Мы предоставляем полный спектр услуг по SEO-продвижению интернет-магазинов. У нас вы можете заказать качественную SEO-оптимизацию сайта магазина и продвинуть его в топ поисковых систем. Мы обеспечиваем высокие позиции сайта и приток покупателей в ваш интернет-магазин. Занимаемся продвижением сайтов в Москве и Московской области, в других регионах.
SEO-продвижение интернет-магазина
Продвинем ваш интернет-магазин в топ поисковиков и увеличим трафик.
Топ-10
гарантируем попадание на первую страницу
Лидер
рейтинга Marketing Tech в номинации SEO
10 лет
опыт наших специалистов
Услуги SEO-продвижения интернет-магазинов
Агентство — одно из лучших ecom-агентств, официальный технологический партнёр “Яндекс.Маркета”, “Озона и “МегаМаркета”.
Преимущества сотрудничества с нами
Мы знаем всё об электронной коммерции и онлайн-продажах.
Работаем с десятками товарных категорий одновременно.
Знаем как вывести магазин в топ-10 по коммерческим запросам.
Приводим не только трафик, но и повышаем количество продаж с сайта.
Этапы продвижения интернет-магазина
Мы прописываем в договоре основные этапы работы и еженедельно проводим контроль качества проекта.
Аналитика конкурентов и выдачи по вашим товарным категориям.
Техническая оптимизация сайта и анализ юзабилити.
Выводим в топ-10 по коммерческим запросам.
Бесплатный аудит сайта
Оставьте заявку на бесплатный аудит и вы узнаете запросы, по которым ваш сайт интернет-магазина может занять высокие позиции в поисковиках.
Цена SEO-продвижения интернет-магазина
Лидер ниши
- Идеальное решение для небольших интернет-магазинов (менее 5 товарных категорий) и сайтов услуг.
от 50 000 ₽/мес.
Лидер отрасли
- Подходит для магазинов с 10 товарными категориями и более, для сайтов услуг в высококонкурентной тематике.
от 100 000 ₽/мес.
Лидер рынка
- Решение для гипермаркетов с многотысячным ассортиментом и для крупных сайтов в высококонкурентной нише.
от 150 000 ₽/мес.
Почему выбирают нас для продвижения интернет-магазинов
Экспертиза
Выгодные цены
Гарантия результата
Гибкость услуг
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Вопросы и ответы по услуге SEO-продвижение интернет-магазина
Когда я увижу рост продаж в интернет-магазине?
Минимальный срок, за который мы можем гарантировать результат — 3 месяца. В среднем поисковым роботам нужно 6 месяцев, чтобы принять внесённые изменения и проранжировать сайт, поставить его в топ выдачи, поэтому мы рекомендуем ориентироваться на полгода.
Мой интернет-магазин точно попадёт в топ выдачи?
Мы не можем дать гарантии для каждого интернет-магазина, поэтому сначала рекомендуем воспользоваться услугой аудита сайта. Мы проведём аналитику и поймём, насколько ваш сайт отвечает требованиям, и дадим первичные прогнозы по его росту.
В чём особенность SEO для интернет-магазина?
При SEO-продвижении интернет-магазина необходимо учитывать несколько факторов: количество представленного товара, количество и расположение категорий, а также их вложенность внутри сайта, удобство совершения покупки. Мы учитываем эти факторы и влияем на каждый из них.
Как заказать SEO-продвижение сайта
Связаться с менеджером
чтобы продвинуть интернет-магазин.