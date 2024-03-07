«Шольчев» - один из крупнейших технологических партнеров Яндекс Маркета, с полным пакетом лицензированных услуг продвижения и подключения для магазинов. Статус технологического партнера Яндекс Маркет имеют всего 20 агентств в России, и присваивается только агентствам с высоким качеством услуг и выраженным ростом заказов и оборотов. За последний год с «Шольчев» на Маркет вышли более 700 новых магазинов. А более 100 магазинов имеют ежемесячные обороты от 1 млн рублей каждый. Профессиональное ведение Яндекс Маркет для магазинов и брендов.
продвижение товаров на Яндекс Маркет
Рост продаж на 80% и более за 3 месяца.
300+
магазинов на сопровождении
50000 SKU
среднее кол-во ассортимента у наших клиентов
6%
средний ДРР магазинов
+30%
прирост оборота на 2 месяце работы с нами
Комплексное продвижение на Яндекс Маркет
— сертифицированный технологический партнер Яндекс Маркет
С какими задачами к нам обращаются
Вы хотите продавать больше, чем магазины-конкуренты
Вам нужно выйти в топ-5 крупнейших продавцов
Вы достигли своего максимума продаж на маркетплейсе, и нужны решения по масштабированию продаж
Операционные процессы занимают слишком много времени в команде, но важно делегировать задачи экспертам в вашей нише
У вас еще не разработана годовая стратегия по росту продаж на маркетплейсах
Наши клиенты
Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.
Наши преимущества продвижения на Яндекс Маркет
Прямая линия с техподдержкой Яндекс Маркет. Ускоренное решение технических вопросов.
Персональный менеджер: сертифицированный специалист по Яндекс Маркет.
Подключаем к Яндекс Маркет с нуля и учим работе с площадкой даже новичков.
Знаем, как покупатель подбирает товар в зависимости от товарной категории.
Клиенты с оборотами до 100 млн руб. в месяц. Знаем, как работать с большим ассортиментом.
Реальный опыт работы в разных категориях: от бытовой техники до детского питания.
Четкие алгоритмы продвижения
Наш главный фактор успешного продвижения на Яндекс Маркет: команда маркетологов с реальным опытом и долгосрочными проектами в Маркете.
За годы работы мы определили четкие формулы продвижения. Выявили, как воздействовать на подъем товара в топ карточки или в топ категории Маркета. Измерили, какие именно факторы влияют на рост конверсии.
Обратившись в «Шольчев», владелец магазина может быть уверен в том, что мы еще до подписания договора оценим прогнозы продвижения на 3 - 6 - 12 месяцев, и дадим предварительную оценку по бюджетам и ресурсам.
Команда специалистов по росту продаж на Яндекс Маркете по цене одного сотрудника.
Комплексное продвижение
от 50,000 ₽
Что входит в продвижение на Яндекс Маркете
- Анализ товарных категорий (изучим объем спроса, уровень конкуренции, динамику роста)
- Анализ конкурентов (изучим объемы продаж конкурентов, их маркетинговые стратегии, контент и самые популярные товары)
- Разработка стратегии роста продаж за 3-6 месяцев
- Экспертиза фотографий и инфографики
- Разработка инфографики для повышения конверсии
- Составление описаний для карточек товара
- SEO-продвижение карточек в топ Яндекс Маркета
- ABC анализ ассортимента
- Подключение внешнего трафика на карточки Яндекс Маркет
- A/B тестирование разного дизайна карточек товара
- Участие в акциях Яндекс Маркет
- Прогнозирование эффективности рекламных кампаний
- Запуск рекламного продвижения
- Рекомендации по нерентабельным позициям
- Еженедельный ZOOM с менеджером по результатам недели
- Ежемесячная отчетность по показателям проекта
- Ускоренное решение технических вопросов с Яндекс маркет
- Продвижение бренда с помощью рекламных механик
- Помощь в оценке новых товарных ниш
- Аналитика продаж на Яндекс маркет
Этапы продвижения на Яндекс Маркете
Разбор вашего магазина на Яндекс Маркете
Аналитик с помощью сервисов и внутренних данных проведет исследование товарной ниши, конкуренции и спроса. Проанализирует текущие продажи, пики и падения оборота
- Прогнозируем результаты
- Подписываем договор
Разработка стратегии продвижения
Комплексное продвижение Яндекс Маркет на основе аналитики будет включать в себя бесплатные и платные методы продвижения
- Планируем задачи на каждую неделю работы
Оптимизация магазина по 5 факторам
- Оптимизация карточки товара
- Охват целевой аудитории
- Увеличение чека заказа
- Работа с отказами
- Работа с отзывами
Еженедельная аналитика Яндекс Маркет
- Понятная аналитика с комментариями и выводами после проведенных действий
- Встречи с вашим менеджером для разбора результатов.
