них рекомендованные ставки. Благодаря этому, продажи через продвижение ставками составляют !!32%!! от всех доставленных заказов. А общая затрата на буст составляет 3,13% от общего оборота в месяц.

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