Есть различия в стратегиях продвижения в Центральном регионе, Москве или отдалённых регионах России, поэтому сначала мы проводим анализ. Определяем, где и по каким запросам нужна выдача, и после этого строим стратегию для продвижения. Если нужна консультация с нашей стороны, в каком регионе выше спрос и ниже конкуренция на ваши услуги, мы можем сделать такой анализ.