- Планирование действий на основе полученной статистики
Записаться на бесплатный разбор продаж вашего магазина
Почему вам стоит продвигаться на Яндекс Маркет?
Яндекс Маркет – торговая площадка, на которую ежедневно приходят за покупками миллионы пользователи со всей России. За последний год число продавцов выросло больше чем в 3 раза, и сейчас количество селлеров на площадке превышает 50 000.
Яндекс Маркет – быстрорастущий маркетплейс. За 2022 год Яндекс Маркет увеличил количество заказов в 3 раза, по сравнению с прошлым годом.
В этом году Маркет привлек за покупками более 10 млн покупателей со всей России, большая доля из которых становятся постоянными покупателями и приходят за повторными заказами.
Сейчас на Яндекс Маркет более 40 000 активных продавцов в разных товарных категориях.
Что это означает для владельца магазина?
Во-первых, конкуренция между продавцами на Яндекс Маркет ниже, чем в OZON или WildBerries. То есть получить свою долю заказов с Яндекс Маркет во многих категориях проще и быстрее чем из других маркетплейсов.
Во-вторых, на Яндекс Маркете одна из самых низких комиссий за заказ. То есть получать заказы с Яндекс Маркет дешевле чем из других рекламных каналов.
В-третьих, у Яндекс Маркет есть целая эко-система, которую можно использовать в рамках продвижения (например, кэш-бэк покупателям Яндекс баллами, рекламные инструменты Яндекс Директ, Яндекс Аналитика и другие инструменты)
И наконец, Яндекс Маркет максимально заинтересован в развитии продаж своих поставщиков и предоставляет реальную помощь и бонусы:
● 10 000 руб. бонусного бюджета на рекламное продвижение (позвоните нам и мы расскажем, как его получить)
● возможность не платить комиссию за заказы (если вы привлекаете на Маркет внешний трафик)
● вебинары и оффлайн-обучения для селлеров от специалистов Маркета и технологических партнеров.
Но почему же некоторые магазины получают миллионные обороты, а другие после выхода на Маркет не растут в продажах?
Секрет успеха на Яндекс Маркет – работа с факторами, влияющими на конверсию, четкая стратегия действий и регулярная аналитика внутренних и внешних показателей.
Маркетологи «ШОЛЬЧЕВ» ежедневно оценивают продажи и динамику магазинов, изучают покупательский спрос и сценарии подбора товара, тестируют новые инструменты продвижения.
При продвижении на Маркете с «Шольчев», вы можете быть уверены, что мы подберем необходимые внутренние и внешние инструменты продвижения, нацеленные на максимальный рост оборота в вашем магазине.
Тарифы
01 / Продвижение
Что входит:
- Анализ конкурентов, товара и спроса
- Стратегия роста продаж
- SEO продвижение карточек
- Инфографика для карточек
- Запуск рекламных активностей
- Еженедельная отчетность
от 50 000 ₽
02 / Подключение
Что входит:
- Регистрация магазина
- Помощь в выборе модели работы
- Обучим тонкостям упаковки, маркировки и отправки товаров
- Вывод товаров на витрину
- Проверка приема заказов
- Техническая поддержка 30 дней
от 50 000 ₽
Получите анализ вашей товарной категории и прогноз роста продаж вашего магазина за 24 часа
Новым клиентам — подключение к “Яндекс.Маркету” в подарок!
FAQ: часто задаваемые вопросы
Я уже работал с агентством по Яндекс Маркету. Но результата не было.
Перед началом сотрудничества с агентством или подрядчиком рекомендуем обязательно запросить кейсы с решением похожих задач. Важно обращать внимание на уровень клиентов агентства, чтобы оценить реальный опыт (с какими бюджетами, объемом ассортимента, оборотами работает агентство).
