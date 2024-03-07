СберМегаМаркет – один из самых быстроразвивающихся маркетплейсов на российском e-com рынке. Сейчас на витрину площадки уже вышли более 8 000 продавцов, которые получают до 100 000 ежедневных заказов. Работать с МегаМаркетом может любой продавец, имеющий статус ООО или ИП и наличие ОКВЭД 47 на ведение розничной торговли.

Важным отличием маркетплейса Сбера от других маркетплейсов является возможность настройки гибкой системы выплат селлеру, включая ежедневные выплаты.

Для того чтобы начать продажи на Сбер МегаМаркете необходимо определится с моделью доставки и хранения товаров, и выполнить интеграцию с площадкой.

в 2022 году Сбер ввел в работу инструменты продвижения в интерфейсе личного кабинета. Теперь каждому селлеру доступна настройка акций, повышенного кэшбека и ставок для вывода товара в топ.