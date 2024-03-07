Реклама у блогеров и лидеров мнений — эффективный способ привлечь покупателей к вашему товару на маркетплейсе или в интернет-магазине. Прирост продаж в первую неделю после запуска рекламы обеспечен!
Инфлюенс-маркетинг
Реклама у блогеров для брендов и производителей
ТОП-3
среди агентств по инфлюенс-маркетингу по версии Marketing Tech
2-е место “Рейтинга Рунета” 2024
в направлении “Работа с маркетплейсами”
ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА
сертифицированных агентств по версии “Яндекс.Маркета”
ВАШЕМУ БРЕНДУ НУЖНА РЕКЛАМА У БЛОГЕРОВ ЕСЛИ:
- Вы использовали все методы платного продвижения и не знаете, как привлечь новую аудиторию.
- Платная реклама стала слишком дорогой и ваш ДРР выше 15%.
- Ваш товар недостаточно хорошо знают покупатели.
- Вы не знаете, как выделиться среди конкурентов с подобным товаром.
Преимущества работы с нами:
Работаем с рекламным бюджетом от 100 000 рублей.
Прозрачная аналитика всех запусков: CTR, CPA, ROMI.
Маркировка рекламы ЕРИР/ОРД под ключ.
Знаем, как увеличить ваши продажи в 5 раз и более.
База блогеров — от микро-инфлюенсеров до блогеров-миллионников.
Подберём стратегию рекламы для вашего проекта бесплатно.
Бесплатная консультация с маркетологом
Если вас интересует реклама у блогеров, оставьте нам заявку.
Преимущества
influence-маркетинга от
Разработаем эффективную стратегию, опираясь на вашу целевую аудиторию и рекламный бюджет.
Работаем как на узнаваемость бренда, так и на рост продаж здесь и сейчас.
Обязательная еженедельная отчётность с показателями по охватам, покупателям и оформленным корзинам.
С командой "Шольчев" вам гарантирована чёткая аналитика по каждому рекламному запуску.
Как мы работаем с блогерами
Анализ целевой аудитории
Мы изучаем вашу целевую аудиторию, определяем её интересы, предпочтения и поведенческие особенности, чтобы подобрать блогеров для рекламы.
Выбор блогеров
На основе анализа аудитории выбираем подходящих инфлюенсеров, учитывая их популярность, качество контента, стиль ведения блога и соответствие вашему бренду.
Разработка стратегии
Мы создаём концепции рекламных кампаний с учётом особенностей каждого блогера и целевой аудитории, чтобы обеспечить внимание к вашему продукту или услуге.
Маркировка рекламы в соответствии с законом
Берём на себя регистрацию кампаний, креативов и подачу отчётности в ОРД.
Запуск рекламных кампаний и тестирование креативов
Ищем самые конверсионные связки и подачи!
Этапы подбора инфлюенсеров
Анализ данных
Мы проводим аналитику популярности и вовлечённости блогеров на различных платформах, чтобы оценить их рейтинг и релевантность для целевой аудитории.
Оценка контента
Изучаем контент блогеров, чтобы убедиться, что он соответствует стилю и ценностям вашего бренда и привлекает внимание аудитории.
Проверка аудитории
Анализируем аудиторию, чтобы убедиться, что она соответствуют вашей целевой группе потребителей.
Планирование рекламных запусков
Составляем план и бюджеты рекламных кампаний с согласованными инфлюенсерами. Обязательно подписываем договор и маркируем рекламу.
Стоимость услуги
Что входит в стоимость:
- разработка стратегии под ваш продукт,
- написание сценариев и текстов для рекламы,
- подбор блогеров и пабликов,
- запуск рекламы и пост-аналитика,
- маркировка рекламы в ОРД,
- еженедельная отчётность по продажам.
Кейсы успешного продвижения
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Часто задаваемые вопросы
Как найти блогера для рекламы? Как вы их подбираете?
Мы подбираем блогеров из нашей огромной базы, в которой есть как микро-инфлюенсеры, так и крупные лидеры мнений. Мы выбираем их под ваш запрос для одного продукта и под его целевую аудиторию. Для одного продукта будет работать один тип блогеров, для другого подойдёт совершенно иная подборка инфлюенсеров. Под каждый конкретный продукт мы собираем индивидуальный список блогеров.
Сколько стоит реклама у блогеров? Какой нужен минимальный бюджет?
Мы рекомендуем работать с бюджетом от 100 000 рублей, потому что именно такая цена позволит получить реальные охваты (от 100 000 охватов) и протестировать конверсионность рекламы.
Как я пойму эффективность рекламы у блогеров?
Мы анализируем эффективность рекламы по формулам ДРР или ROMI, а также смотрим на оборот и привлечённые заказы от каждого блогера. У нас прозрачная аналитика, которая позволяет получить статистику с каждого рекламного запуска.
Можно ли использовать инфлюенс-маркетинг для маркетплейсов?
Да, это тренд текущего года. Мы видим высокую эффективность запусков рекламы у блогеров — именно с посадкой на карточку товара в маркетплейсе. Такая реклама может приносить максимально дешёвый трафик для магазина на маркетплейсе.
Если у меня уже был опыт закупки рекламы у блогеров, но он не принёс
результатов?
Мы запускаем рекламу только после исследования вашей целевой аудитории. Мы не набираем случайных блогеров, а подбираем именно тех, кто будет попадать под вашу целевую покупательскую аудиторию. Мы гарантируем, что наша реклама максимально эффективная.
Какие гарантии вы даёте?
Мы заключаем официальный агентский договор, в котором предусмотрены все тонкости запуска и юридические моменты, включая маркировку в ОРД. Вы будете уверены, что мы запускаем рекламу у блогеров и выплачиваем им гонорары только за реально проведённые рекламные кампании.
Я хочу заказать рекламу у блогеров: выгоднее сделать это через агентство или напрямую
через инфлюенсеров?
Когда вы запускаете рекламу у блогеров через агентство инфлюенс-маркетинга, вы получаете упакованный готовый маркетинговый продукт. Мы не просто закупаем рекламу, а полностью распаковываем все преимущества вашего продукта. Оцениваем целевую аудиторию, конкуренцию, имеем доступ в личные кабинеты на маркетплейсах и к системам аналитики. Мы максимально точно можем определить самые эффективные блогерские запуски.
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