В “Шольчев” перед заключением договора, аналитик подключается для первичных исследований рынка и магазина. Мы проводим аудит вашего ассортимента, спроса на ваши товары, объемов продаж, уровня конкуренции. Находим “узкие места” магазина. И еще до подписания договора даем шаблон будущего продвижения и возможного роста. В тех случаях, когда мы видим, что магазин не конкурентен, или имеет серьезные проблемы в работе, мы на старте проекта озвучиваем клиенту наши заключения и возможные варианты решения. Таким образом, еще до подписания договора, и мы, и собственник, имеем представление сможет ли агентство повлиять на рост оборотов.
А если наши продажи на Яндекс Маркет не вырастут?
Недостижение запланированных результатов действительно вероятный риск. Как в случае с наймом отдела маркетинга в штат, так и в случае передачи задачи подрядчику.
Недостижение результатов возможно по многим причинам:
● конкуренты начали проявлять больше активности по охвату рынка
● конкуренты вышли с новыми ценами/комплектацией товаров
● поменялся спрос из-за внешних условий рынка (например, упали возможности населения в туризме)
● поменялся спрос из-за выхода улучшенных версий популярных товаров
● поменялась иерархия брендов-лидеров в своих категориях (одни производства начали рост, другие сократили из-за внешних обстоятельств)
● также также есть менее значительные, но имеющие вес другие факторы (не покрываем доставкой нужные нам регионы, рекламный бюджет на старте меньше рекомендованного и т.д.)
Именно поэтому мы начинаем работы не с локальных задач, а с разработки стратегии и оценки всех факторов, ресурсов и расставления приоритетов.
Сколько ждать результат продвижения?
Скорость достижения результатов зависит от поставленных целей и вводных данных. Мы практикуем постановку целей на 3 месяца, т.к. это срок за который возможно внести изменения в настройки, контент, экономику магазина и начать получать динамику.
Как сделать продающую карточку на Яндекс Маркет? На Яндекс Маркет отсутствует возможность добавлять в карточки товара инфографику и привлекать внимание покупателя через яркий контент. Тем не менее, мы точно знаем, что корректная работа с наименованиями, описаниями и характеристиками товара влияет на динамику заказов. Также свое предложение на Маркете важно подсвечивать промо-механиками: скидка на товар, подарок за покупку, кэш-бэк Яндекс баллами и др.
Что входит в аналитику Яндекс Маркет?
Аналитика Яндекс Маркет включает в себя ежедневную работу по сбору данных о продажах в категориях, о росте спроса и конкуренции. Аналитики и маркетологи проводят аудиты под цели своих клиентов, выявляя причины всплесков и падений продаж. Также для каждого клиента с ассортиментом от 100 SKU в обязательном порядке проводится ABC-аналитика ассортимента. Эта аналитика позволяет выстроить дальнейшие стратегии работы и приоритеты продвижения.
Сколько товарных категорий можем продвигать одновременно?
Можно продвигать десятки категорий одновременно. Некоторые магазины фокусируются на двух-трех категориях. Другие же магазины имеют в ассортименте сотни тысяч SKU, и соответственно, огромное количество категорий. До подписания договора мы изучим ваш ассортимент и спрос на него. Измерим уровень конкуренции и ваши прогнозы роста с текущим ассортиментом. Кому-то мы можем посоветовать сфокусироваться только на избранных категориях, а другому продавцу мы поможем продвигать сразу весь ассортимент, помогая управлять большими объемами ассортимента.
Почему стоит обратиться в ШОЛЬЧЕВ.РУ?
⭐ Услуга: Продвижение на Яндекс Маркет
📈 Прирост продаж на Маркете: 250%+ за 3 месяц
🆓 Разбор продаж: Бесплатно
💼 Опыт на маркетплейсах: более 3 лет
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одно из ведущих российских агентств в сфере e com продвижения.
Агентство работает под управлением предпринимателя Евгения Шольчева, который лично контролирует все бизнес процессы и отвечает за качество маркетинговых услуг.
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и наш генеральный директор Евгений Шольчев, лично даст вам ответ.
Нам доверяют более 2000 магазинов
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.
Как мы развиваем магазины и бренды
Рассказывает основатель агентства
Как мы развиваем магазины и бренды
Рассказывает основатель агентства
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