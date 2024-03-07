Четкие алгоритмы продвижения

Наш главный фактор успешного продвижения на Яндекс Маркет: команда маркетологов с реальным опытом и долгосрочными проектами в Маркете.

За годы работы мы определили четкие формулы продвижения. Выявили, как воздействовать на подъем товара в топ карточки или в топ категории Маркета. Измерили, какие именно факторы влияют на рост конверсии.

Обратившись в «Шольчев», владелец магазина может быть уверен в том, что мы еще до подписания договора оценим прогнозы продвижения на 3 - 6 - 12 месяцев, и дадим предварительную оценку по бюджетам и ресурсам.