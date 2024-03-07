SEO-продвижение сайтов в ТОП поисковых систем
Выведем сайт в топ “Яндекса” и Google с гарантией результата.
Топ-10
гарантируем попадание на первую страницу
Лидер
рейтинга Marketing Tech в номинации SEO
10 лет
опыт наших специалистов
SEO-оптимизация сайтов
Наше агентство предлагает полный спектр услуг по SEO-продвижению сайтов в Москве и других регионах России.
Мы занимаемся раскруткой сайтов в топ поисковых систем Yandex и Google и обеспечиваем видимость вашего бизнеса в интернете.
В агентстве “Шольчев” вы можете заказать качественное продвижение под ключ по выгодной цене.
Преимущества работы с нами
Поднимем сайт в топ-10
Гарантируем попадание вашего сайта на первую страницу поиска Яндекса и Гугл. Определим четкие сроки для выхода в топ конкретно в вашей нише.
Высокочастотные запросы
Работаем со всем семантическим ядром. Заранее оценим по каким целевым запросам продвигать сайт и как выйти в топ по ВЧ-запросам.
Трафик и конверсии
Анализируем привлеченный трафик и нацеливаемся не только на рост посещений, но и на рост конверсии.
Бесплатный аудит сайта
Оставьте заявку на бесплатный аудит и вы узнаете запросы, по которым ваш сайт может подняться в топ “Яндекса” и Google.
Ключевые аспекты нашей SEO-стратегии
Соберём семантику (семантическое ядро, структуру, ссылки и др.).
Разработаем стратегию с учетом анализа вашей ниши.
Выведем сайт в топ по согласованным запросам.
Раскрутка сайта в топ Яндекса и Google
Продвинем сайт в топ-10 на высокие позиции в поисковиках “Яндекс” и Google, учитывая особенности и требования каждого из них. В топ за 3 месяца!
Стоимость продвижения сайта
Лидер ниши
- Идеальное решение для небольших интернет-магазинов (менее 5 товарных категорий) и сайтов услуг.
от 50 000 ₽/мес.
Лидер отрасли
- Подходит для магазинов с 10 товарными категориями и более, для сайтов услуг в высококонкурентной тематике.
от 100 000 ₽/мес.
Лидер рынка
- Решение для гипермаркетов с многотысячным ассортиментом и для крупных сайтов в высококонкурентной нише.
от 150 000 ₽/мес.
Почему выбирают наше агентство
Мы — эксперты в продвижении сайтов, интернет-магазинов и брендов.
Проводим качественную SEO-оптимизацию и раскручиваем сайты в топ поисковиков, используя проверенные инструменты. Профессионально, недорого, с гарантией результата.
Отзывы клиентов
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Вопросы и ответы по SEO-продвижению сайтов в топ поисковиков
Как заказать SEO-оптимизацию под определённые запросы?
До SEO-оптимизации мы проводим SEO-аудит и определяем семантику — пул запросов, по которым должен продвигаться сайт. После этого мы составляем стратегию и даём рекомендации для релевантных страниц под каждый запрос.
Что эффективнее — SEO в Москве или в регионах России?
Есть различия в стратегиях продвижения в Центральном регионе, Москве или отдалённых регионах России, поэтому сначала мы проводим анализ. Определяем, где и по каким запросам нужна выдача, и после этого строим стратегию для продвижения. Если нужна консультация с нашей стороны, в каком регионе выше спрос и ниже конкуренция на ваши услуги, мы можем сделать такой анализ.
Раскрутка сайта и SEO — одно и то же?
Раскрутка сайта включает в себя SEO-продвижение, но также она предполагает рекламу для сайта и в целом различные способы популяризации сайта в интернете.
Сколько времени занимает SEO-продвижение в топ?
Минимальный срок, за который мы можем гарантировать результат — 3 месяца. За этот период поисковые роботы могут сделать выводы по сайту после того, как в него внесены технические изменения. В среднем чтобы увидеть реальную картину роста в запросах и вывода в топ части из этих запросов, нужно полгода.
Какие сайты нельзя продвинуть по SEO?
Есть определённые движки, которые плохо поддаются SEO-продвижению, а также сайты-одностраничники или сайты с недостаточным количеством страниц. Они имеют низкие шансы, чтобы выйти в топ. Сначала мы проводим SEO-аудит и определяем жизнеспособность веб-ресурса и прогнозируем его продвижение в топ.
Как заказать продвижение сайта
Связаться с менеджером
чтобы заказать СЕО-оптимизацию.